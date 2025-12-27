Новини
Свят »
Йемен »
Рубио призова за „сдържаност“ на фона на ескалацията на насилието в Йемен

27 Декември, 2025 03:39, обновена 27 Декември, 2025 03:44 540 1

  • йемен-
  • насилие-
  • марко рубио

Държавният секретар на САЩ не взе страна между Саудитска Арабия и ОАЕ – двама ключови партньори на Вашингтон, замесени в конфликта

Рубио призова за „сдържаност“ на фона на ескалацията на насилието в Йемен - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио призова за „сдържаност“ на фона на ескалацията на насилието в Йемен, но избегна заемането на страна между Саудитска Арабия и ОАЕ – двама ключови партньори на Вашингтон, замесени в конфликта, предаде Франс прес.

„Призоваваме за сдържаност и продължаване на дипломатическите усилия за постигане на трайно решение“, написа Рубио в изявление. „Благодарни сме на партньорите си – кралство Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства за тяхното дипломатическо лидерство“, добави той.

На 9 декември председателят на подкрепяния от ОАЕ йеменски Южен преходен съвет (ЮПС) Айдарус аз Зубайди обяви установяването на контрол на източните провинции Хадрамаут и Ел Махра и отбеляза, че на следващ етап се планира създаването на институциите на бъдещата държава Южен Йемен, припомня ТАСС.

На 25 декември министерството на външните работи на Саудитска Арабия нарече действията на сепаратистите необоснована ескалация и призова ЮПС да изтегли силите си от тези региони.

Признатото от международната общност правителство на Йемен поиска коалицията, водена от съюзника му Саудитска Арабия, да предприеме „военни мерки“ в подкрепа на йеменските сили в територията, която е изцяло под контрола на сепаратисти, предаде Франс прес.

Властите изпратиха молбата си до Рияд с цел да „защитят невинните граждани в провинция Хадрамаут и да помогнат на въоръжените сили да възстановят спокойствието“, съобщи държавната новинарска агенция САБА.

Сепаратистите от Южния преходен съвет по-рано обвиниха Саудитска Арабия, че са нанесли въздушни удари срещу техни позиции.


Йемен
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
