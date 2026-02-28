Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Зетят и снахата на Али Хаменей са загинали при ракетните удари срещу Техеран, върховният лидер е в кризисния щаб

Зетят и снахата на Али Хаменей са загинали при ракетните удари срещу Техеран, върховният лидер е в кризисния щаб

28 Февруари, 2026 20:41, обновена 28 Февруари, 2026 20:53

Зетят и снахата на Али Хаменей са загинали при ракетните удари срещу Техеран, върховният лидер е в кризисния щаб - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Зетят и съпругата на сина на върховния лидер на Иран Али Хаменей бяха убити при ракетни атаки срещу столицата на Ислямската република, съобщи говорител на кметството в Техеран.

„Зетят и снахата на Хаменей бяха убити при експлозия“, цитира думите му телевизия Ал Хадат.

По-ранни съобщения сочеха, че самият ирански върховен лидер, както е бил по време на войната през лятото на 2025 г., е в кризисен щаб и лично ръководи военните операции.

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е в кризисния щаб и ръководи военните операции, според ливанския телевизионен канал Al Mayadeen.

Хаменей, „както и по време на войната през лятото на 2025 г., е в кризисния щаб и лично ръководи военните операции“.

Министрите на външните работи на ЕС ще проведат извънредна среща чрез видеовръзка на 1 март, за да обсъдят ситуацията в Иран, заяви ръководителя на външната служба на ЕС Кая Калас.

„В неделя ще председателствам извънредна среща на министрите на външните работи чрез видеовръзка, за да обсъдим Иран и бързото развитие на събитията в Близкия изток“, се казва в изявлението на X.


Иран (Ислямска Република)
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 К.О.Т.а.р.АК 🐱

    16 10 Отговор
    лилиПУ т я няма ли да помогне?

    Коментиран от #33, #38

    20:52 28.02.2026

  • 5 Тот - Амон

    2 2 Отговор
    Каквото горе, това и долу ( Quod est superius est sicut quod inferius)!

    20:52 28.02.2026

  • 6 Българин

    16 10 Отговор
    Ционистите уж в Шабат (събота) не работят, както пише в Стария Завет, а сега виждаме, че не почитат съботата, защото нападат други държави.

    20:52 28.02.2026

  • 7 Заека

    9 1 Отговор
    Със семейство Бекъм Какво става?

    Коментиран от #16

    20:52 28.02.2026

  • 8 Българка

    17 13 Отговор
    И кой дава право на фащ да убиват тези хора?
    Най-големите престъпници са те!!!

    20:52 28.02.2026

  • 9 Пан Зеленко

    5 9 Отговор
    Трябват още пари!!!

    20:53 28.02.2026

  • 10 Който помага на терористи

    17 12 Отговор
    като Хамаз, Русия, Хизбула и Хусите така се получава.

    Коментиран от #17, #21, #32

    20:54 28.02.2026

  • 11 Пич

    11 10 Отговор
    Войната е жестоко нещо! Е, и тази война отново е предизвикана от изчадията Адови...

    Коментиран от #25

    20:54 28.02.2026

  • 12 Опелото

    13 6 Отговор
    Днес Хаменей, ютре и...Ху ЙЛО!
    Много блатна ЛЕШ се очертава, миряни

    Коментиран от #23, #29

    20:54 28.02.2026

  • 13 Боко

    0 8 Отговор
    Тая па кая ли е , КУУУРВВА ли е , какво ще обсъжда?

    20:54 28.02.2026

  • 14 Уоки токи

    4 3 Отговор
    Aятолаха е при мо а меда

    20:54 28.02.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гоче папеонката-Експерт и Критик

    0 1 Отговор

    До коментар #7 от "Заека":

    Същото като с Мария Габриел.

    20:55 28.02.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Механик

    8 2 Отговор
    Все благи вести.

    20:55 28.02.2026

  • 19 Инспектор

    2 0 Отговор
    Зетя и снахата не са му преки роднини.

    20:56 28.02.2026

  • 20 Коце Циганина

    5 1 Отговор
    По домова книжка.

    20:56 28.02.2026

  • 21 Я пак!?

    3 8 Отговор

    До коментар #10 от "Който помага на терористи":

    А тези които проведоха геноцид в Га за, какви са и кой им помагаше?!

    Коментиран от #42

    20:56 28.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Боко

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "Опелото":

    А твоето вдругиден ден искаш ли да го направихме 🪦

    20:56 28.02.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Така е

    8 4 Отговор

    До коментар #11 от "Пич":

    Ху ЙЛО и АЯТОЛАСИТЕ започнаха войната срещу Израел ,. Със Терористите от ХАМАС , ХИЗБУЛА, чаршафите, камиларите...днес скимтят жално...ама в късно!
    Те пане за таа ИЗ--- МЕТ

    20:57 28.02.2026

  • 26 Яшар

    2 0 Отговор
    Сащ са у вици и Израил ...пфу

    20:57 28.02.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 А.Х.

    0 1 Отговор
    Абе,а Миле Китич добре ли е?

    20:58 28.02.2026

  • 29 Когато

    2 5 Отговор

    До коментар #12 от "Опелото":

    Кажа че паветниците са много праззз Ти, такива като тебе го доказват!

    20:58 28.02.2026

  • 30 Копейка

    6 2 Отговор
    Сложихме чалмите, отворихме корана и викаме за братята ни Иран, Русия и Северна Корея.

    20:58 28.02.2026

  • 31 :)))))

    0 1 Отговор
    Лично ръководи военната операция и изтрелва ракети!

    20:59 28.02.2026

  • 32 Бай Дън

    3 5 Отговор

    До коментар #10 от "Който помага на терористи":

    201 уботи от които половината и повече деца! Кой е терорист! Май САЩ избраха по големия шизофреник за президент

    20:59 28.02.2026

  • 33 копейкин

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":

    в понедвлник пристига спешна пратка чалми и рокли за депутатите от възраждане в явочная кварира

    20:59 28.02.2026

  • 34 Абе

    3 7 Отговор
    Не слушайте тая проганда! Хората са живи и здрави! Обаче в Иран е ударено девическо училище и има около 60 загинали момичета ! Мир на праха им и наказание за виновниците!

    Коментиран от #39, #41

    20:59 28.02.2026

  • 35 Волгин

    5 1 Отговор
    Утре сме канени на курбан и намаз в руското посолство

    21:00 28.02.2026

  • 36 az СВО Победа 80

    1 3 Отговор
    Нови удари по Бахрейн.
    Базата на 5-ти американски флот продължава да гори.

    21:00 28.02.2026

  • 37 Баджанака

    2 0 Отговор
    зетя,балдъзата и етървата,защо не са в кризисния щаб?

    21:00 28.02.2026

  • 38 Цончо

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.АК 🐱":

    Първо в лаЙййнарника , после ще го изплакнеш с устето💩🤮👌

    21:01 28.02.2026

  • 39 медун

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    с всяко преповтаряне на новината броя на жертвите се умножава...

    21:01 28.02.2026

  • 40 Бесен - Язовец

    1 3 Отговор
    5 флот на окупаторите от ФАЩ вече е история на дъното

    21:02 28.02.2026

  • 41 Да бе , у неделя

    4 0 Отговор

    До коментар #34 от "Абе":

    Момичета с..бради и тюрбани!
    Оди легай у кашона, ЛЕПИЛАР

    Коментиран от #45

    21:02 28.02.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Русофил

    1 1 Отговор
    Тоя е при Бащицата в бункера под Москва и командва курояма

    21:02 28.02.2026

  • 44 Сатана Z

    0 0 Отговор
    ‼️Военноморски сили на ИРГК: „Това са Военноморските сили на ИРГК. Отсега нататък всякаква навигация през Ормузкия проток е забранена. На никой кораб, независимо от вида му, не е разрешено да преминава през Ормузкия проток до второ нареждане.“

    Съобщава се, че един кораб, опитващ се да пробие, след като Иран обяви блокадата, вече е бил ударен от ракета.

    21:03 28.02.2026

  • 45 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Да бе , у неделя":

    Днес е събота бе глупако!

    21:03 28.02.2026

  • 46 Бикът от Шри Ланка

    0 0 Отговор
    Най ми беше интересно когато иранците се криеха на ударите по власта

    21:03 28.02.2026

  • 47 Аятолах Али Хаменей расма

    1 0 Отговор
    Makя ви u6 ах ся

    21:03 28.02.2026

