Новини
Свят »
Гърция »
Лавина уби четирима планинари в Гърция

Лавина уби четирима планинари в Гърция

27 Декември, 2025 03:51, обновена 27 Декември, 2025 02:57 555 3

  • гърция-
  • лавина-
  • загинали

Жертвите поели по маршрут от село Атанасиос Диакос към връх Коракас, издигащ се на 2495 метра

Лавина уби четирима планинари в Гърция - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Четирима туристи загинаха при лавина в планината Вардусия, в област Фокида, в Централна Гърция, съобщиха местните власти, цитирани от NOVA

Трима от загиналите бяха обявени за изчезнали късно в четвъртък, след като поели по маршрут от село Атанасиос Диакос към връх Коракас, издигащ се на 2495 метра. Близките им разказаха пред държавната телевизия ЕРТ, че опитите за връзка по телефона били неуспешни заради липса на обхват. Четвъртата жертва е жена на около 35 години, която била партньорка на един от мъжете.

Издирвателната операция започна рано в петък с участието на спасителни екипи, дронове и обучени кучета. Телата били открити в близост до следи, оставени от туристите. Двама от мъжете били опитни планинари, но теренът е изключително труден и опасен, особено при лоши метеорологични условия. Спасителите се надявали, че групата е успяла да намери подслон от екстремното време.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 1 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н..
    и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    03:08 27.12.2025

  • 2 Блатен Асечки

    0 1 Отговор
    В Африка има сняг??!

    Коментиран от #3

    03:44 27.12.2025

  • 3 Разбира се че има и в Африка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Блатен Асечки":

    Сняг има на всички континенти включително Африка.

    04:02 27.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания