Сирийската армия е поела контрол върху военна база "Аш Шадади"

15 Февруари, 2026 12:25 1 489 11

  • сирия-
  • сащ-
  • военна база-
  • аш шадади

Това е станало след съгласуване със САЩ

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Сирийската армия обяви, че след съгласуване със САЩ е поела контрола над военната база "Аш Шадади" в провинция Хасака, Североизточна Сирия, предаде днес сирийската държавна информационна агенция САНА, цитирана от агенции Reuters и БТА.

Тази стъпка се осъществява след изтеглянето на САЩ от стратегическата база "Ал Танф" в резултат на договорена с посредничеството на Вашингтон сделка за вливането на ръководената от кюрди военна коалиция Сирийски демократични сили (СДС) в централните сирийски институции, припомня Ройтерс.

През април миналата година САЩ започнаха постепенно изтегляне на военнослужещите и военната техника от базата в град Аш Шадади, която беше под контрола на СДС. В края на януари сирийският президент Ахмед аш Шараа и командващият кюрдската коалиция Мазлум Абди постигнаха споразумение, според което кюрдските бойци ще се присъединят към правителствените сили, а институциите за самоуправление, създадени от кюрдите в Североизточна Сирия, ще станат част от сирийските държавни структури, отбелязва и ТАСС.


Сирия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гей русофил

    7 12 Отговор
    Меня завут Кирил.Я дебил

    Коментиран от #5

    12:29 15.02.2026

  • 2 Где

    7 11 Отговор
    Мочата

    Коментиран от #3

    12:35 15.02.2026

  • 3 Где мягкий член /5/ пятый?

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Где":

    Ммммм?

    Коментиран от #6

    12:38 15.02.2026

  • 4 да питам

    8 12 Отговор
    А крайцера Мацква изплува ли, ако да, може да го натоварят с руснаците напускащи Сирия ?

    12:47 15.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 В руzкая

    6 9 Отговор

    До коментар #3 от "Где мягкий член /5/ пятый?":

    Попа, мягкий но все равно болит.

    13:00 15.02.2026

  • 7 Жан Бойко

    10 4 Отговор
    Бална им майка на кюрди , бяха използвани и изхвърлени от ФаЩ

    13:01 15.02.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Лама Шойгу, Лама Пусин и Лама Лавров

    5 7 Отговор

    До коментар #5 от "Хижата на ПП":

    На хижа Петрохан сме, правим магии за късмет на СВО 😂

    13:24 15.02.2026

  • 10 Чичо

    1 0 Отговор
    Кравите бягат юююю...

    Коментиран от #11

    13:44 15.02.2026

  • 11 хаха🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Чичо":

    Асад прилича на повече лалугер...отколкото на крава 🤣🤣🤣

    13:58 15.02.2026

