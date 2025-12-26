Проговори "портфейлът на Зеленски", Тимур Миндич: Нямам контакт с президента, спретнаха ни готин сценарий

Наричаният от опонентите на Зеленски "портфейл на президента" Тимур Миндич, за когото се твърди, че е напуснал Украйна след избухналия корупционен скандал, заяви, че отдавна не се е чувал с държавния глава, а в момента изобщо няма контакт с него.

Бизнесменът даде интервю за „Украинска правда“, запис от което беше публикуван в YouTube канала на вестника.

На въпроса кога за последно е говорил със Зеленски, Миндич отговори: „Отдавна“.

„За съжаление, рядко говоря с него, сега изобщо не говоря“, каза той.

Бизнесменът призна, че познава Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана и бивш министър на отбраната на Украйна. Той потвърди, че познава и е общувал с друга фигура в корупционния скандал - министъра на правосъдието Герман Галушченко.

Миндич посочи предполагаемата покупка на дефектни бронежилетки за украинските въоръжени сили, поръчана от Умеров, тогавашния министър на отбраната, като ключов аспект от наказателното си дело. „Има голямо дело, свързано с бронежилетки, но не искам да говоря за него сега, защото това е един от важните аспекти на моето наказателно дело“, каза бизнесменът.

Умеров призна, че се е срещал с Миндич - двамата обсъждали доставката на бронежилетки по договор с бизнесмена, който впоследствие е бил прекратен, тъй като продуктите не са отговаряли на изискванията. Нито една жилетка не е била доставена, твърди Умеров.

Миндич описа по-голямата част от материалите по делото, приблизително 90%, като чисто „медиен случай“. Бизнесменът се оплака, че му се приписват „милион неща“.

„Медиите ме изкараха изкупителна жертва. Готин сценарий, готина медийна атака през последните години, медиите оформиха целия образ днес“, каза той.

Миндич отбеляза също, че знае, че е издирван в Украйна. Той отговаряше на всички въпроси на руски, а журналистът ги задаваше на украински.

Тимур Миндич е бизнесмен и продуцент, един от съсобствениците на студио „Квартал 95“ и бивш бизнес партньор на украинския президент Володимир Зеленски.

Според украинските медии, след избирането си Зеленски продължава да поддържа контакт с Миндич. Както съобщава „Украинска правда“, президентът и бизнесменът са прекарвали уикендите заедно, а в началото на 2021 г. Зеленски празнува рождения си ден в апартамента на приятеля си. Както отбелязва Strana.ua, противниците на президента наричат ​​Миндич негов „портфейл“ и обвиняват офиса на Зеленски в организиране на корупционни схеми, включващи бизнесмена.

През ноември в Украйна избухна мащабен корупционен скандал. Няколко лица, включително Миндич, са издирвани и той е обявен за издирване, но успява да избяга в Израел, където има гражданство. Зеленски наложи санкции срещу Миндич.

Според антикорупционните органи, бизнесменът е ръководил престъпна група, която е организирала мащабна корупционна схема в държавното предприятие „Енергоатом“, оператор на три украински атомни електроцентрали. Участниците в нея са получавали подкупи от изпълнителите на държавното предприятие в размер на 10-15% от стойността на договорите си. Според Националното бюро за борба с корупцията на Украйна (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО), общо около 100 милиона долара са преминали през т. нар. "пералня".