Новини
Свят »
Франция »
Задържаха мъж, ранил три жени с нож в парижкото метро

27 Декември, 2025 03:52, обновена 27 Декември, 2025 03:05 536 6

  • париж-
  • метро-
  • нападение

Той е бил арестуван в късния следобед във Вал д'Оаз, северозападно от френската столица

Задържаха мъж, ранил три жени с нож в парижкото метро - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мъж рани с нож три жени в петък следобед в парижкото метро, предаде dariknews.bg. Нападателят бе задържан по-късно недалеч от столицата, съобщиха съдебните власти след запитване на АФП.

Нападенията са извършени на три станции на една и съща метролиния в центъра на столицата, съобщи държавното предприятие RATP, което управлява обществения транспорт.

Две от ранените жени са транспортирани с линейка в болница без опасност за живота, докато третата е отишла сама в болницата, посочи полицейската префектура.

Предполагаемият извършител, на 25 години, е бил идентифициран „благодарение на записите от видеонаблюдението“. Вече познат на полицията за различни деяния, включително посегателства над собственост, той е бил задържан „в късния следобед във Вал д'Оаз“, северозападно от столицата, казаха съдебните власти.

Започнато е разследване, поверено на службите за регионална сигурност на транспорта, за опит за убийство и умишлено насилие с оръжие.

Полицейският префект на Париж Патрис Фор „поздрави бързата реакция и мобилизацията на службите си за тяхната намеса и задържането на лицето, заподозряно като извършител на тези деяния“.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниез бе призовал миналата седмица префектите и отговорниците по сигурността към „максимална бдителност“ с наближаването на празненствата за Нова година.

Той отбеляза тогава „много високото ниво на заплаха от тероризъм“ и пожела по-специално да бъде обърнато специфично внимание на обществения транспорт.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Перник

    4 0 Отговор
    Че франция на негродни и араби. Поздрави от Перник.

    03:10 27.12.2025

  • 5 Перник

    3 0 Отговор
    Че франция на гнусни негроидни и гнусни араби. Поздрави от Перник.

    03:11 27.12.2025

  • 6 Пенчо

    5 0 Отговор
    Това е само началото. Изчакайте до първи Януари. В Турция изловиха 100 терористи, които подготвят атаки за Нова Година. В Европа са хиляди, но не се притеснявайте, това е мултикултурализъм и диверсификация, да не си помислите, че е джихад случайно.

    03:25 27.12.2025

