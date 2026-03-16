Техеран: Това са лъжи! Иранската армия не планира да напада Турция

16 Март, 2026 18:23 854 26

Анатоли Стайков

В ексклузивно интервю за агенция ИХА (IHA) говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи отрича Иран да е изстрелвал ракети срещу Турция, съобщава сайтът "Тюркийе тудей", цитиран от БТА.

В интервюто Багаи обвинява Вашингтон в умишлен удар срещу началното девическо училище в иранския град Минаб с две ракети "Томахок", при който загинаха 175 деца и призовава Анкара и страните от региона да приемат конфликта като "война срещу тяхната споделената идентичност и цивилизация".

"Твърденията, че Иран е изстрелял ракети срещу Турция или Азербайджан, са лъжи", подчертава Багаи.

"Иранските въоръжени сили са изключително прецизни при избора на цели. Ние се прицелваме срещу американски военни бази и съоръжения, използвани за атака срещу Иран", казва той.

"Иран има естествено право на самозащита на основание член 51 от Устава на Организацията на обединените нации", казва още говорителят за турската агенция.

По думите му Техеран няма намерение да атакува съседни държави. Ние няма да нападнем нито една съседна държава, подчертава Багаи в интервюто.

"Отбранителните ни действия са насочени единствено към източниците и изходните точки на военната атака, насочена към Иран", казва още говорителят.

Той допълва, че боеприпасите, за които се твърди, че са изстреляни от Иран към Турция, ще бъдат внимателно разследвани.

"Иран никога не е имал и няма намерение да предприема подобна операция спрямо Турция", изтъква той.

Багаи подчертава, че иранско-турската граница е една от най-безопасните зони между двете държави.

"Религиозните, историческите и културните връзки и близостта между нас с Турция са много ясни", казва още говорителят на министерството и допълва, че пътуването на иранците между двете държави ясно показва силните връзки и чувства между иранците и турците.

В интервюто говорителят на иранското външно министерство изразява вярата си, че Иран, Ирак, Турция и местното правителство в провинция Иракски Кюрдистан ще предприемат координирани действия с цел предотвратяване използването от страна на САЩ и Израел на създалата се ситуацията за дестабилизиране на граничната зона, споделяна от трите държави.

Говорителят също така предупреждава за възможността за "операции под фалшив флаг", целящи да създадат конфликт между Иран и неговите съседи.

От началото на конфликта в Близкия изток имаше съобщение за изстрелване на три ракети към територията на Турция. И при трите случая ракетите бяха прехванати със средствата на противовъздушната отбрана на НАТО.


  • 1 Тръмп

    14 1 Отговор
    И ЕВРЕЙТЕ ДОЛНИ СЕ ЧУДЯТ КОЙ ДА ОМ ВАДИ ГОРЕЩИТЕ КЕСТЕНИ ОТ АДНИКА

    18:25 16.03.2026

  • 2 Европеец

    17 1 Отговор
    Заглавието е верно..... Евреи и кравари непрекъснато правят провокации и срещу Турция и арабските монархии....

    Коментиран от #14, #15

    18:25 16.03.2026

  • 3 Долу цензурата

    14 4 Отговор
    Искаме си руските телевизии.

    Коментиран от #5

    18:25 16.03.2026

  • 4 Пич

    13 1 Отговор
    Е.....и аз някога мислех евреите за много умни!!! Но след като показаха уникална тъпотия, като казаха, че Турция е следващата, нека сега спират бързия влак с гол Г.!!!

    18:26 16.03.2026

  • 5 Бг центовете се смеят на руснаците

    15 4 Отговор

    До коментар #3 от "Долу цензурата":

    А на нас без бойни действия ни цензурират телевизиите

    18:26 16.03.2026

  • 6 Че кой нормален човек

    15 0 Отговор
    Не разбра, че всичко е еврейска провокация...

    18:28 16.03.2026

  • 7 Ганчев

    1 9 Отговор
    Следващият аятолах направо го назначете направо умрел.По-малко разходи.

    18:29 16.03.2026

  • 8 Калин

    13 1 Отговор
    И ква стана тя вместо да сменят режима в Иран те го подмладиха и сега Иран ще сменя режима в Израел и САЩ....хехе.... трагикомедия.

    Коментиран от #12

    18:29 16.03.2026

  • 9 хаха🤣

    5 7 Отговор
    Пуся пълзи на килимчето пред аятолаха и целува корана🤣

    Коментиран от #13

    18:29 16.03.2026

  • 10 Русофил

    4 10 Отговор
    Другари копеи слагайте чалмите

    18:29 16.03.2026

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор
    ТОЧНО ОБРАТНОТО Е
    .. ..
    АКО ИРАН ПАДНЕ , ЕВРЕИТЕ ИМАТ ПЛАН ДА СЕ РАЗПРАВЯТ С ТУРЦИЯ
    .. КОЯТО Е МНОГО УЯЗВИМА ИКОНОМИЧЕСКИ :)

    18:30 16.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "хаха🤣":

    А СИ ЦЗИНПИН
    ПРОДАВА НА ВСИЧКИ - ИСЛЯМИСТИ, ФАШИСТИ , КОМУНИСТИ , БУДИСТИ :)

    18:32 16.03.2026

  • 14 Пропуснал си британските служби,

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    които всъщност зад завесата, дърпат конците и на МОСАД и ЦРУ

    18:33 16.03.2026

  • 15 Българин

    3 4 Отговор

    До коментар #2 от "Европеец":

    избиването на ватенки и ислямисти върви по план.Кво не разбра?

    18:33 16.03.2026

  • 16 Отец Дионисий

    2 3 Отговор
    Избиването на руски орки и ирански фундаменталисти е дело богоугодно.

    18:36 16.03.2026

  • 17 стоян георгиев

    0 4 Отговор
    Имтересно защото миран не напада турция?там е базата инджерлик с ключово значение за американската логистика в региона.

    Коментиран от #26

    18:37 16.03.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 БиБи

    2 0 Отговор
    Един от тях на снимката е пътувал. Гласувам за мегаломанския популистки ислямофашистки билионер като следващия. Дааа

    18:42 16.03.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Много се радваме за някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:45 16.03.2026

  • 25 Какво е това име някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Сигурно е циганка, а бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:46 16.03.2026

  • 26 Конфети "Земя-въздух-земя "

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Защото турците не разрешиха никакви американски самолети на техните летища и никакви атаки към Иран от турска територия.

    18:46 16.03.2026

