Новини
Свят »
Украйна »
24 човека загинаха при атака с дронове срещу хотел в черноморския курорт Хорли край Херсон
  Тема: Украйна

24 човека загинаха при атака с дронове срещу хотел в черноморския курорт Хорли край Херсон

1 Януари, 2026 08:04, обновена 1 Януари, 2026 08:15 1 311 25

  • украйна-
  • херсон-
  • атака-
  • убити-
  • дронове

Ранените са над 50, заяви губернаторът на областта Владимир Салдо

24 човека загинаха при атака с дронове срещу хотел в черноморския курорт Хорли край Херсон - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Повече от 20 души бяха убити в новогодишната нощ, когато дронове на украинските въоръжени сили атакуваха кафене и хотел в Херсонска област, обяви губернаторът Владимир Салдо.

„Три дрона удариха кафене и хотел на брега на Черно море в Хорли. Повече от 50 души бяха ранени, 24 души загинаха. Цифрите се изясняват. Много от тях бяха изгорени живи. Едно дете почина“, написа той в Telegram.

Според Салдо, "киевският режим умишлено е изгорил хора": един от дроновете е носил запалителна смес.

„Това престъпление е наравно със станалото в Дома на профсъюзите в Одеса. Особено циничният факт е, че ударът е станал след разузнавателната мисия на дронове - почти когато наближаваше полунощ“, подчерта областният губернатор.

Съобщава се, че пожарът е потушен едва рано сутринта. Сега лекарите се опитват да спасят пострадалите, добави той.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютни терористи

    29 6 Отговор
    Са тия орки

    08:17 01.01.2026

  • 2 Бравоооо!

    12 53 Отговор
    Руската семка требе да изчезне от тая планета!

    Коментиран от #8

    08:17 01.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Архимандрисандрит Бибиян

    3 17 Отговор
    Требвало е у Херсон да отидат,не на линията на прикосновение! Нищо друг път други пиенци че знаят

    08:18 01.01.2026

  • 5 Избили

    11 25 Отговор
    са празнуващи военни. Този детайл ни го спестяват от Тасс

    08:20 01.01.2026

  • 6 604

    7 13 Отговор
    Пудинг тъпъака да чака още...накрая че му спретнат пуч неговите...и ще има възмездиие...даже 3 дни ще са много...ще стане мигновенно

    08:21 01.01.2026

  • 7 Вашето мнение

    32 7 Отговор
    Всички тук, които се радвате на гибелта на цивилни трябва да знаете, че сте мозъчно повредени, и че има карма. Бих се страхувал за близките си.

    08:21 01.01.2026

  • 8 Някой

    31 3 Отговор

    До коментар #2 от "Бравоооо!":

    Пиши, пиши. Ще дойде време да се плаща за подкрепата за фашистите. И ще се плаща скъпо!

    08:23 01.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Валерий Герасимов, началник щаб

    6 19 Отговор
    Ничего страшного.....
    Погибли 20 руски офицера, ше намерим други.
    С Новым Годом Рассия, пабеда за нами. Хлъц.....епта и тази Финландия водка 😆

    08:26 01.01.2026

  • 12 Още ли си пиян ма Влахундер

    3 5 Отговор

    До коментар #9 от "Боруна Лом":

    Рипай у кен ..ЕФО ,..тее Ба у мало умнико

    Коментиран от #19

    08:27 01.01.2026

  • 13 КРА САВА

    3 10 Отговор
    У ДРИ БАЦЕ.
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ

    08:30 01.01.2026

  • 14 Кирил

    2 10 Отговор
    Празнуващи окупатори

    08:32 01.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Гук

    0 3 Отговор
    Радвам се.

    08:35 01.01.2026

  • 17 Винкело

    1 0 Отговор
    Винаги има отговор. Този път ще бъде малко по-особен. Несиметричен, дето му викат.

    08:38 01.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Още ли си пиян ма Влахундер":

    💖💗💓🍷🔨🪏✝️

    08:38 01.01.2026

  • 20 Хайо

    1 2 Отговор
    Вината е на Путин защото е прекалено мек.До сега от Украйна трябваше да има само изгоряла земя и нищо друго .

    Коментиран от #24

    08:39 01.01.2026

  • 21 Нема а къл Неш, БОК ..Лук

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Коментиращите":

    У сран! Оти ше СДО...хне целата ти рода

    08:40 01.01.2026

  • 22 Валерий Герасимов, началник щаб

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Коментиращите":

    Загиналите не са хора.
    Руски афицери стриктно изпълняващи своя дълг, загинали по строго естествени причини !!!Хлъц......трижди проклета Финландия 😆

    08:41 01.01.2026

  • 23 Питам

    0 0 Отговор
    Кво правят руснаци на чужда територия?Някой да ги е канил?

    08:41 01.01.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 АЙДЕ БЕ НЕ МОЙ

    0 0 Отговор
    ДА БЪДЕ ТОВА. ТОЗИ МИРЕН НАРКОКЛОУН ОТ ЕВРЕЙСКИ ПРОИЗХОД НИКОГА НЕ ОБСТРЕЛВА РУШИ УБИВА. САМО ПУТИН Е ЗВЯР И УБИЕЦ. КОЛКО НАРОД ИЗБИТ ОТ ЗЛИ ТРЪПИ АЛЧНИ ОРКИ. И СЕГА НЕКА НА АМБРАЗУРАТА ПАК ЗАСТАНЕ ЕВРОПАТА ЦРУ И ДА КАЖАТ. ТЕ РУСИТЕ ПУТИН СА ГО НАПРАВИЛИ ТОВА ЗВЕРСТВО. СКОРО МИР НЯМА ДА ИМА. ЩОМ НА ТАКИВА ДАТИ КАТО РОЖДЕСТВО НОВА ГОДИНА ЗЕЛЬО ИЗБИВА ХОРА. ЩЕ ЧАКАМЕ ОЩЕ ДЪЛГО ДОКАТО ВУ ШЕФЧЕТА И ПРОСЕЩИЯТ ДОЛАРИ ЕВРА СЕ ПОНАГУШКАТ ОЩЕ.

    08:43 01.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания