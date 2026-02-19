Без "Старлинк" за армията на Русия: Украйна напредва

Как и защо "Старлинк" се използва във войната в Украйна?
"Старлинк" се използва във войната в Украйна като ключов инструмент за комуникация и разузнаване, както и за управлението на военни части, оръжейни системи и доставки. Най-общо казано, това е сателитна система, която осигурява достъп до интернет. Създадена е от SpaceX, американската аерокосмическа компания, основана от Илон Мъск.
Потребителите на "Старлинк" се нуждаят от специална сателитна антена и приемник, действащ и като рутер. Технологията осигурява достъп до високоскоростен интернет, без значение каква е традиционната телекомуникационна инфраструктура. Използването на обикновен мобилен интернет на фронтовата линия е неефективно и опасно, тъй като често няма обхват, а съществуващите връзки могат бързо да бъдат открити, разяснява германската обществена медия АРД.
Как Украйна и Русия са се сдобили с тази технология?
Украйна използва системата "Старлинк" още от 2022 за защита от руските атаки. Първоначално компанията на Мъск беше предоставила на нападнатата страна около 1000 антени "Старлинк". Междувременно украинската армия разполага с над 40 000 терминала.
В Русия официално не е разрешено да се използва "Старлинк". Там системата не е лицензирана, а и Мъск не продава своите технологии на Руската федерация. Въпреки това през 2023 руските войски, които страдат от сериозни комуникационни проблеми, се сдобиват с първите терминали "Старлинк". Те са внесени контрабандно в Русия предимно през страни от Персийския залив или Централна Азия, се казва още в публикацията, която се позовава на данни на агенция ДПА.
Защо "Старлинк" наскоро беше блокиран за Русия?
Наскоро "Старлинк" беше блокиран за Русия. В седмиците преди спирането на услугата руските военни я използваха, за да проведат серия от особено ефективни атаки с дронове срещу украински части - както на фронтовата линия, така и по маршрутите за снабдяване, което доведе до руски териториални придобивки, припомня по-нататък АРД и разяснява, че сухопътните войскина Русия са получили от "Старлинк" такава въздушна подкрепа, каквато руските военновъздушни сили не биха могли да им осигурят.
Системата помогна на Русия да извърши и атаки, насочени дълбоко във вътрешността на Украйна. "Руските въоръжени сили все по-често използват сателитните мрежи на "Старлинк", за да разширят обхвата на своите атакуващи дронове BM-35 и да извършват удари със среден обсег в Украйна", отбеляза наскоро независимият Институт за изследване на войната (ISW).
Това накара полския външен министър Радослав Шикорски да попита Илон Мъск защо не блокира "Старлинк" за Русия. "Защо не попречите на руснаците да използват "Старлинк" за атаки срещу украинските градове?", попита Шикорски Мъск в платформата X. "Печалбата от военни престъпления вреди на Вашата марката", добави Шикорски. Украйна също вдигна тревога и очевидно това беше чуто в SpaceX, пише АРД.
Как функционира блокирането?
За блокирането на достъпа на руската армия до "Старлинк" в Украйна бяха предприети две мерки.
Първата от тях бе ограничаването на скоростта: ако терминалът се движи с повече от 90 км/ч в продължение на две минути, системата се рестартира. Така трябва да се предотврати използването на терминалите от руските дронове.
Втората мярка се счита за още по-важна: всички терминали на територията на Украйна трябва да бъдат официално регистрирани на електронна платформа, за да могат да функционират. Това очевидно е довело до проблеми и за украинската страна, тъй като по-голямата част от терминалите не са били закупени официално от въоръжените сили, а от доброволци. Частите, разполагащи с такива устройства, трябва да ги регистрират официално, за да могат да ги използват отново.
Как ще се отрази това на хода на войната?
Според ISW, от сряда до неделя миналата седмица Украйна е отвоювала около 200 квадратни километра - това е толкова много територия, колкото страната не е успявала да си възвърне за такъв период от време от юни 2023 насам. Става въпрос за малък участък от фронта източно от град Запорожие. От института обясняват този успех именно с блокирането на "Старлинк" за руските части. Оттогава Русия е успяла да завоюва нови територии само в един единствен ден, пишат АРД и ДПА.
Малко след изключването на комуникациите военният кореспондент на руската държавна телевизия Александър Сладков се оплака, че комуникацията между подразделенията се е върнала на нивото от 2022, т.е. от началото на войната.
Но това не означава, че Русия не може да продължи да води тази война. От известно време насам по отношение на дроновете тя залага и на оптична технология: към безпилотните летателни апарати е прикрепен оптичен кабел, навит на макара и достигащ до 50 километра на дължина, по който се предават данните за управление на дрона. Така той може да бъде насочван към целта, без да бъде смущаван радиочестотно.
Освен това Русия в момента тества нова комуникационна система като алтернатива на "Старлинк", както съобщава руската агенция ТАСС, цитирана от ISW. Според данни на Руската фондация за напреднали изследователски проекти, стратосферната платформа Barrage-1 е направила своя първи полет. Според руски военни блогъри, цитирани от Института за изследване на войната, обаче системата не е подходяща да замести "Старлинк", се казва още в публикацията на АРД.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
56 Последния Софиянец
Коментиран от #71
13:47 19.02.2026
57 🤔🤔🤔🤔
13:47 19.02.2026
58 12345
До коментар #34 от "Атина Палада":Точно така е, те затова и владеят 2/3 от сушата на планетата.
13:48 19.02.2026
59 Атина Палада
До коментар #45 от "А ГДЕ":Украинците си я прибраха! Много се ежите ама не посмяхте да свалите на руснаците . Свалихте на украинците.
13:48 19.02.2026
60 Атина Палада
Коментиран от #64, #115
13:48 19.02.2026
61 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
До коментар #45 от "А ГДЕ":На бунището при матушката пияна и дадунайссште кални роби, където им е мястото❗❗
13:51 19.02.2026
62 Нека Дойче веле
Коментиран от #67
13:52 19.02.2026
63 Питащ
До коментар #55 от "Атина Палада":А какво произвеждат в рушия!?
Коментиран от #65, #69, #159
13:52 19.02.2026
64 Атина Палада
До коментар #60 от "Атина Палада":Е,нали Кончита Вурст е скАпа:))) Гордеете се ,че имате скъпи жени като Кончита:))) То си е гордост за вас:)))
13:53 19.02.2026
65 Атина Палада
До коментар #63 от "Питащ":Евтини труженички и алкохолици :))))
Коментиран от #68
13:53 19.02.2026
66 Тестваме системата "Развален телефон"
13:53 19.02.2026
67 Атина Палада
До коментар #62 от "Нека Дойче веле":Пак ли 200 натовски генерала, хахаа!
13:54 19.02.2026
68 Питащ
До коментар #65 от "Атина Палада":А нещо друто по стойностно!
13:55 19.02.2026
69 Атина Палада
До коментар #63 от "Питащ":Всичко ,което недоразвитите не могат ..
Коментиран от #74
13:55 19.02.2026
70 "Чудовищни руски жертви през последните
Коментиран от #75, #175
13:56 19.02.2026
71 Георги
До коментар #56 от "Последния Софиянец":а великото нато ползва комунистически ресурси от лошите руснаци и китайци.
Коментиран от #80
13:58 19.02.2026
72 Мишел
В статията няма къде са тези територии.
Вероятно са на тайни места, на дъното на Черно море.
13:58 19.02.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Питащ
До коментар #69 от "Атина Палада":Но не можем да сетим за нищо конкретно, нали!
Коментиран от #88
13:59 19.02.2026
75 Георги
До коментар #70 от ""Чудовищни руски жертви през последните":промяната се налага, защото иначе сметките за 55000 украински и милион руски жертви не излизат.
14:01 19.02.2026
76 Мишел
До коментар #73 от "очевидно":Защо тогава Зеленски не се предава като Сащ го командват, а продължава да загрузва по 50 000 блатара месечно!
Коментиран от #86, #176
14:01 19.02.2026
77 Комитета за окултни практики
14:03 19.02.2026
78 Дедо ви...
14:03 19.02.2026
79 спонтанен сарказъм
14:03 19.02.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 ДългоИме
14:04 19.02.2026
83 Кадир
14:04 19.02.2026
84 🤔🤔🤔🤔
До коментар #22 от "не ми пука за укркоНАЦИСТИТЕ":Само че е пълно с полета посипани с БЛАТНИ РОБИ ТОРЯЩИ Украинския чернозем.
Коментиран от #177
14:05 19.02.2026
85 Ппп
До коментар #1 от "Военен":То там на фронта села отдавна няма. Тези дето ги слушаш от руската пропаганда съществуват само на картата. Отделно, че веднъж ги "превземат" с укранското им име, на другата седмица ги превземат с руското им име и след месец пак ги превземат.
Коментиран от #93
14:05 19.02.2026
86 да бе
До коментар #76 от "Мишел":Зеленски го командват урсулите, наследство от Байдъновата администрация! С тях пере пари от ЕС (обират ни)! Въпросът е - защо Тръмп казва, че иска да спре войната, ама Старлинк работи за украинците за да я продължават?
Коментиран от #96, #97
14:06 19.02.2026
87 Те нали и Крим и Курска област
14:06 19.02.2026
88 Атина Палада
До коментар #74 от "Питащ":Да не би да си. с.лабо.умен?:)))
Коментиран от #92
14:07 19.02.2026
89 КОЯ АРМИЯ БЕ МУЦКА
До коментар #81 от "Патравата руска армия":ТАЯ ДЕТО ОТНОВО НАПЪЛНИ НЯКОЛКО ТИРА С БРОЙЛЕРИ ЛИ
ПАК ЩА ИМА СРИВ НА ЦЕНАТА НА КУЧЕШКАТА ХРАНА В КИЕВ
14:08 19.02.2026
90 Георги
До коментар #80 от "Последния Софиянец":въглища има само в главата ти, американците купуват много по-значими изкопаеми, затова и Си като каза, че ще издава лиценз за част от тях и рижия даде назад с митата и заплахите.
14:08 19.02.2026
91 Хахаха
14:10 19.02.2026
92 Георги
До коментар #88 от "Атина Палада":Слаб..оумните сте вие блатните подлоги, и децата знаят , че в калния хаганат освен роби и тор друго няма, само вие им завиждате на пропадията и мизерията!
Коментиран от #178
14:10 19.02.2026
93 Георги
До коментар #85 от "Ппп":това е защото първо една седмица украинците отричат, а след месец признават и обявяват липса на стратегическо значение
14:11 19.02.2026
94 Мандалориън
логистичтия център за управление на изстрелването ,както и склада с ракети - където е имало всичко на всичко 4 ракети Орешник. Обаче изгоряха .
Фламингото не прощава .
Така че към 1-2 години на Орешник не се надайте .
Коментиран от #99, #179
14:11 19.02.2026
95 Иван 1
14:12 19.02.2026
96 Атина Палада
До коментар #86 от "да бе":За да изпразнят джобовете на т.н. урсули..По друг начин как да надделее над тази неолиберална с.волч?
14:13 19.02.2026
97 Атина Палада
До коментар #86 от "да бе":Е нали уж с Нато воюваше блатната кочина, а нали и Европа беше васал на Сащ, вали Нръмп е презшдент, не Байдън, изобщо има ли нещо в калната ни кратуна!
14:14 19.02.2026
98 Всеки ден го пишете това...!
14:15 19.02.2026
99 Георги
До коментар #94 от "Мандалориън":Блатния пропадлък само за орешници бълнува, а те се оказаха сделани в ссср 60те години!
Коментиран от #107, #109
14:16 19.02.2026
100 Мутата
14:17 19.02.2026
101 Аоо
14:17 19.02.2026
102 Тома
14:18 19.02.2026
103 След като САЩ И ИЗРАЕЛ
Така трябваше да действа Запада още от първия ден, а не с хиляди колебания, забрани, уговорки и т.н.
Коментиран от #180
14:18 19.02.2026
104 Тома
14:19 19.02.2026
105 Лука
14:21 19.02.2026
106 Атина Палада
Коментиран от #124
14:21 19.02.2026
107 Атина Палада
До коментар #99 от "Георги":Военните анализатори на Запад твърдят,че няма на света ПВО ,което да свали Орешник! Което значи,че ти казваш,че днес Светът не може да свали руска ракета ,произведена през 60-те години на миналия век:) Прав си за това ти твърдение!
Коментиран от #110, #113
14:22 19.02.2026
108 Аоо
До коментар #50 от "хаха🤣":А ти сигурен ли си каква е била целта на този полет.
14:23 19.02.2026
109 Ако ще и в каменната ера да са сделани!
До коментар #99 от "Георги":Важен е ефекта от ,,Орешника"!
А той е че след удар ,с него-военният украински завод-
,,ИжМаш",стана на...Миш-Маш...!!!
Коментиран от #117, #119, #141
14:23 19.02.2026
110 Този коментар е премахнат от модератор.
111 Атина Палада
Коментиран от #130, #140
14:24 19.02.2026
112 Софиянец
14:25 19.02.2026
113 Този коментар е премахнат от модератор.
114 Хехехе
До коментар #45 от "А ГДЕ":Тоя Папагал,пак го изтърваха от Курило...
🤣😂😝🤣😂👍👏!
14:25 19.02.2026
115 Аоо
До коментар #60 от "Атина Палада":Имат долари-глезят се
14:26 19.02.2026
116 стоян георгиев
Пентагона друго отчита, а евро дбилите вече са в истерия и за ядрено въоражаване мечтаят
14:27 19.02.2026
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 Този коментар е премахнат от модератор.
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 Този коментар е премахнат от модератор.
121 7373372727
До коментар #2 от "име":Май не си чел ,не четеш ,бая си далеч от истината.Екологична катастрофа само балъци си го мислят тояа.
Коментиран от #165
14:34 19.02.2026
122 "Заради спирането на Telegram:
14:37 19.02.2026
123 Град Козлодуй
До коментар #46 от "Иван":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
14:39 19.02.2026
124 Това е безспорен
До коментар #106 от "Атина Палада":ФАКТ
14:46 19.02.2026
125 Гост
14:47 19.02.2026
126 Ама то спътниците
До коментар #53 от "Старлинк има":убйци не са само един и два :)!
Плюс това, ква работа имат горе? Постоянно ще обикалят и ще намират жертвите си. Още повече те от други военни системи и съоръжения могат да получават и точни координати за всяка цел.
Енергия, колко щеш от слънчеви батерии...
14:48 19.02.2026
127 Бай Ганьо
Отново на Руския !!!
14:49 19.02.2026
128 крокотау
14:49 19.02.2026
129 нпо агент
До коментар #1 от "Военен":Вече 4 години слушаме едно и също.1. Чипове от перални 2. Путин тежко болен..3.Орешник и др.хиперзвукови ракети са анимация..3. Украйна загубила само 35 000 укропейтриоти за 4 години/урсула каза 100 000 парчета/ 5. Русия напредва бавно...+ 25 санкции и те са безполезни..Последно разбира се Старлинк..Русия е сляпа без това чудо..НО пак напредва..Нещо куца в тази пропаганда..Няма опашки пред мобилизациони пунктове в укройна..ЗАЩО ЛИ?
Коментиран от #132
14:51 19.02.2026
130 Рублевка
До коментар #111 от "Атина Палада":"американските и руските представители обсъждали двустранни сделки за сътрудничество на стойност 12 трилиона долара, предложени от руския пратеник Кирил Дмитриев"
Искам да чуя коментари от рода на:
Глади копейки, блатари, колко цента струва рублата, колко долара е заплатата в РФ, Русия фалира, глад и купони и други.
$12 трилиона! Това надминава и най-оптимистичните очаквания! Руски се къпе в злато и пари. Украйна съществува, защото Владимир Владимирович Путин ги смята за заблудени руснаци. Инак за една нощ може да ги размаже като изгнили круши.
Коментиран от #139, #151
14:53 19.02.2026
131 Факти
Коментиран от #133
14:57 19.02.2026
132 Евгени
До коментар #129 от "нпо агент":Щом ги слушаш толкова дълго, цели 4 години, значи нещата за руснаците найстина куцат, и в тези фантазии говорени толкова дълго има поне 50% истина!!!
14:58 19.02.2026
133 ПРАВ СИ...!
До коментар #131 от "Факти":Ше съсипете психиката на ,,руските тротинетки",от смях...- с подобни смешки...за поредният Укро-КонтраНаступ...🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂!
15:00 19.02.2026
134 Този коментар е премахнат от модератор.
135 "Войната срина руската икономика.
Коментиран от #143
15:01 19.02.2026
136 Този коментар е премахнат от модератор.
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 "Русия ударно намалява сондирането
15:04 19.02.2026
139 Този коментар е премахнат от модератор.
140 ако съдим
До коментар #111 от "Атина Палада":по писанията на някои тук, то можем да сме сигурни, че:
"няма на планетата по-пропаднало, подло, пошло, продажно и примитивно от поддунайската гладна стотинка и пияния му робовладелец от краварника!"
От мен за го запомните.
Коментиран от #144
15:04 19.02.2026
141 Този коментар е премахнат от модератор.
142 Този коментар е премахнат от модератор.
143 Този коментар е премахнат от модератор.
144 Не съди
До коментар #140 от "ако съдим":Не ти се отдава :)
Коментиран от #149
15:07 19.02.2026
145 Обективен
15:08 19.02.2026
146 Този коментар е премахнат от модератор.
147 Този коментар е премахнат от модератор.
148 Има ли голи шарани дето да
Коментиран от #152
15:10 19.02.2026
149 Явно
До коментар #144 от "Не съди":някой не разбира и защо се слагат кавички в българския език.
Коментиран от #157
15:11 19.02.2026
150 Дългия
15:11 19.02.2026
151 Минчо лудия....
До коментар #130 от "Рублевка":Малееее🤣, още един луд🤣, който се къпе в руските реки от злато, диаманти, мед, масло и кисели краставички🤣, бро, ти кога избяга бе?
Коментиран от #154
15:11 19.02.2026
152 Механик
До коментар #148 от "Има ли голи шарани дето да":Абе, руснака сам не може да произведе два еднакви пирона.
Коментиран от #163, #164
15:12 19.02.2026
153 Този коментар е премахнат от модератор.
154 много хубаво в раша
До коментар #151 от "Минчо лудия....":ама избягъл тук, получава социална пенсия в БГ, а хвали Рашата. нон сенс брато
15:15 19.02.2026
155 Прошляк
15:16 19.02.2026
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Не съди
До коментар #149 от "Явно":Много добре някои разбират защо се слагат кавички, ама някой явно не може да чете, за да разбере, че кавичките са фалшиви !
15:17 19.02.2026
158 Този коментар е премахнат от модератор.
159 БАРС
До коментар #63 от "Питащ":ПОВЕЧЕ ОТ НАС ПРОИЗВЕЖДАТ КАТО И ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИВАТ.ПРОИЗВЕЖДАТ МИ ВСИЧКО.ВЕЧЕ И САМОЛЕТИТЕ НОВИТЕ МОДЕЛИ СА ИЗЦЯЛО РУСКИ И СА ЕДИНСТВЕННИТЕ В СВЕТА ДЕТО ВСИЧКО Е РУСКО В СРАВНЕНИЕ НА ЕАРБЪС И БОИНГ КАКТО И РАЩНИ ДРУГИ НЕ РУСКИ МОДЕЛИ.ПРОИЩВЕЖДАТ СИ КОЛИ КАМИОНИ АВТОБУСИ ВЛАКОВЕ ТРАМВАИ БУСОВЕ ЬИТОВА ТЕХНИКА РАКЕТИ ОРЪЖИЕ ТАНКОВЕ БТР И Т.Н.СТРОЯТ СИ КЪЩИ С 3Д ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ЕДНА НЕДЕЛЯ КЪЩАТА Е ГОТОВА И ТО ЗДРАВА И С ДЪЛГИ ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ.ПРОСТИ НЯКОЙ ТИ ВТЪЛПИЛ ЧЕ НИЩО НЯМАТ.ДА НЕ ГОВОРИМ ЧЕ ЖЕНИТЕ ИМ КАКТО И УКРАИНКИ И БЕЛОРУСИ СА НАЙ КРАСИВИ.
Коментиран от #161
15:22 19.02.2026
160 НапоЛеон
15:26 19.02.2026
161 БАРС
До коментар #159 от "БАРС":ПРОПУСННАХ КАКТО КОРАБИ И ТРАКТОРИ.
15:28 19.02.2026
162 Ти верно ли си толкова
До коментар #139 от "Иван":мозъчно ощетен да си мислиш,че Русия ще отстъпи исторически руски земи заради пари,а и не е до парите,а до гарантиране на собствената си сигурност като направи 404 буфер между себе си и наглите натовски еврджендерастки пинчери. Просто си за съжаление,че си мозъчно рудиментиран.
15:32 19.02.2026
163 Този коментар е премахнат от модератор.
164 Този коментар е премахнат от модератор.
165 Този коментар е премахнат от модератор.
166 Интересно звучи това от
До коментар #17 от "Механик":този който освен сутрешно кафяво и миризливо в wc друго не мвоже да направи,дори децата му ги прави комшията или някой селски бек.
15:46 19.02.2026
167 Ти си в бъдещето бре,
До коментар #27 от "Преговорите":вчера приключиха по обяд,ти си в бъдещето 3 дни.
15:53 19.02.2026
168 Като лъжеш,мислиш ли
До коментар #38 от ""Огромни загуби за руската петролна":че ти вярваме.Заблудена суб биологична единицо.
16:00 19.02.2026
169 Те безродниците не
До коментар #42 от "До Факти":знаят кой е това.Нали го бяха обявили за терорист и бандит.
16:16 19.02.2026
170 Този коментар е премахнат от модератор.
171 А вие къде сте?
До коментар #48 от "Да де":Нямяту вече никаква идентичност и нещо с което да се отличавате от тъпата и безмозъчна евродежндерастка сива маса. Скъсаняк бедняшки пропадналяшки,ама взел да задава въпроси.
16:29 19.02.2026
172 Хочеш по
До коментар #49 от "Град Пловдив":пробовать дермо безродное.
16:30 19.02.2026
173 Руския поне стигна до там,
До коментар #50 от "хаха🤣":а вие и клечка за зъби не можете да направите,а краварите дори собствени двигатели нямат,а за луната само ще мечтаят. На руснаците не им се удаде да се прилунят,защото имаше буря с отломки преди прилуняването която повреди една от антените. Това е малшанс,но следващия път ще успеят.Чудно коментираш нация която в месец изстрелват по няколко ракети къде до МКС,къде за извеждане на военни или цивилни спътници,а тиси в една територия дори не и държава,в която освен простотия,кражби и убииства,както и пълна анархия нищо друго не се случва положително,само отрицателни и негативни неща.
16:38 19.02.2026
174 Ама те го дадоха
До коментар #54 от "БАРС":по един от ТГ как нац отрядите,зачистват с дронове решилите да се предадт украинци отказали да воюват за накозеленски. Дават и как ранените 300-тых съслуживците им ги превръщат в 200-тых,като ги разстрелват в упор.
16:45 19.02.2026
175 Те белите чували ясно
До коментар #70 от ""Чудовищни руски жертви през последните":показват нещата,не лъжите на бамбулберг и укронаzистката пропаганда. 1000 за Киев и под 30 за Москва. ТЦК-ниците събират куцо,кьораво и сакато,като вече и над 60 годишните ги събират за месомелачката на фронта.
17:01 19.02.2026
176 По белите чували над 50 000
До коментар #76 от "Мишел":са за укронаzистите.
17:03 19.02.2026
177 Да така е,
До коментар #84 от "🤔🤔🤔🤔":руснаците ги събират и ги пращат на накозеленски в Киев,че от толкоз некачествена тор ша прегорят посевите.
17:08 19.02.2026
178 Браво точно описваш
До коментар #92 от "Георги":територията на която живееш. Молодец. Для тебя медаль будет от арбуз желты/тиква/
17:12 19.02.2026
179 Фламингото си живее
До коментар #94 от "Мандалориън":в африка в кратера Нгоро Нгоро. вашето фламинго се появи един път и го свалиха руснаците още над укротнацистката ви територия.
17:14 19.02.2026
180 Иран не е лъжица за устата на краварника
До коментар #103 от "След като САЩ И ИЗРАЕЛ":и ша има много трупове за краварника и рижавия ветропоказател ще се срути предсрочно.Иран разби стъкления купол на чifutите и ревнаха миналата година на краварника да ги спасява. Иран притежава хиперзвукави ракети,краварника няма.
17:40 19.02.2026
181 Неуморни в лъжите DW
Всичките тези терминали са заловени от бягащите украинци , които ги изоставят в паниката си! И защоруснаците да не ги ползват. А си имат и свои сателити!
Украйнците напредват, но на запад!
19:19 19.02.2026
182 някой си
20:07 19.02.2026
183 Този коментар е премахнат от модератор.
184 някой си
До коментар #49 от "Град Пловдив":тебе ще те накарам да изядеш своите
21:16 19.02.2026
185 Някой
23:56 19.02.2026
186 Киро Бриеяка
07:58 20.02.2026