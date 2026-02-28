Зетят и снахата на Али Хаменей са загинали при ракетните удари срещу Техеран, върховният лидер е в кризисния щаб

Зетят и съпругата на сина на върховния лидер на Иран Али Хаменей бяха убити при ракетни атаки срещу столицата на Ислямската република, съобщи говорител на кметството в Техеран.

„Зетят и снахата на Хаменей бяха убити при експлозия“, цитира думите му телевизия Ал Хадат.

По-ранни съобщения сочеха, че самият ирански върховен лидер, както е бил по време на войната през лятото на 2025 г., е в кризисен щаб и лично ръководи военните операции.

Министрите на външните работи на ЕС ще проведат извънредна среща чрез видеовръзка на 1 март, за да обсъдят ситуацията в Иран, заяви ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас.

„В неделя ще председателствам извънредна среща на министрите на външните работи чрез видеовръзка, за да обсъдим Иран и бързото развитие на събитията в Близкия изток“, се казва в изявлението на X.