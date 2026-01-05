Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност" след отвличането на Мадуро

Европейският съюз заяви, че уважението към волята на венецуелския народ е „единственият начин“ за „възстановяване на демокрацията“. Изявлението дойде ден, след като САЩ арестуваха президента на Венецуела Николас Мадуро, предаде АФП, цитирана от NOVA.
В изявление, подкрепено от 26 държави членки – с изключение на Унгария – ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност от всички участници, за да се избегне ескалация и да се гарантира мирно разрешаване на кризата“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 СССРБарета
03:34 05.01.2026
2 Дръта чанта
03:41 05.01.2026
3 оня 😉
03:43 05.01.2026
4 САНДОКАН
03:45 05.01.2026
5 Дядо ви
03:49 05.01.2026
6 Брачет , мислехме
Коментиран от #8
03:51 05.01.2026
7 Уса
03:59 05.01.2026
8 село мое , 🐮
До коментар #6 от "Брачет , мислехме":Във Венеция има предостатъчно като теб ....Едва ли някой ще тръгне да ви отвлича ....
03:59 05.01.2026
9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
КАТО МАРКО РУБИО ОКОЛО РУЖАВИЯ МАФИОТ :)
04:02 05.01.2026
10 Кая е ку ха лейка
Абе къде ви намират такива бок луци? И тази куха лейка представлява Европейският съюз?
04:09 05.01.2026
11 нннн
04:13 05.01.2026
12 Боруна Лом
04:14 05.01.2026