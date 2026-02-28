Новини
Свят »
Израел »
Нетаняху към иранския народ: Свалете правителството, диктаторът вероятно е мъртъв!

Нетаняху към иранския народ: Свалете правителството, диктаторът вероятно е мъртъв!

28 Февруари, 2026 21:22, обновена 28 Февруари, 2026 21:34 3 154 145

  • израел-
  • иран-
  • нетаняху-
  • али хаменей

Според израелския премиер е ударена резиденцията на духовния глава на Иран

Нетаняху към иранския народ: Свалете правителството, диктаторът вероятно е мъртъв! - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Израелските военновъздушни сили нанесоха удари по резиденцията на върховния лидер аятолах Али Хаменей по време на атака срещу Иран, обяви израелският премиер Бенямин Нетаняху.

„Тази сутрин, с мощен изненадващ удар, унищожихме комплекса на тиранина Хаменей“, каза той в телевизионно обръщение, излъчено по израелската телевизия.

Нетаняху също така твърди, че самият Хаменей може да е бил убит при удара. „Има всички признаци, че диктаторът в Иран може би вече не е жив“, предположи премиерът.

Нетаняху призова иранските граждани да свалят правителството в Ислямската република.

„В следващите дни възнамеряваме да направим всичко, за да дадем на иранския народ възможност да постигне свобода. Затова отново се обръщам към иранския народ и казвам: „Не стойте безучастно. Скоро ще дойде моментът, в който трябва да излезете на улицата, за да изпълните тази задача и да свалите тоталитарния режим“, каза Нетаняху в реч, записана на иврит и излъчена по израелската телевизия.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 48 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2222

    56 50 Отговор
    Аятолаха май подобри рекорда на Мадуро - умрял е 30 минути след началото на ударите.

    Коментиран от #7, #52, #54, #60

    21:28 28.02.2026

  • 2 аz СВО Победа 80

    42 13 Отговор
    Каква стана тя 🤣
    Каква стана тя 🤣

    21:28 28.02.2026

  • 3 Евреина КАБЗОН

    49 20 Отговор
    А на нас ни казаха

    АЯТОЛАХА ЛИЧНО РЪКОВОДИ

    ВОЕННИТЕ ОПЕРАЦИИ.

    21:28 28.02.2026

  • 4 мда

    71 48 Отговор
    Ще дойде и реда на Сатаняху.

    21:28 28.02.2026

  • 5 Яж му главата

    36 36 Отговор
    На духовният глава

    21:28 28.02.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    51 35 Отговор
    Има всички призна и на извършен
    ДЪРЖАВЕН ТЕРОРИЗЪМ❗

    21:29 28.02.2026

  • 7 Град Козлодуй

    30 8 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Може да се оправи човека.

    21:29 28.02.2026

  • 8 Хуцпа !!!

    88 36 Отговор
    Този е голям наглец ! Ей Хуцпа защо избомбихте девическото училище и избихте децата , нали сте големи рамбовци , и големи мъже , нали си създавате легенди за най-добрие в света ? Защо избомбихте жените и децата ?

    21:29 28.02.2026

  • 9 Свети Петър чака и натаняху

    68 35 Отговор
    Ненормален убиец

    21:29 28.02.2026

  • 10 Режима си Отива

    64 41 Отговор
    Свобода за Иранския народ .

    Коментиран от #59

    21:29 28.02.2026

  • 11 Конфети "Земя-въздух-земя "

    42 51 Отговор
    Иран голям го вадеше, ама нещо се излага за момента

    Коментиран от #137

    21:29 28.02.2026

  • 12 Гориил

    25 28 Отговор
    В такъв случай, ти си палачът.

    21:30 28.02.2026

  • 13 руззззНациии

    38 32 Отговор
    Еххххх , а вече му бяха запазили дачата между Асад и Янукович. Защо реши да се прави на Кадафи.....

    21:30 28.02.2026

  • 14 ДА БЕ ДА

    12 23 Отговор
    ЩЕ МУ КАЖА.

    21:30 28.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    53 36 Отговор
    За иранаца, не знам. Но дано диктатор Нетаняху да промени статуса си на мъртъв в следващите часове. Да си отдъхне света.

    21:30 28.02.2026

  • 17 матю хари

    41 43 Отговор
    Путя трепери в бункера: Мой ред е.

    21:30 28.02.2026

  • 18 Шопо

    59 40 Отговор
    Часа на истината дойде, сега ще разберем дали Иран има ядрено оръжие.
    Дано Исраел бъде заличен от лицето на Земята.

    Коментиран от #55

    21:30 28.02.2026

  • 19 Смех с копейки

    43 35 Отговор
    Китайците щяха да пазят Иран...

    Коментиран от #45, #46

    21:30 28.02.2026

  • 20 Тавариши и Таварашутки

    40 30 Отговор
    Да попитаме

    ШАХЕДИТЕ спасиха ли АЯТОЛАХА?

    Кармата е кофти нещо ..

    21:31 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 хаха

    36 26 Отговор
    Сега е момента местните да запукват другите чалми.
    За нула време ще се окаже че мнозинството са зороастрийци ...както не стъпват в джамиите.
    Вместо простести трябваше да правят списъци с брадати чалми, полицейски шефове и военни. Имена и адреси. Сега е добър момент да ги започват по списък.

    21:31 28.02.2026

  • 23 Започнете

    22 27 Отговор

    До коментар #15 от "....":

    От Кремълските

    Те започнаха Цялата Движуха .

    21:32 28.02.2026

  • 24 Рамбо

    24 36 Отговор
    Абе къде са великите армии и стратези на Китай и Русия? Чертаят червени линии с дебелия зелен флумастер?

    Коментиран от #31, #143, #144

    21:32 28.02.2026

  • 25 Хаменей

    14 5 Отговор

    До коментар #15 от "....":

    „Аллаху Акбар“ (Allahu Akbar) е арабска фразаизвестна като „Текбир“която означава „Бог е най-велик“. Тя е основна част от ислямското богослужениеизразяваща вяратаче Бог е над всичко.

    21:32 28.02.2026

  • 26 Хитлер

    37 6 Отговор
    Дано се обърне от гроба и да довърши останалото......

    21:32 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 митична победа

    12 35 Отговор
    Русийката загуби всичко и стана за смях. Време е да ги думнат с томахавки и изгонят от Крим. А Китай никога няма да си жертват отношенията със САЩ за някакъв Иран, те правят бизнес - вижте какъв им е стокообмена със САЩ, и после го сравнете с русийката и Иран.

    Коментиран от #39, #79

    21:34 28.02.2026

  • 29 СТАРИЯ ПЕКАР АЛАДЙЙН ОТ УЛ.КОНСЕРВНА

    4 10 Отговор
    АААА НЕ НЕ МОЖЕ
    ТОЙ СЕ Е ПРЕРОДИЛ
    В МР.МОЛЛА КУПЕЙКИН
    В ПОНЕДЕЛНИК ЩЕ ВРЪЧВА
    АКРЕДИТИВНИТЕ СИ ПИСМА ПРЕД МС.....

    21:34 28.02.2026

  • 30 Импотентна държава

    30 5 Отговор
    Българино, сега разбираш ли, че си роб на една клика, която с кратка заповед може да изби3 не само цялото ти семейство, но и да заличи държавата ти?

    Българино!!!


    Мисля, че народът на Иран имат право да обявят “свещен джихат” и да обезглавят наред!!!!

    Коментиран от #96

    21:34 28.02.2026

  • 31 матю хари

    12 27 Отговор

    До коментар #24 от "Рамбо":

    Почакай някой русофил да дойде да обясни как Путя договорил всичко в Аляска и жертва Иран за да превземи нови четири села в Украйна.

    Коментиран от #47

    21:35 28.02.2026

  • 32 ГАЛИЧЕ

    26 2 Отговор
    Надявам се от все сърце да дойде и твоето време. Може би след теб ( Хитлер-Натаняху) ще може всички държави да съществуват по начин , които искат

    21:35 28.02.2026

  • 33 алоо

    16 2 Отговор
    Има признаци, че ти също не си за там където си!

    21:35 28.02.2026

  • 34 ТОА ПА...?!

    19 4 Отговор
    Колкото му бяха големи ушите,още повече му пораснаха от кеф,че Аятолаха е убит...

    21:35 28.02.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Пич

    32 3 Отговор
    Нетаняху се характеризира с безчовечност!!! Политика на Израел и САЩ също се характеризира с удивителна безопасност !!! Освен това създадоха удивително тъпи поколения в поробените от тях държави, които поколения заради истината си ктетения също се характеризират с удивителна безопасност!!! От коментарите на паветниците ни прозира такъв умствен дефицит и безчовечност, та се чуди човек, дали дженZитата са хора!!!

    Коментиран от #49

    21:36 28.02.2026

  • 37 Ти отдавна

    27 2 Отговор
    Трябваше да си м.......тъв....Колко палестинци затри ,бе г..ад мръсна

    21:36 28.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 руска копейка

    13 10 Отговор
    Аятолах Хаменей ще възкръсне след 2 дни като Христос.

    21:37 28.02.2026

  • 41 СССРБарета

    12 3 Отговор
    Абе тъ...пру.. нгер. то няма интернет как ще ти чуяат речта!

    21:37 28.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 ДрайвингПлежър

    25 4 Отговор
    Точно същото съветвам и народа на Израел - свалете Ционистките престъпници!

    21:38 28.02.2026

  • 44 Ще се намери ли

    7 19 Отговор
    кой да удари така Кремъл или бункера на джуджето и да призове руския народ да свали режима

    Коментиран от #56

    21:38 28.02.2026

  • 45 Джи

    22 4 Отговор

    До коментар #19 от "Смех с копейки":

    Е така де колкото САЩ опазиха Украйна? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    21:38 28.02.2026

  • 46 А сега де

    24 3 Отговор

    До коментар #19 от "Смех с копейки":

    Дали не го правят . Логистиката от Китай не е секвала . Колкото повече продължава конфликта , толкова по-уязвими стават Израел и базите на СаЩ . Никой няма да влезе на сухопътна операция срещу 92 млн.населвние

    Коментиран от #72

    21:38 28.02.2026

  • 47 Бандера

    27 5 Отговор

    До коментар #31 от "матю хари":

    В Украйна има съвсем различна ситуация. Там им помагат 50 държави с всичко възможно ( да не изброявам ). Само може да си представим ако на Иран им предоставят същата ворнна подкрепа, какво ще се случи с агресора САЩ и исрел.
    Но като за начало започни да изполжаш думички като " международно право" " непровокирана войно" и т.тн

    21:39 28.02.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Бенямин е Бенджамин

    19 2 Отговор
    Това е тероризъм!

    ТЕРОРИЗЪМ!

    Свещен джихат за всички, които подкрепят Израел!!!

    21:39 28.02.2026

  • 51 СССРБарета

    18 7 Отговор
    Що не пробват да ударят кремъл като са толкова смели?

    Коментиран от #57, #94

    21:40 28.02.2026

  • 52 Аятолаха

    8 6 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    За мен беше чест!!!

    21:40 28.02.2026

  • 53 Б л яаад

    10 22 Отговор
    Утрепаха иранският Путин.

    Коментиран от #123

    21:41 28.02.2026

  • 54 хахаха

    19 5 Отговор

    До коментар #1 от "2222":

    Само ти си мислиш, че е умрял :)

    21:41 28.02.2026

  • 55 Ахмед

    9 0 Отговор

    До коментар #18 от "Шопо":

    „Аллаху Акбар“ (Allahu Akbar) е арабска фраза известна като „Текбир“която означава „Бог е най-велик“. Тя е основна част от ислямското богослужение изразяваща вярата че Бог е над всичко.

    21:41 28.02.2026

  • 56 Епстийн

    8 1 Отговор

    До коментар #44 от "Ще се намери ли":

    Този който иска държавата му да бъде заличена !!!

    21:41 28.02.2026

  • 57 Глас от бункера

    6 6 Отговор

    До коментар #51 от "СССРБарета":

    Идиот!

    21:42 28.02.2026

  • 58 Име

    3 2 Отговор

    До коментар #35 от "Име":

    Провокаторът за друго не става!

    21:42 28.02.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Име

    33 5 Отговор
    Цял живот са ме учили, че винаги евреите са били жертвата докато не започнах да чета и да си задавам въпроси. 9/11, непрестанната репресията и геноцидът в Палестина, фактът, че тези сапунерки са изгонени от над 150 държави; почти всяка една война в Близкия Изток, десетките хиляди убити жени и деца в Ирак и още и още. Наречете ме антисемит - гордост е за мен

    Коментиран от #97

    21:43 28.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 хахаха

    12 2 Отговор
    Много промити мозъци има тук:) Сложиха тигана без да са хванали рибата :)

    21:43 28.02.2026

  • 65 хаха 🤣

    10 11 Отговор
    Ех, Пуся, Пуся видя ли как се прави светкавична военна операция 🤣 Със спиране на ток и парно и събаряне на къщи по селата, няма да стане, учи се от САЩ и Израел как, кога, къде и с какво се прави 🤣

    Коментиран от #76

    21:44 28.02.2026

  • 66 Никой

    8 2 Отговор
    Това - хубаво - идва ли нещо - щото в САЩ спят по улиците на палатки - това ли е - ако е това - да е това.

    21:44 28.02.2026

  • 67 Иранския народ дали ще послуша

    9 5 Отговор
    Мъдрия и добронамерен Съвет на смъртния си враг

    21:44 28.02.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Пич

    9 1 Отговор

    До коментар #49 от "хаха":

    Хахаха....... това ли успя, след като толкова силно се напъна?! Я провери си гащите! Когато казвам, че паветниците са с остър умствен дефицит, не е за да се заяждам! Наистина го мисля!!! А подобни на тебе доказват, че мисля правилно!!!

    21:45 28.02.2026

  • 70 Димящ Аятолах Маршаллах

    6 5 Отговор
    Право вика Мошето, но не се оплаквам.
    70 девици ми решат брадата

    21:45 28.02.2026

  • 71 Банан

    12 5 Отговор
    В сащ народа бълва огън срещу тръмп и нетаняху

    21:45 28.02.2026

  • 72 Моето мнение

    3 7 Отговор

    До коментар #46 от "А сега де":

    Колко от това население е въоръжено и обучено, и иска да се бие за аятолаха?!

    21:45 28.02.2026

  • 73 Аман

    17 3 Отговор
    "Историята се пише от победителите" - нещата щяха да са много по - добре ако художникът беше успешно изпълнил своята мисия да заличи от лицето на Земята тези еврейски войнолюбци

    21:46 28.02.2026

  • 74 Цури

    5 8 Отговор

    До коментар #60 от "Цък":

    Аятолаха е във вечната светшина😄😄😄

    21:46 28.02.2026

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Мнение

    6 15 Отговор
    САЩ размазаха Иран за 45 минути. Тупин позорно мълчи.

    21:47 28.02.2026

  • 79 Русийката

    6 10 Отговор

    До коментар #28 от "митична победа":

    е много далеч назад в развитието си от държави като Израел и САЩ. Освен това тя няма нито пари, нито високи технологии, нито интелект, нито обучени кадри, нито стратегия, планиране, координиране. Русийката е в 19 век.

    21:47 28.02.2026

  • 80 Стига си лъгал

    23 4 Отговор
    Убихте 160 невинни ученички от 9 до 12 тоодини в училище близо до седалището на аятолаха. Вие , Израел се оказахте детеубийци.Как смята този Натаняху, на хора,у които са им убили децата, че ще го обичат. Напротив, омразата става непосилна , със жажда за отмъщение.

    21:47 28.02.2026

  • 81 Хеми значи бензин

    4 14 Отговор
    Така ще бъде утепан и пу тин. Една руска ракета няма да излети от силоза си. А няма други руснаци толкова луди да натиднат копчето няма да имат и правомощия за това. Русия ще се разпадне за един ден.

    21:48 28.02.2026

  • 82 Гътнете Свиненяху

    14 4 Отговор
    Гътнете Свиненяху! Бъдете свободни!

    21:48 28.02.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 хаха

    2 9 Отговор
    „Джамаран“ потъна в Персийския залив! Това е фрегата с управляеми ракети, построена в Иран, и водещ кораб на иранските военни кораби клас „Мудж“.

    21:49 28.02.2026

  • 85 отвратен

    14 4 Отговор
    Този на снимката е убиец изби толкова жени и деца колкото Хитлер под благосклонния поглед на шайката престъпници от САЩ, Европа и ООН.

    21:49 28.02.2026

  • 86 Браво

    3 16 Отговор
    Иранския народ се освободи.Робските народи останаха в Северна Корея и Русия

    21:50 28.02.2026

  • 87 Злокачествен тумор

    10 5 Отговор
    Няма ли ракът на Нетаняху най накрая да ни спаси от него? Време е за ефективни метастази.

    21:50 28.02.2026

  • 88 Евреина КАБЗОН

    3 8 Отговор
    Нямам нищо против

    Да научим и някой друг Ирански Хит.

    Концертът е отворен даже за

    За Аятолаха и неговите Чалмари

    21:52 28.02.2026

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Гориил

    8 6 Отговор
    Сега е ред на НАТО да удари Тираспол и Приднестровието, населени с етнически руснаци. Но бъдете предупредени, отговорът ще бъде ядрен.

    21:52 28.02.2026

  • 91 Феникс

    14 2 Отговор
    Жълтопаветната плява си мисли че когато убият религиозен лидер там, всичко ще се оправи , ами онези 50 деца премазани под руините на училището си? Тези родители биха ли станали васали на щатите и гнусните ционисти, убили техните деца?

    21:52 28.02.2026

  • 92 Верно ли бре

    4 10 Отговор

    До коментар #76 от "А бе,глупак":

    Рубло Идиот?

    21:54 28.02.2026

  • 93 Гориил

    8 3 Отговор
    България не бърза да осъжда хищниците?

    21:55 28.02.2026

  • 94 СССР КАСКЕТА

    6 7 Отговор

    До коментар #51 от "СССРБарета":

    Те Украйна доста
    Добре се справят
    С Блатния Башибозук.

    21:55 28.02.2026

  • 95 А50

    12 3 Отговор
    Иранците са втория смел народ дръзнал да воюва срещу оста на злото и да защитава интересите си в днешно време. Руснаците са им преподали добри уроци. Китай също се учи

    21:55 28.02.2026

  • 96 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 97 факт

    9 5 Отговор

    До коментар #62 от "Име":

    Публична тайна е, че най-богатите еврейски родове Рокфелер и Родшилд са финансирали Хитлер.

    Коментиран от #106

    21:55 28.02.2026

  • 98 И Всичко започна

    3 5 Отговор
    С Една Движуха

    През 2022 Година .

    Вече не му е скучно
    На
    Пуся Шаломчето.

    21:56 28.02.2026

  • 99 хаха 🤣

    3 5 Отговор

    До коментар #76 от "А бе,глупак":

    тавариш, едно е да искаш друго е да можеш, а дядо Вовчик съвсем изпусна нещата от контрол 🤣 в Рашка крепостните не знаят на кой свят се намират 🤣 спряха им нета, сега ги подоготвят за затваряне и купонна система по севернокорейски модел 🤣

    21:57 28.02.2026

  • 100 Реалист

    12 2 Отговор
    Този разследван терорист до кога ще се прави на цар и господар ??

    21:57 28.02.2026

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 жггфг

    6 2 Отговор
    Пак отрепаха някой. Страшен филм

    21:58 28.02.2026

  • 103 Ергономичен Геймърски Стол - Измама

    5 3 Отговор
    Нетаняху е пътник девичата кръв няма да го спаси

    21:58 28.02.2026

  • 104 сган

    15 3 Отговор
    Аз не виждам какво се радвате на Израел, че бият по болници и училища. Иран дори притиснат е удрял само по военни бази. Направете си изводите сами ако разбира се не са много промити

    Коментиран от #110

    22:00 28.02.2026

  • 105 Скапан нацист

    5 2 Отговор
    Еманацията на противен човек

    22:01 28.02.2026

  • 106 Руската пропаганда

    5 6 Отговор

    До коментар #97 от "факт":

    Има за цел глупака.

    22:01 28.02.2026

  • 107 Путин гол от кръста надолу без кон

    5 2 Отговор
    Ееии, тъпи иранци, дадох им най-доброто ПВО в Мире, а те виж кво правят.

    22:02 28.02.2026

  • 108 Перо

    8 2 Отговор
    Сигурно ударът е съобразен с присъствието на ръководните аятоласи на определени мести и това е било определящо за датата и часа на нападението! Тъпа ционистка тактика и мисъл! Заместниците са безброй! Режим, подчинен на религия и шерият не се сваля с убийството на ръководен екип, защото това сплотява арабските страни и не променя нищо!

    Коментиран от #127

    22:02 28.02.2026

  • 109 Първанов

    5 3 Отговор
    Нямя шахеди,няма Путин!

    22:02 28.02.2026

  • 110 Доко доко

    4 6 Отговор

    До коментар #104 от "сган":

    Аятолаха за месец изби 100 000 иранци.

    22:03 28.02.2026

  • 111 Малка нацистка кочина е Израел

    7 4 Отговор
    Държава от повредени от кръвосемешение педофили и садисти. Сган

    22:03 28.02.2026

  • 112 хаха

    5 0 Отговор
    Идва помощ!

    22:03 28.02.2026

  • 113 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 3 Отговор
    Намериха ли главата на аятолаха?

    22:04 28.02.2026

  • 114 Мюмю

    0 1 Отговор
    бс паразитите

    22:04 28.02.2026

  • 115 Каубой 🤠

    6 3 Отговор
    Русия когда ???

    22:04 28.02.2026

  • 116 Аз съм гей

    6 2 Отговор
    Русофил и се казвам Сергей

    22:05 28.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Специални части на АЗОВ

    3 1 Отговор
    Така Така !

    22:07 28.02.2026

  • 119 Ъъъъ

    6 2 Отговор
    Не разбрах, къде се оказа руското ПВО?

    Коментиран от #121

    22:07 28.02.2026

  • 120 Голям смях

    7 2 Отговор
    До вчера копейките тръбяха денонощно ,че Тръмп е най-миролюбивия ,американски президент.😂

    Путлер жив ли е, че не го виждам да защити приятеля си с чалмата?

    22:07 28.02.2026

  • 121 хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #119 от "Ъъъъ":

    Е то пък по една цигара да не изпушат де ... Пък и е събота.

    22:08 28.02.2026

  • 122 Отец Дионисий

    3 6 Отговор
    Всяка сутрин милион хора по света се събуждат щастливи, че не са родили руснаци или северно корейци.

    22:09 28.02.2026

  • 123 Лъжат

    8 4 Отговор

    До коментар #53 от "Б л яаад":

    Тия некадърници освен да трепят невинни иранци и палестинци друго нищо не става от боклуците...

    22:09 28.02.2026

  • 124 маке

    6 2 Отговор
    Хитлер е душица в сравнение с това чучело

    22:10 28.02.2026

  • 125 Ало, Ало

    4 0 Отговор
    Хаменей съм,слушайте внимателно, няма да повтарям.
    На Петрохан съм!

    Коментиран от #145

    22:11 28.02.2026

  • 126 Аз от сега знам кой

    2 0 Отговор
    Ще го отнесе скоро като онези калушковците. Казва се Николай Гълабов дето там нещо бил в някаква Федерация на ционистите психопати в България ... Само не ми е ясно като уж бил ционист къв го дири в България а не на майййната си в коптора. Вероятно и на него на Околчица му се ходи ми се струва

    22:12 28.02.2026

  • 127 Арабските страни

    8 1 Отговор

    До коментар #108 от "Перо":

    са срещу Иран. Ти нещо се обърка в ситуацията. Освен това, преди няколко часа, Иран допусна фатална стратегическа грешка, като изстреля по няколко ракети по арабските държави. Така че забрави за каквото и да е сплотяване. Всички араби са първи приятели и съюзници на САЩ.

    Коментиран от #133

    22:12 28.02.2026

  • 128 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 129 японец

    1 1 Отговор
    Ех , зорна ще им наложат демокрацията .......

    22:15 28.02.2026

  • 130 Артилерист

    3 5 Отговор
    Свидетели сме на чудовищно престъпление не само срещу независима държава, не само срещу международния ред и право, но и срещу обикновения хуманизъм, срещу елементарното право на човека да живее. В нескопосаната реч на Тръмп гъмжи от измислици и лъжи, най-голямата от които е, че САЩ започват тази война ЗА ЗАЩИТА НА АМЕРИКАНСКИТЕ ГРАЖДАНИ!?!? Представяте ли си за каква наглост и цинизъм става дума? САЩ започват истинска война, реално убиват мирни хора в Иран, но Тръмп обяснява на американците, че те са заплашени от Иран, който е на хиляди километри от САЩ. САЩ използват една и съща подла практикапреди нападение на нарочените-те уж провеждат преговори, а в същото време съсредоточават армади за нападение. Последно иранското ръководство направи отстъпки от своята ядрена програма и вместо "преговорите" да вървят към приключване следват удари по почти цялата територия на Иран. Международното право е тотално погазено. Всички правила и норми, записани и приети в документи, са просто ненужни хартийки.
    Русия, Китай и другите страни от БРИГС трябва да си направен сериозни изводи за обединение и решителен отпор на разпасалите се американци. Защото следващите след Иран, една по една, са те самите...

    22:15 28.02.2026

  • 131 Реве ли циониста?

    3 1 Отговор
    Иранците вече удариха поредната военна база на САЩ Ал Удейд в Катар.

    И тия почнаха с лъжите и пропагандата//
    Без милост за сатанистите!

    22:16 28.02.2026

  • 132 Усилено се

    1 2 Отговор
    твърди се ,че е убит.

    22:18 28.02.2026

  • 133 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #127 от "Арабските страни":

    ТИ си в грешка, ама как ПО ПЕЙКА да разбере разликата, че Иран удари по САШтински бази в тези страни , а не по самите страни❗

    22:20 28.02.2026

  • 134 Реве ли циониста?

    4 1 Отговор
    Иран е започнал използването на тежки хиперзвукови ракети Fattah

    ​Тези ракети са способни да развиват скорост до 15 Маха (това е приблизително 18 360 км/ч или около 5,1 км/сек).

    Без милост за сатанинските убийци на деца!

    Коментиран от #139

    22:20 28.02.2026

  • 135 Аятолаха съм

    1 2 Отговор
    Избяга ми чалмата . Това руско ПВО за нищо не става , така си дадохме парите .
    Ни самолетите им за нещо стават ,ни ПВО то

    22:20 28.02.2026

  • 136 Сатаняху

    2 1 Отговор
    Ще запаши 3 СВ впйна, заедно с оранжавия клоун.

    22:22 28.02.2026

  • 137 Информация ли

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "Конфети "Земя-въздух-земя "":

    имаш за това? И просто защото не ти дават такава, си я фабрикуваш?

    22:23 28.02.2026

  • 138 Ташаков

    2 0 Отговор
    Копеи 100 години само лаете и се каните и НИЩО

    22:23 28.02.2026

  • 139 Тирамису

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Реве ли циониста?":

    Ама анимационни ли са ,като руските 🤣

    27 маха нали знаеш

    22:24 28.02.2026

  • 140 Нисичкия с мустака

    1 0 Отговор
    и идеалната униформа беше прав.

    22:24 28.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 мдаа

    0 0 Отговор
    Някои мъртви са по-живи от живите, а някои уж живи, са по-мъртви от мъртвите. Умрели са в морален смисъл. Но Нетаняху няма как да разбере това, за него или си жив, или си мъртъв. Така работят елементарните организми.

    22:29 28.02.2026

  • 143 Що бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рамбо":

    Иранците се спряват чудесно и сами!!
    Израел пак разчита на чужда помомощ за да не бъде изравнен!
    Медиите може да признаят чак като признаят за Гуляйполе

    22:31 28.02.2026

  • 144 Що бе?

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Рамбо":

    Иранците се спряват чудесно и сами!!
    Израел пак разчита на чужда помомощ за да не бъде изравнен!
    Медиите може да признаят чак като признаят за Гуляйполе

    22:32 28.02.2026

  • 145 Амадор Ривас

    0 0 Отговор

    До коментар #125 от "Ало, Ало":

    Виж коментар 52...😁😁😁

    22:35 28.02.2026