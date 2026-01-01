24 човека загинаха при атака с дронове срещу хотел в черноморския курорт Хорли край Херсон

Повече от 20 души бяха убити в новогодишната нощ, когато дронове на украинските въоръжени сили атакуваха кафене и хотел в Херсонска област, обяви губернаторът Владимир Салдо.
„Три дрона удариха кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли. Повече от 50 души бяха ранени, 24 души загинаха. Цифрите се изясняват. Много от тях бяха изгорени живи. Едно дете почина“, написа той в Telegram.
Според Салдо, "киевският режим умишлено е изгорил хора": един от дроновете е носил запалителна смес.
„Това престъпление е наравно със станалото в Дома на профсъюзите в Одеса. Особено циничният факт е, че ударът е станал след разузнавателната мисия на дронове - почти когато наближаваше полунощ“, подчерта областният губернатор.
Съобщава се, че пожарът е потушен едва рано сутринта. Сега лекарите се опитват да спасят пострадалите, добави той.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абсолютни терористи
08:17 01.01.2026
2 Бравоооо!
Коментиран от #8
08:17 01.01.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Архимандрисандрит Бибиян
08:18 01.01.2026
5 Избили
08:20 01.01.2026
6 604
08:21 01.01.2026
7 Вашето мнение
08:21 01.01.2026
8 Някой
До коментар #2 от "Бравоооо!":Пиши, пиши. Ще дойде време да се плаща за подкрепата за фашистите. И ще се плаща скъпо!
08:23 01.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Валерий Герасимов, началник щаб
Погибли 20 руски офицера, ше намерим други.
С Новым Годом Рассия, пабеда за нами. Хлъц.....епта и тази Финландия водка 😆
08:26 01.01.2026
12 Още ли си пиян ма Влахундер
До коментар #9 от "Боруна Лом":Рипай у кен ..ЕФО ,..тее Ба у мало умнико
Коментиран от #19
08:27 01.01.2026
13 КРА САВА
У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ
08:30 01.01.2026
14 Кирил
08:32 01.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Гук
08:35 01.01.2026
17 Винкело
08:38 01.01.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Боруна Лом
До коментар #12 от "Още ли си пиян ма Влахундер":💖💗💓🍷🔨✝️
08:38 01.01.2026
20 Хайо
Коментиран от #24
08:39 01.01.2026
21 Нема а къл Неш, БОК ..Лук
До коментар #15 от "Коментиращите":У сран! Оти ше СДО...хне целата ти рода
08:40 01.01.2026
22 Валерий Герасимов, началник щаб
До коментар #15 от "Коментиращите":Загиналите не са хора.
Руски афицери стриктно изпълняващи своя дълг, загинали по строго естествени причини !!!Хлъц......трижди проклета Финландия 😆
08:41 01.01.2026
23 Питам
08:41 01.01.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 АЙДЕ БЕ НЕ МОЙ
08:43 01.01.2026