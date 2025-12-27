Новини
Експлозии в Киев, в цяла Украйна е обявена въздушна тревога. Автобус се взриви в столицата
Експлозии в Киев, в цяла Украйна е обявена въздушна тревога. Автобус се взриви в столицата

27 Декември, 2025 02:46, обновена 27 Декември, 2025 03:38 1 788 27

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви украинският президент Володимир Зеленски

Експлозии в Киев, в цяла Украйна е обявена въздушна тревога. Автобус се взриви в столицата - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В Киев е издадено предупреждение за въздушна тревога, съобщи военната администрация на града в своя Telegram канал.

Тимур Ткаченко, началник на Киевската военна администрация, призова жителите да останат на безопасни места на фона на атаката в Telegram.

Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи за експлозии в града и за работата на силите за противовъздушна отбрана.

В цяла Украйна се разпространяват предупреждения за въздушна тревога.

По-рано снощи автобус експлодира в Подилски район на Киев, съобщи Националното полицейско управление в Киев.

„Полицията разследва обстоятелствата около експлозията на автобуса в Подилски район на Киев. На мястото на инцидента са изпратени полицейски части, експерти по обезвреждане на бомби и други аварийни служби“, се казва в Telegram канала на ведомството.

ТСН съобщава, че експлозията е станала в район Виноградар в северозападен Киев.

Националната полиция по-късно съобщи, че според предварителна информация няма пострадали.

„Превозното средство е било паркирано без пътници на крайната спирка. Малко след като шофьорът е потеглил, е възникнала експлозия“, казаха те.

Обстоятелствата около инцидента се разследват.

Русия все по-често използва позиции в Беларус за атаките си срещу Украйна, заяви снощи украинският президент Володимир Зеленски след среща с военното ръководство на страната, цитиран от ДПА и БТА.

Това се отнася за нападения с дронове и ракети, написа той във „Фейсбук“, като добави, че с тази нова тактика Русия се опитва да заобиколи отбранителните линии на Украйна.

„Това е рисковано за Беларус“, написа Зеленски. „Жалко е, че Беларус предава суверенитета си в полза на руските агресивни амбиции“, добави той.

Украинският президент каза, че проактивната отбрана срещу тази нова линия на атаки е трудна, тъй като Русия е инсталирала цялото оборудване за удари срещу Украйна върху жилищни сгради.

Антените и други насочващи системи за атакуване на цели в Украйна вече са ефективно разположени по покривите на пететажни жилищни блокове, заяви той, цитирайки украинското разузнаване.

„Това е абсолютно незачитане на човешкия живот. Минск трябва да спре да играе тези игри“, каза Зеленски и добави, че украинската противовъздушна отбрана е била инструктирана да коригира стратегията си.

В началото на руската инвазия в Украйна Беларус предостави територията си като „трамплин за в крайна сметка неуспешното настъпление към Киев“.

Беларуските войски не участват активно в боевете, но потенциалната заплаха задържа значителни украински сили на общата граница.


Украйна
Оценка 3.8 от 10 гласа.
Оценка 3.8 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бах

    19 101 Отговор
    Приятни новини , галят душата . Бой до дупка на тези уроде.

    Коментиран от #4, #23

    02:57 27.12.2025

  • 2 Стандартно

    23 24 Отговор
    Терористите на федерацията на злото Русия си вършат работата.... Бункерният фюрер иска да докаже на света, че е безподобен ypoд.

    03:01 27.12.2025

  • 3 Перник

    1 12 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..
    и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    03:05 27.12.2025

  • 4 Оценка

    4 20 Отговор

    До коментар #1 от "Бах":

    ТакиваГoвна сте всички русофили. Затова тpeпането ви е малкото което заслужавате.

    Коментиран от #13

    03:11 27.12.2025

  • 5 оня с коня

    18 28 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    03:39 27.12.2025

  • 7 Хи хи

    10 15 Отговор
    Тъй като еурожендърите често питаха Kийф кога - ми ето бе, Kийф сега !!

    03:40 27.12.2025

  • 8 Факти неопровержими

    13 17 Отговор
    Младите съвсем са смахнаха, заради яростната и непреставаща антируската пропаганда. Те трябва да знаят
    От векове Русия е най-добрият приятел и доброжелател на България (минимални изключения)
    1. Русия ни освободи от турско робство. На какъв език бихме говорили сега?здаде след Освобождение на българска държавна, правна, военна, допломатическата администрация
    2. Руският посланик Лобанов Ростовски 1885 г оказва силен натиск върху султана да не праща турска воиска на границата ни на България е дадаена възможност за Обединението ни и да победят сърбите.
    3. Допринася за фактическо признаване на Обединена България ДЕ ЮРЕ, чрез заплащане на 80 млн. златни, френски франка, отказвайки се от репарации от Турция срещу турско признание признание на обединението на България през 1908 г.
    4. По настояване на СССР на парижката конференция 1947 г. на базата на установеното с Крайовската спогодба връщане на Южна Добруджа на България, предвидената в пакта Молотов-Рибентроп.
    5.Със съдействието на СССР след края на Втората световна война, Пиринска Македония е призната официално за част от България.
    6. Със съветска помощ превърна страната ни във високо индустириализирана държава с развито селско стопанство на 29 място в света. Сега е на 68.
    7. Разви образователна, здравна, спортна система.
    8. Армията ни на беше на висота, втора на Бълканите.
    9. България благодарение на СССР беше във възход 40-45 години, Построени бяха структуроопределящите Козлудуй, Нефтохим, Павец

    Коментиран от #18, #19, #24

    03:40 27.12.2025

  • 9 хаха

    11 2 Отговор
    Това не са експлозии , не лъжете. Това са пред новогодишни поздрави и фойеверки от руснаците.

    03:42 27.12.2025

  • 10 В саш излезе интересна дописка

    9 2 Отговор
    След поредната бомбардировка в Кандахар, американците пленяват един от полевите командири на талибаните.
    По време на разпита 70- годишния афганистанец Абдула, разказва интересна история.
    “Времето на истинските сражения беше с руснаците. Това бяха достойни сражения с достойни войници. Всичко бе истинско. Някак по мъжки. С вас АМЕРИКАНЦИТЕ ние имахме много общи дела, но вие бяхте страхливци и такива си останахте.
    Никога не сте рискували животите си. И по същия страхлив начин ме взехте в плен. Пуснахте 100 снаряда по селото. Избихте всички цивилни на километри разстояние. Чак после страхливо се подадохте да видите дали някой мърда.
    Руснаците воюваха без да се крият като плъхове.
    Шах Масуд беше ни заповядал да превземем една височина, чрез която да контролираме Панджерското дере. На височината бяха се разположили руснаците и ние с месеци не можехме да минем. Събрахме армия за тази атака за да изтласкаме руснаците. Пет дена ни трябваха за да сломим съпротивата на руснаците. И то успяхме защото им СВЪРШИХА патроните.
    Скъпо платихме за тази височина. От наша страна загубите бяха над 280 войника.
    Бяхме зли когато се качихме на височината. Стъпвайки на височината ние видяхме че срещу нас са воювали ПЕТ млади 18-годишни ДЕЦА! Вие американци не може да си представите такава гледка. Пет войника срещу армията на Шах Масуд!
    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хвана

    Коментиран от #11

    03:43 27.12.2025

  • 11 В саш излезе интересна дописка

    10 3 Отговор

    До коментар #10 от "В саш излезе интересна дописка":

    Заповядахме им да се молят. Те знаеха че ще ги убием. Знаете ли какво направиха тези руски деца? Изгледаха ни мълчаливо и петимата се хванаха за ръце и се прегърнаха. Бяха готови да умрат без значение как. Стояха мръсни, гладни и прегърнати.
    Не говореха и не плачеха. Просто стояха и чакаха смъртта си. Ние онемяхме.

    Такава гледка би поразила и най твърдите войници свикнали с какво ли не. Въпреки че руснаците бяха избили половината ни армия, ние не знаехме какво да направим. Това бяха велики войни за нас. Те имаха чест. Не се молеха за животите си.

    Моите внуци са в Германия. Там учат, но бих искал да пораснат като тези руснаци – истински мъже. А руснаците тогава ги пуснахме. Да имаше и не доволни от това решение на командирите, но заповед не се обсъжда от никой. Пуснахме ги с мир. Знаете ли. Руснаците тръгнаха прегърнати и НЕ СЕ ОБЪРНАХА да видят дали няма да ги застреляме в гръб! Бяха истински мъже.“

    03:44 27.12.2025

  • 12 оня с коня

    12 7 Отговор
    Добре, че СВО не продължи само три дни, за да видим че обединеният запад е въздух под налягане, а прехваленото НАТО една гола вода , което е силно само в тероризма. Руснаците развенчаха окончателно мита за икономическата и военната мощ на жалкия западен свят.
    За три дни нямаше всички да го разберат, въпреки че си го знаехме!
    СВО счупи зъбите на еврофашистите тръгнали отново да търсят реванш срещу победителя от втората световна война.

    03:45 27.12.2025

  • 13 русофил

    12 6 Отговор

    До коментар #4 от "Оценка":

    Що квичиш би евро - робе ? Бегай на фронта да покажеш какъв си мъж , а не виртуално го В но скрито зад компютъра.

    03:46 27.12.2025

  • 14 искандер

    9 2 Отговор
    Чудесни новини.

    03:48 27.12.2025

  • 15 Путиннн

    9 3 Отговор
    Много поздрави на всички урки и рософоби -

    03:49 27.12.2025

  • 17 Уса

    4 3 Отговор
    САЩ приветстват ударите в цяла Украйна и взривения автобус

    04:11 27.12.2025

  • 18 Факти

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факти неопровержими":

    Монголската ко4ината може да бъде приятел само на изруффелете русофилскиЛайна.

    04:24 27.12.2025

  • 19 Русия е враг на България

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Факти неопровержими":

    От 1828 г.до днес.

    04:27 27.12.2025

  • 20 Бах

    3 3 Отговор
    Дай Боже в окраина да посрещнат нова година на свещи и със свещи . Още някоя и друга година и ще се одрискат окончателно . Русия не бърза , защото трябва и Европа да се разпадне . Ще бъде радост!

    Коментиран от #27

    04:35 27.12.2025

  • 21 ЕЛEH П0ПТ0Д0Р0FFF

    1 2 Отговор
    БРАВО !
    👍
    БOЙ ПО ХЛEБAPKИТЕ !
    ПРEДATEЛИТЕ ТРЯБВА ДА БЪДАТ И3TPИТИ И ТО ТАКА, ЧЕ ДA НЕ ОСТАНЕ СЛЕДА. 😡
    ИНАЧЕ СЛЕД ВРЕМЕ ПАК ЩЕ ПРАВЯТ ТАКИВА НОМЕРА 🤬

    04:43 27.12.2025

  • 22 Психиатър

    2 0 Отговор
    Чудя се ,дали копейките които cлагат плюсове на тази глупост която си написал,са същите глупаци като тeб?

    04:44 27.12.2025

  • 23 Психиатър

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бах":

    Чудя се ,дали копейките които cлагат плюсове на тази глупост която си написал,са същите глупаци като тeб?

    Коментиран от #25

    04:45 27.12.2025

  • 24 Факти неопровержими

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Факти неопровержими":

    10.Аз съм руски Бот и написах 9 лъжи без никакви доказателства и линкове.

    04:46 27.12.2025

  • 25 То тук са 2 копейки

    2 0 Отговор

    До коментар #23 от "Психиатър":

    А плюсове те са фалшиви. 12 години рашистан е в Донбас.

    04:48 27.12.2025

  • 26 Среднощен ездач

    2 0 Отговор
    Най-накрая Западът трябва да разреши ВСУ да изпращат Щорм Шадоу по Москва и Ленинград.

    04:51 27.12.2025

