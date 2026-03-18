Един загинал при стрелба в ключовата американска военна база Холоман в Ню Мексико

Един човек загина, а друг беше ранен при стрелба във военновъздушната база Холоман в Ню Мексико, предаде Асошиейтед прес.

Инцидентът е станал около 17:30 ч. местно време (2:30 ч. българско време). пострадалият получава медицинска помощ. В момента няма заплаха за военния обект. Подробности за инцидента не са разкрити.

Обектът е ключово съоръжение на ВВС на САЩ, разположено в окръг Отеро, Ню Мексико, на около 10 км югозападно от Аламогордо.

Базата се подготвя за мащабно авиошоу на 18 и 19 април 2026 г.. Събитието е безплатно за обществеността и ще включва демонстрации на Patriots Jet Team, както и статични експозиции на съвременни и исторически самолети.

Холоман е дом на 49-о авиокрило (49th Wing), което е най-големият център за обучение на пилоти на изтребители F-16 Fighting Falcon и екипажи за безпилотни летателни апарати MQ-9 Reaper.

Тук се намира най-дългата и най-бърза тестова писта в света (Holloman High Speed Test Track), използвана за изпитания при скорости до Мах 9.

Базата е домакин на учебни звена от Кралските военновъздушни сили (RAF) на Великобритания и има дълга история на обучение на германски пилоти.

През 50-те години на XX век базата играе критична роля в проекта „Меркурий“, като тук са тренирани шимпанзетата (включително известния Хам), летели в космоса.

Холоман често се споменава в уфологията във връзка с твърдения за кацане на НЛО и предполагаеми срещи на американски президенти (като Дуайт Айзенхауер) с извънземни представители през 1954 г.