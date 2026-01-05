Новини
Свят »
Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност" след отвличането на Мадуро

Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност" след отвличането на Мадуро

5 Януари, 2026 04:28, обновена 5 Януари, 2026 03:32 507 12

  • кая калас-
  • венецуела-
  • европейски съюз

Уважението към волята на венецуелския народ е единственият път към възстановяване на демокрацията, се казва в декларация на ЕС, неподкрепена единствено от Унгария

Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност" след отвличането на Мадуро - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Европейският съюз заяви, че уважението към волята на венецуелския народ е „единственият начин“ за „възстановяване на демокрацията“. Изявлението дойде ден, след като САЩ арестуваха президента на Венецуела Николас Мадуро, предаде АФП, цитирана от NOVA.

В изявление, подкрепено от 26 държави членки – с изключение на Унгария – ръководителят на външната политика на ЕС Кая Калас призова за „спокойствие и сдържаност от всички участници, за да се избегне ескалация и да се гарантира мирно разрешаване на кризата“.


Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СССРБарета

    10 0 Отговор
    И ние тук в България се молим САЩ да дойдат и да арестуват Борисов и Пеевски но за съжаление не разполагаме с петрол!

    03:34 05.01.2026

  • 2 Дръта чанта

    10 0 Отговор
    Чезни ве евро мухал

    03:41 05.01.2026

  • 3 оня 😉

    13 0 Отговор
    Тая увсъ няма ли да предложи санкции на Щатите за ,,великото,, дело , което сториха във Венецуела ? Пак двойният аршин на европейската измет , начело с тая увсъ ...

    03:43 05.01.2026

  • 4 САНДОКАН

    10 0 Отговор
    Много уплашена, защо ли. Скоро , много скоро ...

    03:45 05.01.2026

  • 5 Дядо ви

    9 1 Отговор
    ИМПЕРИЯ ЛИЦЕМЕРИЯ. Това е запада. Потресаващо намкьорство и наглост. Суверенна страна беше нападната военно и лидера й беше отвлечен насилствено без по никакъв начин да е застрашила агресора. "Да запазим спокойствие." се чува изкъде брюкселската селищна система. Ценности. Чужди. Заграбени със сила и кръвопролитие. А тукашните дребни предатели са във възторжен екстаз, затова че големия звяр разкъсва със зъби поредната си жертва.

    03:49 05.01.2026

  • 6 Брачет , мислехме

    4 0 Отговор
    да караме Нова година със жената у Венеция ама последния момент се отказахме за късмет . То гледай как отвличат,мани мани..

    Коментиран от #8

    03:51 05.01.2026

  • 7 Уса

    4 0 Отговор
    Разликата между Мадуро и Кая Калас е,че Американската армия отиде при Мадуро докато Кая Калас е готова да отиде гола в белия дом

    03:59 05.01.2026

  • 8 село мое , 🐮

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Брачет , мислехме":

    Във Венеция има предостатъчно като теб ....Едва ли някой ще тръгне да ви отвлича ....

    03:59 05.01.2026

  • 9 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    И ТАЯ СКАПА КАТО ПУДЕЛ ОКОЛО ШЕФКАТА,
    КАТО МАРКО РУБИО ОКОЛО РУЖАВИЯ МАФИОТ :)

    04:02 05.01.2026

  • 10 Кая е ку ха лейка

    3 1 Отговор
    Това си е акт ха агресия и пиратство. И тази кака призовава за ред и спокойствие?
    Абе къде ви намират такива бок луци? И тази куха лейка представлява Европейският съюз?

    04:09 05.01.2026

  • 11 нннн

    1 0 Отговор
    А кога Европа ще наложи 30-40 хиляди санкции на САЩ? Такова разбойничество трябва да се накаже жестоко.

    04:13 05.01.2026

  • 12 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    ОФСЬ, ОТВЛИЧАТ ЗАКОНЕН ПРЕЗИДЕНТ И КРАДАТ ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ НА ВЕНЕЦУЕЛА!ЗА КАКВО СПОКОЙСТВИЕ?

    04:14 05.01.2026