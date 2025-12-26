Шофьор не успя да спре кола, която се движи със 115 км/ч в продължение на четири часа

Истински кошмар на колела преживя шофьор в Китай, след като се оказа заклещен в автомобил, който отказваше да спре в продължение на цели четири часа. Технически срив в системата за круиз контрол превърна пътуването по магистралата Ланджоу-Хайкоу в опасна игра на оцеляване, при която превозното средство поддържаше постоянна скорост от 115 км/ч без никакъв шанс за намеса от страна на водача.

Драмата се разигра пред очите на пътната полиция, която организира мащабна операция по ескортиране на „беглеца“, за да разчисти пътя пред него и да предотврати фатален сблъсък. През цялото това време мъжът зад волана е изпробвал всеки възможен метод за овладяване на ситуацията – от отчаяни опити за задействане на спирачките и ръчната спирачка до превключване на неутрална предавка и пълно рестартиране на електронните системи. Уви, софтуерът и механиката останали напълно глухи за неговите команди.

Лудото препускане приключи едва след 490 километра, когато резервоарът на автомобила най-после пресъхна и двигателят угасна сам. Макар и разтърсен от преживяното, шофьорът се отърва без наранявания. Любопитен детайл е, че първоначално марката на дефектния автомобил остана обвита в мистерия и производителят е реагирал светкавично, за да потуши скандала.

Според информацията, потърпевшият вече е постигнал споразумение с компанията, чието име стана ясно на по-късен етап. Той ще получи пълно възстановяване на сумата за покупката на превозното средство, придружено от солидно финансово обезщетение за преживения ужас. Този инцидент отново повдига наболелия въпрос за надеждността на електронните асистенти, които в екстремни ситуации могат да се превърнат от помощници в потенциални капани.

Автомобилът, който се превърна в движещ се капан за своя собственик, е Haval H6. Това е един от най-продаваните кросоувъри в Китай, произвеждан от компанията Great Wall Motors и продаващ се и у нас.

Любопитното е, че този инцидент с „отвлечения“ от електрониката шофьор се коментира широко, тъй като Haval H6 е модел с огромно пазарно присъствие не само в Азия, но и в Европа (включително и в България). Въпреки че производителят първоначално запази дискретност, по-късно стана ясно, че става въпрос за системна грешка, която инженерите дори от разстояние не са успели да рестартират.

Въпреки сериозността на случая, Haval подчертаха, че това е изолиран инцидент на фона на милионите продадени бройки, но постигнатото споразумение за пълно възстановяване на сумата и обезщетение показва, че компанията е предпочела бързо да затвори темата, за да не накърни репутацията на своя най-популярен модел.