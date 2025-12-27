Участието на иракчани в конфликта между Русия и Украйна вече е престъпление

Ирак криминализира участието на гражданите си в конфликта между Русия и Украйна.
Това съобщава арaбското издание "Аш-Шарк ал-Аусат", като се позовава на ръководителя на иранския Висш съдебен съвет Файк Зидан.
Решението е било взето на среща на Зидан със съветника по националната сигурност Касим ал-Араджи и членове на комисията, която предотвратява набирането на иракски граждани за войници в чуждестранни армии.
В страната няма определена присъда за подобно нарушение. Миналата седмица обаче съд в град Наджаф осъди на доживотен затвор иракчанин, обвинен в трафик на хора и принадлежност към международна престъпна организация, която вербува бойци на страната на Русия.
Украинският посланик в Багдад Иван Довганич обвини Москва в набиране на иракчани. Колегата му от Русия Елбрус Кутрашев призна, че иракски бойци са се присъединили към руската армия. Той отказа да назове точни цифри, но каза, че вербуваните са не повече от няколко стотин. Украйна от своя страна отрича неофициалната информация, че също е набирала граждани на страната.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Перник
и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.
03:11 27.12.2025
2 Перник
и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.
03:13 27.12.2025
3 Перник
и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.
03:18 27.12.2025
4 само питам
«Искаме да получим списък с имената на онези, чиито тела в Буча бяха показани на целия свят. Не го получихме, въпреки че се обърнахме към най- различни структури.
Аз лично помолих генералния секретар на ООН, в присъствието на всички членове на Съвета за сигурност, да използва своя авторитет, за да направи едно не много трудно нещо — да вземе списъка. До момента не сме получили нищо. Къде са доказателствата Ви?».
Сергей Лавров
Коментиран от #16
03:34 27.12.2025
5 оня с коня
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #7, #10
03:35 27.12.2025
6 Факт
03:37 27.12.2025
7 Това ли те притеснява , мaлoyмник?😂
До коментар #5 от "оня с коня":Рано е още за да задаваш толковаТъп въпрос.
03:42 27.12.2025
8 някой си
Коментиран от #9
04:02 27.12.2025
9 Само това ли
До коментар #8 от "някой си":роди кpaтуната ти пpocта?😁
Коментиран от #11, #12, #13
04:16 27.12.2025
10 Румен Решетников
До коментар #5 от "оня с коня":Я коментирай съобщенията на ТАСС през цялата 1941-ва как громят германците и ги отблъскват обратно към държавната граница...
04:20 27.12.2025
11 някой си
До коментар #9 от "Само това ли":също роди и издирване то ти!
04:23 27.12.2025
12 някой си
До коментар #9 от "Само това ли":съответно след това ще си събираш зъбките
04:25 27.12.2025
13 някой си
До коментар #9 от "Само това ли":пед@л нещ@стен
04:25 27.12.2025
14 някой си
04:27 27.12.2025
15 някой си
04:33 27.12.2025
16 само питам
До коментар #4 от "само питам":Коня не умре ли?
04:57 27.12.2025