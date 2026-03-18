Нощно отмъщение: Двама убити в Израел след атака на Иран в отговор на смъртта на Али Лариджани ВИДЕО

18 Март, 2026 04:09, обновена 18 Март, 2026 05:31 3 611 33

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Иран обяви нова вълна от ракетни удари срещу Израел в отговор на смъртта на Али Лариджани, секретар на Висшия съвет за национална сигурност, съобщи Press TV.

„Ислямската революционна гвардия обявява 61-ва вълна от ракетни удари срещу Израел в отговор на мъченическата смърт на иранския лидер Лариджани“, се казва в изявлението.

Лариджани отговаряше за преговорите по ключови въпроси на националната сигурност, включително ядрената програма на Иран. Президентът на Ислямската република Масуд Пезешкиан обеща сурово отмъщение за смъртта му.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция потвърди, че е ударил Израел с ракети, носещи множество реактивни глави за обратно влизане в атмосферата (MIRVs), предаде Tasnim.

„Тел Авив беше ударен от ракети Khorramshahr-4 и Qadr, носещи множество реактивни глави за обратно влизане в атмосферата (MIRVs), както и от ракети Emad и Kheibar Shekan. Така отмъстихме за убийството на Лариджани и неговите сътрудници“, се казва в изявлението. Корпусът твърди, че ракетите са „поразили повече от 100 цели“ в Израел.

По-рано в сряда вечерта в Тел Авив беше съобщено за серия от експлозии. Властите обявиха смъртта на двама души в резултат на ирански ракетен обстрел.

„На мястото на инцидента в Рамат Ган медици и парамедици потвърдиха смъртта на мъж и жена с тежки рани от шрапнели“, съобщи каналът Telegram.

Пресслужбата на NMA също съобщи, че автомобилът им за първа помощ е повреден от артилерийски огън.

По-малко от час по-рано Израелските отбранителни сили съобщиха за засичане на ракети, изстреляни от Иран. „Служби за търсене и спасяване работят в няколко района на централен Израел, където има съобщения за щети. На обществеността се препоръчва да избягва събирания в тези райони“, съобщи каналът Telegram.

Израелските железници съобщиха за щети на централната жп гара Савидор в Тел Авив поради падащи отломки, съобщава Канал 12. Железопътното обслужване е спряно.

Каналът публикува и видео, показващо последствията от атаката срещу друго предградие на Тел Авив, Бней Брак. По-голямата част от населението там е ортодоксално еврейско, а в града има стотици синагоги и йешива. Според властите поне един човек в Бней Брак е ранен.

Американските военни са ударили ирански ракетни обекти близо до Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ (CENTCOM) в Х.

„Преди няколко часа американските сили успешно изстреляха множество дълбокопроникващи боеприпаси с тегло 5 000 паунда срещу укрепени ирански ракетни обекти по крайбрежието на Иран близо до Ормузкия проток. Иранските противокорабни крилати ракети, разположени на тези обекти, представляват заплаха за международното корабоплаване в пролива“, се казва в съобщението.

Специализираните боеприпаси се използват срещу укрепени съоръжения или подземни бункери, посочва Ройтерс.

Посолството на САЩ в Йерусалим разпространи телеграма, в която се цитира оценката на Израел, че Иран е готов да „се бори докрай“, въпреки убийството на върховния си лидер Али Хаменей и продължаващите атаки на негова територия, съобщава Washington Post, позовавайки се на документа.

Както пише изданието, устойчивостта на иранското правителство е един от многото фактори, които администрацията на Тръмп изглежда е подценила в този конфликт.

„Телеграмата съдържа оценката на Израел, че Иран не се е „пропукал“ и е готов да „се бори докрай“, се посочва в материала.

Според него Израел е очаквал убийството на Хаменей през февруари да предизвика хаос в иранското ръководство, но през последните дни стабилността на властта в Ислямската република стана очевидна благодарение на възможността да изстрелват балистични ракети „където си поискат“.


  • 1 Всъщност

    43 5 Отговор
    Биби най-вероятно е "опънал жартиерите", но ционите както обикновено си траят. Няма логика Биби да отиде в кафене и да си показва ръцете здрави - това е ИИ. Амбициите на Тел Авив са за Велики Израел и пълно господство в Близкия Изток, не персите оказват ожесточена съпротива - хак да им е за агревсията

    Коментиран от #4, #14

    04:33 18.03.2026

  • 2 Д-р Ментал

    45 4 Отговор
    Тръмп не си прецени силите. Войната настройва целия свят срещу САЩ и Израел. Ще започнат атентати в следващите месеци

    04:52 18.03.2026

  • 3 Знаещ

    42 2 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    Коментиран от #25

    05:14 18.03.2026

  • 4 Същото кафене

    22 3 Отговор

    До коментар #1 от "Всъщност":

    е затворено от няколко месеца. Пошло видео на умнокрасивите чифyти, които скоро време ще трябва да се изнасят от изконните свещени палестински земи на нашите предци - палишту, дали името Палиштина (Балистан - Палистан), тъй наречени от техния данайски клон - пеларги, разместен словоред на името пелгари, пулгари, палхари.

    Коментиран от #6

    05:18 18.03.2026

  • 5 Точката

    0 38 Отговор
    Няма как евреите да се уплашат и да се оттеглят под тероризма на персийските ракети. Колко повече, когато става въпрос за една или две на ден. Всички хора и всички партии смятат Иран за екзистенциална заплаха и искат тя да бъде прекратена на всяка цена. Не очаквайте да видите второ мнение и демонстрации като тези при палестинците. Те дори ще хвърлят бомбата, ако съществуването им е застрашено сега от Иран или утре от Турция и ще повлекат всички останали със себе си. Те имат доктрината „Самсон“ в стратегията си. Не слушайте Тръмп, който казва, че никога няма да го направят. Ситуацията е много трудна и няма да се разреши лесно.

    Коментиран от #12, #13, #17

    05:33 18.03.2026

  • 6 хахаха

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Същото кафене":

    кви пеларги бе, пеласги. другото значи щъркели

    05:37 18.03.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 E, нали Тръмп победи

    19 1 Отговор
    Иран поне 50-60 пъти, защо стремят тия иранци?

    06:05 18.03.2026

  • 10 Кила

    14 0 Отговор
    От цялата статия последните две изречения очертават цялата картина на случващото се.

    06:10 18.03.2026

  • 11 Мат

    22 2 Отговор
    Бумм Бумм Тел Авив 💥💥💥 !

    06:13 18.03.2026

  • 12 Пламен

    15 0 Отговор

    До коментар #5 от "Точката":

    Що се криеш ,на всички стана ясно че си каа фява Точка .

    Коментиран от #18

    06:16 18.03.2026

  • 13 Ха Ха

    25 1 Отговор

    До коментар #5 от "Точката":

    "Tероризмът на персийските ракети" - ти като го пишеш, мислиш ли?.. A евреите като пускат тонни бомби и рушат тогава е отбрана, нали? Колко цивилни избиха евреите, и колко персите? - я ги сравни и после кажи кой е терористът. А кой е агресорът всички виждат. Иран не правеше на никой нищо последните 1-2 години - бяха му "свили сърмите"

    06:18 18.03.2026

  • 14 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    17 0 Отговор

    До коментар #1 от "Всъщност":

    Намериха ли 6ия пръст на Нетаняхууу ?

    06:18 18.03.2026

  • 15 И сега следв

    1 13 Отговор
    2000 убити във Иран

    06:19 18.03.2026

  • 16 Минаващ

    21 1 Отговор
    Убийствата на водачи и лидери, по начина който го направиха американците и евреите, отвори кутията на Пандора. Какво пречи на руснаците да направят също в Украйна или китайците в Тайван. Ако сега не се осъждат тези действия, тогава кой им дава правото да осъждат каквото и да е в бъдеще.

    06:24 18.03.2026

  • 17 Георгиев

    20 2 Отговор

    До коментар #5 от "Точката":

    Тази мръсна война показва няколко неща:
    - Израел иска да диктува всичко в региона. Силово. Безкомпромисно. Целите не им са публични, но подходът е показателен.
    - Иран разполага със сериозен технологичен, технически, научен и производствен потенциал за военна техника, предимно ракетна. И атаки срещу тях не оказват съществена промяна.
    - системата на управление на Иран е адекватна на древните персийски величия и постижения и самочувствието им е адекватно и логично.
    - при така създалата се обстановка, мирът в региона може да настъпи единствено след обявяване от Иран за наличие на тяхна ядрена бомба. Тогава всички ще спрат нападенията срещу Иран. И това считам че ще ги мобилизира да я произведат, а не да купят от някъде. Имат всичко необходимо: учени, производствени мощности в земните ядра, обогатен уран, ракети носители.
    Затова мисля, че тази война е световна грешка - на Израел с наглостта и на САЩ с високото самочувствие и неправилни анализи.

    06:25 18.03.2026

  • 18 Психоанализа

    0 14 Отговор

    До коментар #12 от "Пламен":

    Ясно е, че граждани на страната не харесват истината. Те харесват лъжите, за да могат да останат бедни и да проклинат всички от сутринта, за да имат причина да съществуват.

    06:26 18.03.2026

  • 19 А где

    15 0 Отговор
    Сатаняху с шестте пръста?

    06:28 18.03.2026

  • 20 А ГДЕ

    8 0 Отговор
    Бен Гавир ?

    06:38 18.03.2026

  • 21 Това

    10 0 Отговор
    Пак е фейк! Мошетата са безсмъртни :)

    06:40 18.03.2026

  • 22 гост

    11 0 Отговор
    Е как така обстрелват с ракети...нали Рижият каза че всичко е разрушено...браво на другите държави,че отказаха да се месят във войната...Не ЕС я започна,да са питали дали да я започват,а сега...помагайте...Мислел да извади САЩ от НАТО...ами да се махат,и всички военни бази в Европа да бъдат затворени...Световен Хегемон...и ТЕ не могат да приемат реалността, както нашата Стефка Костадинова...

    06:47 18.03.2026

  • 23 Кон за кокошка

    4 6 Отговор
    Избиха им цялото ръководство те за отмъщение убили дузина обикновени евреи. Кой колкото може.

    Коментиран от #27

    06:50 18.03.2026

  • 24 Украйна

    8 3 Отговор
    Украйна до вчера беше жертва, а днес ходи да помага за агресия с/у Иран - еволюция от жертва до агресор ... за един ден.

    Коментиран от #26

    06:58 18.03.2026

  • 25 Веднага

    2 3 Отговор

    До коментар #3 от "Знаещ":

    Можеш да наложиш лични санкции като спреш да ползваш американския интернет и изчислителни устройства. Кажи ни на всичко което е измислено от американци.

    Бъди принципен. Бъди мъж.

    Коментиран от #30

    07:09 18.03.2026

  • 26 Хамон парче

    1 5 Отговор

    До коментар #24 от "Украйна":

    Вчера Украйна беше нападната от Шахеди управлявани от ирански специалисти интегрирани в руската армия. Забрави ли това?

    Украйна не напада Иран, а помага в отбраната от терористични атаки от Иран.

    07:12 18.03.2026

  • 27 Бам бам

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "Кон за кокошка":

    Терористичен режим. Не съм фен на евреите, но се вижда кой е по-прав и по-крив.

    Иран не се бие с военните бие по цивилни и не само в Израел. Тероризира съседите си наред и цял свят, защото само това може. Писък на военно безсилие.

    07:17 18.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Бибе

    0 1 Отговор
    Биби и Тръмп до кога ще се помайват. Да отприщват атома.

    Коментиран от #31

    07:22 18.03.2026

  • 30 6135

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Веднага":

    Когато американците спрат да ползват китайския барут, тогава вероятно ще се откажем от американските джаджи.

    Коментиран от #33

    07:24 18.03.2026

  • 31 Пров си

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Бибе":

    Щом Иран толкова иска ядрено оръжие, САЩ и Израел да им изпратят няколко стотин б.ойки от своите.

    07:24 18.03.2026

  • 32 Прав си

    0 0 Отговор
    Щом Иран толкова иска ядрено оръжие, САЩ и Израел да им изпратят няколко стотин бройки от своите.

    07:25 18.03.2026

  • 33 Бимч

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "6135":

    Не ползват китайски барут, а други по-модерни вещества. Даже компаси не ползват, а GPS. Добре де вижда се, че си куче дето лае отези, които го лаят. Безпринципен. Без нещата измислени от американци и евреи щеше да си в пещерата и да пасеш овце. Даже православен нямаше да си, а да се кланяш на камъни и пънове.

    07:28 18.03.2026