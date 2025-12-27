Новини
Свят »
Венецуела »
Мадуро: САЩ не могат да превърнат Венецуела в колония и да откраднат природните ѝ ресурси

Мадуро: САЩ не могат да превърнат Венецуела в колония и да откраднат природните ѝ ресурси

27 Декември, 2025 05:27, обновена 27 Декември, 2025 05:32 692 13

  • мадуро-
  • венецуела-
  • сащ

Това не съществува и като виртуална реалност, заяви президентът на латиноамериканската страна

Мадуро: САЩ не могат да превърнат Венецуела в колония и да откраднат природните ѝ ресурси - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Правителството на САЩ няма да може да наложи модел на колониално господство над Венецуела или да открадне природните ѝ ресурси, заяви президентът на републиката Николас Мадуро по телевизионния канал Venezolana de Televisión.

„Невъзможно е правителството на САЩ да изфабрикува такава виртуална реалност“, повтори президентът на английски, подчертавайки, че венецуелският народ е демонстрирал способността „да води страната по правилния път“.

Мадуро отбеляза, че Венецуела се стреми към мир и взаимно разбирателство. Той призова САЩ да се откажат от провалените проекти, които Вашингтон се опитва да реализира във Венецуела от 25 години. Ако САЩ са готови да водят диалог на уважителна основа, „винаги ще намерим тук президент, който представлява своя народ, за да протегне ръка, да търси пътища към мир, сътрудничество и просперитет“, подчерта Мадуро.

Вашингтон обвинява венецуелските власти в недостатъчна борба с контрабандата на наркотици. Американският военноморски флот е разположил ударна група американски кораби, водена от самолетоносача USS Gerald R. Ford, с над 16 000 военнослужещи в Карибско море, и е унищожил най-малко 28 моторни лодки в международни води от септември насам, убивайки над 100 души.

На 10 декември президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви залавянето на санкциониран петролен танкер, превозващ венецуелски петрол. На 20 декември САЩ потвърдиха прихващането на танкера Centuries, плаващ под панамски флаг. На 21 декември Bloomberg съобщи за залавянето на танкера Bella 1, който е пътувал към Венецуела под панамски флаг.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    2 1 Отговор
    През февруари 2022 г. Сорос се свърза с мен и ми връчи дълъг списък с нелигитимни цели в Украйна. Нареди ни да сме "многоходови" и да не целим нелигитмни цели.
    Каза ми същото и за Венецуела

    Коментиран от #2

    05:33 27.12.2025

  • 2 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Често ще ме чувате да мънкам неопределено за "легитимни" цели в Украйна по западните телевизии. Така омекотявам западните началници.

    Коментиран от #3

    05:34 27.12.2025

  • 3 Сорос

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Путин":

    Никой не ти е давал легитимни цели във Венецуела. Всякакви действия там ще са изцяло в разрез с международното право.

    05:36 27.12.2025

  • 4 ФАКТ

    2 2 Отговор
    САЩ казват на матряла кой е лигитимен президент и кой е диктатор. Затова издирват криещия се милиционер в 133 страни по света.

    05:37 27.12.2025

  • 5 Путлер към Maдуpo

    3 3 Отговор
    Идвай в Москва ,брато! В Русия има място за всякакви диктатори и боклуци като нас.😁

    Коментиран от #6

    05:44 27.12.2025

  • 6 Мъдуро

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Путлер към Maдуpo":

    Имам билет за Москва и ключове за квартира до Асад.

    Коментиран от #7

    05:48 27.12.2025

  • 7 Аятолаха

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Мъдуро":

    И аз имам ключ за апартамент в Москва.

    05:49 27.12.2025

  • 8 оня с коня

    1 1 Отговор
    Русофилите обявиха че България е Колониална дъжава,а Колонизаторът е САЩ.И възниква въпросът:ЗАЩО Мадуро си мисли че и Венецуела няма да стане като БГ ,като освен това е и на 1 ръка разстояние от Америка?

    05:52 27.12.2025

  • 9 САЩ ИСКАТ И УКРАЙНА И РУСИЯ ДА

    3 1 Отговор
    СА ИМ КОЛОНИЯ ! ПУТИН ОБАЧЕ Е РЕШИЛ ДРУГО И НИЕ СМЕ С НЕГО !

    05:56 27.12.2025

  • 10 САЩ Е ДОСТАТЪЧНО ДА ДОКАРАТ

    2 0 Отговор
    ВЪВ ВЕНЕЦУЕЛА ЦЕЦО БОКО И ШИШО ДА ИМ ПРОВЕДАТ ЕДНИ ИЗБОРИ И ЩЕ СЕ ПРОСТЯТ С НЕФТА ! СТАВА ДУМА ЧЕ САЩ И ВЕНЕЦУЕЛА ЩЕ СЕ ПРОСТЯТ С НЕФТА !

    Коментиран от #11, #12

    06:29 27.12.2025

  • 11 Сорос

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "САЩ Е ДОСТАТЪЧНО ДА ДОКАРАТ":

    И аз мога да им спретна едни демократични избори с моите електронни машини.

    06:35 27.12.2025

  • 12 Антидемократ

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "САЩ Е ДОСТАТЪЧНО ДА ДОКАРАТ":

    Хората с едни машини за гласуване обраха матряла по света чрез своите "демократи".

    06:36 27.12.2025

  • 13 Нарко Баронът Мъдуро

    0 0 Отговор
    Е пътник.

    Докато Пучя Въшката
    Се занимава с Украйна
    САЩ спокойно
    Ще премахнат Мадуро...

    Да не чакат помощ от
    Руските Мусори...
    Пучя Въшката има по сериозни
    Проблеми .
    Даже се налага на него да помагат
    Северна Корея
    Иран и Китай.

    06:55 27.12.2025