Русия адаптира дроновете Шахед за атаки срещу украински самолети
Русия адаптира дроновете Шахед за атаки срещу украински самолети

6 Януари, 2026 11:21 925 10

ISW отчита нов етап в технологичната надпревара с използване на дронове, оборудвани със системи за ПВО

Ели Стоянова

Русия е модифицирала своите дългообхватни безпилотни самолети Shahed, за да могат да атакуват украински летателни апарати. Това е част от по-широките усилия на Кремъл за технологични иновации и разширяване на бойните възможности на дроновете с голям обсег, посочва Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Украинският експерт по електронна и радиоелектронна борба Серхий „Флаш“ Бескрестнов съобщи, че на 4 януари е публикувал снимки и видеоматериали на свален дрон Shahed, оборудван с преносима зенитно-ракетна система (MANPADS), вероятно от типа Verba. Според него системата е функционирала като дистанционно управлявана противовъздушна отбрана с малък обсег.

Бескрестнов уточнява, че руските сили са използвали тези модифицирани дронове за първи път през нощта на 3 срещу 4 януари. Кадрите показват, че системата Verba MANPADS е монтирана върху горната част на дрона, а на стабилизатора на крилото е инсталирана антена за дистанционно управление.

По думите на експерта, Русия е оборудвала Shahed и с камера, както и с радио модем, което позволява на оператор да управлява дрона в реално време по време на полета. Разположението на MANPADS е такова, че да изстрелва ракети напред по траекторията на движение, което предполага намерение за атаки срещу украински изтребители и хеликоптери, участващи в системата за противовъздушна отбрана на Украйна.

Системите Verba MANPADS имат ефективен обсег от около шест километра и могат да поразяват цели на височина до приблизително 4,5 километра, когато се използват от земята. Според ISW руските сили последователно внедряват различни модификации на дроновете Shahed по време на войната, с цел увеличаване на техния боен потенциал и ефективност.

По-ранни адаптации са позволили на Русия да атакува мобилни елементи на украинската противовъздушна отбрана, включително подвижни огневи групи на земята и самолети във въздуха. В миналото дроновете Shahed вече са били оборудвани и с други оръжия от типа „въздух–въздух“ като част от усилията за отслабване на украинската ПВО.

От 2022 г. насам украинските и руските сили се намират в постоянна технологична надпревара. Русия засили кампанията си с удари от голямо разстояние, а Украйна отговори с разработването на нови и иновативни противовъздушни решения. В този контекст украински специалисти са създали прехващащи дронове, способни да унищожават руски безпилотни апарати.

Междувременно руските сили нанесоха удари по болница в Киев и по американско предприятие в Днепропетровска област по време на ракетни и дългообхватни дронови атаки в нощта на 4 срещу 5 януари. На 5 януари украинският президент Володимир Зеленски обяви нови кадрови промени в правителството и службите за сигурност.

Паралелно с това европейските власти разследват втори случай на предполагаемо умишлено повреждане на подводни кабели в Балтийско море от 31 декември насам. На фронта украинските сили наскоро отбелязаха напредък в района на Купянск, докато руските войски са постигнали тактически успехи в зоната Костянтиновка-Дружковка.


  • 1 Варна 3

    2 20 Отговор
    Укайна, засипи цяла Русия с РАКЕТИ и ДРОНОВЕ.

    Коментиран от #3

    11:26 06.01.2026

  • 2 Разберете това

    2 18 Отговор
    Русия ще капитулира с ареста на Путин от службите СБУ.

    11:27 06.01.2026

  • 3 Варна 1

    20 1 Отговор

    До коментар #1 от "Варна 3":

    И затова 404 е без ток, вода и топло.

    11:28 06.01.2026

  • 4 Служител на СБУ

    2 15 Отговор
    Готови сме за нова операция срещу Русия. Спокойно.

    11:28 06.01.2026

  • 5 Призрака на Куев

    6 2 Отговор
    Супер! Скоро ще дойдат още укропилоти да си правим компания.

    11:43 06.01.2026

  • 6 то един дрон за 5 лева дето е с дървени

    3 1 Отговор
    корпус и крила вече е модерен квадракоптер изтребитело рекордьор на далечни презокеански полети кат някой лайнер . пускат го от ДНР и си лети я в Полска я в Румънска . Обикаля Киев и Продължава към Одеса . може насо воения да купи патента . с по модерна версия не само ще се атакуват самолети ами и космически ракети .

    11:56 06.01.2026

  • 7 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    6 3 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    12:00 06.01.2026

  • 8 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    4 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    12:01 06.01.2026

  • 9 СъBeтckияT пПeHиc Akp0баTt

    3 1 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:01 06.01.2026

  • 10 Истината

    1 0 Отговор
    Кобзон не се е и надявал на толкова много публика!

    12:47 06.01.2026

