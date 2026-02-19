Новини
Преди седмици SpaceX блокира достъпа на руската армия до системата "Старлинк". Русия я използваше нелегално и благодарение на нея успя да извърши множество атаки.

Без "Старлинк" за армията на Русия: Украйна напредва - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Как и защо "Старлинк" се използва във войната в Украйна?

"Старлинк" се използва във войната в Украйна като ключов инструмент за комуникация и разузнаване, както и за управлението на военни части, оръжейни системи и доставки. Най-общо казано, това е сателитна система, която осигурява достъп до интернет. Създадена е от SpaceX, американската аерокосмическа компания, основана от Илон Мъск.

Още новини от Украйна

Потребителите на "Старлинк" се нуждаят от специална сателитна антена и приемник, действащ и като рутер. Технологията осигурява достъп до високоскоростен интернет, без значение каква е традиционната телекомуникационна инфраструктура. Използването на обикновен мобилен интернет на фронтовата линия е неефективно и опасно, тъй като често няма обхват, а съществуващите връзки могат бързо да бъдат открити, разяснява германската обществена медия АРД.

Как Украйна и Русия са се сдобили с тази технология?

Украйна използва системата "Старлинк" още от 2022 за защита от руските атаки. Първоначално компанията на Мъск беше предоставила на нападнатата страна около 1000 антени "Старлинк". Междувременно украинската армия разполага с над 40 000 терминала.

В Русия официално не е разрешено да се използва "Старлинк". Там системата не е лицензирана, а и Мъск не продава своите технологии на Руската федерация. Въпреки това през 2023 руските войски, които страдат от сериозни комуникационни проблеми, се сдобиват с първите терминали "Старлинк". Те са внесени контрабандно в Русия предимно през страни от Персийския залив или Централна Азия, се казва още в публикацията, която се позовава на данни на агенция ДПА.

Защо "Старлинк" наскоро беше блокиран за Русия?

Наскоро "Старлинк" беше блокиран за Русия. В седмиците преди спирането на услугата руските военни я използваха, за да проведат серия от особено ефективни атаки с дронове срещу украински части - както на фронтовата линия, така и по маршрутите за снабдяване, което доведе до руски териториални придобивки, припомня по-нататък АРД и разяснява, че сухопътните войскина Русия са получили от "Старлинк" такава въздушна подкрепа, каквато руските военновъздушни сили не биха могли да им осигурят.

Системата помогна на Русия да извърши и атаки, насочени дълбоко във вътрешността на Украйна. "Руските въоръжени сили все по-често използват сателитните мрежи на "Старлинк", за да разширят обхвата на своите атакуващи дронове BM-35 и да извършват удари със среден обсег в Украйна", отбеляза наскоро независимият Институт за изследване на войната (ISW).

Това накара полския външен министър Радослав Шикорски да попита Илон Мъск защо не блокира "Старлинк" за Русия. "Защо не попречите на руснаците да използват "Старлинк" за атаки срещу украинските градове?", попита Шикорски Мъск в платформата X. "Печалбата от военни престъпления вреди на Вашата марката", добави Шикорски. Украйна също вдигна тревога и очевидно това беше чуто в SpaceX, пише АРД.

Как функционира блокирането?

За блокирането на достъпа на руската армия до "Старлинк" в Украйна бяха предприети две мерки.

Първата от тях бе ограничаването на скоростта: ако терминалът се движи с повече от 90 км/ч в продължение на две минути, системата се рестартира. Така трябва да се предотврати използването на терминалите от руските дронове.

Втората мярка се счита за още по-важна: всички терминали на територията на Украйна трябва да бъдат официално регистрирани на електронна платформа, за да могат да функционират. Това очевидно е довело до проблеми и за украинската страна, тъй като по-голямата част от терминалите не са били закупени официално от въоръжените сили, а от доброволци. Частите, разполагащи с такива устройства, трябва да ги регистрират официално, за да могат да ги използват отново.

Как ще се отрази това на хода на войната?

Според ISW, от сряда до неделя миналата седмица Украйна е отвоювала около 200 квадратни километра - това е толкова много територия, колкото страната не е успявала да си възвърне за такъв период от време от юни 2023 насам. Става въпрос за малък участък от фронта източно от град Запорожие. От института обясняват този успех именно с блокирането на "Старлинк" за руските части. Оттогава Русия е успяла да завоюва нови територии само в един единствен ден, пишат АРД и ДПА.

Малко след изключването на комуникациите военният кореспондент на руската държавна телевизия Александър Сладков се оплака, че комуникацията между подразделенията се е върнала на нивото от 2022, т.е. от началото на войната.

Но това не означава, че Русия не може да продължи да води тази война. От известно време насам по отношение на дроновете тя залага и на оптична технология: към безпилотните летателни апарати е прикрепен оптичен кабел, навит на макара и достигащ до 50 километра на дължина, по който се предават данните за управление на дрона. Така той може да бъде насочван към целта, без да бъде смущаван радиочестотно.

Освен това Русия в момента тества нова комуникационна система като алтернатива на "Старлинк", както съобщава руската агенция ТАСС, цитирана от ISW. Според данни на Руската фондация за напреднали изследователски проекти, стратосферната платформа Barrage-1 е направила своя първи полет. Според руски военни блогъри, цитирани от Института за изследване на войната, обаче системата не е подходяща да замести "Старлинк", се казва още в публикацията на АРД.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Военен

    98 28 Отговор
    Нито едно село не са си върнали хахахах

    Коментиран от #85, #129

    13:21 19.02.2026

  • 2 име

    94 32 Отговор
    Напредва към 2м под земята. Ако не са руснаците да ги събират, пролетта ще стане екорогична катострофа на освободените земи.

    Коментиран от #121

    13:21 19.02.2026

  • 3 Звездоброец

    61 13 Отговор
    Айде пак.....

    13:22 19.02.2026

  • 4 Ивелин Михайлов

    86 29 Отговор
    Русия успешно замени старлинк със своята система Бараж-1

    Коментиран от #11, #17

    13:22 19.02.2026

  • 5 Хасковски каунь

    90 21 Отговор
    Руснаците завземат села, пък украинците напредват....

    Коментиран от #14, #136

    13:22 19.02.2026

  • 6 Исторически парк

    84 16 Отговор
    Пак ли ще слушаме за некъв измислен контранаступ 😁😆🤣😂😂😂

    13:22 19.02.2026

  • 7 вие сте пълни г..ци

    78 16 Отговор
    на къдеточно напредвала армията на украйна ? Към полската граница май а ?

    13:22 19.02.2026

  • 8 Фен

    60 16 Отговор
    Добре, че още имат батерии. Че като и те свършат, има да се лутат към Лвов в тъмното, милите укри..

    13:22 19.02.2026

  • 9 Факти

    58 10 Отговор
    Без "Старлинк" за армията на Русия: Украйна напръдва, така е от край време

    13:22 19.02.2026

  • 10 Програмист

    54 12 Отговор
    Напредва на запад 😏😉

    13:23 19.02.2026

  • 11 Хахахаха

    22 29 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Рашите смениха Старлинк с Байрак 1!

    Коментиран от #18, #156

    13:23 19.02.2026

  • 12 1001

    53 16 Отговор
    Поредната пропаганда! Пред Москва ли са???

    13:23 19.02.2026

  • 13 хихи

    52 11 Отговор
    Без "Старлинк" за армията на Русия: Украйна "напредва" към .......Киев

    13:24 19.02.2026

  • 14 Хахахаха

    16 36 Отговор

    До коментар #5 от "Хасковски каунь":

    Толкова села завзеха рашите за 4 години, че стигнаха от Киев до Донецк!

    13:24 19.02.2026

  • 15 Някой

    35 11 Отговор
    Много избързват в радостта. Който се смее последен, се смее най-добре.
    Ще измислят руснаците нещо ново. Какво ли не са измисляли.

    Коментиран от #23

    13:25 19.02.2026

  • 16 спонтанен сарказъм

    32 7 Отговор
    не е вярно, храбрите украинци сами се справят с агресора! Това за западната помощ е долна руска пропаганда!

    13:26 19.02.2026

  • 17 Механик

    21 38 Отговор

    До коментар #4 от "Ивелин Михайлов":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона.

    Коментиран от #20, #21, #37, #55, #166

    13:26 19.02.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ама това

    38 11 Отговор
    "без Старлинк" може да стане и завинаги и за всички? Руснаците имат спътници - убийци. Лети си и сменя орбитите, като може да се придвижи до всеки друг спътник и да го ликвидира... Това е машина, може 24 часа, всеки ден, месеци наред да търси и унищожава "Старлинк-вете", без да й пука... Та, Мъск нещо много смел го раздава? Да не му пропадне инвестицията за милиарди?

    Коментиран от #25, #43, #53

    13:27 19.02.2026

  • 20 Егати

    16 7 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    механика !!!!

    13:27 19.02.2026

  • 21 Ивелин Михайлов

    34 7 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Но пък може да произведе хиперзвукови ракети

    13:27 19.02.2026

  • 22 не ми пука за укркоНАЦИСТИТЕ

    24 11 Отговор
    трябва повече укро месо да има по тия поля, вълците няма какво да ядат зимата

    Коментиран от #84

    13:28 19.02.2026

  • 23 Механик

    14 24 Отговор

    До коментар #15 от "Някой":

    Абе, и мен ме бяха излъгали така, че Русия била някаква сила.

    13:28 19.02.2026

  • 24 Атина Палада

    32 9 Отговор
    Украйна напредва към полската граница.
    Между другото някакви Азовци са се предали заедно с командира им.А командира им - не..гър:)
    Може да ги видите в мрежата.

    13:29 19.02.2026

  • 25 Атина Палада

    21 8 Отговор

    До коментар #19 от "Ама това":

    ИСКАМ ДА ГЛЕДАМ МЕЖДУЗВЕЗДНИ ВОЙНИ СЪС СПЪТНИЦИ КАК ПАДАТ

    ние българите и без това нямаме наш спътник щото смеНЕКАДЪРНИЦИ да си направим НЕ МИ ПУКА ЗА КРАВАРСКИТЕ ЧЕ ЩЕ ПАДАТ

    13:30 19.02.2026

  • 26 Спорт

    31 6 Отговор
    Винаги когато се започнат преговори, започват глупостите и пропагандата: Украйна напредва , Украйна побеждава , Украйна завзе Курск и напредва.
    След седмица ще последва мълчание по темата и след още две седмици ще започнат да се жалват как Русия окупира територии , отвлича деца , избива само цивилни и унищожава единствено и само гражданска инфраструктура.
    Вече четири години едно и също.

    Коментиран от #27

    13:30 19.02.2026

  • 27 Преговорите

    12 4 Отговор

    До коментар #26 от "Спорт":

    приключиха преди 4 дни.

    Коментиран от #167

    13:31 19.02.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 име

    29 5 Отговор
    И сега сериозон. Още в средата на Януари, поне две седмици преди спирането на старлинк, бандерите започнаха контраофанзива към Добропиля, направление град Запорожие, кэдето целта беше да заобиколят руснаците от две места и да отложат падането на град Запорожие. Освен това, продължават отчаяните опити за отвоюване на Купянск, където вече три месеца ги отстрелват като при касапницата при Кринки 2023г. А в началото на Февруари започана и втора контраофанзива към руските части в Степногорск, пак направление град Запорожие. Причината за тези самоубийствени атаки са че руснаците подготвят пролетна офанзива към град Запорожие, койтохсе намира от тяхната страна на Днепър и бандерите знаят че няма как да го задържат. Целта им беше да изтласкат до последните отбранителни линии, които загубиха и евентуално да ги изтласкат на източния бряг на река Хайчул, за да им е по-трудно при офанзивата към Запорожие. Нито един картограф на военните действия в Телеграм или Ютуб не показва напредък на бандерите. Ако искате си отворете Ютуб канала на Military Summary, Syriak maps или АМК mapping в Телеграм ако имате, и се убедете сами.

    Коментиран от #33

    13:33 19.02.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Атина Палада

    10 24 Отговор
    Руската армия е жал-ка!

    13:34 19.02.2026

  • 32 Механик

    27 5 Отговор
    Мигар укрите си върнаха Крим? Или па Мариупол?
    Обожавам бодряшките статии на дойчевеле. Обикновено се появяват кога укрите ептен го закъсат.

    Коментиран от #35

    13:34 19.02.2026

  • 33 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    8 19 Отговор

    До коментар #29 от "име":

    Клепар, коя година се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #142, #153

    13:34 19.02.2026

  • 34 Атина Палада

    14 21 Отговор
    Доказан факт е от векове,че от руснака войник не става!!!

    Коментиран от #58

    13:35 19.02.2026

  • 35 Руснак без крак

    11 16 Отговор

    До коментар #32 от "Механик":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава.

    13:35 19.02.2026

  • 36 Мдаааа дааа

    25 10 Отговор
    "Украинците победоносно отстъпват, а руснаците позорно тичат след тях!"

    Из европейската преса

    Коментиран от #40

    13:36 19.02.2026

  • 37 Механик

    25 6 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Немците произвеждат фолксвагени. Еднакви.
    опааа, забравих, че завода затвори.

    13:37 19.02.2026

  • 38 "Огромни загуби за руската петролна

    10 17 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #168

    13:37 19.02.2026

  • 39 9689

    14 6 Отговор
    DW,вярно напредват на изток.

    13:37 19.02.2026

  • 40 Руската пропаганда

    12 13 Отговор

    До коментар #36 от "Мдаааа дааа":

    Има за цел глупака.

    13:38 19.02.2026

  • 41 Удри Механика

    14 2 Отговор
    С лопатето!!

    13:39 19.02.2026

  • 42 До Факти

    18 2 Отговор
    На днешния ден на началната ви страница нищо за Левски ! Срам !

    Коментиран от #169

    13:39 19.02.2026

  • 43 да питам

    9 14 Отговор

    До коментар #19 от "Ама това":

    А верно ли най-новата руска космическа станция катастрофира на луната ?

    Коментиран от #47

    13:40 19.02.2026

  • 44 Фори

    7 14 Отговор
    Руснаците не могат да направят нещо подобно на Старлинк.Макар че се хвалят че са космическа нация , в комерсиалните спътници ги няма никакви.Могат да помолят китайците да им направят нещо подобно, но е рисковано.Ще им разберат всичките тайни!

    Коментиран от #170

    13:40 19.02.2026

  • 45 А ГДЕ

    7 16 Отговор
    МОЧАТА?

    Коментиран от #59, #61, #114

    13:41 19.02.2026

  • 46 Иван

    19 8 Отговор
    😅😅😅😅😅🤡🤡🤡🤡🤡😅😅😅😅😅😅 Обожовам евролибераските глупости, да напредва посока Полша, а Русия отстъпва към Полша. Великия усрайнски наступ не постигна нищо освен да забави за седмица Русия. В момента се смилат и малкото останали усрайнски подразделения. Евролиберасчета спрете с лъжите, на тях вярват само такива глупаци като вас

    Коментиран от #48, #49, #123

    13:41 19.02.2026

  • 47 Атина Палада

    10 10 Отговор

    До коментар #43 от "да питам":

    Все пак руснаците уцелиха Луната.

    Коментиран от #50

    13:41 19.02.2026

  • 48 Да де

    9 17 Отговор

    До коментар #46 от "Иван":

    Ти и другите трима кретена тук това го пишете четвърта година.
    Къде ви е лева?
    Къде ви е МОЧАТА
    Къде ви е Киев за два, три деня?

    Коментиран от #171

    13:42 19.02.2026

  • 49 Град Пловдив

    4 7 Отговор

    До коментар #46 от "Иван":

    ще си събираш кар ан тийте

    Коментиран от #172, #183, #184

    13:44 19.02.2026

  • 50 хаха🤣

    7 10 Отговор

    До коментар #47 от "Атина Палада":

    руския космически кораб се превърна в лунен орешник и порази Луната 🤣 не мога...🤣 🤣 🤣

    Коментиран от #108, #173

    13:44 19.02.2026

  • 51 Кую

    10 4 Отговор
    Напредва назад.

    13:44 19.02.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Старлинк има

    9 12 Отговор

    До коментар #19 от "Ама това":

    почти 10 000 спътника кръжащи над целия свят по най-различни орбити. Няма как да стане това, Мъск изстрелва наведнъж по 40-50 спътника с една ракета.

    Коментиран от #126

    13:46 19.02.2026

  • 54 БАРС

    16 7 Отговор
    ОТ ДВЕ ИЛИ ТРИ НЕДЕЛИ НЯМА СТАРЛИНК П НАЙ ИНТЕРЕСТНО. ЧЕ УКРО ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ ОБЯВИ 60 000 УНИЩОЖЕНИ УКРАИНСКИ СОЛДЖАРТ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ НЕДЕЛИ НА ЗАПОРОЖСКО .НАПРАВЛЕНИЕ.ВЧЕРА ГО СА ГО ОБЯВИЛИ.ИЗОСТАВЕНИ УКРО СОЛДАТИ ПЕЗ ПОДЕРЖКА А ЗАД ТЯХ НАКАЗАТЕЛНА НАЦ БПТАЛЬОНИ КОИТО УБИВАТ СВОИТЕ АКО ОТСТЪПВАТ ИЛИ ТРЪГНАТ ДА СЕ ПРЕДАВАТ НА РУСНАЦИТЕ.МНОГО ОТ УКРОСОЛДАТИТЕ ТОВА ГО КАЗВАТ ПЛЕНЕНИТЕ УКРАИНСКИ ВОЙНИЦИ СЕ МОЛЯТ НА БОГА РАШКИТЕ ДА ИМ ПРЕВЗЕМАТ ПЛИНДАЖА ЗАДА ГИ ПЛЕНЯТ И ТАКА ЩЕ ОСТАНАТ ЖИВИ.

    Коментиран от #174

    13:46 19.02.2026

  • 55 Атина Палада

    16 6 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    Руснаците да не са и.ндианци с ограничен умствен потенциал,че да произвеждат пирони? Ниско квалифицирани дейности като пирони,перални, телефони и пр.се произвеждат от н.едоразвити индивиди.

    Коментиран от #63

    13:46 19.02.2026

  • 56 Последния Софиянец

    8 15 Отговор
    Блатните примитиви повтарят, че воюват с НАТО, но разчитат на натовска техника, няма такава пародия и позор, освен кюмюр и алкохолици нищо друго не могат да произведат в блатата!

    Коментиран от #71

    13:47 19.02.2026

  • 57 🤔🤔🤔🤔

    5 13 Отговор
    Думкай да хвъчат ВАТЕНКИ, УШАНКИ и да ПУШАТ ГУМЕНИ БОТУШИ.

    13:47 19.02.2026

  • 58 12345

    13 5 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    Точно така е, те затова и владеят 2/3 от сушата на планетата.

    13:48 19.02.2026

  • 59 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #45 от "А ГДЕ":

    Украинците си я прибраха! Много се ежите ама не посмяхте да свалите на руснаците . Свалихте на украинците.

    13:48 19.02.2026

  • 60 Атина Палада

    7 10 Отговор
    Във висотехнологичната магучая произвеждат само евтини девачки, самагончици и тиня, другота го внасят за долари.

    Коментиран от #64, #115

    13:48 19.02.2026

  • 61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    7 11 Отговор

    До коментар #45 от "А ГДЕ":

    На бунището при матушката пияна и дадунайссште кални роби, където им е мястото❗❗

    13:51 19.02.2026

  • 62 Нека Дойче веле

    17 6 Отговор
    каже колко тежко ранени и трупове извозват НАТОВСКИТЕ САНИТАРНИ САМОЛЕТИ от Жешув.

    Коментиран от #67

    13:52 19.02.2026

  • 63 Питащ

    4 10 Отговор

    До коментар #55 от "Атина Палада":

    А какво произвеждат в рушия!?

    Коментиран от #65, #69, #159

    13:52 19.02.2026

  • 64 Атина Палада

    12 5 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Е,нали Кончита Вурст е скАпа:))) Гордеете се ,че имате скъпи жени като Кончита:))) То си е гордост за вас:)))

    13:53 19.02.2026

  • 65 Атина Палада

    6 8 Отговор

    До коментар #63 от "Питащ":

    Евтини труженички и алкохолици :))))

    Коментиран от #68

    13:53 19.02.2026

  • 66 Тестваме системата "Развален телефон"

    5 5 Отговор
    Логично е да се предположи, че получилос как всегда.

    13:53 19.02.2026

  • 67 Атина Палада

    8 3 Отговор

    До коментар #62 от "Нека Дойче веле":

    Пак ли 200 натовски генерала, хахаа!

    13:54 19.02.2026

  • 68 Питащ

    5 2 Отговор

    До коментар #65 от "Атина Палада":

    А нещо друто по стойностно!

    13:55 19.02.2026

  • 69 Атина Палада

    5 3 Отговор

    До коментар #63 от "Питащ":

    Всичко ,което недоразвитите не могат ..

    Коментиран от #74

    13:55 19.02.2026

  • 70 "Чудовищни руски жертви през последните

    8 11 Отговор
    месеци. Предишното съотношение на загубите в Украйна беше едно към шест, но сега този показател е едно към 20, пише Bloomberg. За да възстанови силите си, Москва привлича наемници, сред които и севернокорейски войници – около 17 хиляди. В сравнение с украинците, за руснаците ситуацията на фронта се е влошила – има промяна от 1:6 на 1:20 на загубите."

    Коментиран от #75, #175

    13:56 19.02.2026

  • 71 Георги

    11 3 Отговор

    До коментар #56 от "Последния Софиянец":

    а великото нато ползва комунистически ресурси от лошите руснаци и китайци.

    Коментиран от #80

    13:58 19.02.2026

  • 72 Мишел

    15 4 Отговор
    На картите на войната няма превзети от ВСУ територии.
    В статията няма къде са тези територии.
    Вероятно са на тайни места, на дъното на Черно море.

    13:58 19.02.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Питащ

    4 2 Отговор

    До коментар #69 от "Атина Палада":

    Но не можем да сетим за нищо конкретно, нали!

    Коментиран от #88

    13:59 19.02.2026

  • 75 Георги

    7 7 Отговор

    До коментар #70 от ""Чудовищни руски жертви през последните":

    промяната се налага, защото иначе сметките за 55000 украински и милион руски жертви не излизат.

    14:01 19.02.2026

  • 76 Мишел

    5 11 Отговор

    До коментар #73 от "очевидно":

    Защо тогава Зеленски не се предава като Сащ го командват, а продължава да загрузва по 50 000 блатара месечно!

    Коментиран от #86, #176

    14:01 19.02.2026

  • 77 Комитета за окултни практики

    6 9 Отговор
    За решаване на армейските комуникационни проблеми Комитета за окултни практики към Росийската федерация се е обърнал към творчески колектив от якутски шамани с молба да се свържат с бащата на радиото (според тях) Александър Попов. Оказало се, че телефонът на Аксандър Степанович е извън обхват и така при всеки опит за повикване. След запознаване със случая Държавният комитет по далекосъобщенията е обвинил Зеленски, украинското разузнаване и не на последно място техните западни куратори за неуспешната телефонна свръзка.

    14:03 19.02.2026

  • 78 Дедо ви...

    8 4 Отговор
    Напредват към кладбищата

    14:03 19.02.2026

  • 79 спонтанен сарказъм

    8 3 Отговор
    зелю опитал да си запази хотел в Крим за лятото, че нали ще почива там, ама всичко било заето заради евровизия.

    14:03 19.02.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 ДългоИме

    10 3 Отговор
    Стига бе, верно ли хортува DW? Чак пък да "напредва" - накъде в тази безизходица, ама карай, весело да е - пропаганта та "дрънка"!

    14:04 19.02.2026

  • 83 Кадир

    6 3 Отговор
    Отново лъжи и глупости.....

    14:04 19.02.2026

  • 84 🤔🤔🤔🤔

    6 9 Отговор

    До коментар #22 от "не ми пука за укркоНАЦИСТИТЕ":

    Само че е пълно с полета посипани с БЛАТНИ РОБИ ТОРЯЩИ Украинския чернозем.

    Коментиран от #177

    14:05 19.02.2026

  • 85 Ппп

    4 12 Отговор

    До коментар #1 от "Военен":

    То там на фронта села отдавна няма. Тези дето ги слушаш от руската пропаганда съществуват само на картата. Отделно, че веднъж ги "превземат" с укранското им име, на другата седмица ги превземат с руското им име и след месец пак ги превземат.

    Коментиран от #93

    14:05 19.02.2026

  • 86 да бе

    10 2 Отговор

    До коментар #76 от "Мишел":

    Зеленски го командват урсулите, наследство от Байдъновата администрация! С тях пере пари от ЕС (обират ни)! Въпросът е - защо Тръмп казва, че иска да спре войната, ама Старлинк работи за украинците за да я продължават?

    Коментиран от #96, #97

    14:06 19.02.2026

  • 87 Те нали и Крим и Курска област

    5 4 Отговор
    напредваха, докъде стигнаха?

    14:06 19.02.2026

  • 88 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #74 от "Питащ":

    Да не би да си. с.лабо.умен?:)))

    Коментиран от #92

    14:07 19.02.2026

  • 89 КОЯ АРМИЯ БЕ МУЦКА

    6 5 Отговор

    До коментар #81 от "Патравата руска армия":

    ТАЯ ДЕТО ОТНОВО НАПЪЛНИ НЯКОЛКО ТИРА С БРОЙЛЕРИ ЛИ
    ПАК ЩА ИМА СРИВ НА ЦЕНАТА НА КУЧЕШКАТА ХРАНА В КИЕВ

    14:08 19.02.2026

  • 90 Георги

    6 4 Отговор

    До коментар #80 от "Последния Софиянец":

    въглища има само в главата ти, американците купуват много по-значими изкопаеми, затова и Си като каза, че ще издава лиценз за част от тях и рижия даде назад с митата и заплахите.

    14:08 19.02.2026

  • 91 Хахаха

    11 5 Отговор
    Украйна напредва ама на запад! Големи глупости говорят тези глупаци от Дойчето!

    14:10 19.02.2026

  • 92 Георги

    6 7 Отговор

    До коментар #88 от "Атина Палада":

    Слаб..оумните сте вие блатните подлоги, и децата знаят , че в калния хаганат освен роби и тор друго няма, само вие им завиждате на пропадията и мизерията!

    Коментиран от #178

    14:10 19.02.2026

  • 93 Георги

    9 3 Отговор

    До коментар #85 от "Ппп":

    това е защото първо една седмица украинците отричат, а след месец признават и обявяват липса на стратегическо значение

    14:11 19.02.2026

  • 94 Мандалориън

    9 12 Отговор
    Украинците им разбомбиха Капустин Яр
    логистичтия център за управление на изстрелването ,както и склада с ракети - където е имало всичко на всичко 4 ракети Орешник. Обаче изгоряха .
    Фламингото не прощава .

    Така че към 1-2 години на Орешник не се надайте .

    Коментиран от #99, #179

    14:11 19.02.2026

  • 95 Иван 1

    10 5 Отговор
    Напредъка е на запад към Киев и Лвов и оревават орталъка че пак ги бият.

    14:12 19.02.2026

  • 96 Атина Палада

    6 4 Отговор

    До коментар #86 от "да бе":

    За да изпразнят джобовете на т.н. урсули..По друг начин как да надделее над тази неолиберална с.волч?

    14:13 19.02.2026

  • 97 Атина Палада

    4 4 Отговор

    До коментар #86 от "да бе":

    Е нали уж с Нато воюваше блатната кочина, а нали и Европа беше васал на Сащ, вали Нръмп е презшдент, не Байдън, изобщо има ли нещо в калната ни кратуна!

    14:14 19.02.2026

  • 98 Всеки ден го пишете това...!

    7 2 Отговор
    Но една лъжа повторена 100 пъти,няма начин как да стане истина...!

    14:15 19.02.2026

  • 99 Георги

    6 9 Отговор

    До коментар #94 от "Мандалориън":

    Блатния пропадлък само за орешници бълнува, а те се оказаха сделани в ссср 60те години!

    Коментиран от #107, #109

    14:16 19.02.2026

  • 100 Мутата

    8 3 Отговор
    НапредватСГъзътНапред

    14:17 19.02.2026

  • 101 Аоо

    7 2 Отговор
    Ей, както я притискате тя ще създаде кораби и ще кацнат на Луната и Марс много преди илон мъск. Не виждате ли че я принуждавате да развива високите технологии скоростно и на макс.

    14:17 19.02.2026

  • 102 Тома

    8 3 Отговор
    Стига лъгахте хората.Украинската армия ако напредва тя е с вдигнати ръце.Другите седят в землянки и чакат ФАБ или Солнцепек да си управят тена

    14:18 19.02.2026

  • 103 След като САЩ И ИЗРАЕЛ

    5 6 Отговор
    ударят Иран и тая руска мандра ще секне!

    Така трябваше да действа Запада още от първия ден, а не с хиляди колебания, забрани, уговорки и т.н.

    Коментиран от #180

    14:18 19.02.2026

  • 104 Тома

    6 4 Отговор
    До 22аз пиша под всяка статия на всяка тема, важно е да се хвали матушката изгнила и да де плюват съюзниците ни от Запад

    14:19 19.02.2026

  • 105 Лука

    5 3 Отговор
    Боже мили този институт явно следи събитията на Марс .

    14:21 19.02.2026

  • 106 Атина Палада

    7 7 Отговор
    Как цял живот не срещнах един свестен украинец или украинка, винаги са надменни, високомерни, алчни, груби, крадливи и некадърни. Най-противното население на Европа. Имам в предвид оригиналните украинци от Галиция и около Лвов. Дано няма държава Украйна на картата през 2027! Стига с това уродливо бандеро-фашизирано творение на терористи! Синьо жълтия парцал ще бъде заврян там където не огрява слънцето.

    Коментиран от #124

    14:21 19.02.2026

  • 107 Атина Палада

    5 4 Отговор

    До коментар #99 от "Георги":

    Военните анализатори на Запад твърдят,че няма на света ПВО ,което да свали Орешник! Което значи,че ти казваш,че днес Светът не може да свали руска ракета ,произведена през 60-те години на миналия век:) Прав си за това ти твърдение!

    Коментиран от #110, #113

    14:22 19.02.2026

  • 108 Аоо

    1 2 Отговор

    До коментар #50 от "хаха🤣":

    А ти сигурен ли си каква е била целта на този полет.

    14:23 19.02.2026

  • 109 Ако ще и в каменната ера да са сделани!

    8 15 Отговор

    До коментар #99 от "Георги":

    Важен е ефекта от ,,Орешника"!
    А той е че след удар ,с него-военният украински завод-
    ,,ИжМаш",стана на...Миш-Маш...!!!

    Коментиран от #117, #119, #141

    14:23 19.02.2026

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Атина Палада

    9 3 Отговор
    Во все пак трябва да призная, че няма на планетата по-пропаднало, подло, пошло, продажно и примитивно от задунайската гладна копейка и пияния му робовладелец от блатата! От мен за го запомните.

    Коментиран от #130, #140

    14:24 19.02.2026

  • 112 Софиянец

    4 3 Отговор
    Че напредва, напредва, ама що на запад? 😂

    14:25 19.02.2026

  • 113 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 114 Хехехе

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "А ГДЕ":

    Тоя Папагал,пак го изтърваха от Курило...
    🤣😂😝🤣😂👍👏!

    14:25 19.02.2026

  • 115 Аоо

    3 2 Отговор

    До коментар #60 от "Атина Палада":

    Имат долари-глезят се

    14:26 19.02.2026

  • 116 стоян георгиев

    10 17 Отговор
    😂😂😂 напредвала, бухахах

    Пентагона друго отчита, а евро дбилите вече са в истерия и за ядрено въоражаване мечтаят

    14:27 19.02.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 121 7373372727

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "име":

    Май не си чел ,не четеш ,бая си далеч от истината.Екологична катастрофа само балъци си го мислят тояа.

    Коментиран от #165

    14:34 19.02.2026

  • 122 "Заради спирането на Telegram:

    6 7 Отговор
    Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни."

    14:37 19.02.2026

  • 123 Град Козлодуй

    7 8 Отговор

    До коментар #46 от "Иван":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    14:39 19.02.2026

  • 124 Това е безспорен

    1 1 Отговор

    До коментар #106 от "Атина Палада":

    ФАКТ

    14:46 19.02.2026

  • 125 Гост

    5 3 Отговор
    Украйна настъпва ама на запад!

    14:47 19.02.2026

  • 126 Ама то спътниците

    2 5 Отговор

    До коментар #53 от "Старлинк има":

    убйци не са само един и два :)!
    Плюс това, ква работа имат горе? Постоянно ще обикалят и ще намират жертвите си. Още повече те от други военни системи и съоръжения могат да получават и точни координати за всяка цел.
    Енергия, колко щеш от слънчеви батерии...

    14:48 19.02.2026

  • 127 Бай Ганьо

    5 4 Отговор
    Хубавото е че нашите усръински със старлинк, ейбръмси и леопърди тъй напредват, че от двата стола седнаха пак на средния......
    Отново на Руския !!!

    14:49 19.02.2026

  • 128 крокотау

    4 4 Отговор
    "Украйна напредва" все към Куйов

    14:49 19.02.2026

  • 129 нпо агент

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Военен":

    Вече 4 години слушаме едно и също.1. Чипове от перални 2. Путин тежко болен..3.Орешник и др.хиперзвукови ракети са анимация..3. Украйна загубила само 35 000 укропейтриоти за 4 години/урсула каза 100 000 парчета/ 5. Русия напредва бавно...+ 25 санкции и те са безполезни..Последно разбира се Старлинк..Русия е сляпа без това чудо..НО пак напредва..Нещо куца в тази пропаганда..Няма опашки пред мобилизациони пунктове в укройна..ЗАЩО ЛИ?

    Коментиран от #132

    14:51 19.02.2026

  • 130 Рублевка

    4 16 Отговор

    До коментар #111 от "Атина Палада":

    "американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"

    Искам да чуя коментари от рода на:
    Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.

    $12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари. Украйна съществува, защото Владимир Владимирович Путин ги смята за заблудени руснаци. Инак за една нощ може да ги размаже като изгнили круши.

    Коментиран от #139, #151

    14:53 19.02.2026

  • 131 Факти

    13 5 Отговор
    С подобни новини ще съсипете психиката на руските тротинетки 🤣.

    Коментиран от #133

    14:57 19.02.2026

  • 132 Евгени

    6 6 Отговор

    До коментар #129 от "нпо агент":

    Щом ги слушаш толкова дълго, цели 4 години, значи нещата за руснаците найстина куцат, и в тези фантазии говорени толкова дълго има поне 50% истина!!!

    14:58 19.02.2026

  • 133 ПРАВ СИ...!

    7 12 Отговор

    До коментар #131 от "Факти":

    Ше съсипете психиката на ,,руските тротинетки",от смях...- с подобни смешки...за поредният Укро-КонтраНаступ...🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂!

    15:00 19.02.2026

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 "Войната срина руската икономика.

    17 5 Отговор
    Руската икономика потъва в много дълбока промишлена рецесия. Катастрофален срив в приходите в руския държавен бюджет още в началото на 2026 година. Данните за януари са стряскащи - това съобщават Bloomberg и Reuters."

    Коментиран от #143

    15:01 19.02.2026

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 "Русия ударно намалява сондирането

    8 3 Отговор
    на нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, наложени от Доналд Тръмп, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    15:04 19.02.2026

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 ако съдим

    1 8 Отговор

    До коментар #111 от "Атина Палада":

    по писанията на някои тук, то можем да сме сигурни, че:
    "няма на планетата по-пропаднало, подло, пошло, продажно и примитивно от поддунайската гладна стотинка и пияния му робовладелец от краварника!"
    От мен за го запомните.

    Коментиран от #144

    15:04 19.02.2026

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 144 Не съди

    5 1 Отговор

    До коментар #140 от "ако съдим":

    Не ти се отдава :)

    Коментиран от #149

    15:07 19.02.2026

  • 145 Обективен

    4 3 Отговор
    Факти,не се излагайте с такива пасквили,не живеем в каменната ера.

    15:08 19.02.2026

  • 146 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 147 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 148 Има ли голи шарани дето да

    4 5 Отговор
    вярват на тази простотия написана тук от дойчовското вкиснало зеле пропагандния пасквил на немския нео наzизъм. Русия си има свои сателити и своя система,а чрез старлинк объркваха дронове,снаряди и ракети на укрите. Не,че сега не го правят. Тъпо е да си мислите ,че най-голямата военна сила в света ще чака на някакви си сателитчета правени в час по трудово да им дават сигнал. Ако бе така още 2022г. Русия да е загубила,но нейси,загубите са за западналите ,краварника и укро питеците. След изключването на старлинка опита на Мисирски за контра наступ завърши с пълен крах 140 бр загуба на военна техника и над 1500 калпака в чували.

    Коментиран от #152

    15:10 19.02.2026

  • 149 Явно

    1 2 Отговор

    До коментар #144 от "Не съди":

    някой не разбира и защо се слагат кавички в българския език.

    Коментиран от #157

    15:11 19.02.2026

  • 150 Дългия

    3 0 Отговор
    Балък три дни само Украйна а не Европа и САЩ!

    15:11 19.02.2026

  • 151 Минчо лудия....

    4 3 Отговор

    До коментар #130 от "Рублевка":

    Малееее🤣, още един луд🤣, който се къпе в руските реки от злато, диаманти, мед, масло и кисели краставички🤣, бро, ти кога избяга бе?

    Коментиран от #154

    15:11 19.02.2026

  • 152 Механик

    5 4 Отговор

    До коментар #148 от "Има ли голи шарани дето да":

    Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона.

    Коментиран от #163, #164

    15:12 19.02.2026

  • 153 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 154 много хубаво в раша

    2 2 Отговор

    До коментар #151 от "Минчо лудия....":

    ама избягъл тук, получава социална пенсия в БГ, а хвали Рашата. нон сенс брато

    15:15 19.02.2026

  • 155 Прошляк

    1 1 Отговор
    Коментар 150 е за теб!

    15:16 19.02.2026

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Не съди

    2 0 Отговор

    До коментар #149 от "Явно":

    Много добре някои разбират защо се слагат кавички, ама някой явно не може да чете, за да разбере, че кавичките са фалшиви !

    15:17 19.02.2026

  • 158 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 159 БАРС

    4 3 Отговор

    До коментар #63 от "Питащ":

    ПОВЕЧЕ ОТ НАС ПРОИЗВЕЖДАТ КАТО И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАТ.ПРОИЗВЕЖДАТ МИ ВСИЧКО.ВЕЧЕ И САМОЛЕТИТЕ НОВИТЕ МОДЕЛИ СА ИЗЦЯЛО РУСКИ И СА ЕДИНСТВЕННИТЕ В СВЕТА ДЕТО ВСИЧКО Е РУСКО В СРАВНЕНИЕ НА ЕАРБЪС И БОИНГ КАКТО И РАЩНИ ДРУГИ НЕ РУСКИ МОДЕЛИ.ПРОИЩВЕЖДАТ СИ КОЛИ КАМИОНИ АВТОБУСИ ВЛАКОВЕ ТРАМВАИ БУСОВЕ ЬИТОВА ТЕХНИКА РАКЕТИ ОРЪЖИЕ ТАНКОВЕ БТР И Т.Н.СТРОЯТ СИ КЪЩИ С 3Д ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕДНА НЕДЕЛЯ КЪЩАТА Е ГОТОВА И ТО ЗДРАВА И С ДЪЛГИ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.ПРОСТИ НЯКОЙ ТИ ВТЪЛПИЛ ЧЕ НИЩО НЯМАТ.ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ ЖЕНИТЕ ИМ КАКТО И УКРАИНКИ И БЕЛОРУСИ СА НАЙ КРАСИВИ.

    Коментиран от #161

    15:22 19.02.2026

  • 160 НапоЛеон

    4 5 Отговор
    Окупаторите вече не вярват на Кремъл .😁

    15:26 19.02.2026

  • 161 БАРС

    1 1 Отговор

    До коментар #159 от "БАРС":

    ПРОПУСННАХ КАКТО КОРАБИ И ТРАКТОРИ.

    15:28 19.02.2026

  • 162 Ти верно ли си толкова

    5 1 Отговор

    До коментар #139 от "Иван":

    мозъчно ощетен да си мислиш,че Русия ще отстъпи исторически руски земи заради пари,а и не е до парите,а до гарантиране на собствената си сигурност като направи 404 буфер между себе си и наглите натовски еврджендерастки пинчери. Просто си за съжаление,че си мозъчно рудиментиран.

    15:32 19.02.2026

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 165 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 166 Интересно звучи това от

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Механик":

    този който освен сутрешно кафяво и миризливо в wc друго не мвоже да направи,дори децата му ги прави комшията или някой селски бек.

    15:46 19.02.2026

  • 167 Ти си в бъдещето бре,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Преговорите":

    вчера приключиха по обяд,ти си в бъдещето 3 дни.

    15:53 19.02.2026

  • 168 Като лъжеш,мислиш ли

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от ""Огромни загуби за руската петролна":

    че ти вярваме.Заблудена суб биологична единицо.

    16:00 19.02.2026

  • 169 Те безродниците не

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "До Факти":

    знаят кой е това.Нали го бяха обявили за терорист и бандит.

    16:16 19.02.2026

  • 170 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 171 А вие къде сте?

    2 0 Отговор

    До коментар #48 от "Да де":

    Нямяту вече никаква идентичност и нещо с което да се отличавате от тъпата и безмозъчна евродежндерастка сива маса. Скъсаняк бедняшки пропадналяшки,ама взел да задава въпроси.

    16:29 19.02.2026

  • 172 Хочеш по

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Град Пловдив":

    пробовать дермо безродное.

    16:30 19.02.2026

  • 173 Руския поне стигна до там,

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "хаха🤣":

    а вие и клечка за зъби не можете да направите,а краварите дори собствени двигатели нямат,а за луната само ще мечтаят. На руснаците не им се удаде да се прилунят,защото имаше буря с отломки преди прилуняването която повреди една от антените. Това е малшанс,но следващия път ще успеят.Чудно коментираш нация която в месец изстрелват по няколко ракети къде до МКС,къде за извеждане на военни или цивилни спътници,а тиси в една територия дори не и държава,в която освен простотия,кражби и убииства,както и пълна анархия нищо друго не се случва положително,само отрицателни и негативни неща.

    16:38 19.02.2026

  • 174 Ама те го дадоха

    1 0 Отговор

    До коментар #54 от "БАРС":

    по един от ТГ как нац отрядите,зачистват с дронове решилите да се предадт украинци отказали да воюват за накозеленски. Дават и как ранените 300-тых съслуживците им ги превръщат в 200-тых,като ги разстрелват в упор.

    16:45 19.02.2026

  • 175 Те белите чували ясно

    0 0 Отговор

    До коментар #70 от ""Чудовищни руски жертви през последните":

    показват нещата,не лъжите на бамбулберг и укронаzистката пропаганда. 1000 за Киев и под 30 за Москва. ТЦК-ниците събират куцо,кьораво и сакато,като вече и над 60 годишните ги събират за месомелачката на фронта.

    17:01 19.02.2026

  • 176 По белите чували над 50 000

    0 0 Отговор

    До коментар #76 от "Мишел":

    са за укронаzистите.

    17:03 19.02.2026

  • 177 Да така е,

    1 0 Отговор

    До коментар #84 от "🤔🤔🤔🤔":

    руснаците ги събират и ги пращат на накозеленски в Киев,че от толкоз некачествена тор ша прегорят посевите.

    17:08 19.02.2026

  • 178 Браво точно описваш

    1 0 Отговор

    До коментар #92 от "Георги":

    територията на която живееш. Молодец. Для тебя медаль будет от арбуз желты/тиква/

    17:12 19.02.2026

  • 179 Фламингото си живее

    0 2 Отговор

    До коментар #94 от "Мандалориън":

    в африка в кратера Нгоро Нгоро. вашето фламинго се появи един път и го свалиха руснаците още над укротнацистката ви територия.

    17:14 19.02.2026

  • 180 Иран не е лъжица за устата на краварника

    0 2 Отговор

    До коментар #103 от "След като САЩ И ИЗРАЕЛ":

    и ша има много трупове за краварника и рижавия ветропоказател ще се срути предсрочно.Иран разби стъкления купол на чifutите и ревнаха миналата година на краварника да ги спасява. Иран притежава хиперзвукави ракети,краварника няма.

    17:40 19.02.2026

  • 181 Неуморни в лъжите DW

    1 1 Отговор
    терминали "Старлинк". Те са внесени контрабандно в Русия предимно през страни от Персийския залив или Централна Азия"

    Всичките тези терминали са заловени от бягащите украинци , които ги изоставят в паниката си! И защоруснаците да не ги ползват. А си имат и свои сателити!
    Украйнците напредват, но на запад!

    19:19 19.02.2026

  • 182 някой си

    1 0 Отговор
    404 напредват целеустремено към своята гибел!

    20:07 19.02.2026

  • 183 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 184 някой си

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Град Пловдив":

    тебе ще те накарам да изядеш своите

    21:16 19.02.2026

  • 185 Някой

    0 1 Отговор
    Дори и да е катастрофална технологическата изостаналост на Русия в Украйна (те и компютър, безжичен телефон и видео камера не направиха), няма да е от значение. Западният фронт вече не е актуален, Сега Русия с готви да воюва със САЩ на южния фронт - Иран. Едно време Хитлер воюваше на два фронта, източен и западен фронт със САЩ. Сега Путин се готви да воюва на западен и южен фронт пак със САЩ. Историята се повтаря. Само да е по-скоро.

    23:56 19.02.2026

  • 186 Киро Бриеяка

    0 0 Отговор
    Велик е нашият вожд Пудинг лично аз ще си набия една след 3 дни

    07:58 20.02.2026

