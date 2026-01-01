24 човека загинаха при атака с дронове срещу хотел в черноморския курорт Хорли край Херсон

Повече от 20 души бяха убити в новогодишната нощ, когато дронове на украинските въоръжени сили атакуваха кафене и хотел в Херсонска област, обяви губернаторът Владимир Салдо.

„Три дрона удариха кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли. Повече от 50 души бяха ранени, 24 души загинаха. Цифрите се изясняват. Много от тях бяха изгорени живи. Едно дете почина“, написа той в Telegram.

Според Салдо, "киевският режим умишлено е изгорил хора": един от дроновете е носил запалителна смес.

„Това престъпление е наравно със станалото в Дома на профсъюзите в Одеса. Особено циничният факт е, че ударът е станал след разузнавателната мисия на дронове - почти когато наближаваше полунощ“, подчерта областният губернатор.

Съобщава се, че пожарът е потушен едва рано сутринта. Сега лекарите се опитват да спасят пострадалите, добави той.