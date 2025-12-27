Представителят на МВнР на Русия Родион Мирошник заяви, че само напълно демократични избори могат да легитимират Киев като страна по мирните споразумения, според вестник „Известия“.
„Само гласуването в съответствие с всички демократични норми може да легитимира позицията на Украйна“, подчерта Мирошник.
Според него изборите ще бъдат само малка стъпка в по-широкия процес на разрешаване на руско-украинския конфликт, който трябва да включва цяла поредица от стъпки.
На 27 декември руският сенатор Алексей Пушков написа в своя Telegram канал, че президентът на САЩ Доналд Тръмп няма да позволи украинската криза да се развие без негово участие.
Той добави, че за Тръмп „залогът също е висок“, тъй като той е декларирал водещата си роля в разрешаването на руско-украинския конфликт и сега трябва да я оправдае. Особено в година на избори за Конгрес, Тръмп се нуждае от резултати, от междинна оценка на неговото президентство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пази боже!
Коментиран от #3, #5, #7
03:54 27.12.2025
2 Перник
и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.
03:55 27.12.2025
3 Перник
До коментар #1 от "Пази боже!":Според Мел Гибсън сатаната е реалност. Не е бил с рога, грозноват и т.н. Красавец. В момента нали снима продължението на "страстите христови". Поздрави от Перник.
03:57 27.12.2025
4 Перник
и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.
03:58 27.12.2025
5 някой си
До коментар #1 от "Пази боже!":кой та пита тебе ве 0хлюв
04:06 27.12.2025
6 Тоз па къв е
04:16 27.12.2025
7 някой си
До коментар #1 от "Пази боже!":всички подкрепящи уср@йна и ес на 2 метра!
04:30 27.12.2025
8 Данко Харсъзина
04:54 27.12.2025
9 Мдаа
04:56 27.12.2025