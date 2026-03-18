Новини
Свят »
Куба »
Тръмп и Рубио призоваха за смяна на кубинското ръководство

18 Март, 2026 06:32, обновена 18 Март, 2026 05:34 1 050 12

  • тръмп-
  • рубио-
  • сащ-
  • куба-
  • власт-
  • ток

Това се случва на фона на поредното прекъсване на тока в страната

Тръмп и Рубио призоваха за смяна на кубинското ръководство
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп снощи обеща незабавни мерки срещу социалистическото правителство на Куба в момент, когато мерките му срещу острова вкарват карибската страна в още по-дълбока икономическа криза, предаде Асошиейтед Прес.

Ден след като санкциите на Тръмп срещу Венецуела, включително прекратяването на жизненоважния износ на петрол за Куба, допринесоха за поредното прекъсване на електроснабдяването в цялата страна, Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че американската администрация смята островната държава за следващата страна, в която САЩ могат да разширят влиянието си.

„Куба в момента е в много лошо състояние“, заяви Тръмп. „И много скоро ще предприемем нещо по отношение на Куба“, добави той.

До неотдавна коментарите на Тръмп за промени в Куба биха били сметнати за необичайни, посочва АП. Те обаче идват на фона на военната операция на администрацията му, при която беше заловен президентът на Венецуела Николас Мадуро, както и на военните удари на САЩ срещу Иран.

Администрацията на Тръмп очаква президентът на Куба Мигел Диас-Канел да напусне поста си в момент, когато САЩ продължават да водят преговори с кубинското правителство, заяви американски официален представител. Той не даде подробности относно това кого администрацията би искала да види на власт.

Електроснабдяването в Куба снощи поетапно се възстановяваше в болниците и в някои домове, но властите предупредиха, че мрежата може да претърпи нов срив.

Правителството обвинява за проблемите си енергийната блокада на САЩ, след като през януари Тръмп предупреди, че ще наложи мита върху всяка страна, която продава или доставя петрол на Куба.

Рубио, който е от кубински произход, заяви, че островът „има икономика, която не функционира в рамките на политическата и правителствената система“. „Те не могат да я оправят“, добави той.

Кубински официален представител заяви в понеделник, че Куба е отворена за търговия с американски компании, но кубинската страна е давала подобни обещания и в миналото.

„Така че те трябва да се променят драстично“, заяви Рубио. „Това, което обявиха вчера, не е достатъчно драстично. Няма да оправи нещата“, добави той.

Администрацията на Тръмп също така иска Куба да освободи политическите затворници и да предприеме стъпки към политическа и икономическа либерализация в замяна за отмяна на санкциите. Тръмп също така повдигна възможността за „приятелско поглъщане на Куба“.

Въпреки че Куба произвежда 40% от петрола си и генерира собствена електроенергия, това не е достатъчно, за да задоволи вътрешното търсене, тъй като остарялата ѝ електроенергийна мрежа продължава да изпитва затруднения.

Министерството на енергетиката и минното дело на Куба заяви, че островът е възстановил електроенергийната система в западния град Пинар дел Рио и в югоизточната провинция Олгин, както и че някои „микросистеми“ започват да функционират в различни територии на страната.


Куба
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Световните Терористи САЩ

    16 1 Отговор
    218 Март 2003 г. – САЩ започват война в Ирак, насочена към предотвратяване на ядрената програма на Ирак и сваляне на режима на Садам Хюсеин.

    05:36 18.03.2026

  • 2 Иван

    23 3 Отговор
    Гнусната еврейска са.танинска нацистка хазарска коварна сп.ер.ма Нарко Рубио обвиняваше Русия във вмешателство в САЩ.

    05:43 18.03.2026

  • 3 Че Гевара

    6 18 Отговор
    Рубио за Президент! Достоен син на Куба, добър патриот!

    Коментиран от #8

    05:44 18.03.2026

  • 4 Превратаджии

    19 0 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    05:44 18.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Свободна Куба

    4 21 Отговор
    Вчерашната шега... Русия обяви, че ще помогне на Куба. Нека първо си помогне на себе си, не е успяла да го направи от 4 години.

    Коментиран от #7

    05:50 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Иван

    15 1 Отговор

    До коментар #3 от "Че Гевара":

    Гнусния евреин Нарко Рубио е син на Флорида.

    05:53 18.03.2026

  • 9 Кубинците чакат

    16 0 Отговор
    сащиcaните kрави с вaзелин и дебел вибpaтор. Ще ги нагостят също с дебел и пухкав kожен лебец, посолен с бял кубински сос.

    05:57 18.03.2026

  • 10 гост

    18 0 Отговор
    Тръмп не е забравил германските си корени. Той и кукловодите му искат да погълнат света като чичо Адолф, но всеки мерак за " световна" империя е завършвал с крах!

    06:01 18.03.2026

  • 11 почна се

    12 0 Отговор
    ‼️ Директорът на Националния център за борба с тероризма на САЩ подаде оставка, заявявайки несъгласието си с войната срещу Иран.

    ▪️Той написа в социалните мрежи, че страната е започнала конфликта под натиск от Израел и неговото лоби и призова за преглед на политиката на САЩ в региона.

    „Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представлява непосредствена заплаха за нашата страна и е ясно, че ние започнахме тази война под натиск от Израел и неговото влиятелно американско лоби. Надявам се, че ще обмислите какво правим в Иран и чии интереси обслужва. Време е за решителни действия. Можете да промените курса и да начертаете нов път за нашата страна или да ни позволите да продължим да се плъзгаме към упадък и хаос. Решението е ваше“, написа той.

    06:14 18.03.2026

  • 12 Кубински другар

    1 1 Отговор
    Голям страх ни тресе, даже много голям.

    06:45 18.03.2026