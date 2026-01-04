Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидента Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава

Върховният съд на Венецуела назначи вицепрезидентът Делси Родригес за изпълняващ длъжността държавен глава.
„Върховният съд на Венецуела разпореди изпълнителният вицепрезидент Делси Родригес незабавно да поеме задълженията на президент на републиката в строго съответствие с Конституцията и законите на Венецуела“, заяви съдия Таня Д'Амелио по Venezolana de Televisión.
Тя обясни, че това решение е взето от Конституционната камара на Върховния съд във връзка с чуждестранната военна агресия, която се случи на 3 януари 2026 г., и отвличането на конституционния президент на Венецуела Николас Мадуро.
Законодателното тълкуване на Върховния съд е направено, за да се определи правният режим, приложим за осигуряване на административната приемственост на държавата и националната отбрана в случай на принудително отсъствие на президента на републиката, отбеляза Д'Амелио. Тя посочи изключителната ситуация, създадена от отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ, която представлява случай на невъзможност за изпълнение на задълженията му.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #11
05:42 04.01.2026
2 миротвореца
05:42 04.01.2026
3 Всички Нарко Барони
В момента се крият като мишки .
Отдавна трябваше да ги подкарат
Както си се налага
Коментиран от #19
05:42 04.01.2026
6 Българин
05:46 04.01.2026
7 Георгиев
05:52 04.01.2026
8 Готов за бой
Коментиран от #12
06:01 04.01.2026
9 🇺🇦🇧🇬
06:04 04.01.2026
10 Хе!
Коментиран от #13
06:04 04.01.2026
11 шопо
До коментар #1 от "Българин":и тука има няколко хиляди
06:12 04.01.2026
12 шопо
До коментар #8 от "Готов за бой":надупен с картечница, смех
06:14 04.01.2026
13 Хо-ха-ха
До коментар #10 от "Хе!":Ти не си добре, а просто оцеляваш. Няма лошо. Въпросът е дали наистина си оцелял, или си се превърнал в нещо друго? А щом си се превърнал в нещо друго значи не си оцелял. Сложен филосовски въпрос? Още от преди Хамлетово време.
Коментиран от #15
06:23 04.01.2026
14 Само алчност
06:31 04.01.2026
15 Хе!
До коментар #13 от "Хо-ха-ха":А да те задигнат по дребни гащи, заедно с бабичката ти по нощите, да не би да е по престижно! По добре жив пес, отколкото мъртав тигър! Най достойното качество и най полезно за него, народа и държавата му за политик от марионетна държава е да умее да тъпче опозицията и да се кланя и гъзурчи на силния съсед и световния господар! Иначе - санкции, конфликти, мизерия, липса на долари и евра! Или искаш лидера Костадинов за президент, да ни изпокара с всички важни държави и да го дигнат и него с хеликоптер, заедно с партийната му другарка!?
Коментиран от #20
06:32 04.01.2026
16 Да видим
06:43 04.01.2026
17 Георги
06:47 04.01.2026
18 Аква
06:48 04.01.2026
19 Георги
До коментар #3 от "Всички Нарко Барони":трябва да си много наивен за да мислиш, че става въпрос за наркотици.
06:48 04.01.2026
20 Спрете им командировьчните!
До коментар #15 от "Хе!":С такива като тебе нямаше да са 5 века а 7 век щяхме да сме под онуй..... робство. Всьщност то си и личи, подарихме си златото, дадохме 3 млрд. за хвьрчила които не струват и половина та от сумата а за Укр. са и безплатни , убихме си икономиката и енергетиката за да можем да рабочим в 00 на немска магистрала и за да слагаме памперси в френски хоспис. Нищо учудващо и за избора Ви -кюмюр,цар,мутра,парапет и пр. особи които са доказани тиквеници
07:11 04.01.2026
21 Рижавото съвсем забатачи
Само че венецуелският петрол ще му загорчи и ще му приседне от Мадуро.
07:14 04.01.2026