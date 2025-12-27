"Всички ме уважават и идват да ме видят" - След срещата със Зеленски Тръмп посреща и Нетаняху

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще пътува до Съединените щати, за да се срещне с президента на САЩ Доналд Тръмп. Тръмп потвърди това в интервю за Politico.

„Зеленски и Биби ще дойдат да ме видят. Всички идват. Те отново показват уважение към нашата страна“, каза Тръмп.

Той не уточни кога ще се проведат срещите. Politico съобщава, че те ще се проведат този уикенд. Според Axios, Тръмп ще се срещне и с двамата в резиденцията си Мар-а-Лаго във Флорида: със Зеленски на 28 декември, а с Нетаняху на 29 декември.

Представители на Белия дом заявиха пред изданието, че срещата с израелския премиер ще бъде „важна“ за разрешаване на войната между Израел и Хамас и за преминаване към втората фаза на мирния план на САЩ за ивицата Газа. Източници на Axios съобщиха, че Тръмп планира да направи няколко важни съобщения по този въпрос в началото на януари, но следващите стъпки зависят от среща с Нетаняху.

Според Axios, израелският премиер е инициирал срещата: той е представил идеята в телефонен разговор на 1 декември. Тръмп е отговорил, че с удоволствие ще присъства. След това екипът на Нетаняху е разпространил информация, че срещата ще се проведе в Мар-а-Лаго и е настоял Белият дом да се съгласи на дата. Първоначално Тръмп се е колебал да се срещне с Нетаняху за пети път за близо година от президентството му, но срещата преди Нова година по-късно се е оказала изгодна за Вашингтон, предвид мирния план.

Очаква се британският крал Чарлз Трети и принцът на Уелс да направят отделни посещения в Америка през новата година като част от “кампания за предразполагане“ на президента Доналд Тръмп, съобщи вестник „Таймс“, цитиран от БНР.

Запознати източници твърдят, че преговорите по въпроса са напреднали и е „много вероятно“ кралят да направи пътуването през април.



Посещението ще бъде първото на управляващ монарх от почти 20 години, откакто кралица Елизабет Втора прие покана от Джордж Буш през 2007 г.



По-късно през годината се очаква принцът на Уелс, по-големиоят син на краля, да пътува до Северна Америка, когато САЩ са домакини на Световното първенство по футбол с Канада и Мексико.



Посещенията са планирани така, че да съвпаднат с 250-годишнината от американската независимост и с продължаващите дискусии между Великобритания и Съединените щати за финализиране на търговска сделка.



Този месец САЩ спряха обещаната си многомилиардна инвестиция в британски технологии поради регулаторни проблеми, свързани с правилата за онлайн безопасност, данъка върху дигиталните услуги и ограниченията за безопасност на храните.



Инвестицията от 31 милиарда паунда беше наградата, обявена от държавното посещение на Тръмп през септември.



Сега дипломатите се надяват, че кралското семейство отново може да помогне за запазването на специалните отношения.