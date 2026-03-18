Един загинал при стрелба в ключовата американска военна база Холоман в Ню Мексико

18 Март, 2026 05:37, обновена 18 Март, 2026 05:45 893 4

При инцидента има още един пострадал

Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Един човек загина, а друг беше ранен при стрелба във военновъздушната база Холоман в Ню Мексико, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал около 17:30 ч. местно време (2:30 ч. българско време). пострадалият получава медицинска помощ. В момента няма заплаха за военния обект. Подробности за инцидента не са разкрити.

Обектът е ключово съоръжение на ВВС на САЩ, разположено в окръг Отеро, Ню Мексико, на около 10 км югозападно от Аламогордо.

Базата се подготвя за мащабно авиошоу на 18 и 19 април 2026 г.. Събитието е безплатно за обществеността и ще включва демонстрации на Patriots Jet Team, както и статични експозиции на съвременни и исторически самолети.

Холоман е дом на 49-о авиокрило (49th Wing), което е най-големият център за обучение на пилоти на изтребители F-16 Fighting Falcon и екипажи за безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.

Тук се намира най-дългата и най-бърза тестова писта в света (Holloman High Speed Test Track), използвана за изпитания при скорости до Мах 9.

Базата е домакин на учебни звена от Кралските военновъздушни сили (RAF) на Великобритания и има дълга история на обучение на германски пилоти.

През 50-те години на XX век базата играе критична роля в проекта „Меркурий“, като тук са тренирани шимпанзетата (включително известния Хам), летели в космоса.

Холоман често се споменава в уфологията във връзка с твърдения за кацане на НЛО и предполагаеми срещи на американски президенти (като Дуайт Айзенхауер) с извънземни представители през 1954 г.


  • 1 Да да

    10 1 Отговор
    Шоуто може да стане по голямо от колкото си мислят.
    Тези самолети може да святкат и гърмят преди да са излетели.
    Все пак в краварника има много перси.

    05:49 18.03.2026

  • 2 Ъъъъ

    9 1 Отговор
    Какви да тези човеци дето се стрелят из американските бази, не са ли военни?

    05:49 18.03.2026

  • 3 Мексико

    10 2 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    05:53 18.03.2026

  • 4 Ню Мехико,

    7 1 Отговор
    какво красиво англо-саксонско име, нали?

    06:01 18.03.2026