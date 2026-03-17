Орбан към Зеленски: Ако няма петрол, няма и пари

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ако украинският президент Володимир Зеленски иска да получи финансиране от Брюксел, Украйна трябва да възобнови доставките по петролопровода "Дружба", съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.
"Ако няма петрол, няма и пари", подчерта Орбан във видео, публикувано във Фейсбук.
Орбан каза, че днес е провел разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и словашкия премиер Роберт Фицо във връзка с блокирането на петролните доставки от Украйна.
По думите му позицията на Унгария остава непроменена. "Ако Зеленски иска да получи средствата от Брюксел, трябва да възобнови работата на петролопровода "Дружба"". Унгарският премиер добави, че Киев е отказал разговори на равнище експерти миналата седмица и открито е признал, че няма да позволи евтиният руски петрол да стигне до Унгария.
Орбан също така обвини Украйна, че използва петролната блокада, за да влияе върху вътрешнополитическата ситуация в Унгария в полза на партията ТИСА.
"Ситуацията е пределно ясна - ако няма петрол, няма да има и пари", заключи той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
19:54 17.03.2026
2 Пич
19:56 17.03.2026
3 А ГДЕ
19:57 17.03.2026
4 Да,бе
Коментиран от #23
19:58 17.03.2026
5 Орбане, смили се..
19:58 17.03.2026
6 Шопо
Полша също.
Коментиран от #17
19:59 17.03.2026
7 Госあ
20:00 17.03.2026
8 РФ е един огромен свинарник ! 🐷
Орбан да не спасява кожата си след изборите по петролопровода, че му трябва цял.
Коментиран от #25
20:03 17.03.2026
9 Мръсникът
20:04 17.03.2026
10 Зеления
20:06 17.03.2026
11 Копейки,
Коментиран от #14, #15, #27
20:09 17.03.2026
12 касата
20:11 17.03.2026
13 Отби,
20:12 17.03.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Центаджии
До коментар #11 от "Копейки,":така се прави политика, а не като вас
20:13 17.03.2026
16 Само така
Коментиран от #22
20:16 17.03.2026
17 Град Козлодуй
До коментар #6 от "Шопо":Пеав си закарпатието си е унгарска територия а Лвов полска.
20:17 17.03.2026
18 Ъхъ!!!
20:19 17.03.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Хуманист
Той наложи петролно ембарго на Куба, тя остана без електричество и народът започна революция. Какво лошо има в това. По-добре от бомбардиране, като Иран, нали!
20:31 17.03.2026
21 скучно и точка.
20:32 17.03.2026
22 КРОКОДИЛ🐊
До коментар #16 от "Само така":Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!
Коментиран от #26, #28
20:32 17.03.2026
23 Някой
До коментар #4 от "Да,бе":Ама и Орбан ли е евреин....?
20:40 17.03.2026
24 Иларшенко
20:46 17.03.2026
25 някой си
До коментар #8 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":ес огромен смърдящ 🚽
20:47 17.03.2026
26 Харт
До коментар #22 от "КРОКОДИЛ🐊":Ядрени удари за ВСУ, това са терористи - никакви пленници.
20:48 17.03.2026
27 някой си
До коментар #11 от "Копейки,":каза евтиния цетнаджийски тр0л 🤣🤣
20:49 17.03.2026
28 някой си
До коментар #22 от "КРОКОДИЛ🐊":след брактисването на хахлите ще дойде ред на евтините бг центчета които лаят срещу Русия !
20:51 17.03.2026
29 Анджо
Коментиран от #30
20:51 17.03.2026
30 някой си
До коментар #29 от "Анджо":пълно унищожаване на хахлите и продажните бг центаци
20:53 17.03.2026
31 Ехее
Ударения Дружба му дойде дюшеш, за да излезе от глупавата ситуация в която сам се вкара и сега ще подпише за 90М Евро.
20:57 17.03.2026