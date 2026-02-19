Проф. Сергей Игнатов: Образованието се нуждае от приемственост и спокойствие

Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата на образованието. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов при приемането на поста от предшественика си Красимир Вълчев.
Новият министър ще работи за плавен преход, за да се гарантира спокойствието в училищата, университетите и научните организации в предстоящите месеци. „Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране“, подчерта проф. Игнатов.
Красимир Вълчев благодари на експертите в министерството за интензивната работа и усилията, положени през изминалата година. „Стремяхме се да се справяме с всички текущи задачи и паралелно с това работихме по стратегически приоритети, нужни за системата“, допълни той.
В края на церемонията двамата символично удариха училищен звънец, с което по традиция се предава постът в МОН през годините.
13:31 19.02.2026
Образованието днес не е разрушено, то е обезкостено. Стои изправено на вид, но вътре няма гръбнак. Голямата подмяна започна тихо, почти незабележимо с внушението, че ученето трябва да е приятно. Че детето не бива да се напряга. Че усилието е травма. Така образованието беше лишено от основното си качество да бъде сблъсък. Сблъсък със собственото невежество, с мързела, с границите на ума. Истинското учене винаги е било форма на насилие над инстинкта за комфорт. Не жестокост, а дисциплина. Не наказание, а тренировка. Без това умът атрофира.
Мозъкът е най-енергоемкият орган в човешкото тяло. Истинското мислене изисква концентрация, време и разход на енергия. То не може да бъде постоянно приятно. Затова лъжата, че образованието трябва да забавлява, е толкова разрушителна. Тя превърна ученето в симулация, в игра без риск, без напрежение, без резултат.
Децата вече не четат. Те гледат. Гледат клипове. Гледат картинки. Гледат екрани. Това не е просто смяна на носителя. Това е смяна на начина, по който работи съзнанието.
Четенето изисква участие. То те принуждава да си съавтор, да изграждаш образи, да свързваш смисли, да мислиш в абстракции. Когато четеш, ти не получаваш готов свят, ти го създаваш. Затова въображението се ражда от текста. А въображението е майката на всяка мисъл, на всяко откритие, на всяка култура.
Видеото не изисква нищо. То поднася. То води. То те прави зрител. Пасивен! Застанал от другата страна на смисъла.
13:33 19.02.2026
13:33 19.02.2026
4 Продължение
До коментар #2 от "Мнение от ФБ":от другата страна на смисъла. Картинковото поколение не мисли, то реагира. Не създава, а консумира. Не пише, а плъзга пръст. А писането е мисъл в най-чистата ѝ форма. Когато писането изчезва, мисленето се свива. Когато се пише все по-малко, се мисли все по-малко.
Учебниците се „олекотяват“, но не стават по-ясни, стават по-празни. Материалът се мести в по-долни класове, където не може да бъде осмислен, за да бъде отхвърлен. Културният и националният контекст се размива, защото човек без памет е човек без съпротива. Езикът се разпада, опростява се, смесва се, докато вече не може да носи сложна мисъл. Това не е културна еволюция. Това е интелектуална ерозия.
Резултатът е видим! Млади хора, които не могат да четат сложен текст, но разпознават филма. Които не знаят откъде идват, но са готови да станат каквото се изисква от тях, стига да оцелеят. Хора без духовна конституция. Без вътрешна опора и без гръбнак.
И тук идва голямото бягство от отговорност – родителят. Не злонамерен, а удобен. Родителят, който не иска да „развали рахатлъка“. Който заменя изискването с разбиране, дисциплината с емпатия, усилието с оправдание. Училището вече не е институция, а услуга. А услугата не възпитава, тя угажда. Държавата не се нуждае от мислещи хора. Тя се нуждае от адаптивни. Лесни за пренастройване. Това не е заговор. Това е логика.
И ако тук има изход, той не минава през реформи, стратегии и нови програми. Те са фасада. Изходът започва от едно забравено, непопулярно реш
13:34 19.02.2026
13:35 19.02.2026
6 Продължение
До коментар #4 от "Продължение":Изходът започва от едно забравено, непопулярно решение: връщане към трудното.
Връщане към текста. Към дългото четене. Към книгите, които не се „харесват“, а се преживяват с усилие. Четене, след което боли главата. Това не е проблем. Това е признак, че умът работи.
Връщане към писането. Истинското писане - бавно, отговорно, без копи-пейст. Писането на ръка, което дисциплинира мисълта, забавя я, прави я точна. Там няма къде да се скриеш. Всяка дума минава през теб.
Ограничаване на видеото. Не забрана, а подчиняване. Видеото да служи, не да доминира. Текстът отново да води, защото само той изгражда вътрешен свят.
Връщане на дисциплината. Ред. Повторяемост. Натоварване. Ранно ставане. Правене на неща, които не ти се правят. Така се изгражда воля. А без воля няма нито образование, нито характер.
И най-накрая, родителят трябва да си върне ролята. Не като приятел. Не като аниматор. А като възрастен човек, който знае, че животът не пита дали ти е приятно. Ако родителят не изисква, светът ще го направи. Само че по-късно. И много по-жестоко.
Образованието не е път към щастието. То е път към издържливостта. Това е дълго бягане. Не спринт. Не разходка. Който не тренира, не просто губи – той дори не разбира, че е загубил.
13:35 19.02.2026
13:38 19.02.2026
13:40 19.02.2026
13:41 19.02.2026
13:42 19.02.2026
До коментар #3 от "Образованието се нуждае":И дуално обучение в педофилска среда трябва да има ! По дуалната система ....
13:45 19.02.2026
13:49 19.02.2026
13:57 19.02.2026
14:03 19.02.2026
14:05 19.02.2026
14:10 19.02.2026
14:13 19.02.2026
14:30 19.02.2026
Сутрин от 8 часа до 14 или 15.30 часа следобед.
Всеки ден имат по даден предмет 2 или 3 часа.
Това са учениците от 5-7 клас, или от 8-12 клас.
14:31 19.02.2026
До коментар #2 от "Мнение от ФБ":Ами това е зомбирането, да не може да се мисли и да управляват унтерменшите! Докато тези унтерменши са печатари на зеленото, това е програма!
14:37 19.02.2026
14:37 19.02.2026
15:09 19.02.2026
16:40 19.02.2026
До коментар #19 от "Истината?":Нали трябва да се пише хорариум на даскалята, да си заслужат увеличенията.
Учениците приключват занятия в 14:30 ч, докато се приберат станало 15 ч. Кога да учат? Кога да пишат домашни? Докато капнат от умора по тъмно ли?
16:42 19.02.2026
До коментар #14 от "3.14К":Нали трябва да се подтикне стадото към частните училища? Каква е тази наглост с безплатното образование? Това ще се забрани. Трябва да се плаща за всичко.
16:44 19.02.2026
До коментар #8 от "Тирето":Часовете по религия трябва да са СИП, а не ЗИП.
16:46 19.02.2026
До коментар #6 от "Продължение":Писането в училищата изчезна, когато въведоха учебните тетрадки, вкоито всичко е написано, а ученикът само попълва липсващата думичка от изречението.
Печатарниците на Грухчо яко захлебват от тези тетрадки.
16:49 19.02.2026
До коментар #4 от "Продължение":Прекрасен анализ на ситуацията в българската образователна система.
Няма дума, която да не е вярна.
Браво, на този Калин Велков Красимиров!
17:01 19.02.2026