Тръмп посреща Нетаняху в понеделник

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп във Флорида в понеделник.

Визитата се счита за решаваща за следващите стъпки по крехкия план за примирие в Газа.

Това ще бъде петата визита на Нетаняху при ключовия му съюзник Тръмп в САЩ през тази година.

Пътуването му идва в момент, в който администрацията на Тръмп и регионалните посредници настояват да се премине към втория етап от примирието между Израел и Хамас в Ивицата Газа.

Позовавайки се на представители на Белия дом, американското издание Axios съобщи, че администрацията на Тръмп е искала да обяви палестинското технократско правителство за Газа.

Докато администрацията на Тръмп е заинтересована от напредък по въпроса с Газа, анализатори заявиха, че перспективата Иран да възстанови ядрената си програма и капацитета си за балистични ракети вероятно ще бъде начело в дневния ред на Нетаняху.

Израелските медии съобщават, че Нетаняху и Тръмп се очаква да обсъдят широк спектър от регионални въпроси, включително Иран, преговорите за споразумение за сигурност между Израел и Сирия, примирието с Хизбула в Ливан и следващите етапи от споразумението за Газа.

Гершон Баскин, съпредседател на комисията за изграждане на мир "Алианс за две държави“, който е участвал в неформални преговори с Хамас, коментира пред Франс прес, че втората фаза на примирието в Газа е време да започне. Според него американците осъзнават, че дори е късно, защото Хамас е имал твърде много време да възстанови присъствието си и това със сигурност не е ситуация, която американците искат да оставят така.