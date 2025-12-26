Шофьор не успя да спре кола, която се движи със 115 км/ч в продължение на четири часа

Истински кошмар на колела преживя шофьор в Китай, след като се оказа заклещен в автомобил, който отказваше да спре в продължение на цели четири часа. Технически срив в системата за круиз контрол превърна пътуването по магистралата Ланджоу-Хайкоу в опасна игра на оцеляване, при която превозното средство поддържаше постоянна скорост от 115 км/ч без никакъв шанс за намеса от страна на водача.
Драмата се разигра пред очите на пътната полиция, която организира мащабна операция по ескортиране на „беглеца“, за да разчисти пътя пред него и да предотврати фатален сблъсък. През цялото това време мъжът зад волана е изпробвал всеки възможен метод за овладяване на ситуацията – от отчаяни опити за задействане на спирачките и ръчната спирачка до превключване на неутрална предавка и пълно рестартиране на електронните системи. Уви, софтуерът и механиката останали напълно глухи за неговите команди.
Лудото препускане приключи едва след 490 километра, когато резервоарът на автомобила най-после пресъхна и двигателят угасна сам. Макар и разтърсен от преживяното, шофьорът се отърва без наранявания. Любопитен детайл е, че първоначално марката на дефектния автомобил остана обвита в мистерия и производителят е реагирал светкавично, за да потуши скандала.
Според информацията, потърпевшият вече е постигнал споразумение с компанията, чието име стана ясно на по-късен етап. Той ще получи пълно възстановяване на сумата за покупката на превозното средство, придружено от солидно финансово обезщетение за преживения ужас. Този инцидент отново повдига наболелия въпрос за надеждността на електронните асистенти, които в екстремни ситуации могат да се превърнат от помощници в потенциални капани.
Автомобилът, който се превърна в движещ се капан за своя собственик, е Haval H6. Това е един от най-продаваните кросоувъри в Китай, произвеждан от компанията Great Wall Motors и продаващ се и у нас.
Любопитното е, че този инцидент с „отвлечения“ от електрониката шофьор се коментира широко, тъй като Haval H6 е модел с огромно пазарно присъствие не само в Азия, но и в Европа (включително и в България). Въпреки че производителят първоначално запази дискретност, по-късно стана ясно, че става въпрос за системна грешка, която инженерите дори от разстояние не са успели да рестартират.
Въпреки сериозността на случая, Haval подчертаха, че това е изолиран инцидент на фона на милионите продадени бройки, но постигнатото споразумение за пълно възстановяване на сумата и обезщетение показва, че компанията е предпочела бързо да затвори темата, за да не накърни репутацията на своя най-популярен модел.
1 Софийски селянин,
Или да дръпне ръчната спирачка ако не е електрическа..
Егати простотията.!
13:25 26.12.2025
2 този проблем е
13:27 26.12.2025
3 Смеххх
13:31 26.12.2025
4 От кое село си?
До коментар #1 от "Софийски селянин,":И каква кола караш?
13:32 26.12.2025
5 Опааа
13:40 26.12.2025
6 МЪСК
13:42 26.12.2025
7 Ония с фордо
До коментар #1 от "Софийски селянин,":Колега предполагам че все още си с черно-бял телевизор , телефона ти е с шайба , музика та ти идва от радиоточка и ако на каруцата която караш има контактен ключ и я палиш с манивела те моля да не коментираш по темата .
13:50 26.12.2025
8 Гост
..
13:54 26.12.2025
9 Един
13:55 26.12.2025
10 Майтап
Вадиш от хладилната жабка патрон с мастика, удряш един два гълтока..... и като дъхнеш срещу таблото..... кове на място.
13:57 26.12.2025
11 Камала Харис води с 10% ! 🤨
13:59 26.12.2025
12 Гост
14:01 26.12.2025
13 Асен
14:04 26.12.2025
14 Хеми значи бензин
14:04 26.12.2025
15 Баба Гошка
14:10 26.12.2025
16 Гост
Факт:
Круиз контролът само подава газ. Той:
не блокира спирачките
няма механичен контрол върху тях
се изключва при най-малкия конфликт
➡️ Натискане на спирачката = изключен круиз
Това е задължително изискване за хомологация.
Извод:
Кола, която „не може да спре заради круиз контрол“, противоречи на базовата архитектура на автомобила.
2️⃣ Има минимум 3 независими начина да спреш колата
Дори при пълна електронна повреда:
🔹 A) Неутрална предавка
Автоматик: N
Ръчна: съединител
➡️ Двигателят може да вие, но тягата към колелата = 0
🔹 B) Изключване на двигателя
Старт/стоп бутон → задържане 3–5 сек
Ключ → завъртане
➡️ Управлението и спирачките остават активни известно време.
🔹 C) Ръчна спирачка
Механична или електронна
Работи независимо от газта
Извод:
За да е „неспираема“, всички тези системи трябва да откажат едновременно — статистически абсурд.
3️⃣ Спирачките са механични, не софтуерни
Дори при модерни коли:
Педал → хидравлично налягане → апарати → дискове
Няма „код“, който да ги заключи от круиза
❗ Дори ABS/ESP да се срине:
➡️ спирачките пак работят, просто без електронна помощ.
Извод:
„Софтуер не ми дава да спра“ е технически мит.
4️⃣ ECU логика: безопасността винаги печели
При конфликт:
газ + спирачка
несъответствие в датчици
необичайно дълго натоварване
➡️ ECU влиза в limp mode или изключва тягата.
Това е стандарт
14:12 26.12.2025
17 Крум
14:13 26.12.2025
18 Бай Ламби
14:16 26.12.2025
19 Баба Гошка
14:20 26.12.2025
20 Никси
До коментар #1 от "Софийски селянин,":Много си тъп Саше , като изключиш контактния ключ от волана той може да се заключи и да направиш по голяма беля , кой ти беше инструктор по кормуване да знаеш нищо не те е научил или сте купил свидетелството за правоуправление на МПС СУМПС, а за ръчната ако скъсаш въжето и по нанадолнището требе се кръстиш с двете ръце след това , може и ексцентрик да счупиш по тоя начин на някой от задните колела дето вързана ръчната спирачка към тях , не вярвам па Китайците да са направили на въздух спирачната система с камери , кранове и ватманка , тогава падне ли въздуха камерите блокират и спира съответно !!!.
14:24 26.12.2025
21 Я па тоя
До коментар #7 от "Ония с фордо":Ти пък щом си с толкова модерна кола , че да не може и да я угасиш и спреш когато си искаш , нека те пребие някъде из пътищата. Може да нямаш късмета на китаеца. Сигурно девиза ти е " Умрял , ама модерен " . Няма да се излагаш с някаква допотопна кола с ключ.
14:31 26.12.2025
22 Никси
До коментар #16 от "Гост":Може да е SBC-модул както го има при Мерцедес 211-та преди фейслифта колега , ако и при Хавал го има това е кофти проблем , и там се пренастройва софтуерно модула един Асен Ефремов от Дупница им бае от сугребе и против уроки на тия модули !!!.
14:32 26.12.2025
25 Пък
До коментар #20 от "Никси":ти си много умен....
В съвременните автмобили, понеже и отзад са с дискови спирачки, ръчната спирачка е направена в самия апарат. Има лостова предавка, която завърта един винт, в буталото на апарата. Затова, като се сменят накладки се използва специална скоба, с която едновременно се натиска и завърта буталото, за да се прибере.
14:45 26.12.2025
26 за толкова годин и коли
14:51 26.12.2025
27 Изкуствен интелект
До коментар #16 от "Гост":Като гледам си питал изкуствения интелект и си копирал отговорът му тук.. хайде сега го попитай какво ще стане когато шофьора се паникьоса и започне плавно да удря спирачките за да намали скоростта и ги държи натиснати няколко минути?
Ще ти отговори, че спирачките ще се запалят и цялата му логика рухва. Оттам нататък няма спиране!
14:55 26.12.2025