Русия е предоставила 9 милиарда долара ново финансиране за турската ядрена централа „Аккую“

Министърът на енергетиката и природните ресурси на Турция Алпарслан Байрактар съобщи днес, че Русия е предоставила ново финансиране на стойност 9 милиарда долара за турската ядрена централа „Аккую“, която се строи от руската държавна ядрена енергийна компания „Росатом“, като добави, че Анкара очаква централата да бъде въведена в експлоатация през 2026 г., съобщиха Ройтерс и в. „Биргюн“, предаде БТА.
„Росатом“ строи първата турска ядрена електроцентрала край град Аккую, в средиземноморския окръг Мерсин, съгласно споразумение от 2010 г., припомня Ройтерс. Очакваше се централата да бъде въведена в експлоатация тази година, но заради забавяния това все още не е станало.
„Това финансиране най-вероятно ще бъде използвано през 2026-2027 г. Поне 4-5 милиарда долара от него ще бъдат използвани като външно финансиране през 2026 г.“, коментира Байрактар на брифинг в Истанбул, цитиран от „Биргюн“.
Турският енергиен министър подчерта още, че Турция води преговори с Южна Корея, Китай, Русия и Съединените щати за ядрени проекти в черноморския окръг Синоп и в северозападната част на страната. „Също така продължаваме преговорите си с Китай и Русия относно тези централи. Целта ни е през 2026 година преговорите (с всички тези страни) да доведат до подписване на споразумения, като ще се стремим да получим най-конкурентната оферта", допълни Байрактар.
2 Последния Софиянец
15:29 26.12.2025
5 Фен
15:32 26.12.2025
7 нема лошо
15:33 26.12.2025
9 какво евро
До коментар #1 от "Пепи Волгата":ако някой ти даде то е на турски паркинг обикалял си кабините най много 2-3 на монети
15:34 26.12.2025
10 Само питам
15:34 26.12.2025
11 на батко ядрения физик
До коментар #8 от "Танцуващият с Копейки":тъпанпрост
15:35 26.12.2025
12 Чудо на чудесата
Коментиран от #14, #43
15:36 26.12.2025
14 не знам но в отворено общество ви
До коментар #12 от "Чудо на чудесата":избират с конкурс тъппотъпнайтъп и задължително да сте наркомани да може да драскате цял ден за една доза фентанил
15:38 26.12.2025
15 БОЛШЕВИК
До коментар #8 от "Танцуващият с Копейки":Стари съветски автомобили още се движат по пътищата, западни над десет години стават само за скрап. Това е положението, ако си разбрал?!
Коментиран от #47
15:39 26.12.2025
16 В В.П.
15:40 26.12.2025
17 15 години мъки😂
Некадърници и половина...
Коментиран от #20, #21, #23
15:44 26.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 демек Геополитика
До коментар #17 от "15 години мъки😂":Руснаците го правят за да се перчат, че строят нещо в Турция.
15:47 26.12.2025
21 БОЛШЕВИК
До коментар #17 от "15 години мъки😂":Турчолята ако можеха да управляват такъв АЕЦ, щяха и да си го построят сами!
Коментиран от #25, #27
15:48 26.12.2025
22 не е ясно
Коментиран от #38
15:48 26.12.2025
23 Всъщност
До коментар #17 от "15 години мъки😂":Като гледам , откакто допуснахме "американски ядрени специалисти" в АЕЦ Козлодуй , там е вече "ремонт на ремонта " . Явно руското ангажиране е най-добрият вариант за една ядрена централа .
15:49 26.12.2025
24 от новината излиза
До коментар #18 от "Танцуващият с Копейки":че РФ дава на Росатом 9 милиарда долара за разходи по проекта и в Турция. А Ердоган ще ги връща в лихвите.
Коментиран от #30
15:49 26.12.2025
25 БолКар
До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":И това ще стане.
Те и безпилотни самолети(дрин) не можеха да правят
Сигурен съм дори че ще ги усъвършенстват.
15:50 26.12.2025
26 Ще продават ток на Турция
До коментар #20 от "демек Геополитика":Затова я првят,но ...15 години е антирекорд.
Коментиран от #32, #51
15:50 26.12.2025
27 един АЕЦ
До коментар #21 от "БОЛШЕВИК":Един АЕЦ изисква някъде около 5 хиляди ядрени физици с опит в управлението му.
15:51 26.12.2025
28 Бау
До коментар #18 от "Танцуващият с Копейки":Фъ16 блок 70 вх кой......
15:51 26.12.2025
31 Данко Харсъзина
15:55 26.12.2025
32 Справка
До коментар #26 от "Ще продават ток на Турция":AI : Строежът на АЕЦ обикновено отнема между 5 и 10+ години, в зависимост от проекта, технологиите и регулациите. Исторически, АЕЦ "Козлодуй" е изграждана на етапи за 4-6 години на блок. Съвременните проекти често отнемат повече време поради по-строги изисквания за безопасност и комплексност. ❗
15:57 26.12.2025
33 Ватмана
16:02 26.12.2025
34 Българските турци
Коментиран от #35, #36
16:05 26.12.2025
37 Последния софиянец
16:08 26.12.2025
38 Ясен Поречников
До коментар #22 от "не е ясно":Финансирано е производството на отделни структури изработени вътре в самата Турция.
Правете си сметка.
16:08 26.12.2025
39 Ами
а западните икономики които са в разцвет, теглят заем за да го дадат на окраина :)
Коментиран от #41
16:12 26.12.2025
40 и как така
16:14 26.12.2025
41 Българските турци
До коментар #39 от "Ами":Който може логично да разсъждава стига до достоверни изводи !...😊💖
16:16 26.12.2025
43 Ние половин век
До коментар #12 от "Чудо на чудесата":Не можем да направим една магистрала ти за 15 години си се хванал.
16:18 26.12.2025
44 Ами
До коментар #20 от "демек Геополитика":Освен в Турция, "Росатом" строят атомни енергоблокове и в още няколко държави.
Освен атоми електроцентрали "Росатом" строят и други неща :)
16:21 26.12.2025
45 Разбирача
А Сименс отказаха доставките.
16:22 26.12.2025
47 Леле мале
До коментар #15 от "БОЛШЕВИК":Колко движещи се съветски автомобили ви Бг рап на ден?Да не си ломски циганин?
16:25 26.12.2025
48 Преди
16:25 26.12.2025
49 Няма кадри които да обслужват
16:26 26.12.2025
50 Путин се чудеше,
16:31 26.12.2025
51 Ами
До коментар #26 от "Ще продават ток на Турция":Зле си с математика :)
Строежът на Аккую започна през есента на 2018г.
В следствие "ковид истерията" почти спря.
Само да припомня, че там се стоят 4 блока по 1.2 GW
Вероятно в следващите няколко години ще се пуска по един блок.
16:36 26.12.2025