Кой има имен ден днес, 26 декември 2025 г. Честито!

На втория ден на Рождество Христово църквата възхвалява с благодарствени песни пречистата Божия майка, родила Спасителя. Празникът се нарича Събор на пресвета Богородица.

Празникът поставя акцент върху съхраняването на традиционните семейни ценности, пише БНР.

Благородният Йосиф и Дева Мария успяват да спасят новородения младенец от разгневения владетел Ирод, който съзрял заплаха, че ще бъде свален от трона. Той подозирал, че с появата на Божия син ще последва и основаването на ново земно царство.

И когато не открил Христос, царят издал заповед за избиването на всички новородени момченца във Витлеем.

Жестокостта на владетеля принуждава Йосиф да вземе младенеца и майка му Дева Мария и да избягат в Египет.

Празникът обръща внимание на ролята на родителите за опазването на децата и правилното им възпитание.

Откроява се и друго послание – да проявяваме състрадание към бежанците, защото и семейството на Божия син е търсило спасение.

Според народните обичаи през този ден продължава празничната атмосфера. Хората си гостуват взаимно, слагат богати трапези с месни ястия, с плодове, вино и ракия. На този ден никой не трябва да работи.

На 26-ти декември имен ден празнуват Давид, Дацо, Дачо, Жозеф, Йосиф. Желаем ви много здраве, успехи и щастие!