133 години от рождението на един от най-великите български спортисти

"Аз искам да се боря като българин и като българин искам да умра”. Това отговоря легендарният Дан Колов на множеството предложения да си смени гражданството, което получава от французи и американци, пише БГНЕС.
На 26 декември се навършват 133 години от раждането на един от най-големите спортисти в историята на България, покорил Европа и света с митичната сила, която демонстрира на борцовия тепих. „Той е нашата гордост. Не само за селото, той е за окръга, той е за България. Той е най-силният човек. Може би ще се роди по-силен, но по-благороден и по-щедър няма да има“, разказва уредничката на Къщата-музей на Дан Колов в село Сенник – Иваничка Петрова. Музеят е поместен в родната къща на Колов.
„Още на осем години братята му го завели на панаир в Севлиево и тогава той се среща с борбата, защото есенно време по панаирите са правили публична изява и тогава той се среща с борците. Когато брат му го строява защо и какво прави самичък, той казал „Не ми се карай, брат ми, аз един ден ще стана като тях“ – така малкият Дончо се запалва по борбата, която ще му донесе световна слава.
Дан Колов записва над 1500 победи и едва няколко загуби на тепиха. Сред най-любопитните факти за Колов са, че е кърмен до три години, отклонява предложение на Ал Капоне да му стане бодигард и победата му над страховития японски борец по прякор Удушвача, който убива противниците си със захват с крака. Безстрашният българин отива до Япония, където се измъква от хватката на Удушвача и му чупи гръбнака. Поради това е изгонен от страната, но в Америка е посрещнат като герой заради съперничеството между двете страни.
„Четири пъти е принуждаван и молен да си смени поданството. Той казва, ако аз съм френски или американски гражданин, аз ще бъда най-нещастният човек. Това е било за него мотото му в живота, защото той казва – аз искам да се боря като българин и като българин искам да умра. Най-важното за него е била България“, разказва Петрова.
„Най-големият му противник и най-големият му приятел е французинът Анри Деглан. През 70-та година той дойде на гроба на Дан Колов, вече беше на достолепна възраст и плака през цялото време. Навсякъде са прегърнати и усмихнати“, спомня си тя.
Пословични са благородството и щедростта на Дан Колов. Със своите умения той успява да спечели много пари в САЩ и ги раздава с щедра ръка в България. „По света много се говори, че 543 хиляди дарява за български студенти, които учат в чужбина, на сираци, на хора, пострадали във войната. На никого не е отказвал. Всички го помнят като много благороден“, сподели Иваничка Петрова.
Дан Колов си отива от този свят млад – умира на 47 години от туберкулоза. Той обаче изпълва желанието си да бъде погребан в селото, в което се е родил – Сенник.
1 Никой
Коментиран от #2
10:31 27.12.2024
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Факт
Коментиран от #6
11:06 27.12.2024
4 Човек,
Днешните богаташи и “елит” никой няма да помни след 5 години.
11:39 27.12.2024
5 Иисус е живял
Коментиран от #16
11:43 27.12.2024
6 ВИС-2
До коментар #3 от "Факт":Васил и Георги Илиеви! Най-истинските мъжкари!
12:54 27.12.2024
7 Рилски
19:43 27.12.2024
8 Гего
Коментиран от #9, #12, #13
21:04 27.12.2024
9 Не е така
До коментар #8 от "Гего":На времето когато се е борил Дан Колов, всичко е било реална и истинска схватка. Също като грапринга сега, но много по-брутално с широк кръг от забранени сега техники, ключове и душене.
14:19 28.12.2024
10 БРАТУЖКИМ
18:07 28.12.2024
11 БРАТУЖКИМ
18:09 28.12.2024
12 007
До коментар #8 от "Гего":В грешка си. Тогава е било на истина. Счупени ръце,крака, кръстове.
00:46 29.12.2024
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Васо
08:20 26.12.2025
15 Не споменахте най-важното,
09:04 26.12.2025
16 нннн
До коментар #5 от "Иисус е живял":Таткото на Исус е Бог, А на Дан Колов - един селянин.
09:22 26.12.2025