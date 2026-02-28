201 убити и 747 ранени при днешните удари в Иран, Техеран затвори Ормузкия проток

Двеста и един души бяха убити, а 747 бяха ранени при днешните нападения на САЩ и Израел срещу 24 провинции на Иран, съобщи Червеният полумесец, цитиран от АФП, Ройтерс и БТА.



Удари бяха нанесени в 24 от общо 31 провинции в Иран, подчерта организацията в комюнике, публикувано от агенция ИСНА. Това са първите официални данни за жертвите в цялата страна.



Преди това бе съобщено за 85 загинали при удар срещу училище в Иран.

Според Пентагона, американските цели в Иран са включвали командни пунктове на Корпуса на гвардейците на ислямската революция, системи за противовъздушна отбрана и военни летища.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (КГИР) потвърди затварянето на Ормузкия проток след агресията на САЩ и Израел. Бригаден генерал Ибрахим Джабари направи съобщението в интервю за телевизия Ал-Маядин.

Джабари обяви участието на силите на КГИР в операцията по затваряне на Ормузкия проток.

„Затварянето на Ормузкия проток в момента се извършва от силите на КГИР след агресията срещу Иран“, каза генералът.

Преди това Ройтерс съобщи, че военноморските сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (КГИР) са съобщили по радиото за затварянето на Ормузкия проток за корабоплаване.

Около 17 милиона барела петрол се транспортират ежедневно през Ормузкия проток, което представлява приблизително 30% от световното потребление.

Катар е бил атакуван от общо 44 балистични ракети и осем дрона през целия ден, съобщи телевизионният канал „Ашарк“.

В събота САЩ и Израел започнаха военна операция срещу Иран. Големи ирански градове, включително Техеран, бяха ударени.

След това Корпусът на гвардейците на ислямската революция обяви мащабна ответна операция. Съобщава се, че Иран е изстрелял ракети и дронове. Според информационната агенция „Тасним“, американски военни бази в Бахрейн, Йордания, Катар, Кувейт, ОАЕ и Саудитска Арабия също бяха ударени.

Съединените щати са отблъснали няколкостотин ракетни и дронови удара от страна на Ислямската република, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM).

Трима кувейтски военнослужещи са били ранени от осколки от снаряд, след като по-рано днес бе взета на прицел база, в която има и американски персонал, заяви говорител на Министерството на отбраната на Кувейт, цитиран от АФП и БТА.



„Осколки от снаряд паднаха на територията на авиобазата „Али ас Салем“, след като силите за противовъздушна отбрана прехванаха балистични ракети и дронове, което причини леки наранявания на трима военнослужещи и нанесе материални щети“, каза полковник Сауд Абделазиз ал Атуан.