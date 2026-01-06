Русия адаптира дроновете Шахед за атаки срещу украински самолети

Русия е модифицирала своите дългообхватни безпилотни самолети Shahed, за да могат да атакуват украински летателни апарати. Това е част от по-широките усилия на Кремъл за технологични иновации и разширяване на бойните възможности на дроновете с голям обсег, посочва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Украинският експерт по електронна и радиоелектронна борба Серхий „Флаш“ Бескрестнов съобщи, че на 4 януари е публикувал снимки и видеоматериали на свален дрон Shahed, оборудван с преносима зенитно-ракетна система (MANPADS), вероятно от типа Verba. Според него системата е функционирала като дистанционно управлявана противовъздушна отбрана с малък обсег.

Бескрестнов уточнява, че руските сили са използвали тези модифицирани дронове за първи път през нощта на 3 срещу 4 януари. Кадрите показват, че системата Verba MANPADS е монтирана върху горната част на дрона, а на стабилизатора на крилото е инсталирана антена за дистанционно управление.

По думите на експерта, Русия е оборудвала Shahed и с камера, както и с радио модем, което позволява на оператор да управлява дрона в реално време по време на полета. Разположението на MANPADS е такова, че да изстрелва ракети напред по траекторията на движение, което предполага намерение за атаки срещу украински изтребители и хеликоптери, участващи в системата за противовъздушна отбрана на Украйна.

Системите Verba MANPADS имат ефективен обсег от около шест километра и могат да поразяват цели на височина до приблизително 4,5 километра, когато се използват от земята. Според ISW руските сили последователно внедряват различни модификации на дроновете Shahed по време на войната, с цел увеличаване на техния боен потенциал и ефективност.

По-ранни адаптации са позволили на Русия да атакува мобилни елементи на украинската противовъздушна отбрана, включително подвижни огневи групи на земята и самолети във въздуха. В миналото дроновете Shahed вече са били оборудвани и с други оръжия от типа „въздух–въздух“ като част от усилията за отслабване на украинската ПВО.

От 2022 г. насам украинските и руските сили се намират в постоянна технологична надпревара. Русия засили кампанията си с удари от голямо разстояние, а Украйна отговори с разработването на нови и иновативни противовъздушни решения. В този контекст украински специалисти са създали прехващащи дронове, способни да унищожават руски безпилотни апарати.

Междувременно руските сили нанесоха удари по болница в Киев и по американско предприятие в Днепропетровска област по време на ракетни и дългообхватни дронови атаки в нощта на 4 срещу 5 януари. На 5 януари украинският президент Володимир Зеленски обяви нови кадрови промени в правителството и службите за сигурност.

Паралелно с това европейските власти разследват втори случай на предполагаемо умишлено повреждане на подводни кабели в Балтийско море от 31 декември насам. На фронта украинските сили наскоро отбелязаха напредък в района на Купянск, докато руските войски са постигнали тактически успехи в зоната Костянтиновка-Дружковка.