Сирийската армия е поела контрол върху военна база "Аш Шадади"

Сирийската армия обяви, че след съгласуване със САЩ е поела контрола над военната база "Аш Шадади" в провинция Хасака, Североизточна Сирия, предаде днес сирийската държавна информационна агенция САНА, цитирана от агенции Reuters и БТА.
Тази стъпка се осъществява след изтеглянето на САЩ от стратегическата база "Ал Танф" в резултат на договорена с посредничеството на Вашингтон сделка за вливането на ръководената от кюрди военна коалиция Сирийски демократични сили (СДС) в централните сирийски институции, припомня Ройтерс.
През април миналата година САЩ започнаха постепенно изтегляне на военнослужещите и военната техника от базата в град Аш Шадади, която беше под контрола на СДС. В края на януари сирийският президент Ахмед аш Шараа и командващият кюрдската коалиция Мазлум Абди постигнаха споразумение, според което кюрдските бойци ще се присъединят към правителствените сили, а институциите за самоуправление, създадени от кюрдите в Североизточна Сирия, ще станат част от сирийските държавни структури, отбелязва и ТАСС.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гей русофил
Коментиран от #5
12:29 15.02.2026
2 Где
Коментиран от #3
12:35 15.02.2026
3 Где мягкий член /5/ пятый?
До коментар #2 от "Где":Ммммм?
Коментиран от #6
12:38 15.02.2026
4 да питам
12:47 15.02.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 В руzкая
До коментар #3 от "Где мягкий член /5/ пятый?":Попа, мягкий но все равно болит.
13:00 15.02.2026
7 Жан Бойко
13:01 15.02.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров
До коментар #5 от "Хижата на ПП":На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет на СВО 😂
13:24 15.02.2026
10 Чичо
Коментиран от #11
13:44 15.02.2026
11 хаха🤣
До коментар #10 от "Чичо":Асад прилича на повече лалугер...отколкото на крава 🤣🤣🤣
13:58 15.02.2026