Експлозии в Киев, в цяла Украйна е обявена въздушна тревога. Автобус се взриви в столицата

В Киев е издадено предупреждение за въздушна тревога, съобщи военната администрация на града в своя Telegram канал.

Тимур Ткаченко, началник на Киевската военна администрация, призова жителите да останат на безопасни места на фона на атаката в Telegram.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в града и за работата на силите за противовъздушна отбрана.

В цяла Украйна се разпространяват предупреждения за въздушна тревога.

По-рано снощи автобус експлодира в Подилски район на Киев, съобщи Националното полицейско управление в Киев.

„Полицията разследва обстоятелствата около експлозията на автобуса в Подилски район на Киев. На мястото на инцидента са изпратени полицейски части, експерти по обезвреждане на бомби и други аварийни служби“, се казва в Telegram канала на ведомството.

ТСН съобщава, че експлозията е станала в район Виноградар в северозападен Киев.

Националната полиция по-късно съобщи, че според предварителна информация няма пострадали.

„Превозното средство е било паркирано без пътници на крайната спирка. Малко след като шофьорът е потеглил, е възникнала експлозия“, казаха те.

Обстоятелствата около инцидента се разследват.

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА и БТА.

Това се отнася за нападения с дронове и ракети, написа той във „Фейсбук“, като добави, че с тази нова тактика Русия се опитва да заобиколи отбранителните линии на Украйна.

„Това е рисковано за Беларус“, написа Зеленски. „Жалко е, че Беларус предава суверенитета си в полза на руските агресивни амбиции“, добави той.

Украинският президент каза, че проактивната отбрана срещу тази нова линия на атаки е трудна, тъй като Русия е инсталирала цялото оборудване за удари срещу Украйна върху жилищни сгради.

Антените и други насочващи системи за атакуване на цели в Украйна вече са ефективно разположени по покривите на пететажни жилищни блокове, заяви той, цитирайки украинското разузнаване.

„Това е абсолютно незачитане на човешкия живот. Минск трябва да спре да играе тези игри“, каза Зеленски и добави, че украинската противовъздушна отбрана е била инструктирана да коригира стратегията си.

В началото на руската инвазия в Украйна Беларус предостави територията си като „трамплин за в крайна сметка неуспешното настъпление към Киев“.

Беларуските войски не участват активно в боевете, но потенциалната заплаха задържа значителни украински сили на общата граница.