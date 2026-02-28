Нетаняху към иранския народ: Свалете правителството, диктаторът вероятно е мъртъв!

Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по резиденцията на върховния лидер аятолах Али Хаменей по време на атака срещу Иран, обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

„Тази сутрин, с мощен изненадващ удар, унищожихме комплекса на тиранина Хаменей“, каза той в телевизионно обръщение, излъчено по израелската телевизия.

Нетаняху също така твърди, че самият Хаменей може да е бил убит при удара. „Има всички признаци, че диктаторът в Иран може би вече не е жив“, предположи премиерът.

Нетаняху призова иранските граждани да свалят правителството в Ислямската република.

„В следващите дни възнамеряваме да направим всичко, за да дадем на иранския народ възможност да постигне свобода. Затова отново се обръщам към иранския народ и казвам: „Не стойте безучастно. Скоро ще дойде моментът, в който трябва да излезете на улицата, за да изпълните тази задача и да свалите тоталитарния режим“, каза Нетаняху в реч, записана на иврит и излъчена по израелската телевизия.