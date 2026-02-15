Сирийската армия е поела контрол върху военна база "Аш Шадади"

Сирийската армия обяви, че след съгласуване със САЩ е поела контрола над военната база "Аш Шадади" в провинция Хасака, Североизточна Сирия, предаде днес сирийската държавна информационна агенция САНА, цитирана от агенции Reuters и БТА.

Тази стъпка се осъществява след изтеглянето на САЩ от стратегическата база "Ал Танф" в резултат на договорена с посредничеството на Вашингтон сделка за вливането на ръководената от кюрди военна коалиция Сирийски демократични сили (СДС) в централните сирийски институции, припомня Ройтерс.

През април миналата година САЩ започнаха постепенно изтегляне на военнослужещите и военната техника от базата в град Аш Шадади, която беше под контрола на СДС. В края на януари сирийският президент Ахмед аш Шараа и командващият кюрдската коалиция Мазлум Абди постигнаха споразумение, според което кюрдските бойци ще се присъединят към правителствените сили, а институциите за самоуправление, създадени от кюрдите в Североизточна Сирия, ще станат част от сирийските държавни структури, отбелязва и ТАСС.