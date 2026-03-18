Американският самолетоносач "Джерал Форд" ще акостира на остров Крит след пожар на борда

Американският самолетоносач „Джералд Форд“, разположен в зоната на военните действия срещу Иран, се очаква временно да акостира в пристанище на остров Крит след пожар на борда, обявиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс и БТА.
Най-новият и най-голям американски самолетоносач в момента се намира в Червено море. Очаква се той временно да отплава към залива Суда на гръцкия остров Крит, заявиха двамата официални представители.
Военният кораб не се е прибирал у дома от девет месеца, като преди пристигането си в Близкия изток участваше в операции срещу Венецуела в Карибско море. Продължителността na мисиите му повдигна въпроси относно бойния дух на моряците на борда и бойната готовност на военния кораб, отбелязва Ройтерс.
Американските официални представители не посочиха колко време се очаква „Джералд Форд“ да остане в пристанището на остров Крит.
Един от тях заяви, че на близо 200 моряци е била оказана медицинска помощ за наранявания, свързани с дим, след като в основното перално помещение на кораба избухнал пожар. Той е бил овладян в рамките на часове и е засегнал около 100 спални места.
Един военнослужещ е бил евакуиран с хеликоптер от кораба поради сериозността на нараняванията си, каза още официалният представител.
Вестник „Ню Йорк Таймс“ първи съобщи за мащаба на щетите на борда на военния кораб. Пентагонът към момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.
След като пожарът избухна, американските военни заявиха, че няма щети по задвижващата система на кораба и че самолетоносачът е напълно способен да изпълнява функциите си.
САЩ са нанесли удари по повече от 7 000 цели, откакто започнаха кампанията си срещу Иран на 28 февруари.
„Джералд Форд“ има екипаж от повече от 5 000 моряци и разполага с над 75 военни самолета, включително изтребители като Ф-18. Корабът разполага и с радар, който може да помага за контрола на въздушния трафик и навигацията на самолетите.
Поддържащите го кораби, като ракетния крайцер от клас „Тикондерога“ „Нормандия“ и миноносците от клас „Арли Бърк“ „Томас Хъднър“, „Рамидж“, „Карни“ и „Рузвелт“, разполагат с възможности за противовъздушна, противокорабна и противоподводна отбрана.
Ирак ще възобнови износа на петрол през тръбопровода, свързващ Киркук в Иракски Кюрдистан с турското пристанище Джейхан.
Това беше обявено от иракския министър на петрола Хайян Абдел Гани, според информационната агенция INA.
Министърът отбеляза, че доставките на петрол до Джейхан ще се възобновят в сряда, 18 март.
„Доставките на петрол до пристанището Джейхан ще започнат в 10:00 ч. сутринта в сряда“, заяви Абдел Гани.
На 17 март беше съобщено, че Ирак е постигнал споразумение с Иран относно преминаването на танкерите си през Ормузкия проток.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
Коментиран от #14
05:33 18.03.2026
11 иван костов
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Великата армада безславно се оттегли! Чакаме морските пехотинци!😂
05:46 18.03.2026
14 Нещо со се
До коментар #3 от "ФЕЙК":Объркал яко,това е друг самолетоносач. Втори .
Коментиран от #16, #17, #18
06:02 18.03.2026
18 И на тоя ли самолетоносач
До коментар #14 от "Нещо со се":американците са се О.а.Кали?
06:10 18.03.2026
19 Леля Дрол
До коментар #9 от "хихи":Ако няма, ще пратим даром нашите 240 от парламата. Пардон - парламента!
06:11 18.03.2026
20 Ами..
До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":Знаеш ли как горят мръсни гащи..?!
Запушеи кенефи, мръсни гащи.... oops!
06:12 18.03.2026
21 долната израиля
▪️Той написа в социалните мрежи, че страната е започнала конфликта под натиск от Израел и неговото лоби и призова за преглед на политиката на САЩ в региона.
„Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представлява непосредствена заплаха за нашата страна и е ясно, че ние започнахме тази война под натиск от Израел и неговото влиятелно американско лоби. Надявам се, че ще обмислите какво правим в Иран и чии интереси обслужва. Време е за решителни действия. Можете да промените курса и да начертаете нов път за нашата страна или да ни позволите да продължим да се плъзгаме към упадък и хаос. Решението е ваше“, написа той.
06:15 18.03.2026
27 Опааа... Поредното краве корито...
Кво стана с най-могъщите и непобедими крави...
Непобедени - явно значи не са влизали в реални бойни действия...
06:35 18.03.2026
29 Трътлю
Големите бойни кораби се превръщат в отживелица при наситен с дронове и балистични ракети конфликт.
06:44 18.03.2026
