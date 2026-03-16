Техеран: Това са лъжи! Иранската армия не планира да напада Турция

В ексклузивно интервю за агенция ИХА (IHA) говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи отрича Иран да е изстрелвал ракети срещу Турция, съобщава сайтът "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

В интервюто Багаи обвинява Вашингтон в умишлен удар срещу началното девическо училище в иранския град Минаб с две ракети "Томахок", при който загинаха 175 деца и призовава Анкара и страните от региона да приемат конфликта като "война срещу тяхната споделената идентичност и цивилизация".

"Твърденията, че Иран е изстрелял ракети срещу Турция или Азербайджан, са лъжи", подчертава Багаи.

"Иранските въоръжени сили са изключително прецизни при избора на цели. Ние се прицелваме срещу американски военни бази и съоръжения, използвани за атака срещу Иран", казва той.

"Иран има естествено право на самозащита на основание член 51 от Устава на Организацията на обединените нации", казва още говорителят за турската агенция.

По думите му Техеран няма намерение да атакува съседни държави. Ние няма да нападнем нито една съседна държава, подчертава Багаи в интервюто.

"Отбранителните ни действия са насочени единствено към източниците и изходните точки на военната атака, насочена към Иран", казва още говорителят.

Той допълва, че боеприпасите, за които се твърди, че са изстреляни от Иран към Турция, ще бъдат внимателно разследвани.

"Иран никога не е имал и няма намерение да предприема подобна операция спрямо Турция", изтъква той.

Багаи подчертава, че иранско-турската граница е една от най-безопасните зони между двете държави.

"Религиозните, историческите и културните връзки и близостта между нас с Турция са много ясни", казва още говорителят на министерството и допълва, че пътуването на иранците между двете държави ясно показва силните връзки и чувства между иранците и турците.

В интервюто говорителят на иранското външно министерство изразява вярата си, че Иран, Ирак, Турция и местното правителство в провинция Иракски Кюрдистан ще предприемат координирани действия с цел предотвратяване използването от страна на САЩ и Израел на създалата се ситуацията за дестабилизиране на граничната зона, споделяна от трите държави.

Говорителят също така предупреждава за възможността за "операции под фалшив флаг", целящи да създадат конфликт между Иран и неговите съседи.

От началото на конфликта в Близкия изток имаше съобщение за изстрелване на три ракети към територията на Турция. И при трите случая ракетите бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО.