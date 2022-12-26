Новини
Кой има имен ден днес, 26 декември 2025 г. Честито!

26 Декември, 2022 05:00, обновена 26 Декември, 2025 06:23 28 553 24

Кой има имен ден днес, 26 декември 2025 г. Честито!

На втория ден на Рождество Христово църквата възхвалява Божията майка

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

На втория ден на Рождество Христово църквата възхвалява с благодарствени песни пречистата Божия майка, родила Спасителя. Празникът се нарича Събор на пресвета Богородица.

Празникът поставя акцент върху съхраняването на традиционните семейни ценности, пише БНР.

Благородният Йосиф и Дева Мария успяват да спасят новородения младенец от разгневения владетел Ирод, който съзрял заплаха, че ще бъде свален от трона. Той подозирал, че с появата на Божия син ще последва и основаването на ново земно царство.

И когато не открил Христос, царят издал заповед за избиването на всички новородени момченца във Витлеем.

Жестокостта на владетеля принуждава Йосиф да вземе младенеца и майка му Дева Мария и да избягат в Египет.

Празникът обръща внимание на ролята на родителите за опазването на децата и правилното им възпитание.

Откроява се и друго послание – да проявяваме състрадание към бежанците, защото и семейството на Божия син е търсило спасение.

Според народните обичаи през този ден продължава празничната атмосфера. Хората си гостуват взаимно, слагат богати трапези с месни ястия, с плодове, вино и ракия. На този ден никой не трябва да работи.

На 26-ти декември имен ден празнуват Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф. Желаем ви много здраве, успехи и щастие!


