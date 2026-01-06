Русия адаптира дроновете Шахед за атаки срещу украински самолети

Русия е модифицирала своите дългообхватни безпилотни самолети Shahed, за да могат да атакуват украински летателни апарати. Това е част от по-широките усилия на Кремъл за технологични иновации и разширяване на бойните възможности на дроновете с голям обсег, посочва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Украинският експерт по електронна и радиоелектронна борба Серхий „Флаш“ Бескрестнов съобщи, че на 4 януари е публикувал снимки и видеоматериали на свален дрон Shahed, оборудван с преносима зенитно-ракетна система (MANPADS), вероятно от типа Verba. Според него системата е функционирала като дистанционно управлявана противовъздушна отбрана с малък обсег.
Бескрестнов уточнява, че руските сили са използвали тези модифицирани дронове за първи път през нощта на 3 срещу 4 януари. Кадрите показват, че системата Verba MANPADS е монтирана върху горната част на дрона, а на стабилизатора на крилото е инсталирана антена за дистанционно управление.
По думите на експерта, Русия е оборудвала Shahed и с камера, както и с радио модем, което позволява на оператор да управлява дрона в реално време по време на полета. Разположението на MANPADS е такова, че да изстрелва ракети напред по траекторията на движение, което предполага намерение за атаки срещу украински изтребители и хеликоптери, участващи в системата за противовъздушна отбрана на Украйна.
Системите Verba MANPADS имат ефективен обсег от около шест километра и могат да поразяват цели на височина до приблизително 4,5 километра, когато се използват от земята. Според ISW руските сили последователно внедряват различни модификации на дроновете Shahed по време на войната, с цел увеличаване на техния боен потенциал и ефективност.
По-ранни адаптации са позволили на Русия да атакува мобилни елементи на украинската противовъздушна отбрана, включително подвижни огневи групи на земята и самолети във въздуха. В миналото дроновете Shahed вече са били оборудвани и с други оръжия от типа „въздух–въздух“ като част от усилията за отслабване на украинската ПВО.
От 2022 г. насам украинските и руските сили се намират в постоянна технологична надпревара. Русия засили кампанията си с удари от голямо разстояние, а Украйна отговори с разработването на нови и иновативни противовъздушни решения. В този контекст украински специалисти са създали прехващащи дронове, способни да унищожават руски безпилотни апарати.
Междувременно руските сили нанесоха удари по болница в Киев и по американско предприятие в Днепропетровска област по време на ракетни и дългообхватни дронови атаки в нощта на 4 срещу 5 януари. На 5 януари украинският президент Володимир Зеленски обяви нови кадрови промени в правителството и службите за сигурност.
Паралелно с това европейските власти разследват втори случай на предполагаемо умишлено повреждане на подводни кабели в Балтийско море от 31 декември насам. На фронта украинските сили наскоро отбелязаха напредък в района на Купянск, докато руските войски са постигнали тактически успехи в зоната Костянтиновка-Дружковка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Варна 3
Коментиран от #3
11:26 06.01.2026
2 Разберете това
11:27 06.01.2026
3 Варна 1
До коментар #1 от "Варна 3":И затова 404 е без ток, вода и топло.
11:28 06.01.2026
4 Служител на СБУ
11:28 06.01.2026
5 Призрака на Куев
11:43 06.01.2026
6 то един дрон за 5 лева дето е с дървени
11:56 06.01.2026
7 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Фидел Кастро 1992 г.
12:00 06.01.2026
8 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
12:01 06.01.2026
9 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt
12:01 06.01.2026
10 Истината
12:47 06.01.2026