Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидента Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава

4 Януари, 2026 05:35, обновена 4 Януари, 2026 05:39 1 240 21

Решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия и отвличане на президента, заяви съдия Таня Д'Амелио

Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидента Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава - 1
Делси Родригес, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидентът Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава.

„Върховният съд на Венецуела разпореди изпълнителният вицепрезидент Делси Родригес незабавно да поеме задълженията на президент на републиката в строго съответствие с Конституцията и законите на Венецуела“, заяви съдия Таня Д'Амелио по Venezolana de Televisión.

Тя обясни, че това решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия, която се случи на 3 януари 2026 г., и отвличането на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро.

Законодателното тълкуване на Върховния съд е направено, за да се определи правният режим, приложим за осигуряване на административната приемственост на държавата и националната отбрана в случай на принудително отсъствие на президента на републиката, отбеляза Д'Амелио. Тя посочи изключителната ситуация, създадена от отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ, която представлява случай на невъзможност за изпълнение на задълженията му.


Венецуела
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    7 21 Отговор
    Само че, върховния съд на венецуела може да решава, само след като е получил одобрение от Белия дом. То не случайно американските войски са в столицата им!

    Коментиран от #11

    05:42 04.01.2026

  • 2 миротвореца

    9 4 Отговор
    оти ручах жабетата.

    05:42 04.01.2026

  • 3 Всички Нарко Барони

    9 18 Отговор
    В Латинска Америка
    В момента се крият като мишки .

    Отдавна трябваше да ги подкарат
    Както си се налага

    Коментиран от #19

    05:42 04.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    1 7 Отговор
    Разносвач на пица и лапащ черни пишки….

    05:46 04.01.2026

  • 7 Георгиев

    24 3 Отговор
    Много са бързи! Кога стана военния преврат, кога го изпратиха Мадуро, кога се събра Върховния съд, кога реши. Като че ли всичко е било ясно още миналата година и е създадена организация... Не е като нашия конституционен съд примерно, да се клатят по половин година докато се съберат... Понякога се чудя: вероятно всеки конституционен съдия си има стая, секретарка.. какво правят, когато отидат на работа уж, примерно в 10.00 ч? Да си изпият кафето, да прочетат пресата, после? При над 15000 лв заплата? Даже нямат по едно решение на месец, поне не виждам, не чета, с аз много чета.

    05:52 04.01.2026

  • 8 Готов за бой

    3 12 Отговор
    Аз само чакам рашките и нас да атакуват. Никакви американци не ме интересуват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    Коментиран от #12

    06:01 04.01.2026

  • 9 🇺🇦🇧🇬

    10 15 Отговор
    Това е СВО,не на путлер мъката в Украйна,където дадоха фира над милион мужика за няколко кални ниви...

    06:04 04.01.2026

  • 10 Хе!

    15 7 Отговор
    И като я натоварят и нея на хеликоптера и поставят за президент опозиционната Мачадо на която дадоха Нобел за мир, какво ще решава този самозван съд, след като натоварят и него на кораба и го изпратят в Гуантанамо!? Подчинявайте се на истинските лидери на този свят, за да бъдете добре! Ето, ние не се репчим, влюзохме в ЕС, преди това в НАТО, приехме еврото, унищожихме каквото ни поискат, отстъпихме печеливши начинания, дори минералната вода и питената вода на партньорите и сме си много добре! Левове, евро, плащаш, магазина пълен дори след празниците, когато сме преяли и препили!

    Коментиран от #13

    06:04 04.01.2026

  • 11 шопо

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    и тука има няколко хиляди

    06:12 04.01.2026

  • 12 шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "Готов за бой":

    надупен с картечница, смех

    06:14 04.01.2026

  • 13 Хо-ха-ха

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "Хе!":

    Ти не си добре, а просто оцеляваш. Няма лошо. Въпросът е дали наистина си оцелял, или си се превърнал в нещо друго? А щом си се превърнал в нещо друго значи не си оцелял. Сложен филосовски въпрос? Още от преди Хамлетово време.

    Коментиран от #15

    06:23 04.01.2026

  • 14 Само алчност

    3 0 Отговор
    Където се намесят тези изроди остава разрушена и ограбена държава, мигрантския поток не стихва.

    06:31 04.01.2026

  • 15 Хе!

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Хо-ха-ха":

    А да те задигнат по дребни гащи, заедно с бабичката ти по нощите, да не би да е по престижно! По добре жив пес, отколкото мъртав тигър! Най достойното качество и най полезно за него, народа и държавата му за политик от марионетна държава е да умее да тъпче опозицията и да се кланя и гъзурчи на силния съсед и световния господар! Иначе - санкции, конфликти, мизерия, липса на долари и евра! Или искаш лидера Костадинов за президент, да ни изпокара с всички важни държави и да го дигнат и него с хеликоптер, заедно с партийната му другарка!?

    Коментиран от #20

    06:32 04.01.2026

  • 16 Да видим

    3 0 Отговор
    Дали тази женка ще се подчинява или и нея ще я дигат с хеликоптера в Ну Йорк.

    06:43 04.01.2026

  • 17 Георги

    4 0 Отговор
    беше неправилно и незаконно когато арестуваха и принуждаваха Златанови да прехвърлят Изамет, също толкова неправилно и незаконно е и когато арестуват Мадуро и принуждават да прехвърли венецуелския нефт. Макар мащабите и извършителите да са различни, приликата е налице.

    06:47 04.01.2026

  • 18 Аква

    2 0 Отговор
    Така става с народите, които нямат армия, нямат военно производство, нямат ядрен ресурс. Диктатура е необходима, военен режим и железен ред вътре в държавата, за да не е лесно на враговете ти. А то - обикновен вътрешен преврат на военните с помощ от щатите. И шоу за целия свят. Безплатно.

    06:48 04.01.2026

  • 19 Георги

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Всички Нарко Барони":

    трябва да си много наивен за да мислиш, че става въпрос за наркотици.

    06:48 04.01.2026

  • 20 Спрете им командировьчните!

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Хе!":

    С такива като тебе нямаше да са 5 века а 7 век щяхме да сме под онуй..... робство. Всьщност то си и личи, подарихме си златото, дадохме 3 млрд. за хвьрчила които не струват и половина та от сумата а за Укр. са и безплатни , убихме си икономиката и енергетиката за да можем да рабочим в 00 на немска магистрала и за да слагаме памперси в френски хоспис. Нищо учудващо и за избора Ви -кюмюр,цар,мутра,парапет и пр. особи които са доказани тиквеници

    07:11 04.01.2026

  • 21 Рижавото съвсем забатачи

    0 0 Отговор
    работата с мирните преговори и изведнъж реши да се направи на велик, за да отклони вниманието от провала.
    Само че венецуелският петрол ще му загорчи и ще му приседне от Мадуро.

    07:14 04.01.2026