Тръмп преди срещата със Зеленски: Докато аз не го одобря, той няма нищо. Ще говоря и с Путин, когато реша

В интервю за Politico, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че очаква продуктивна среща с украинския си колега Володимир Зеленски този уикенд.

„Мисля, че ще мине добре с него. Мисля, че ще мине добре и с Путин“, каза Тръмп, добавяйки, че очаква да говори с руския лидер „веднага щом поискам“.

Още новини от Украйна

Тръмп обаче изрази „хладна“ реакция на мирния план, подготвен от Киев. „Той (Зеленски) няма да има нищо, докато не го одобря“, каза той. „Така че ще видим какво има.“

В същото време американският президент заяви, че руската икономика е „в много тежко положение“.

Според Axios, Зеленски и Тръмп ще се срещнат във Флорида на 28 декември. Ден преди това, според изданието, те ще проведат конферентен разговор с европейските лидери, за да информират всички за текущото състояние на преговорите.

По-рано Зеленски обяви среща с Тръмп във Флорида в неделя. Според украинския президент, той ще представи нов 20-точков мирен план, разработен от Киев.

В интервю за The New York Post Тръмп заяви, че е оптимист относно финализирането на мирно споразумение.

„Е, мисля, че имаме добър шанс за това. Мисля, че те искат да го направят сега и мисля, че Русия иска да го направи. Но всеки път, когато единият го иска, другият отказва“, каза Тръмп.

„Разрешил съм осем войни и тази е най-трудната. Но мисля, че можем да се справим“, добави той.

На 24 декември украинският президент обяви съдържанието на 20-точков мирен план, който беше обсъден по време на консултациите между американската и украинската страна. Документът включва пакт за ненападение, гаранции за сигурност за Киев, одобряване на мирновременната численост на украинските въоръжени сили от 800 000 войници, провеждане на избори в Украйна възможно най-скоро, пълен обмен на пленници и връщане на цивилни, както и членство на Украйна в Европейския съюз в определен срок.

Според Зеленски мирният план е завършен на 90% и гаранциите за сигурност ще бъдат обсъдени на срещата с Тръмп. Териториалният въпрос остава най-трудният, подчерта украинският президент. Той добави, че е готов да представи мирния план на референдум, ако Москва се съгласи на прекратяване на огъня за поне 60 дни, за да се даде възможност за гласуване.

Руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков заяви, че инициативата, представена от Зеленски, се различава коренно от версията, обсъдена от руската и американската делегации.

На 20-21 декември Кирил Дмитриев, специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, се срещна във Флорида със специалния пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зетя на американския президент Джаред Къшнър. След завръщането си той представи своите открития на Путин.

Кремъл заяви, че анализира материали по 20-точковия мирен план. „След това, в зависимост от решенията, взети от държавния глава, ще продължим комуникацията си с американците“, добави Дмитрий Песков, прессекретар на руския президент.