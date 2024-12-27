Новини
133 години от рождението на един от най-великите български спортисти

27 Декември, 2024 10:15

Той е най-силният човек - Дан Колов!

133 години от рождението на един от най-великите български спортисти - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

"Аз искам да се боря като българин и като българин искам да умра”. Това отговоря легендарният Дан Колов на множеството предложения да си смени гражданството, което получава от французи и американци, пише БГНЕС.

На 26 декември се навършват 133 години от раждането на един от най-големите спортисти в историята на България, покорил Европа и света с митичната сила, която демонстрира на борцовия тепих. „Той е нашата гордост. Не само за селото, той е за окръга, той е за България. Той е най-силният човек. Може би ще се роди по-силен, но по-благороден и по-щедър няма да има“, разказва уредничката на Къщата-музей на Дан Колов в село Сенник – Иваничка Петрова. Музеят е поместен в родната къща на Колов.

133 години от рождението на един от най-великите български спортисти

„Още на осем години братята му го завели на панаир в Севлиево и тогава той се среща с борбата, защото есенно време по панаирите са правили публична изява и тогава той се среща с борците. Когато брат му го строява защо и какво прави самичък, той казал „Не ми се карай, брат ми, аз един ден ще стана като тях“ – така малкият Дончо се запалва по борбата, която ще му донесе световна слава.

Дан Колов записва над 1500 победи и едва няколко загуби на тепиха. Сред най-любопитните факти за Колов са, че е кърмен до три години, отклонява предложение на Ал Капоне да му стане бодигард и победата му над страховития японски борец по прякор Удушвача, който убива противниците си със захват с крака. Безстрашният българин отива до Япония, където се измъква от хватката на Удушвача и му чупи гръбнака. Поради това е изгонен от страната, но в Америка е посрещнат като герой заради съперничеството между двете страни.

133 години от рождението на един от най-великите български спортисти

„Четири пъти е принуждаван и молен да си смени поданството. Той казва, ако аз съм френски или американски гражданин, аз ще бъда най-нещастният човек. Това е било за него мотото му в живота, защото той казва – аз искам да се боря като българин и като българин искам да умра. Най-важното за него е била България“, разказва Петрова.
„Най-големият му противник и най-големият му приятел е французинът Анри Деглан. През 70-та година той дойде на гроба на Дан Колов, вече беше на достолепна възраст и плака през цялото време. Навсякъде са прегърнати и усмихнати“, спомня си тя.

133 години от рождението на един от най-великите български спортисти

Пословични са благородството и щедростта на Дан Колов. Със своите умения той успява да спечели много пари в САЩ и ги раздава с щедра ръка в България. „По света много се говори, че 543 хиляди дарява за български студенти, които учат в чужбина, на сираци, на хора, пострадали във войната. На никого не е отказвал. Всички го помнят като много благороден“, сподели Иваничка Петрова.

Дан Колов си отива от този свят млад – умира на 47 години от туберкулоза. Той обаче изпълва желанието си да бъде погребан в селото, в което се е родил – Сенник.


  • 1 Никой

    37 0 Отговор
    Млад е починал.

    Коментиран от #2

    10:31 27.12.2024

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факт

    45 1 Отговор
    Истински Българин!

    Коментиран от #6

    11:06 27.12.2024

  • 4 Човек,

    52 0 Отговор
    оставил дълбока следа след себе си.
    Днешните богаташи и “елит” никой няма да помни след 5 години.

    11:39 27.12.2024

  • 5 Иисус е живял

    30 3 Отговор
    само 33 на този свят и е погребан с една плащеница в пещера, но и след 2000 години всички знаят кой е, защото е възкръснал.

    Коментиран от #16

    11:43 27.12.2024

  • 6 ВИС-2

    0 46 Отговор

    До коментар #3 от "Факт":

    Васил и Георги Илиеви! Най-истинските мъжкари!

    12:54 27.12.2024

  • 7 Рилски

    28 1 Отговор
    Поклон,Великане!!!

    19:43 27.12.2024

  • 8 Гего

    4 29 Отговор
    Дончо Колев, е бил звезда в САЩ, голям благодетел на България .Но истината е че не е бил точно спортист. По скоро шоумен като Хълк Хоуган и Скалата.

    Коментиран от #9, #12, #13

    21:04 27.12.2024

  • 9 Не е така

    24 2 Отговор

    До коментар #8 от "Гего":

    На времето когато се е борил Дан Колов, всичко е било реална и истинска схватка. Също като грапринга сега, но много по-брутално с широк кръг от забранени сега техники, ключове и душене.

    14:19 28.12.2024

  • 10 БРАТУЖКИМ

    3 11 Отговор
    ДРУГ ВЕЛИК БЪЛГАРИН Е ГОШО ТАРАБАТА ПОДЛОГА НА ЛЮДОЕДИТЕ. ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ОБРЕЧЕНО НА РОССКА СМЕАД. ЖИВОТА НЕ ЧИНИ ПУКНАТ ГРОШ.

    18:07 28.12.2024

  • 11 БРАТУЖКИМ

    1 11 Отговор
    ДРУГ ВЕЛИК БЪЛГАРИН Е ГОШО ТАРАБАТА ПОДЛОГА НА ЛЮДОЕДИТЕ. ЧОВЕЧЕСТВОТО Е ОБРЕЧЕНО НА РОССКА СМРАД. ЖИВОТА НЕ ЧИНИ ПУКНАТ ГРОШ.

    18:09 28.12.2024

  • 12 007

    18 4 Отговор

    До коментар #8 от "Гего":

    В грешка си. Тогава е било на истина. Счупени ръце,крака, кръстове.

    00:46 29.12.2024

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Васо

    1 11 Отговор
    През гегата ми е за Данколов.

    08:20 26.12.2025

  • 15 Не споменахте най-важното,

    3 1 Отговор
    че Дан Колов от малък роботи на нивата като волар, воловар, истински трудолюбив волгар. Ето защо българите в древността са познати като едри, високи и много здрави хора, на всеки волгар, волар, падащ се по десетина противника. Ей журналя, защо не ги знаете тези неща? Точно поради физическата си сила, създадена на къра с вола, е бил непобедим.

    09:04 26.12.2025

  • 16 нннн

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Иисус е живял":

    Таткото на Исус е Бог, А на Дан Колов - един селянин.

    09:22 26.12.2025

