201 убити и 747 ранени при днешните удари в Иран, Техеран затвори Ормузкия проток

28 Февруари, 2026 20:24, обновена 28 Февруари, 2026 20:53

Катар е бил атакуван от общо 44 балистични ракети и осем дрона

201 убити и 747 ранени при днешните удари в Иран, Техеран затвори Ормузкия проток - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Двеста и един души бяха убити, а 747 бяха ранени при днешните нападения на САЩ и Израел срещу 24 провинции на Иран, съобщи Червеният полумесец, цитиран от АФП, Ройтерс и БТА.

Удари бяха нанесени в 24 от общо 31 провинции в Иран, подчерта организацията в комюнике, публикувано от агенция ИСНА. Това са първите официални данни за жертвите в цялата страна.

Преди това бе съобщено за 85 загинали при удар срещу училище в Иран.

Според Пентагона, американските цели в Иран са включвали командни пунктове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, системи за противовъздушна отбрана и военни летища.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) потвърди затварянето на Ормузкия проток след агресията на САЩ и Израел. Бригаден генерал Ибрахим Джабари направи съобщението в интервю за телевизия Ал-Маядин.

Джабари обяви участието на силите на КГИР в операцията по затваряне на Ормузкия проток.

„Затварянето на Ормузкия проток в момента се извършва от силите на КГИР след агресията срещу Иран“, каза генералът.

Преди това Ройтерс съобщи, че военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) са съобщили по радиото за затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване.

Около 17 милиона барела петрол се транспортират ежедневно през Ормузкия проток, което представлява приблизително 30% от световното потребление.

Катар е бил атакуван от общо 44 балистични ракети и осем дрона през целия ден, съобщи телевизионният канал „Ашарк“.

В събота САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени.

След това Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Съобщава се, че Иран е изстрелял ракети и дронове. Според информационната агенция „Тасним“, американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени.

Съединените щати са отблъснали няколкостотин ракетни и дронови удара от страна на Ислямската република, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Трима кувейтски военнослужещи са били ранени от осколки от снаряд, след като по-рано днес бе взета на прицел база, в която има и американски персонал, заяви говорител на Министерството на отбраната на Кувейт, цитиран от АФП и БТА.

„Осколки от снаряд паднаха на територията на авиобазата „Али ас Салем“, след като силите за противовъздушна отбрана прехванаха балистични ракети и дронове, което причини леки наранявания на трима военнослужещи и нанесе материални щети“, каза полковник Сауд Абделазиз ал Атуан.


Иран (Ислямска Република)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Питин

    6 27 Отговор
    Хахахахаха
    Аз дне съм Убил 1500 руснак 200 украинеца и 300 украинчета

    Коментиран от #14, #33

    20:32 28.02.2026

  • 2 Швейк

    6 18 Отговор
    Такава е волята на аллаха

    20:32 28.02.2026

  • 3 Анонимен

    21 1 Отговор
    Трябва всички войни и конфликти да бъдат прекратени.

    20:32 28.02.2026

  • 4 Червените Хълмове

    5 12 Отговор
    България е Клозет а населението и е Бъгаво останаха само Ком анчи Хайдути Цигани Лумпени Чорапи и развратни и перверзни българки навсякъде в държавата който обичат да ядат джендъри на всякаква възраст
    Атина ми отне Атина ми Даде Атина отново ще ми влезне под кожата след 5 или 6 месеца ще бъда Отново Тяхната Гинека Карагьозка Пута Завинаги и ще се смея от Атина ако Иран избомби България ще умра от КЕФ и ще величая САЩ още 7 години напред

    20:33 28.02.2026

  • 5 Конфети "Земя-въздух-земя "

    16 4 Отговор
    Трябваше и Путин да срине Украйна рано рано като Нетаняху

    Коментиран от #8, #13

    20:33 28.02.2026

  • 6 Пич

    31 2 Отговор
    И половината - деца в училище !!! Колко демократичен удар...

    20:34 28.02.2026

  • 7 Сюлейман

    1 15 Отговор
    Иран е въоръжен стс руско пво модел 2026
    Така че война няма

    20:34 28.02.2026

  • 8 Това можеше да стане

    4 6 Отговор

    До коментар #5 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    само през февруари 2022, но той не успя да се справи. Сега вече е много трудно.

    20:36 28.02.2026

  • 9 Мдаа!🤔

    22 3 Отговор
    Нищо не се казва за състоянието на иранското ПВО, нали то щеше да е основната цел в началото! Щото с удари по цивилни цели агресорите нищо няма да получат освен неодобрение в целият свят!

    Коментиран от #23

    20:36 28.02.2026

  • 10 Рушляк

    3 18 Отговор
    Пращам 1 милион трупа за храна на армията

    Коментиран от #39

    20:36 28.02.2026

  • 11 Звездоброец

    14 3 Отговор
    Битката между доброто и злото горе свърши преди около 7 години с победа за доброто . Финалът предстои ! Путин срещу злото , вече на земята .

    20:36 28.02.2026

  • 12 А стига бе!?

    17 3 Отговор
    Да се чуди човек ...Иран произвежда милиони дронове, а пуска по 5-6. А,бе.. удри на малки групи от по 100к през 10 минути,

    20:36 28.02.2026

  • 13 Да де, ама не може

    4 18 Отговор

    До коментар #5 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    Он е педофил а хомо могучая е импотентна..
    Втора у Сирия и Украйна

    Коментиран от #19

    20:36 28.02.2026

  • 14 И си лапал на

    5 5 Отговор

    До коментар #1 от "Питин":

    Лавров

    20:37 28.02.2026

  • 15 Заека

    9 1 Отговор
    По БНТ се стягат да избират песен за Евровизия...

    20:38 28.02.2026

  • 16 Варварите от краварника това могат

    18 4 Отговор
    Да сеят смърт

    20:39 28.02.2026

  • 17 Асен 🌈 Василев от ПП-ЛГБТ

    20 2 Отговор
    Нещо...коалицията на урсуло евро🏳️‍🌈жендърите...много тихички.

    20:39 28.02.2026

  • 18 си дзън

    7 13 Отговор
    Какво са 200 убити бе? Иран екзекутира 100 пъти по 200.

    Коментиран от #50

    20:40 28.02.2026

  • 19 Конфети "Земя-въздух-земя "

    8 1 Отговор

    До коментар #13 от "Да де, ама не може":

    Това не пречи да ги изравни със земята.

    20:40 28.02.2026

  • 20 Грета Тунберг

    13 3 Отговор
    Една ядрена бомба в Тел Авив и ще има световен мир.

    Коментиран от #22

    20:41 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Опенхаймер

    7 1 Отговор

    До коментар #20 от "Грета Тунберг":

    Отдавна го говоря това

    20:43 28.02.2026

  • 23 0001

    0 5 Отговор

    До коментар #9 от "Мдаа!🤔":

    повечето са унищожени, нищо не може да се прихване
    сега щатите действат по разрушаване на всички складове за ракети, бункери
    и живи мишени от правителството.

    Коментиран от #29

    20:44 28.02.2026

  • 24 Минавам само да питам

    4 0 Отговор
    Някой Ф-22, Ф-35, В-2 няма ли свален?

    Коментиран от #26, #31, #41

    20:44 28.02.2026

  • 25 СССРБарета

    6 2 Отговор
    Току-що руските медии съобщиха че гори надстройката на самолетоносача в арабско море! Не е оня с лай...н..ата а другия! Трудно се е за канил че ще премине към масово унищожаване на енергетиката на Иран в отговор на нападението над самолетоносача!

    20:45 28.02.2026

  • 26 А има

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Минавам само да питам":

    Ли излетял?

    20:45 28.02.2026

  • 27 ха-ха

    3 5 Отговор
    Със сигурност ще им омекнат чалмите на персите ....Има време - и това ще видим ...

    Коментиран от #47

    20:45 28.02.2026

  • 28 Усраула Лайненс

    9 1 Отговор
    къде са всички квичащи истерично за 1 загинало дете в Уркайна

    20:46 28.02.2026

  • 29 Това

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "0001":

    Да ти не е като как вие паветниците криете снарядите?

    20:47 28.02.2026

  • 30 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Броят на жертвите е стотици📝

    Мащабът на атаките срещу цивилни в Иран стана по-ясен. Иранският Червен полумесец съобщи, че най-малко 200 души в Ислямската република са били убити и над 747 са ранени в резултат на американско-израелските атаки. Част от развалините все още се разчистват, така че броят на жертвите вероятно ще се увеличи.

    📌По-рано беше съобщено, че въздушен удар е ударил девическо училище, убивайки най-малко 160 души. Освен военни цели, в столицата са били атакувани и обикновени жилищни сгради.

    🖍Съдейки по по-нататъшното развитие на събитията, в близко бъдеще се очаква ескалация. Белият дом вече обяви намерението си да продължи атаките срещу Иран още четири дни. Съответно, иранците ще се опитат поне да поддържат същото темпо на ответни удари.

    20:47 28.02.2026

  • 31 СССРБарета

    7 1 Отговор

    До коментар #24 от "Минавам само да питам":

    Първо трябва да почвам да ги използват пък тогава! Руснаците казаха че до момента са използвани само крилати ракети за удари от далечено разстояние! В момента самолет и миг-29 оперират над небето на иранските военни обекти за да ги защитават точно от крилати ракети! Руснаците казаха че за момента не е влизала никаква чужда авиация на територията на Иран!

    Коментиран от #44

    20:47 28.02.2026

  • 32 Гост

    4 1 Отговор
    Добродушните и дипломатични понита от ЕС няма ли да осъдят този варварски акт?

    20:47 28.02.2026

  • 33 Сибирският бръснар

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Питин":

    Браво , бе Путине
    браво брависимо,
    всичко що правиш
    е тъпо тъписимо,
    всичко в Русия
    е болно болнисимо,
    на изтреблението
    майстора ти си му !

    20:47 28.02.2026

  • 34 Хаген Дас

    6 0 Отговор
    Хайде ЕС къде сте! Или това са демократични удари! Ако беше Русия щяхте да оревете, но САЩ и Израел може! Дайте му на рижия и Нобелова награда за мир!

    Коментиран от #36, #42

    20:47 28.02.2026

  • 35 Курти

    1 5 Отговор
    Копеи само се каните а напълнихте пак гащите

    20:47 28.02.2026

  • 36 Русофил

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Хаген Дас":

    Казах ти да смениш името но Дас ис Вас

    20:49 28.02.2026

  • 37 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Член на градския съвет на Техеран заяви, че зетят и снахата на върховния лидер Хаменей са били убити при въздушни удари.
    Доналд Тръмп,това е твое дело!

    Коментиран от #45

    20:51 28.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Прошляко

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "Рушляк":

    първи е трупа ти за храна на бездомните псета

    20:52 28.02.2026

  • 40 Перо

    1 1 Отговор
    За руснаците е интервенция, за евреите превенция!

    20:53 28.02.2026

  • 41 Ами

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Минавам само да питам":

    Над Иран и над Ирак вече няма Старлинк. Летят само ракети.
    Последната информация е, че САЩ местят флота си към Диего Гарсия.
    Ако е вярно ... Очертава се голям резил :)

    Коментиран от #46

    20:54 28.02.2026

  • 42 Каква демокрация?

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хаген Дас":

    Тъмп е на акъла на Путин.

    20:54 28.02.2026

  • 43 Дон Дони

    1 2 Отговор
    Този тръмпага ще се окаже много долно човече! Трепането му е малко!

    20:55 28.02.2026

  • 44 мани ги тия руснаци

    1 0 Отговор

    До коментар #31 от "СССРБарета":

    те отдавна са бита карта. Гледай как се прави операция, а не като руснаците с магарета и мотори

    20:57 28.02.2026

  • 45 Русофил

    1 1 Отговор

    До коментар #37 от "Сатана Z":

    Копей пак си напълнил гащите и мажеш с кафяво

    Коментиран от #49

    20:57 28.02.2026

  • 46 Ако руските кьорфишеци

    0 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ами":

    бяха верни Украйна щеше да престане да съществува още ппреди 4 години

    Коментиран от #51

    20:57 28.02.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Путин

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Русофил":

    Шемоядешсиренясалия

    20:59 28.02.2026

  • 50 Некой

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "си дзън":

    CNN ли ти го каза?

    21:00 28.02.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Звездоброец

    1 0 Отговор
    Тази нощ Кипър май ще потъне..

    21:01 28.02.2026

  • 53 пиночет

    1 1 Отговор
    Този път терористите -палячовци от Хизбула и Хамас в Иран и подкрепяни от руските отрепки, ще бъдат занулени изцяло

    21:02 28.02.2026

  • 54 Какво тържествено

    2 0 Отговор
    Заглавие.светлима огрява мръсните либерални душици,радват се на големия брой жертви.а в люимата Украйна като ранят 1 човек реват ичумосеат по три дни

    21:02 28.02.2026

