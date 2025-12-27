Представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник заяви, че само напълно демократични избори могат да легитимират Киев като страна по мирните споразумения, според вестник „Известия“.

„Само гласуването в съответствие с всички демократични норми може да легитимира позицията на Украйна“, подчерта Мирошник.

Според него изборите ще бъдат само малка стъпка в по-широкия процес на разрешаване на руско-украинския конфликт, който трябва да включва цяла поредица от стъпки.

На 27 декември руският сенатор Алексей Пушков написа в своя Telegram канал, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да позволи украинската криза да се развие без негово участие.

Той добави, че за Тръмп „залогът също е висок“, тъй като той е декларирал водещата си роля в разрешаването на руско-украинския конфликт и сега трябва да я оправдае. Особено в година на избори за Конгрес, Тръмп се нуждае от резултати, от междинна оценка на неговото президентство.