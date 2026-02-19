Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Кремъл отчита „безпрецедентна ескалация“ около Иран

19 Февруари, 2026 12:30 1 691 16

Москва призовава към сдържаност след прехвърлянето на американски сили в Близкия изток

Кремъл отчита „безпрецедентна ескалация“ около Иран - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че се наблюдава безпрецедентна ескалация на напрежението около Иран, след като САЩ са прехвърлили военни сили в Близкия изток. Москва е призовала Техеран и „други страни“ към предпазливост и сдържаност, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Русия подчерта, че съвместните ѝ военни учения с Иран са били планирани много преди настоящото изостряне на обстановката.

По отношение на приключилия вчера кръг от преговори с Украйна в Женева, Песков заяви, че няма какво да добави към изявленията на руския главен преговарящ Владимир Медински.

Медински посочи, че разговорите, проведени с посредничеството на САЩ, са били трудни, но делови, и съобщи, че скоро се очаква нов кръг от преговорите.

Говорителят на Кремъл уточни още, че към момента не е планиран телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Критик

    20 31 Отговор
    Смешно е точно руснаците да говорят за деескалация...

    Коментиран от #10

    12:35 19.02.2026

  • 2 да питам

    19 26 Отговор
    А верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #8

    12:39 19.02.2026

  • 3 Песачинков

    14 18 Отговор
    Ка Путин ак кабар: Ни мЪ бийти беееее... Ционисти беееее, фашисти бееееее, ко сме ви направили беееее

    12:39 19.02.2026

  • 4 Лечител

    19 10 Отговор
    Иран ще бъде ударен от САЩ със сигурност.

    12:40 19.02.2026

  • 5 Маша

    8 12 Отговор
    Шефа каза да се снишим и да се надяваме бърята да се размине.

    12:48 19.02.2026

  • 6 РаZпутин

    11 15 Отговор
    РусНАЦИ, евакуирайте корабчетата от залива, че вместо съвместни учения с Иран, ще се учите на шнорхелинг....

    Коментиран от #7

    12:48 19.02.2026

  • 7 Игорь

    8 11 Отговор

    До коментар #6 от "РаZпутин":

    Е къде да ги скрийм? Никуда не ги искат.

    12:49 19.02.2026

  • 8 Отговарям

    7 8 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Колкото Америка ще спаси приятелите си от ЕС толкова и Путин ще се засили да спасява Иран.

    12:54 19.02.2026

  • 9 Засега до...

    5 6 Отговор
    Седми коментар ме изкефиха.Това са интелигентни хора.

    Коментиран от #14

    12:55 19.02.2026

  • 10 Смешник

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "Критик":

    Какво му е смешното Ескалацията в света винаги е идвала от краварите

    Коментиран от #11

    12:56 19.02.2026

  • 11 Няма как да се постъпи

    4 6 Отговор

    До коментар #10 от "Смешник":

    в случая. Иран не спазва ДНЯО.

    13:06 19.02.2026

  • 12 "Русия ударно намалява сондирането на

    6 8 Отговор
    нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    13:10 19.02.2026

  • 13 САЩ и русия

    14 2 Отговор
    Не ме интересуват, въпроса ми е пак ли Европа ще приютява бежанците и после ще ги моли и ще им плаща да си ходят?

    13:16 19.02.2026

  • 14 И ти си кух

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от "Засега до...":

    селянин, като тях.🫢🫢

    13:56 19.02.2026

  • 15 дядото

    7 2 Отговор
    и е време да уврят кухите ви тикви.съсипят ли иран,следва вашата гибел.

    13:58 19.02.2026

  • 16 Цървул

    3 1 Отговор
    Точно така . Иранците трябва да са предпазливи и сдържани докато ги бомбандират . Тихи и кротки .

    14:06 19.02.2026

Новини по държави:
