Орбан към Зеленски: Ако няма петрол, няма и пари
  Тема: Украйна

17 Март, 2026 19:53 1 726 31

Ако Зеленски иска да получи средствата от Брюксел, трябва да възобнови работата на петролопровода, каза Орбан

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че ако украинският президент Володимир Зеленски иска да получи финансиране от Брюксел, Украйна трябва да възобнови доставките по петролопровода "Дружба", съобщи унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Ако няма петрол, няма и пари", подчерта Орбан във видео, публикувано във Фейсбук.

Орбан каза, че днес е провел разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и словашкия премиер Роберт Фицо във връзка с блокирането на петролните доставки от Украйна.

По думите му позицията на Унгария остава непроменена. "Ако Зеленски иска да получи средствата от Брюксел, трябва да възобнови работата на петролопровода "Дружба"". Унгарският премиер добави, че Киев е отказал разговори на равнище експерти миналата седмица и открито е признал, че няма да позволи евтиният руски петрол да стигне до Унгария.

Орбан също така обвини Украйна, че използва петролната блокада, за да влияе върху вътрешнополитическата ситуация в Унгария в полза на партията ТИСА.

"Ситуацията е пределно ясна - ако няма петрол, няма да има и пари", заключи той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    17 53 Отговор
    Ако няма петрол няма и победа на изборите за Орбан.

    19:54 17.03.2026

  • 2 Пич

    40 8 Отговор
    Само бой на това зло куче!!! Ако не го набиеш, лае още повече!!!

    19:56 17.03.2026

  • 3 А ГДЕ

    42 6 Отговор
    Кая Калас

    19:57 17.03.2026

  • 4 Да,бе

    50 8 Отговор
    Скоро всички евреи ще бъдат поставени на мястото им...Няма да им хареса,но си го заслужиха многократно,а дори самото им съществуване е обида за човечеството.

    Коментиран от #23

    19:58 17.03.2026

  • 5 Орбане, смили се..

    52 10 Отговор
    Зеленото, като го удариш по джоба направо "умирга".

    19:58 17.03.2026

  • 6 Шопо

    56 10 Отговор
    На територията Украйна живеят етнически Унгарци, време е Унгария да анексира тези територии.
    Полша също.

    Коментиран от #17

    19:59 17.03.2026

  • 7 Госあ

    27 5 Отговор
    ха ха ха просто и ясно 😂

    20:00 17.03.2026

  • 8 РФ е един огромен свинарник ! 🐷

    13 33 Отговор
    Тик-так, тик-так
    Орбан да не спасява кожата си след изборите по петролопровода, че му трябва цял.

    Коментиран от #25

    20:03 17.03.2026

  • 9 Мръсникът

    13 38 Отговор
    Орбан продължава с изнудването

    20:04 17.03.2026

  • 10 Зеления

    27 4 Отговор
    Украйна няма да пусне петрола до изборите в Унгария, ако спечели Орбан ще го пусне да махнат ветото на парите, ако спечели другата партия ще се надяват че унгарците ще махнат ветото и няма да пусне петрола.

    20:06 17.03.2026

  • 11 Копейки,

    9 23 Отговор
    Разотивайте се.Файда от вас йок.

    Коментиран от #14, #15, #27

    20:09 17.03.2026

  • 12 касата

    8 34 Отговор
    Орбан се оказа по-голям смотаняк и палячо, даже и от Путин!

    20:11 17.03.2026

  • 13 Отби,

    9 25 Отговор
    изборите идват. Стягай куфара.

    20:12 17.03.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Центаджии

    32 6 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    така се прави политика, а не като вас

    20:13 17.03.2026

  • 16 Само така

    29 5 Отговор
    Бой с правата лопата дорде се изкриви и после пак бой на другата страна дорде се изправи! Укро животните от нищо друго не разбират!

    Коментиран от #22

    20:16 17.03.2026

  • 17 Град Козлодуй

    20 6 Отговор

    До коментар #6 от "Шопо":

    Пеав си закарпатието си е унгарска територия а Лвов полска.

    20:17 17.03.2026

  • 18 Ъхъ!!!

    3 17 Отговор
    Торбалане, претенциите към шефовете ти в Кремъл! Те думнаха нефтопровода!!!!!

    20:19 17.03.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Хуманист

    4 2 Отговор
    Зелески копира практиките на Тръмп.
    Той наложи петролно ембарго на Куба, тя остана без електричество и народът започна революция. Какво лошо има в това. По-добре от бомбардиране, като Иран, нали!

    20:31 17.03.2026

  • 21 скучно и точка.

    4 8 Отговор
    Орби отлита в орбита🥂🍾

    20:32 17.03.2026

  • 22 КРОКОДИЛ🐊

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "Само така":

    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #26, #28

    20:32 17.03.2026

  • 23 Някой

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "Да,бе":

    Ама и Орбан ли е евреин....?

    20:40 17.03.2026

  • 24 Иларшенко

    3 1 Отговор
    Убийте Зеленски за да дойде мир!

    20:46 17.03.2026

  • 25 някой си

    3 0 Отговор

    До коментар #8 от "РФ е един огромен свинарник ! 🐷":

    ес огромен смърдящ 🚽

    20:47 17.03.2026

  • 26 Харт

    3 1 Отговор

    До коментар #22 от "КРОКОДИЛ🐊":

    Ядрени удари за ВСУ, това са терористи - никакви пленници.

    20:48 17.03.2026

  • 27 някой си

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Копейки,":

    каза евтиния цетнаджийски тр0л 🤣🤣

    20:49 17.03.2026

  • 28 някой си

    2 2 Отговор

    До коментар #22 от "КРОКОДИЛ🐊":

    след брактисването на хахлите ще дойде ред на евтините бг центчета които лаят срещу Русия !

    20:51 17.03.2026

  • 29 Анджо

    2 3 Отговор
    Голяма пенюга е тоя орбан и се държи все едно Унгария му преднадлежи. Тоя се опитва да налага на Украйна какво да правят. 🐷🐷🐷 Е това е орбан руската подлога.

    Коментиран от #30

    20:51 17.03.2026

  • 30 някой си

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Анджо":

    пълно унищожаване на хахлите и продажните бг центаци

    20:53 17.03.2026

  • 31 Ехее

    0 1 Отговор
    Е, няма по голям палячо от Орбанчо.
    Ударения Дружба му дойде дюшеш, за да излезе от глупавата ситуация в която сам се вкара и сега ще подпише за 90М Евро.

    20:57 17.03.2026

