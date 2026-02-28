Нетаняху към иранския народ: Свалете правителството, диктаторът вероятно е мъртъв!

Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по резиденцията на върховния лидер аятолах Али Хаменей по време на атака срещу Иран, обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.
„Тази сутрин, с мощен изненадващ удар, унищожихме комплекса на тиранина Хаменей“, каза той в телевизионно обръщение, излъчено по израелската телевизия.
Нетаняху също така твърди, че самият Хаменей може да е бил убит при удара. „Има всички признаци, че диктаторът в Иран може би вече не е жив“, предположи премиерът.
Нетаняху призова иранските граждани да свалят правителството в Ислямската република.
„В следващите дни възнамеряваме да направим всичко, за да дадем на иранския народ възможност да постигне свобода. Затова отново се обръщам към иранския народ и казвам: „Не стойте безучастно. Скоро ще дойде моментът, в който трябва да излезете на улицата, за да изпълните тази задача и да свалите тоталитарния режим“, каза Нетаняху в реч, записана на иврит и излъчена по израелската телевизия.
1 2222
Коментиран от #7, #52, #54, #60
21:28 28.02.2026
2 аz СВО Победа 80
Каква стана тя 🤣
21:28 28.02.2026
3 Евреина КАБЗОН
АЯТОЛАХА ЛИЧНО РЪКОВОДИ
ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ.
21:28 28.02.2026
4 мда
21:28 28.02.2026
5 Яж му главата
21:28 28.02.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ❗
21:29 28.02.2026
7 Град Козлодуй
До коментар #1 от "2222":Може да се оправи човека.
21:29 28.02.2026
8 Хуцпа !!!
21:29 28.02.2026
9 Свети Петър чака и натаняху
21:29 28.02.2026
10 Режима си Отива
Коментиран от #59
21:29 28.02.2026
11 Конфети "Земя-въздух-земя "
Коментиран от #137
21:29 28.02.2026
12 Гориил
21:30 28.02.2026
13 руззззНациии
21:30 28.02.2026
14 ДА БЕ ДА
21:30 28.02.2026
16 Някой
21:30 28.02.2026
17 матю хари
21:30 28.02.2026
18 Шопо
Дано Исраел бъде заличен от лицето на Земята.
Коментиран от #55
21:30 28.02.2026
19 Смех с копейки
Коментиран от #45, #46
21:30 28.02.2026
20 Тавариши и Таварашутки
ШАХЕДИТЕ спасиха ли АЯТОЛАХА?
Кармата е кофти нещо ..
21:31 28.02.2026
22 хаха
За нула време ще се окаже че мнозинството са зороастрийци ...както не стъпват в джамиите.
Вместо простести трябваше да правят списъци с брадати чалми, полицейски шефове и военни. Имена и адреси. Сега е добър момент да ги започват по списък.
21:31 28.02.2026
23 Започнете
До коментар #15 от "....":От Кремълските
Те започнаха Цялата Движуха .
21:32 28.02.2026
24 Рамбо
Коментиран от #31, #143, #144
21:32 28.02.2026
25 Хаменей
До коментар #15 от "....":„Аллаху Акбар“ (Allahu Akbar) е арабска фразаизвестна като „Текбир“която означава „Бог е най-велик“. Тя е основна част от ислямското богослужениеизразяваща вяратаче Бог е над всичко.
21:32 28.02.2026
26 Хитлер
21:32 28.02.2026
28 митична победа
Коментиран от #39, #79
21:34 28.02.2026
29 СТАРИЯ ПЕКАР АЛАДЙЙН ОТ УЛ.КОНСЕРВНА
ТОЙ СЕ Е ПРЕРОДИЛ
В МР.МОЛЛА КУПЕЙКИН
В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ ВРЪЧВА
АКРЕДИТИВНИТЕ СИ ПИСМА ПРЕД МС.....
21:34 28.02.2026
30 Импотентна държава
Българино!!!
Мисля, че народът на Иран имат право да обявят “свещен джихат” и да обезглавят наред!!!!
Коментиран от #96
21:34 28.02.2026
31 матю хари
До коментар #24 от "Рамбо":Почакай някой русофил да дойде да обясни как Путя договорил всичко в Аляска и жертва Иран за да превземи нови четири села в Украйна.
Коментиран от #47
21:35 28.02.2026
32 ГАЛИЧЕ
21:35 28.02.2026
33 алоо
21:35 28.02.2026
34 ТОА ПА...?!
21:35 28.02.2026
36 Пич
Коментиран от #49
21:36 28.02.2026
37 Ти отдавна
21:36 28.02.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 руска копейка
21:37 28.02.2026
41 СССРБарета
21:37 28.02.2026
43 ДрайвингПлежър
21:38 28.02.2026
44 Ще се намери ли
21:38 28.02.2026
45 Джи
До коментар #19 от "Смех с копейки":Е така де колкото САЩ опазиха Украйна? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
21:38 28.02.2026
46 А сега де
До коментар #19 от "Смех с копейки":Дали не го правят . Логистиката от Китай не е секвала . Колкото повече продължава конфликта , толкова по-уязвими стават Израел и базите на СаЩ . Никой няма да влезе на сухопътна операция срещу 92 млн.населвние
Коментиран от #72
21:38 28.02.2026
47 Бандера
До коментар #31 от "матю хари":В Украйна има съвсем различна ситуация. Там им помагат 50 държави с всичко възможно ( да не изброявам ). Само може да си представим ако на Иран им предоставят същата ворнна подкрепа, какво ще се случи с агресора САЩ и исрел.
Но като за начало започни да изполжаш думички като " международно право" " непровокирана войно" и т.тн
21:39 28.02.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Бенямин е Бенджамин
ТЕРОРИЗЪМ!
Свещен джихат за всички, които подкрепят Израел!!!
21:39 28.02.2026
51 СССРБарета
Коментиран от #57, #94
21:40 28.02.2026
52 Аятолаха
До коментар #1 от "2222":За мен беше чест!!!
53 Б л яаад
Коментиран от #123
21:41 28.02.2026
54 хахаха
До коментар #1 от "2222":Само ти си мислиш, че е умрял :)
21:41 28.02.2026
55 Ахмед
До коментар #18 от "Шопо":„Аллаху Акбар“ (Allahu Akbar) е арабска фраза известна като „Текбир“която означава „Бог е най-велик“. Тя е основна част от ислямското богослужение изразяваща вярата че Бог е над всичко.
21:41 28.02.2026
56 Епстийн
До коментар #44 от "Ще се намери ли":Този който иска държавата му да бъде заличена !!!
21:41 28.02.2026
57 Глас от бункера
До коментар #51 от "СССРБарета":Идиот!
21:42 28.02.2026
58 Име
До коментар #35 от "Име":Провокаторът за друго не става!
21:42 28.02.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Име
Коментиран от #97
21:43 28.02.2026
64 хахаха
21:43 28.02.2026
65 хаха 🤣
Коментиран от #76
21:44 28.02.2026
66 Никой
21:44 28.02.2026
67 Иранския народ дали ще послуша
21:44 28.02.2026
69 Пич
До коментар #49 от "хаха":Хахаха....... това ли успя, след като толкова силно се напъна?! Я провери си гащите! Когато казвам, че паветниците са с остър умствен дефицит, не е за да се заяждам! Наистина го мисля!!! А подобни на тебе доказват, че мисля правилно!!!
21:45 28.02.2026
70 Димящ Аятолах Маршаллах
70 девици ми решат брадата
21:45 28.02.2026
71 Банан
21:45 28.02.2026
72 Моето мнение
До коментар #46 от "А сега де":Колко от това население е въоръжено и обучено, и иска да се бие за аятолаха?!
21:45 28.02.2026
73 Аман
21:46 28.02.2026
74 Цури
До коментар #60 от "Цък":Аятолаха е във вечната светшина😄😄😄
21:46 28.02.2026
78 Мнение
21:47 28.02.2026
79 Русийката
До коментар #28 от "митична победа":е много далеч назад в развитието си от държави като Израел и САЩ. Освен това тя няма нито пари, нито високи технологии, нито интелект, нито обучени кадри, нито стратегия, планиране, координиране. Русийката е в 19 век.
21:47 28.02.2026
80 Стига си лъгал
21:47 28.02.2026
81 Хеми значи бензин
21:48 28.02.2026
82 Гътнете Свиненяху
21:48 28.02.2026
84 хаха
21:49 28.02.2026
85 отвратен
21:49 28.02.2026
86 Браво
21:50 28.02.2026
87 Злокачествен тумор
21:50 28.02.2026
88 Евреина КАБЗОН
Да научим и някой друг Ирански Хит.
Концертът е отворен даже за
За Аятолаха и неговите Чалмари
21:52 28.02.2026
90 Гориил
21:52 28.02.2026
91 Феникс
21:52 28.02.2026
92 Верно ли бре
До коментар #76 от "А бе,глупак":Рубло Идиот?
21:54 28.02.2026
93 Гориил
21:55 28.02.2026
94 СССР КАСКЕТА
До коментар #51 от "СССРБарета":Те Украйна доста
Добре се справят
С Блатния Башибозук.
21:55 28.02.2026
95 А50
21:55 28.02.2026
97 факт
До коментар #62 от "Име":Публична тайна е, че най-богатите еврейски родове Рокфелер и Родшилд са финансирали Хитлер.
Коментиран от #106
21:55 28.02.2026
98 И Всичко започна
През 2022 Година .
Вече не му е скучно
На
Пуся Шаломчето.
21:56 28.02.2026
99 хаха 🤣
До коментар #76 от "А бе,глупак":тавариш, едно е да искаш друго е да можеш, а дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега ги подоготвят за затваряне и купонна система по севернокорейски модел 🤣
21:57 28.02.2026
100 Реалист
21:57 28.02.2026
102 жггфг
21:58 28.02.2026
103 Ергономичен Геймърски Стол - Измама
21:58 28.02.2026
104 сган
Коментиран от #110
22:00 28.02.2026
105 Скапан нацист
22:01 28.02.2026
106 Руската пропаганда
До коментар #97 от "факт":Има за цел глупака.
22:01 28.02.2026
107 Путин гол от кръста надолу без кон
22:02 28.02.2026
108 Перо
Коментиран от #127
22:02 28.02.2026
109 Първанов
22:02 28.02.2026
110 Доко доко
До коментар #104 от "сган":Аятолаха за месец изби 100 000 иранци.
22:03 28.02.2026
111 Малка нацистка кочина е Израел
22:03 28.02.2026
112 хаха
22:03 28.02.2026
113 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
22:04 28.02.2026
114 Мюмю
22:04 28.02.2026
115 Каубой 🤠
22:04 28.02.2026
116 Аз съм гей
22:05 28.02.2026
118 Специални части на АЗОВ
22:07 28.02.2026
119 Ъъъъ
Коментиран от #121
22:07 28.02.2026
120 Голям смях
Путлер жив ли е, че не го виждам да защити приятеля си с чалмата?
22:07 28.02.2026
121 хаха
До коментар #119 от "Ъъъъ":Е то пък по една цигара да не изпушат де ... Пък и е събота.
22:08 28.02.2026
122 Отец Дионисий
22:09 28.02.2026
123 Лъжат
До коментар #53 от "Б л яаад":Тия некадърници освен да трепят невинни иранци и палестинци друго нищо не става от боклуците...
22:09 28.02.2026
124 маке
22:10 28.02.2026
125 Ало, Ало
На Петрохан съм!
Коментиран от #145
22:11 28.02.2026
126 Аз от сега знам кой
22:12 28.02.2026
127 Арабските страни
До коментар #108 от "Перо":са срещу Иран. Ти нещо се обърка в ситуацията. Освен това, преди няколко часа, Иран допусна фатална стратегическа грешка, като изстреля по няколко ракети по арабските държави. Така че забрави за каквото и да е сплотяване. Всички араби са първи приятели и съюзници на САЩ.
Коментиран от #133
22:12 28.02.2026
129 японец
22:15 28.02.2026
130 Артилерист
Русия, Китай и другите страни от БРИГС трябва да си направен сериозни изводи за обединение и решителен отпор на разпасалите се американци. Защото следващите след Иран, една по една, са те самите...
22:15 28.02.2026
131 Реве ли циониста?
И тия почнаха с лъжите и пропагандата//
Без милост за сатанистите!
22:16 28.02.2026
132 Усилено се
22:18 28.02.2026
133 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #127 от "Арабските страни":ТИ си в грешка, ама как ПО ПЕЙКА да разбере разликата, че Иран удари по САШтински бази в тези страни , а не по самите страни❗
22:20 28.02.2026
134 Реве ли циониста?
Тези ракети са способни да развиват скорост до 15 Маха (това е приблизително 18 360 км/ч или около 5,1 км/сек).
Без милост за сатанинските убийци на деца!
Коментиран от #139
22:20 28.02.2026
135 Аятолаха съм
Ни самолетите им за нещо стават ,ни ПВО то
22:20 28.02.2026
136 Сатаняху
22:22 28.02.2026
137 Информация ли
До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":имаш за това? И просто защото не ти дават такава, си я фабрикуваш?
22:23 28.02.2026
138 Ташаков
22:23 28.02.2026
139 Тирамису
До коментар #134 от "Реве ли циониста?":Ама анимационни ли са ,като руските 🤣
27 маха нали знаеш
22:24 28.02.2026
140 Нисичкия с мустака
22:24 28.02.2026
142 мдаа
22:29 28.02.2026
143 Що бе?
До коментар #24 от "Рамбо":Иранците се спряват чудесно и сами!!
Израел пак разчита на чужда помомощ за да не бъде изравнен!
Медиите може да признаят чак като признаят за Гуляйполе
22:31 28.02.2026
144 Що бе?
До коментар #24 от "Рамбо":Иранците се спряват чудесно и сами!!
Израел пак разчита на чужда помомощ за да не бъде изравнен!
Медиите може да признаят чак като признаят за Гуляйполе
22:32 28.02.2026
145 Амадор Ривас
До коментар #125 от "Ало, Ало":Виж коментар 52...😁😁😁
22:35 28.02.2026