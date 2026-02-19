Кремъл отчита „безпрецедентна ескалация“ около Иран

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че се наблюдава безпрецедентна ескалация на напрежението около Иран, след като САЩ са прехвърлили военни сили в Близкия изток. Москва е призовала Техеран и „други страни“ към предпазливост и сдържаност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия подчерта, че съвместните ѝ военни учения с Иран са били планирани много преди настоящото изостряне на обстановката.

По отношение на приключилия вчера кръг от преговори с Украйна в Женева, Песков заяви, че няма какво да добави към изявленията на руския главен преговарящ Владимир Медински.

Медински посочи, че разговорите, проведени с посредничеството на САЩ, са били трудни, но делови, и съобщи, че скоро се очаква нов кръг от преговорите.

Говорителят на Кремъл уточни още, че към момента не е планиран телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.