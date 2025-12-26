Новини
Свят »
Турция »
Русия е предоставила 9 милиарда долара ново финансиране за турската ядрена централа „Аккую“

Русия е предоставила 9 милиарда долара ново финансиране за турската ядрена централа „Аккую“

26 Декември, 2025 15:27 1 096 51

  • аккую-
  • аец-
  • русия-
  • турция-
  • аец аккую-
  • алпарслан байрактар

Очакваше се централата да бъде въведена в експлоатация тази година, но заради забавяния това все още не е станало

Русия е предоставила 9 милиарда долара ново финансиране за турската ядрена централа „Аккую“ - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар съобщи днес, че Русия е предоставила ново финансиране на стойност 9 милиарда долара за турската ядрена централа „Аккую“, която се строи от руската държавна ядрена енергийна компания „Росатом“, като добави, че Анкара очаква централата да бъде въведена в експлоатация през 2026 г., съобщиха Ройтерс и в. „Биргюн“, предаде БТА.

„Росатом“ строи първата турска ядрена електроцентрала край град Аккую, в средиземноморския окръг Мерсин, съгласно споразумение от 2010 г., припомня Ройтерс. Очакваше се централата да бъде въведена в експлоатация тази година, но заради забавяния това все още не е станало.

„Това финансиране най-вероятно ще бъде използвано през 2026-2027 г. Поне 4-5 милиарда долара от него ще бъдат използвани като външно финансиране през 2026 г.“, коментира Байрактар на брифинг в Истанбул, цитиран от „Биргюн“.

Турският енергиен министър подчерта още, че Турция води преговори с Южна Корея, Китай, Русия и Съединените щати за ядрени проекти в черноморския окръг Синоп и в северозападната част на страната. „Също така продължаваме преговорите си с Китай и Русия относно тези централи. Целта ни е през 2026 година преговорите (с всички тези страни) да доведат до подписване на споразумения, като ще се стремим да получим най-конкурентната оферта", допълни Байрактар.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    20 4 Отговор
    А Росен Желязков подписа 400 млрд лева за Украйна.

    15:29 26.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Фен

    18 1 Отговор
    Ами то и ние, вече можеше да имаме Белене, ама началниците не ни дадоха...

    15:32 26.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 нема лошо

    3 4 Отговор
    Ердо ше върне 27 милярда долара

    15:33 26.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 какво евро

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Пепи Волгата":

    ако някой ти даде то е на турски паркинг обикалял си кабините най много 2-3 на монети

    15:34 26.12.2025

  • 10 Само питам

    20 3 Отговор
    А какво прави Ганьо , при два купени , руски , с доказани качества , вече български ядрени реактори и одобрена площадка на АЕЦ Белене ? Курдисва се за енергиен роб на турците , че и на северномакедонците (от които също вече купуваме ток) . Ще даде 30 милиарда за фалшиви американски реактори , които никой не използва , и съмнително щатско ядрено гориво . 😟

    15:34 26.12.2025

  • 11 на батко ядрения физик

    7 4 Отговор

    До коментар #8 от "Танцуващият с Копейки":

    тъпанпрост

    15:35 26.12.2025

  • 12 Чудо на чудесата

    23 10 Отговор
    15 години неможачите я правят и още не е готова...😂

    Коментиран от #14, #43

    15:36 26.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 не знам но в отворено общество ви

    12 8 Отговор

    До коментар #12 от "Чудо на чудесата":

    избират с конкурс тъппотъпнайтъп и задължително да сте наркомани да може да драскате цял ден за една доза фентанил

    15:38 26.12.2025

  • 15 БОЛШЕВИК

    16 12 Отговор

    До коментар #8 от "Танцуващият с Копейки":

    Стари съветски автомобили още се движат по пътищата, западни над десет години стават само за скрап. Това е положението, ако си разбрал?!

    Коментиран от #47

    15:39 26.12.2025

  • 16 В В.П.

    8 10 Отговор
    Туркиша ше им връща в домати и чушки..

    15:40 26.12.2025

  • 17 15 години мъки😂

    16 3 Отговор
    Руска собственост: За разлика от стандартните проекти, при които една държава плаща на друга да ѝ построи централа и след това си я управлява сама, тук руската държавна корпорация „Росатом“ е собственик на проекта. Тя финансира, строи и ще управлява централата. Дял на собствеността: По договор руската страна притежава мажоритарен дял (понастоящем близо 100%, като има опция да продаде до 49% на други инвеститори в бъдеще, но трябва винаги да запази поне 51%).

    Некадърници и половина...

    Коментиран от #20, #21, #23

    15:44 26.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 демек Геополитика

    4 7 Отговор

    До коментар #17 от "15 години мъки😂":

    Руснаците го правят за да се перчат, че строят нещо в Турция.

    Коментиран от #26, #44

    15:47 26.12.2025

  • 21 БОЛШЕВИК

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "15 години мъки😂":

    Турчолята ако можеха да управляват такъв АЕЦ, щяха и да си го построят сами!

    Коментиран от #25, #27

    15:48 26.12.2025

  • 22 не е ясно

    3 4 Отговор
    Русия е "Доставила финансиране" за 9 милиарда долара или е доставила оборудване за 9 милиарда долара, финансирано от турската държава (ако е държавна АЕЦ).

    Коментиран от #38

    15:48 26.12.2025

  • 23 Всъщност

    8 4 Отговор

    До коментар #17 от "15 години мъки😂":

    Като гледам , откакто допуснахме "американски ядрени специалисти" в АЕЦ Козлодуй , там е вече "ремонт на ремонта " . Явно руското ангажиране е най-добрият вариант за една ядрена централа .

    15:49 26.12.2025

  • 24 от новината излиза

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Танцуващият с Копейки":

    че РФ дава на Росатом 9 милиарда долара за разходи по проекта и в Турция. А Ердоган ще ги връща в лихвите.

    Коментиран от #30

    15:49 26.12.2025

  • 25 БолКар

    4 4 Отговор

    До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":

    И това ще стане.

    Те и безпилотни самолети(дрин) не можеха да правят
    Сигурен съм дори че ще ги усъвършенстват.

    15:50 26.12.2025

  • 26 Ще продават ток на Турция

    5 3 Отговор

    До коментар #20 от "демек Геополитика":

    Затова я првят,но ...15 години е антирекорд.

    Коментиран от #32, #51

    15:50 26.12.2025

  • 27 един АЕЦ

    5 3 Отговор

    До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":

    Един АЕЦ изисква някъде около 5 хиляди ядрени физици с опит в управлението му.

    15:51 26.12.2025

  • 28 Бау

    4 4 Отговор

    До коментар #18 от "Танцуващият с Копейки":

    Фъ16 блок 70 вх кой......

    15:51 26.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Данко Харсъзина

    2 9 Отговор
    През 44-та рашките ни окупираха и държаха под робство цели 45 години. Ако пак ни атакуват първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с гадните рашки 👊

    15:55 26.12.2025

  • 32 Справка

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ще продават ток на Турция":

    AI : Строежът на АЕЦ обикновено отнема между 5 и 10+ години, в зависимост от проекта, технологиите и регулациите. Исторически, АЕЦ "Козлодуй" е изграждана на етапи за 4-6 години на блок. Съвременните проекти често отнемат повече време поради по-строги изисквания за безопасност и комплексност. ❗

    15:57 26.12.2025

  • 33 Ватмана

    3 1 Отговор
    Не евъзможно! Казаха ми, че в Русия имало само перални

    16:02 26.12.2025

  • 34 Българските турци

    3 1 Отговор
    До момента когато Росатом ще започне на продава енергия от централата в този проект няма да има турско финансиране !... Принципът е по традиционната система на Ердоган "Яп , ишлет , деврет" което на български означава : "Построй , употребявай докато се самоизплати и след това предай съоражението на клиента поръчител" !... Не само закъснението но и всички финанси които се влагат в строежа на централата не засяга джоба на Турция !.... Шахматът е интелектуална игра ! Играе се с мозък , с ум !..В тази игра между два съперника , превъзхождащ е винаги страната която успява да си създава повече алтернативи в хода на играта ! В живота ни има много ситуации , които наподобяват и изискват този шахматен манталитет! Един от тях са дипломацията и международните политически отношения ! Страни които успяват да си създават много алтернативи в хода на събитията , винаги имат по изгодна позиция на масата на дипломацията и в развоите на тези събития ! Днес Турция е заела именно такава изгодна позиция в благодарение на умението си да създава и увеличава броя на алтернативите си и в дипломацията си , и в международните си отношения , и в отбранителната си стратегия и във финансовия си сектор ,и в икономиката , идустрията и промишленноста си !...

    Коментиран от #35, #36

    16:05 26.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Последния софиянец

    1 4 Отговор
    През 44-та рашките ни окупираха и държаха под робство цели 45 години. Ако пак ни атакуват първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с гадните рашки 👊

    16:08 26.12.2025

  • 38 Ясен Поречников

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "не е ясно":

    Финансирано е производството на отделни структури изработени вътре в самата Турция.
    Правете си сметка.

    16:08 26.12.2025

  • 39 Ами

    5 1 Отговор
    Излиза, че руската икономика която е в колапс, предоставя 9 милиарда на Турция,
    а западните икономики които са в разцвет, теглят заем за да го дадат на окраина :)

    Коментиран от #41

    16:12 26.12.2025

  • 40 и как така

    4 1 Отговор
    Фалиралата заради санкциите Русия вади 9 млрд долара за финансиране и то на чужда държава?!?

    16:14 26.12.2025

  • 41 Българските турци

    4 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ами":

    Който може логично да разсъждава стига до достоверни изводи !...😊💖

    16:16 26.12.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ние половин век

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Чудо на чудесата":

    Не можем да направим една магистрала ти за 15 години си се хванал.

    16:18 26.12.2025

  • 44 Ами

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "демек Геополитика":

    Освен в Турция, "Росатом" строят атомни енергоблокове и в още няколко държави.
    Освен атоми електроцентрали "Росатом" строят и други неща :)

    16:21 26.12.2025

  • 45 Разбирача

    3 2 Отговор
    Без оборудването от Сименс тази централа ще заработи на кукуво лято.
    А Сименс отказаха доставките.

    16:22 26.12.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Леле мале

    0 1 Отговор

    До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":

    Колко движещи се съветски автомобили ви Бг рап на ден?Да не си ломски циганин?

    16:25 26.12.2025

  • 48 Преди

    1 1 Отговор
    Два дена Росатом даде лиценз за първи блок на Запорожката атомна централа , след ремонт , пред следващата 2026 год ще се прави профилактика на другите блокове . За да се провери за микроскопични пукнатини по блоковете ще се загряват индукционно до плюс 400 градуса . Браво на руснаците , а ние боклуците с два реактора неможем да се оправим в мирно време !

    16:25 26.12.2025

  • 49 Няма кадри които да обслужват

    0 0 Отговор
    Атомната централа нито в Русия нито в Турция

    16:26 26.12.2025

  • 50 Путин се чудеше,

    0 0 Отговор
    къде да напъха тези милиарди.... Явно вече освен рубли, печата и долари! 🕺🕺🤣

    16:31 26.12.2025

  • 51 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ще продават ток на Турция":

    Зле си с математика :)
    Строежът на Аккую започна през есента на 2018г.
    В следствие "ковид истерията" почти спря.
    Само да припомня, че там се стоят 4 блока по 1.2 GW
    Вероятно в следващите няколко години ще се пуска по един блок.

    16:36 26.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания