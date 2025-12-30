Новини
Зеленски: Аз земя не давам! Ще излезем от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, само ако народът реши
  Тема: Украйна

Зеленски: Аз земя не давам! Ще излезем от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, само ако народът реши

30 Декември, 2025 03:27, обновена 30 Декември, 2025 03:53 959 16

  • зеленски-
  • украйна-
  • русия-
  • война-
  • преговори

Украинският президент даде интервю пред Брет Байер от Fox News

Зеленски: Аз земя не давам! Ще излезем от Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка област, само ако народът реши - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви пред Брет Байер от Fox News, че мирното споразумение с Москва може би е по-близо след срещата му с Тръмп в Мар-а-Лаго в неделя.

„Мисля, че имаме проблем с един въпрос: Става въпрос за територии", каза Зеленски пред Байер в предаването „Специален репортаж“.

Зеленски не е склонен да отстъпи на Москва територията, държана от руските сили от началото на войната през 2022 г.

Той намекна, че Украйна може да е отворена за оттегляне от украинските области Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, които Русия иска да анексира, само ако украинските избиратели дадат съгласието си на референдум.

„Мисля, че компромисът, ако направим свободна икономическа зона и трябва да се върнем няколко километра назад, означава, че Русия трябва да направи малки стъпки назад“, каза Зеленски.

„Тази свободна икономическа зона ще има специфични правила. Нещо като този референдум е начинът как да я приемем или да не я приемем.“

"Путин не иска мир", каза Зеленски, "въпреки нарастващия брой жертви на руските сили".

„Не вярвам на Путин. Той не иска успех за Украйна“, каза Зеленски. „Вярвам, че може да каже такива думи на президента Тръмп... но всъщност не е вярно.“

Зеленски потвърди пред водещия, че смята да напусне поста си след края на руско-украинския конфликт.

„Да“, каза Зеленски в отговор на въпроса на интервюиращия дали ще се оттегли след края на конфликта.

Той заяви, че разбира недоверието на руския лидер Владимир Путин към него.

„Той не ми вярва. Това е разбираемо“, каза украинският президент.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Уса

    18 11 Отговор
    Искаш да прехвърлиш отговорноста за своята безотговорност върху украинския народ...Това ще работи временно

    Коментиран от #15

    04:00 30.12.2025

  • 2 Ха ха па ха

    20 9 Отговор
    Какъв пък си ти, че да даваш неща което не е твое?

    04:03 30.12.2025

  • 3 Ти да видиш

    18 10 Отговор
    Еврейския плъх се е взел насериозно ха ха

    04:04 30.12.2025

  • 4 Чуй чуй

    16 7 Отговор
    „Той не ми вярва. Това е разбираемо“, каза украинският наркоман.
    На юдеи никой няма вяра, лъжци.

    04:07 30.12.2025

  • 5 побърканяк

    18 9 Отговор
    Безгласната буква пак се е надрусал.

    04:08 30.12.2025

  • 6 Тц тц тц

    19 8 Отговор
    Уж църула щеше избори да прави а пък сега друго плещи. Узурпатор.

    04:08 30.12.2025

  • 7 Перник

    1 7 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:14 30.12.2025

  • 8 Перник

    1 6 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:14 30.12.2025

  • 9 оня с коня

    15 9 Отговор
    Украйна все още съществува, защото Путин жали етническите руснаци в Украйна, които са болшинството от населението. Ракетни и бомбови удари се извършват само по обекти извън работно време, за да се намалят жертвите. Не се употребява ядрено оръжие и не се предвижда употребата му.
    Великодушието и търпението на Владимир Владимирович са много големи. Над три години го дразнят. Скачат му по нервите. Сипят обиди. А той търпи и щади мирното население на Киев и градовете, където няма сражения.

    04:15 30.12.2025

  • 10 Перник

    1 5 Отговор
    К..л..а..н..е със с..е..к..и..р..а за Г..р..о..з..н.. и..о У..р..у..н..г..е.л и П..л..е..ш..о п..р..е..з..и..д..е..н..т..о р..у..м..е..н р..а..д..е..в. Дано следващио президент е човек с харизмата на Пол Уокър къде през 2023г. му изнасяхме 10 години. Поздрави от Перник.

    04:16 30.12.2025

  • 11 Тази земя не е твоя,

    11 9 Отговор
    а руснаците ви я харизаха, с обещание да спазвате договорите. Вие едни никакви като нашите меймунодонци, направихте точно обратното. За капак решихте, че можете да избивате публично руснаци, българи и т.н., като заличавате всичко руско пред погледа на руснаците. Сами си натресохте тази война с вашите авери джебчии от ЕС, с които си делите откраднатите пари на европейците. Ще свършиш само по един начин, като твоя идол Бандера. Като не щеш мира (светлина), ще получиш здрава секира (светлина), в двата случая проблясъци, но вече на онзи другия свят.

    04:24 30.12.2025

  • 12 Всъщност

    1 7 Отговор
    Ти вече си я дал тази земя, защото си атлантически васал и мекере. Такава е съдбата на всеки народ, оставил се на посолствени послушковци да го управляват. България, Молдова и Армения страдат, Грузия се взе в ръце.

    04:49 30.12.2025

  • 13 Карго 200

    7 0 Отговор
    Знаем,какво ще каже народа на Украйна-същото което и Зеленски. Руснаци ето я земята,тя е тук под краката ни,елате и си я вземете!
    П.С. Руснака иска две неща.
    1. Зелена карта
    2. Да унищожи Америка

    04:51 30.12.2025

  • 14 Добро утро!

    5 2 Отговор
    Абсолютно прав е президента Зеленски. Той и без това няма подобни пълномощия.

    04:52 30.12.2025

  • 15 Не се напъвайМъpшо рашистка!

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Уса":

    Не си фактор за да повлияеш.

    04:55 30.12.2025

  • 16 Щял да напусне поста си

    0 3 Отговор
    След края на войната?!?!?!
    Зеленски, ти си смъртник ! Тежки, каторжни времена те чакат!

    04:57 30.12.2025

