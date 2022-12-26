Кой има имен ден днес, 26 декември 2025 г. Честито!

На втория ден на Рождество Христово църквата възхвалява с благодарствени песни пречистата Божия майка, родила Спасителя. Празникът се нарича Събор на пресвета Богородица.
Празникът поставя акцент върху съхраняването на традиционните семейни ценности, пише БНР.
Благородният Йосиф и Дева Мария успяват да спасят новородения младенец от разгневения владетел Ирод, който съзрял заплаха, че ще бъде свален от трона. Той подозирал, че с появата на Божия син ще последва и основаването на ново земно царство.
И когато не открил Христос, царят издал заповед за избиването на всички новородени момченца във Витлеем.
Жестокостта на владетеля принуждава Йосиф да вземе младенеца и майка му Дева Мария и да избягат в Египет.
Празникът обръща внимание на ролята на родителите за опазването на децата и правилното им възпитание.
Откроява се и друго послание – да проявяваме състрадание към бежанците, защото и семейството на Божия син е търсило спасение.
Според народните обичаи през този ден продължава празничната атмосфера. Хората си гостуват взаимно, слагат богати трапези с месни ястия, с плодове, вино и ракия. На този ден никой не трябва да работи.
На 26-ти декември имен ден празнуват Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф. Желаем ви много здраве, успехи и щастие!
На вторият ден от Рождество Христово – 26 декември, Православната църква празнува Събор на Пресвета Богородица. Също тогава се отбелязва памета на Св. Йосиф Обручник; Св. Яков, брат Господен, който бил и пръв епископ на Йерусалим; както и на Св. цар Давид.
На този ден в България се празнува Ден на бащата. Като официален празник той е обявен на 10 декември 1991 г. от 36-то Народно събрание. Това е аналог на Деня на майката, който в православната традиция е на Благовещение – 25 март.
Аз също, слава на Бога съм баща, и имам днес още един празник - и вече почерпих в храма)))
Честито Рождество Христово!
Пожелавам на всички православни християни - весело и изпълнено с духовна радост Рождество Христово и на всички светли християнски празници!
13 Мъдрият
И честит ден на БАЩАТА!
Денят на БАЩАТА в България се чества днес - на 26 декември!
Поздравявам всички бащи тук и им пожелавам крепко здраве, мир, любов, разбирателство и сговор в семествата ни, и нека Бог да ни укрепва, за да бъдем истински глави на семействата си, да бъдем мъдри и да водим жените и децата си към Бога, и към спасение на душите си!
На църковния празник – Събор на Пресвета Богородица – Вторият ден от Рождество Христово 26 декември, се чества и паметта на Свети Йосиф Обручник, на Свети цар Давид и на Свети Яков. Денят е обявен за официален празник от XXXVI народно събрание на 10 декември 1991 г.
И църковният празник на Свети Йосиф Обручник и Свети цар Давид - двама светци, които са били бащи, е прието официално в България да се отбелязва като празник на бащата. За първи път е отбелязан през 1997 г.
15 Пояснение
До коментар #13 от "Мъдрият":Който се чуди, защо аз - Мъдрият имам, два поредни сходни коментара - да погледне датите!
Първият е от миналата година, а вторият от тази година - от преди малко.
Просто тук започнаха да не се хабят и да пускат по няколко години едни и същи статии...)))
Хайде още веднъж - поздрави на всички бащи!
