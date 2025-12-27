Новини
Москва: Само напълно демократични избори могат да легитимират Киев като страна по мирните споразумения
Москва: Само напълно демократични избори могат да легитимират Киев като страна по мирните споразумения

27 Декември, 2025 03:47, обновена 27 Декември, 2025 03:50 621 9

Това ще бъде само малка стъпка в по-широкия процес на разрешаване на руско-украинския конфликт, заяви дипломатът Родион Мирошник

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник заяви, че само напълно демократични избори могат да легитимират Киев като страна по мирните споразумения, според вестник „Известия“.

„Само гласуването в съответствие с всички демократични норми може да легитимира позицията на Украйна“, подчерта Мирошник.

Според него изборите ще бъдат само малка стъпка в по-широкия процес на разрешаване на руско-украинския конфликт, който трябва да включва цяла поредица от стъпки.

На 27 декември руският сенатор Алексей Пушков написа в своя Telegram канал, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да позволи украинската криза да се развие без негово участие.

Той добави, че за Тръмп „залогът също е висок“, тъй като той е декларирал водещата си роля в разрешаването на руско-украинския конфликт и сега трябва да я оправдае. Особено в година на избори за Конгрес, Тръмп се нуждае от резултати, от междинна оценка на неговото президентство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Пази боже!

    10 1 Отговор
    Рашист да говори за демокрация е същото ,като дявола да чете Евангелието.

    Коментиран от #3, #5, #7

    03:54 27.12.2025

  • 2 Перник

    0 5 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..
    и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    03:55 27.12.2025

  • 3 Перник

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Пази боже!":

    Според Мел Гибсън сатаната е реалност. Не е бил с рога, грозноват и т.н. Красавец. В момента нали снима продължението на "страстите христови". Поздрави от Перник.

    03:57 27.12.2025

  • 4 Перник

    0 3 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..
    и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    03:58 27.12.2025

  • 5 някой си

    1 13 Отговор

    До коментар #1 от "Пази боже!":

    кой та пита тебе ве 0хлюв

    04:06 27.12.2025

  • 6 Тоз па къв е

    2 1 Отговор
    И кой го пита?

    04:16 27.12.2025

  • 7 някой си

    1 10 Отговор

    До коментар #1 от "Пази боже!":

    всички подкрепящи уср@йна и ес на 2 метра!

    04:30 27.12.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Демократични избори по време на война не може да има. Все едно Хитлер и Сталин да проведат демократични избори. Това е нон сенс.

    04:54 27.12.2025

  • 9 Мдаа

    2 0 Отговор
    Москва и демократични избори - каква несъвместимост на думи и понятия !

    04:56 27.12.2025

