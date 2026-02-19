Новини
Европейският парламент проверява белгийски евродепутат за непристойно поведение

19 Февруари, 2026 12:51 772 4

  • европейски парламент-
  • белгия-
  • непристойно поведение-
  • евродепутат

Жалба срещу Йохан ван Овертфелт заради инцидент с охранител на вход в Брюксел

Европейският парламент проверява белгийски евродепутат за непристойно поведение - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Европейски парламент започва проверка срещу белгийския евродепутат Йохан ван Овертфелт заради твърдения, че се е държал непристойно с охранител на един от входовете на институцията в Брюксел, съобщават белгийски медии, предава БТА.

Процедурата е инициирана след жалба от синдиката на парламентарните служители до председателя на ЕП Роберта Мецола. Според документа на 11 февруари евродепутатът е опитал да влезе в сградата, придружен от съпругата си, но служител по сигурността е установил, че пропускът му е с изтекъл срок.

По информация в жалбата Овертфелт е поискал охранителят да се легитимира, след което е хвърлил на земята представения идентификационен знак и е използвал груби думи.

В отговор на обвиненията евродепутатът е заявил, че не си спомня точно какви думи е използвал. „Може да съм повишил тон, не мога да преценя как се е почувствал служителят“, е коментирал той, цитиран от медиите, като е добавил, че според него охранителят се е държал обидно към съпругата му.

Овертфелт е представител на белгийската управляваща партия Нов фламандски алианс и член на групата в ЕП Европейски консерватори и реформисти. Той е дългогодишен икономически журналист, бил е министър на икономиката в правителството на Шарл Мишел и е избиран три пъти за член на Европейския парламент.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Какво е станало?

    1 1 Отговор
    Мъж, ерген е задявал неомъжена колежка ли?

    12:57 19.02.2026

  • 2 БРАВО

    2 1 Отговор
    Охранителя е бил шокиран от липсата на евроценности у дyпeтата. Ако го беше шляпнал по дупето, щеше му пусне. Да мине, да влезе в сградата, да не си помислите нещо друго.

    12:58 19.02.2026

  • 3 Абе урсула

    3 1 Отговор
    задигна милиарди и къде е разследването на "поведението" й? Да не говорим И за насилственото боцкане с инжекциите и е неизвестно какво вкараха в хората? Имаше след това и доста "неочаквано и случайно се подхлъзнал и умрял..."! Тя накара Радев да се вкара в България цифровият серификат за влизане в магазините по време на хремата... Не ме пуснаха в строителен магазин тогава, не съм имал тази глупост... И за нея да няма никакво разследване?
    А тоя нещо елементарно направил и веднага ще му търсят сметка?

    13:14 19.02.2026

  • 4 ГЕЙО

    1 0 Отговор
    АКО ИЗХВЪРЛЯТ ГЕЬОВИТЕ И ДАЛАВЕРАДЖИИТЕ КОЙ ЛИ ЩЕ ОСТАНЕ ?

    14:11 19.02.2026

