Американският самолетоносач "Джерал Форд" ще акостира на остров Крит след пожар на борда

18 Март, 2026 05:08, обновена 18 Март, 2026 05:29 2 097 30

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американският самолетоносач „Джералд Форд“, разположен в зоната на военните действия срещу Иран, се очаква временно да акостира в пристанище на остров Крит след пожар на борда, обявиха американски официални представители, цитирани от Ройтерс и БТА.

Най-новият и най-голям американски самолетоносач в момента се намира в Червено море. Очаква се той временно да отплава към залива Суда на гръцкия остров Крит, заявиха двамата официални представители.

Военният кораб не се е прибирал у дома от девет месеца, като преди пристигането си в Близкия изток участваше в операции срещу Венецуела в Карибско море. Продължителността na мисиите му повдигна въпроси относно бойния дух на моряците на борда и бойната готовност на военния кораб, отбелязва Ройтерс.

Американските официални представители не посочиха колко време се очаква „Джералд Форд“ да остане в пристанището на остров Крит.

Един от тях заяви, че на близо 200 моряци е била оказана медицинска помощ за наранявания, свързани с дим, след като в основното перално помещение на кораба избухнал пожар. Той е бил овладян в рамките на часове и е засегнал около 100 спални места.

Един военнослужещ е бил евакуиран с хеликоптер от кораба поради сериозността на нараняванията си, каза още официалният представител.

Вестник „Ню Йорк Таймс“ първи съобщи за мащаба на щетите на борда на военния кораб. Пентагонът към момента не е отговорил на запитване за коментар, отбелязва Ройтерс.

След като пожарът избухна, американските военни заявиха, че няма щети по задвижващата система на кораба и че самолетоносачът е напълно способен да изпълнява функциите си.

САЩ са нанесли удари по повече от 7 000 цели, откакто започнаха кампанията си срещу Иран на 28 февруари.

„Джералд Форд“ има екипаж от повече от 5 000 моряци и разполага с над 75 военни самолета, включително изтребители като Ф-18. Корабът разполага и с радар, който може да помага за контрола на въздушния трафик и навигацията на самолетите.

Поддържащите го кораби, като ракетния крайцер от клас „Тикондерога“ „Нормандия“ и миноносците от клас „Арли Бърк“ „Томас Хъднър“, „Рамидж“, „Карни“ и „Рузвелт“, разполагат с възможности за противовъздушна, противокорабна и противоподводна отбрана.

Ирак ще възобнови износа на петрол през тръбопровода, свързващ Киркук в Иракски Кюрдистан с турското пристанище Джейхан.

Това беше обявено от иракския министър на петрола Хайян Абдел Гани, според информационната агенция INA.

Министърът отбеляза, че доставките на петрол до Джейхан ще се възобновят в сряда, 18 март.

„Доставките на петрол до пристанището Джейхан ще започнат в 10:00 ч. сутринта в сряда“, заяви Абдел Гани.

На 17 март беше съобщено, че Ирак е постигнал споразумение с Иран относно преминаването на танкерите си през Ормузкия проток.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Самолетоносач

    53 0 Отговор
    "Кой е агресора в Иран" ? Санцкии нещо; замразяване на капитали; раздаване на капитали като репарации на Иран; изтегляне на фирми от агресора ?

    05:20 18.03.2026

  • 2 Иван

    14 1 Отговор
    Джералд Форд.

    05:30 18.03.2026

  • 3 ФЕЙК

    43 0 Отговор
    И това ако не е фейк! Самолетоносача със запушените тоалетни беше в Червено море. Там се /го подпали и го върнаха в Средиземно море. Явно пораженията са големи за да влезе за ремонт., а не е "БИЛ ОТЗОВАН ЗА ДА ДЕЙСТВА В ИНДИЙСКИЯ ОКЕАН И ОМАНСКИЯ ЗАЛИВ"!

    Коментиран от #14

    05:33 18.03.2026

  • 4 РЕАЛИСТ

    46 1 Отговор
    Абе, странна работа. И на двата самолетоносача в района нещо им се случи и избягаха. На този на снимката имало пожар и 30 часа го гасили. 600 моряка спят на дюшеци. Интересно , че на мястото на двата извадени от строя не се пращат други, да ги заместят. Страх лозе пази.

    Коментиран от #11, #20

    05:37 18.03.2026

  • 5 Кандидат депутат

    38 0 Отговор
    Затова ли руснаците изстрелват перални вместо ракети, защото много се палят

    05:37 18.03.2026

  • 6 Иван

    32 0 Отговор
    Американски ( еврейски) журналисти да покажат локацията на пожара.

    05:38 18.03.2026

  • 7 Kaлпазанин

    27 0 Отговор
    Как беше ,един колега дето беше писал някоя чистачка забравила ютията включена в пералнята ,с с памперса те как са от Китай ли ще ги зареждат

    05:39 18.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 хихи

    25 0 Отговор
    а в Крит има ли досатъчно публични домове?

    Коментиран от #19

    05:42 18.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    35 0 Отговор
    До скоро няколко заблудени жинжъра разправяха, че армията на сащ била номер едно.

    05:43 18.03.2026

  • 11 иван костов

    35 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Великата армада безславно се оттегли! Чакаме морските пехотинци!😂

    05:46 18.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Ще видим

    18 0 Отговор
    Дсли ще доплува до там

    06:00 18.03.2026

  • 14 Нещо со се

    12 1 Отговор

    До коментар #3 от "ФЕЙК":

    Объркал яко,това е друг самолетоносач. Втори .

    Коментиран от #16, #17, #18

    06:02 18.03.2026

  • 15 Хаха

    25 0 Отговор
    Опааа... пожар в пералното ... с 200 пострадали...
    Вереаме ви!

    06:08 18.03.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 И на тоя ли самолетоносач

    19 0 Отговор

    До коментар #14 от "Нещо со се":

    американците са се О.а.Кали?

    06:10 18.03.2026

  • 19 Леля Дрол

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "хихи":

    Ако няма, ще пратим даром нашите 240 от парламата. Пардон - парламента!

    06:11 18.03.2026

  • 20 Ами..

    16 0 Отговор

    До коментар #4 от "РЕАЛИСТ":

    Знаеш ли как горят мръсни гащи..?!
    Запушеи кенефи, мръсни гащи.... oops!

    06:12 18.03.2026

  • 21 долната израиля

    17 0 Отговор
    ‼️ Директорът на Националния център за борба с тероризма на САЩ подаде оставка, заявявайки несъгласието си с войната срещу Иран.

    ▪️Той написа в социалните мрежи, че страната е започнала конфликта под натиск от Израел и неговото лоби и призова за преглед на политиката на САЩ в региона.

    „Не мога с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представлява непосредствена заплаха за нашата страна и е ясно, че ние започнахме тази война под натиск от Израел и неговото влиятелно американско лоби. Надявам се, че ще обмислите какво правим в Иран и чии интереси обслужва. Време е за решителни действия. Можете да промените курса и да начертаете нов път за нашата страна или да ни позволите да продължим да се плъзгаме към упадък и хаос. Решението е ваше“, написа той.

    06:15 18.03.2026

  • 22 Виждаме

    17 0 Отговор
    Иран изхвърли Фащ от Залива! Завинаги.

    06:17 18.03.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Опааа... Поредното краве корито...

    14 0 Отговор
    Иран вероятно ги е джаснал но реалните поражения ги крият...
    Кво стана с най-могъщите и непобедими крави...
    Непобедени - явно значи не са влизали в реални бойни действия...

    06:35 18.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Трътлю

    10 0 Отговор
    Решиха да не го пращат през Баб ел Мандеб поради възможна атака от хутите. Достатъчно дълго се въртя из Червено море. Сега дава на заден ход - обратно през Суецкия канал и швартовка в Крит. Може да заобиколи Африка за да се присъедини към групата на USS Lincoln в Арабско море, но това вече опира до време, пари, и морал на екипажа
    Големите бойни кораби се превръщат в отживелица при наситен с дронове и балистични ракети конфликт.

    06:44 18.03.2026

  • 30 Трътлю

    6 0 Отговор
    “Генералите водят настоящата война с манталитета на предишната”. Казано от Филип II, бащата на Александър, когато го съветват да не прилага своя нов начин на водене на бой - фалангата. Актуално и днес.

    06:55 18.03.2026