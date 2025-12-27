Експлозии в Киев, в цяла Украйна е обявена въздушна тревога. Автобус се взриви в столицата

В Киев е издадено предупреждение за въздушна тревога, съобщи военната администрация на града в своя Telegram канал.
Тимур Ткаченко, началник на Киевската военна администрация, призова жителите да останат на безопасни места на фона на атаката в Telegram.
Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в града и за работата на силите за противовъздушна отбрана.
В цяла Украйна се разпространяват предупреждения за въздушна тревога.
По-рано снощи автобус експлодира в Подилски район на Киев, съобщи Националното полицейско управление в Киев.
„Полицията разследва обстоятелствата около експлозията на автобуса в Подилски район на Киев. На мястото на инцидента са изпратени полицейски части, експерти по обезвреждане на бомби и други аварийни служби“, се казва в Telegram канала на ведомството.
ТСН съобщава, че експлозията е станала в район Виноградар в северозападен Киев.
Националната полиция по-късно съобщи, че според предварителна информация няма пострадали.
„Превозното средство е било паркирано без пътници на крайната спирка. Малко след като шофьорът е потеглил, е възникнала експлозия“, казаха те.
Обстоятелствата около инцидента се разследват.
Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА и БТА.
Това се отнася за нападения с дронове и ракети, написа той във „Фейсбук“, като добави, че с тази нова тактика Русия се опитва да заобиколи отбранителните линии на Украйна.
„Това е рисковано за Беларус“, написа Зеленски. „Жалко е, че Беларус предава суверенитета си в полза на руските агресивни амбиции“, добави той.
Украинският президент каза, че проактивната отбрана срещу тази нова линия на атаки е трудна, тъй като Русия е инсталирала цялото оборудване за удари срещу Украйна върху жилищни сгради.
Антените и други насочващи системи за атакуване на цели в Украйна вече са ефективно разположени по покривите на пететажни жилищни блокове, заяви той, цитирайки украинското разузнаване.
„Това е абсолютно незачитане на човешкия живот. Минск трябва да спре да играе тези игри“, каза Зеленски и добави, че украинската противовъздушна отбрана е била инструктирана да коригира стратегията си.
В началото на руската инвазия в Украйна Беларус предостави територията си като „трамплин за в крайна сметка неуспешното настъпление към Киев“.
Беларуските войски не участват активно в боевете, но потенциалната заплаха задържа значителни украински сили на общата граница.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бах
Коментиран от #4, #23
02:57 27.12.2025
2 Стандартно
03:01 27.12.2025
3 Перник
и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.
03:05 27.12.2025
4 Оценка
До коментар #1 от "Бах":ТакиваГoвна сте всички русофили. Затова тpeпането ви е малкото което заслужавате.
Коментиран от #13
03:11 27.12.2025
5 оня с коня
Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.
03:39 27.12.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Хи хи
03:40 27.12.2025
8 Факти неопровержими
От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?здаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
7. Разви образователна, здравна, спортна система.
8. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец
Коментиран от #18, #19, #24
03:40 27.12.2025
9 хаха
03:42 27.12.2025
10 В саш излезе интересна дописка
По време на разпита 70- годишния афганистанец Абдула, разказва интересна история.
“Времето на истинските сражения беше с руснаците. Това бяха достойни сражения с достойни войници. Всичко бе истинско. Някак по мъжки. С вас АМЕРИКАНЦИТЕ ние имахме много общи дела, но вие бяхте страхливци и такива си останахте.
Никога не сте рискували животите си. И по същия страхлив начин ме взехте в плен. Пуснахте 100 снаряда по селото. Избихте всички цивилни на километри разстояние. Чак после страхливо се подадохте да видите дали някой мърда.
Руснаците воюваха без да се крият като плъхове.
Шах Масуд беше ни заповядал да превземем една височина, чрез която да контролираме Панджерското дере. На височината бяха се разположили руснаците и ние с месеци не можехме да минем. Събрахме армия за тази атака за да изтласкаме руснаците. Пет дена ни трябваха за да сломим съпротивата на руснаците. И то успяхме защото им СВЪРШИХА патроните.
Скъпо платихме за тази височина. От наша страна загубите бяха над 280 войника.
Бяхме зли когато се качихме на височината. Стъпвайки на височината ние видяхме че срещу нас са воювали ПЕТ млади 18-годишни ДЕЦА! Вие американци не може да си представите такава гледка. Пет войника срещу армията на Шах Масуд!
Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хвана
Коментиран от #11
03:43 27.12.2025
11 В саш излезе интересна дописка
До коментар #10 от "В саш излезе интересна дописка":Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.
Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.
Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“
03:44 27.12.2025
12 оня с коня
За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.
03:45 27.12.2025
13 русофил
До коментар #4 от "Оценка":Що квичиш би евро - робе ? Бегай на фронта да покажеш какъв си мъж , а не виртуално го В но скрито зад компютъра.
03:46 27.12.2025
14 искандер
03:48 27.12.2025
15 Путиннн
03:49 27.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Уса
04:11 27.12.2025
18 Факти
До коментар #8 от "Факти неопровержими":Монголската ко4ината може да бъде приятел само на изруффелете русофилскиЛайна.
04:24 27.12.2025
19 Русия е враг на България
До коментар #8 от "Факти неопровержими":От 1828 г.до днес.
04:27 27.12.2025
20 Бах
Коментиран от #27
04:35 27.12.2025
21 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF
👍
БOЙ ПО ХЛEБAPKИТЕ !
ПРEДATEЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ И3TPИТИ И ТО ТАКА, ЧЕ ДA НЕ ОСТАНЕ СЛЕДА. 😡
ИНАЧЕ СЛЕД ВРЕМЕ ПАК ЩЕ ПРАВЯТ ТАКИВА НОМЕРА 🤬
04:43 27.12.2025
22 Психиатър
04:44 27.12.2025
23 Психиатър
До коментар #1 от "Бах":Чудя се ,дали копейките които cлагат плюсове на тази глупост която си написал,са същите глупаци като тeб?
Коментиран от #25
04:45 27.12.2025
24 Факти неопровержими
До коментар #8 от "Факти неопровержими":10.Аз съм руски Бот и написах 9 лъжи без никакви доказателства и линкове.
04:46 27.12.2025
25 То тук са 2 копейки
До коментар #23 от "Психиатър":А плюсове те са фалшиви. 12 години рашистан е в Донбас.
04:48 27.12.2025
26 Среднощен ездач
04:51 27.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.