Мадуро: САЩ не могат да превърнат Венецуела в колония и да откраднат природните ѝ ресурси

Правителството на САЩ няма да може да наложи модел на колониално господство над Венецуела или да открадне природните ѝ ресурси, заяви президентът на републиката Николас Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.
„Невъзможно е правителството на САЩ да изфабрикува такава виртуална реалност“, повтори президентът на английски, подчертавайки, че венецуелският народ е демонстрирал способността „да води страната по правилния път“.
Мадуро отбеляза, че Венецуела се стреми към мир и взаимно разбирателство. Той призова САЩ да се откажат от провалените проекти, които Вашингтон се опитва да реализира във Венецуела от 25 години. Ако САЩ са готови да водят диалог на уважителна основа, „винаги ще намерим тук президент, който представлява своя народ, за да протегне ръка, да търси пътища към мир, сътрудничество и просперитет“, подчерта Мадуро.
Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група американски кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, с над 16 000 военнослужещи в Карибско море, и е унищожил най-малко 28 моторни лодки в международни води от септември насам, убивайки над 100 души.
На 10 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви залавянето на санкциониран петролен танкер, превозващ венецуелски петрол. На 20 декември САЩ потвърдиха прихващането на танкера Centuries, плаващ под панамски флаг. На 21 декември Bloomberg съобщи за залавянето на танкера Bella 1, който е пътувал към Венецуела под панамски флаг.
