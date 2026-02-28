Българка в Абу Даби: Все още никой не може да повярва, че това се случва

Във връзка с ексалиращата ситуация в Близкия Изток, се свързахме с Мария Мисалева, наша сънародничка, която живее повече от двадесет години в Абу Даби, ОАЕ. Тя разказва специално за fakti.bg какво се случва пред очите ѝ като свидетел от „първа линия“.
Г-жо Мисалева, какво е настроението на хората в Абу Даби?
Все още никой не може да повярва, че това се случва. В хотела, в който живеем, например, всяка събота има „брънч“. До преди малко мога да кажа, че имаше „купон“. Първоначално бяхме свидетели на една ракета. След половин час беше изстреляна втората. Аз виждам през прозореца как ги изстрелват и улавят над морето. По-възрастните хора стоят във фоайето и снимат небето. Родителите бързат да приберат децата си от басейните или от площадките. Всеки реагира различно.
Ние, разбира се, следим новините непрекъснато. Ето, например, Ал Джазира преди малко спомена, че има няколко пожара в Дубай, но не се знае причината все още. От тази разпокъсана информация започва да нараства и притеснението.
Освен, че виждате ракетите в небето, усещате ли ги по някакъв начин?
При прихващането на ракетите, детонацията е толкова силна, че вратите се блъскат. Имаме усещане за трусове при земетресение.
В ранния следобед разговарях с майка ми онлайн и се чу силен гръм. Сградата се разстресе. Излязох на балкона и видях ракетата в небето. Изпаднах в паника и звъннах на сина ми, който пътуваше с колата. Той също се почудил, че нещо нередно се случва с колата. Всъщност, първият път беше най-силно стресиращ, след това започнахме да свикваме.
Вие живеете в Абу Даби от много години. Била ли сте свидетел на подобна ескалация и преди?
През лятото се беше случило нещо подобно, когато бомбардираха базата в Доха, Катар. Хората там бяха предупредени и ги бяха евакуирали. Това беше по-скоро предупреждение, че имат достъп до всички военни бази.
Но ракети не сме виждали. Тогава въздушното пространство също беше затворено, но в ОАЕ не бяхме засегнати по този начин. Надявахме се, че и този път ще бъде един вид „подсказване“, че имат достъп до военните бази. Разликата е, че вече започват да изстрелват по няколко ракети наведнъж и става наистина опасно.
Капацитетът на противовъздушната отбрана е да прихващат до осем ракети. Но ако изстрелят девет наведнъж, какво ще се случи с последната, ако не успеят да я свалят? Притеснени сме. Опитваме се да останем спокойни и да мислим, че не сме застрашени.
Всички се надяваме тези военни атаки да приключат бързо и без последствия.
За да приключи бързо, трябва някой да го прекрати. По всичко личи, обаче и че двете страни са се амбицирали да демонстрират надмощие. Фактът, че арабските страни не подкрепят Иран, но не са и на страната на Израел, дано да повлияе и да не се стигне до по-тежка военна ситуация.
Затворени ли са училища и университети?
Синът ми утре трябваше да има изпит. Току-що получи съобщение от университета, че изпитът се отлага. Засега няма официална информация. Вероятно утре ще обявят решението на министерствата. В Катар всички учебни заведения са затворени за неопределен период, а работата се налага да е само онлайн.
Вие излизате ли от вкъщи?
Днес не съм излизала, въпреки че съм малко болна и исках да отида до болницата. Тъй като броят на ракетите се увеличи, реших да взема просто парацетамол. От него или от адреналина много бързо се пооправих. Дори в момента, в който разговаряме, предполагам, че е имало масирана атака към летището зад нас, защото в рамките на половин час чухме два тътена и сградата се разтресе. Наистина е много стресиращо.
Получавате ли напътствия какво да правите в тази ситуация?
Да, генералното консулство в Дубай призовава българските граждани да останат на закрито и да ограничат излизанията само при крайна необходимост.
Трябва да си осигурим необходими количества вода, храна, медикаменти и заредени средства за комуникация. Имаме указания и от местните власти да стоим далеч от прозорци, врати и отворени площи.
Убедена съм, че управляващите ще се погрижат по най-добрия начин за нас, гражданите.
