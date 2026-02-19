Кремъл отчита „безпрецедентна ескалация“ около Иран

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че се наблюдава безпрецедентна ескалация на напрежението около Иран, след като САЩ са прехвърлили военни сили в Близкия изток. Москва е призовала Техеран и „други страни“ към предпазливост и сдържаност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Русия подчерта, че съвместните ѝ военни учения с Иран са били планирани много преди настоящото изостряне на обстановката.
По отношение на приключилия вчера кръг от преговори с Украйна в Женева, Песков заяви, че няма какво да добави към изявленията на руския главен преговарящ Владимир Медински.
Медински посочи, че разговорите, проведени с посредничеството на САЩ, са били трудни, но делови, и съобщи, че скоро се очаква нов кръг от преговорите.
Говорителят на Кремъл уточни още, че към момента не е планиран телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Критик
Коментиран от #10
12:35 19.02.2026
2 да питам
Коментиран от #8
12:39 19.02.2026
3 Песачинков
12:39 19.02.2026
4 Лечител
12:40 19.02.2026
5 Маша
12:48 19.02.2026
6 РаZпутин
Коментиран от #7
12:48 19.02.2026
7 Игорь
До коментар #6 от "РаZпутин":Е къде да ги скрийм? Никуда не ги искат.
12:49 19.02.2026
8 Отговарям
До коментар #2 от "да питам":Колкото Америка ще спаси приятелите си от ЕС толкова и Путин ще се засили да спасява Иран.
12:54 19.02.2026
9 Засега до...
Коментиран от #14
12:55 19.02.2026
10 Смешник
До коментар #1 от "Критик":Какво му е смешното Ескалацията в света винаги е идвала от краварите
Коментиран от #11
12:56 19.02.2026
11 Няма как да се постъпи
До коментар #10 от "Смешник":в случая. Иран не спазва ДНЯО.
13:06 19.02.2026
12 "Русия ударно намалява сондирането на
13:10 19.02.2026
13 САЩ и русия
13:16 19.02.2026
14 И ти си кух
До коментар #9 от "Засега до...":селянин, като тях.🫢🫢
13:56 19.02.2026
15 дядото
13:58 19.02.2026
16 Цървул
14:06 19.02.2026