Участието на иракчани в конфликта между Русия и Украйна вече е престъпление

Ирак криминализира участието на гражданите си в конфликта между Русия и Украйна.

Това съобщава арaбското издание "Аш-Шарк ал-Аусат", като се позовава на ръководителя на иранския Висш съдебен съвет Файк Зидан.

Решението е било взето на среща на Зидан със съветника по националната сигурност Касим ал-Араджи и членове на комисията, която предотвратява набирането на иракски граждани за войници в чуждестранни армии.

В страната няма определена присъда за подобно нарушение. Миналата седмица обаче съд в град Наджаф осъди на доживотен затвор иракчанин, обвинен в трафик на хора и принадлежност към международна престъпна организация, която вербува бойци на страната на Русия.

Украинският посланик в Багдад Иван Довганич обвини Москва в набиране на иракчани. Колегата му от Русия Елбрус Кутрашев призна, че иракски бойци са се присъединили към руската армия. Той отказа да назове точни цифри, но каза, че вербуваните са не повече от няколко стотин. Украйна от своя страна отрича неофициалната информация, че също е набирала граждани на страната.