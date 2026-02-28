Новини
Българка в Абу Даби: Все още никой не може да повярва, че това се случва

28 Февруари, 2026 21:08 4 264 54

  • катар-
  • израел-
  • иран-
  • сащ-
  • удари-
  • война

Притеснени сме. Опитваме се да останем спокойни и да мислим, че не сме застрашени

Българка в Абу Даби: Все още никой не може да повярва, че това се случва - 1
Мария де Брабандере Мария де Брабандере кореспондент на Факти в Белгия

Във връзка с ексалиращата ситуация в Близкия Изток, се свързахме с Мария Мисалева, наша сънародничка, която живее повече от двадесет години в Абу Даби, ОАЕ. Тя разказва специално за fakti.bg какво се случва пред очите ѝ като свидетел от „първа линия“.

Г-жо Мисалева, какво е настроението на хората в Абу Даби?

Все още никой не може да повярва, че това се случва. В хотела, в който живеем, например, всяка събота има „брънч“. До преди малко мога да кажа, че имаше „купон“. Първоначално бяхме свидетели на една ракета. След половин час беше изстреляна втората. Аз виждам през прозореца как ги изстрелват и улавят над морето. По-възрастните хора стоят във фоайето и снимат небето. Родителите бързат да приберат децата си от басейните или от площадките. Всеки реагира различно.

Ние, разбира се, следим новините непрекъснато. Ето, например, Ал Джазира преди малко спомена, че има няколко пожара в Дубай, но не се знае причината все още. От тази разпокъсана информация започва да нараства и притеснението.

Освен, че виждате ракетите в небето, усещате ли ги по някакъв начин?

При прихващането на ракетите, детонацията е толкова силна, че вратите се блъскат. Имаме усещане за трусове при земетресение.

В ранния следобед разговарях с майка ми онлайн и се чу силен гръм. Сградата се разстресе. Излязох на балкона и видях ракетата в небето. Изпаднах в паника и звъннах на сина ми, който пътуваше с колата. Той също се почудил, че нещо нередно се случва с колата. Всъщност, първият път беше най-силно стресиращ, след това започнахме да свикваме.

Вие живеете в Абу Даби от много години. Била ли сте свидетел на подобна ескалация и преди?

През лятото се беше случило нещо подобно, когато бомбардираха базата в Доха, Катар. Хората там бяха предупредени и ги бяха евакуирали. Това беше по-скоро предупреждение, че имат достъп до всички военни бази.

Но ракети не сме виждали. Тогава въздушното пространство също беше затворено, но в ОАЕ не бяхме засегнати по този начин. Надявахме се, че и този път ще бъде един вид „подсказване“, че имат достъп до военните бази. Разликата е, че вече започват да изстрелват по няколко ракети наведнъж и става наистина опасно.

Капацитетът на противовъздушната отбрана е да прихващат до осем ракети. Но ако изстрелят девет наведнъж, какво ще се случи с последната, ако не успеят да я свалят? Притеснени сме. Опитваме се да останем спокойни и да мислим, че не сме застрашени.

Всички се надяваме тези военни атаки да приключат бързо и без последствия.

За да приключи бързо, трябва някой да го прекрати. По всичко личи, обаче и че двете страни са се амбицирали да демонстрират надмощие. Фактът, че арабските страни не подкрепят Иран, но не са и на страната на Израел, дано да повлияе и да не се стигне до по-тежка военна ситуация.

Затворени ли са училища и университети?

Синът ми утре трябваше да има изпит. Току-що получи съобщение от университета, че изпитът се отлага. Засега няма официална информация. Вероятно утре ще обявят решението на министерствата. В Катар всички учебни заведения са затворени за неопределен период, а работата се налага да е само онлайн.

Вие излизате ли от вкъщи?

Днес не съм излизала, въпреки че съм малко болна и исках да отида до болницата. Тъй като броят на ракетите се увеличи, реших да взема просто парацетамол. От него или от адреналина много бързо се пооправих. Дори в момента, в който разговаряме, предполагам, че е имало масирана атака към летището зад нас, защото в рамките на половин час чухме два тътена и сградата се разтресе. Наистина е много стресиращо.

Получавате ли напътствия какво да правите в тази ситуация?

Да, генералното консулство в Дубай призовава българските граждани да останат на закрито и да ограничат излизанията само при крайна необходимост.

Трябва да си осигурим необходими количества вода, храна, медикаменти и заредени средства за комуникация. Имаме указания и от местните власти да стоим далеч от прозорци, врати и отворени площи.

Убедена съм, че управляващите ще се погрижат по най-добрия начин за нас, гражданите.


Катар
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    29 2 Отговор
    Време е да се похарчат малко от купените оръжия, че излизат нови модели.

    21:11 28.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Пич

    48 6 Отговор
    Да, ама......човекоунищожителите от Израел и САЩ не се спряха !!! Убиват, и убиват, и убиват...... С бомби, с ваксини, с Епщайни, с войни, д криминални отвличания.....

    21:13 28.02.2026

  • 4 таз и тя

    36 0 Отговор
    че какво има за вярване или си в реалността и осъзнаваш че сте на бойното поле или живееш в облаците ! щатите се подготвят две седмици за тази война какво чака че не се прибра а сега ревеш от там?

    21:13 28.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И тука

    29 2 Отговор
    беше същото като при бомбардировката в Сърбия

    21:19 28.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Джи

    30 1 Отговор
    Руските медии съобщават че е ударена надстройката на самолетоносача в арабско море, но американците не искат да дадат подробности и за щетите! И са казали че в момента тече масирана иранска атака срещу авионосната група в арабско море!

    Коментиран от #14, #43, #48

    21:20 28.02.2026

  • 11 Опгт

    3 12 Отговор
    Oт талибани всичко се очаква

    21:20 28.02.2026

  • 12 Ще има и още

    18 1 Отговор

    До коментар #2 от "Хю Хефнер":

    Тук случаят е по скоро - богатите също плачат....

    21:21 28.02.2026

  • 13 А беше време

    22 1 Отговор
    Когато в Абу Даби беше модерно да се ходи!

    21:22 28.02.2026

  • 14 Хеми значи бензин

    4 19 Отговор

    До коментар #10 от "Джи":

    руските де били превзеха ли дебалцево или още са у покряйнините.

    21:23 28.02.2026

  • 15 Гориил

    18 2 Отговор
    Наистина ли европейците си мислеха, че нахлуването в Украйна ще остане безнаказано?

    21:28 28.02.2026

  • 16 Име

    25 1 Отговор
    От 20 години е ОАЕ и живее на хотел???

    Коментиран от #18, #25, #29, #39, #42

    21:29 28.02.2026

  • 17 Дзак

    12 0 Отговор
    Живот в хотел. Ако ще и в Абудаби.

    21:33 28.02.2026

  • 18 Име

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    Провокаторът е винаги нащрек!

    Коментиран от #21

    21:34 28.02.2026

  • 19 Гориил

    9 1 Отговор
    Въпреки лъжите и лицемерието на Европа, българка е жертва на украинския Майдан.

    21:37 28.02.2026

  • 20 Мнение

    18 5 Отговор
    Българите са си в България. Другите са родоотстъпници, напуснали Родината, за живот и храна в по-добри условия.

    Коментиран от #24

    21:38 28.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Усраула Лайненс

    17 0 Отговор
    ти mastio сега ща видиш какво е БРЪНЧ

    21:39 28.02.2026

  • 23 Банан

    27 0 Отговор
    фащ и исраел какво търсят в ИРАН

    21:40 28.02.2026

  • 24 Факти

    2 4 Отговор

    До коментар #20 от "Мнение":

    От твоя гледна точка може да си прав,ние не сме родостъпници.
    Любовта към България няма граници !

    21:42 28.02.2026

  • 25 Самальотоносачката тоалетна

    12 0 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    е тя е на час
    нормално е да виси по хотели

    21:42 28.02.2026

  • 26 Следва

    9 1 Отговор
    Свещен джихат и много, ама много изклани хора!

    21:42 28.02.2026

  • 27 Сега Пакет от санкции

    22 2 Отговор
    Агресорите САЩ и Израел без решение на ООН нападнаха суверенна държава.

    21:43 28.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Тази е специална

    10 0 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    Да от 20 години на хотел? Коя е тази и за какво се бори?

    Коментиран от #36

    21:45 28.02.2026

  • 30 Кравария убер алес

    10 0 Отговор
    Милите ни вип девойки няма ли да интервюирате, на живо от Дубай.... Слънчеви розови понита

    21:46 28.02.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Стоев

    11 0 Отговор
    Кой нападна Иран?

    21:49 28.02.2026

  • 34 РЕАЛИСТ

    5 0 Отговор
    Какъв " брънч" си имала , ма? Да не искаш да кажеш бранч / brunch/ , късна закуска между breakfast и lunch и затова br unch.

    21:49 28.02.2026

  • 35 Тцтцтц

    5 0 Отговор
    Еми фойерверки 🎆🎆🎆 на живо, пак неблагодарни за купона.

    21:52 28.02.2026

  • 36 Тоалетна Хартия

    8 0 Отговор

    До коментар #29 от "Тази е специална":

    Че персонала къде да живее?!!Или мислиш, че тая е Шехиризада...

    21:52 28.02.2026

  • 37 Ивелин Михайлов

    8 0 Отговор
    Дубайските кифли шашнати 😆😅🤣😂😂😂😂

    21:53 28.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 е къде

    7 0 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    да живее карачката, сина й е само за оправдание....

    21:54 28.02.2026

  • 40 М чи

    8 0 Отговор
    Прибирай са ма

    21:57 28.02.2026

  • 41 Боруна Лом

    8 0 Отговор
    ОФСОО, ПИТАЙ ОБОРА И САТАНЯХУ ЗАЩО Е ТАКА!

    22:00 28.02.2026

  • 42 На бас

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Име":

    че ги сменя през няколко месеца. Че от рецепцията и мениджмънта започват да се оплакват от многото "приятели" и "гости", пък и не всички съседи са ок със звуците. Живот, какво да го правиш. Иначе иранците ще направят услуга на САЩ - с още няколко удара ще осигурят и първите арабски съюзници да бомбардират по Иран. Но родните бръмчалки да не се плашат - апартаментите ви няма да заминат, поне не на всички. Пък и да заминат - знаете си как са изкарани, пак ще изкарате, освен ако не пречи много ЕГНто,

    22:04 28.02.2026

  • 43 Руските и

    2 6 Отговор

    До коментар #10 от "Джи":

    северно корейските тв 99% всичко е лъжа, предназначени са само за местното население. Не ги гледай, че много се затъпява от подобни лъжи.

    22:04 28.02.2026

  • 44 Дик диверсанта

    4 0 Отговор
    Таман щях да ходя в Дубай да ставам булка на един шейх и ми развалиха годежа!

    22:16 28.02.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Разплаках се от тази трогателна история

    12 0 Отговор
    Ох, на па4ата й равалили "брънча", моля ви се. Платена пpocтитyтkа се оплаква от криза на търсенето на услугите й.

    22:17 28.02.2026

  • 47 Каква?

    1 0 Отговор
    Българка ли?

    22:22 28.02.2026

  • 48 Видях кадри

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "Джи":

    от удари.....по самолетоносач и анализирам дали е автентичен записа. В първия момент не можах да повярвам и даже не ми се иска да вярвам че е истина.
    Благодаря ти бяха поне четири и ако са автентични записите........ Не ми се мисли

    22:22 28.02.2026

  • 49 Бесен - Язовец

    3 1 Отговор
    Тая слугиня да се потапя в басейна

    22:23 28.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Българка от Абу Даби:

    0 0 Отговор
    Се нарича абудаееби с едно ауууу оутзади. Не се бъзикам !

    22:32 28.02.2026

  • 53 Няма българска фамилия

    0 0 Отговор
    Мисалева ! Всич на лудички не се правете. Тая е чфутка

    22:34 28.02.2026

  • 54 ганди

    0 0 Отговор
    А Маша Захарова нещп не изока ли?!?
    Аз започнах да се притеснявам!

    22:35 28.02.2026