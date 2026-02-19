Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Проф. Сергей Игнатов: Образованието се нуждае от приемственост и спокойствие

19 Февруари, 2026

Красимир Вълчев благодари на експертите в министерството за интензивната работа и усилията, положени през изминалата година

Проф. Сергей Игнатов: Образованието се нуждае от приемственост и спокойствие - 1
Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Най-важното е да запазим спокойствието и предвидимостта в системата на образованието. Това каза министърът на образованието и науката проф. Сергей Игнатов при приемането на поста от предшественика си Красимир Вълчев.

Новият министър ще работи за плавен преход, за да се гарантира спокойствието в училищата, университетите и научните организации в предстоящите месеци. „Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране“, подчерта проф. Игнатов.

Красимир Вълчев благодари на експертите в министерството за интензивната работа и усилията, положени през изминалата година. „Стремяхме се да се справяме с всички текущи задачи и паралелно с това работихме по стратегически приоритети, нужни за системата“, допълни той.

В края на церемонията двамата символично удариха училищен звънец, с което по традиция се предава постът в МОН през годините.


България
Оценка 2.7 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 не ставаше за нищо

    9 0 Отговор
    А точно министър Вълчев ,говори български на диалект !!

    13:31 19.02.2026

  • 2 Мнение от ФБ

    16 0 Отговор
    Калин Велков Красимиров, Фейсбук,
    Образованието днес не е разрушено, то е обезкостено. Стои изправено на вид, но вътре няма гръбнак. Голямата подмяна започна тихо, почти незабележимо с внушението, че ученето трябва да е приятно. Че детето не бива да се напряга. Че усилието е травма. Така образованието беше лишено от основното си качество да бъде сблъсък. Сблъсък със собственото невежество, с мързела, с границите на ума. Истинското учене винаги е било форма на насилие над инстинкта за комфорт. Не жестокост, а дисциплина. Не наказание, а тренировка. Без това умът атрофира.
    Мозъкът е най-енергоемкият орган в човешкото тяло. Истинското мислене изисква концентрация, време и разход на енергия. То не може да бъде постоянно приятно. Затова лъжата, че образованието трябва да забавлява, е толкова разрушителна. Тя превърна ученето в симулация, в игра без риск, без напрежение, без резултат.
    Децата вече не четат. Те гледат. Гледат клипове. Гледат картинки. Гледат екрани. Това не е просто смяна на носителя. Това е смяна на начина, по който работи съзнанието.
    Четенето изисква участие. То те принуждава да си съавтор, да изграждаш образи, да свързваш смисли, да мислиш в абстракции. Когато четеш, ти не получаваш готов свят, ти го създаваш. Затова въображението се ражда от текста. А въображението е майката на всяка мисъл, на всяко откритие, на всяка култура.
    Видеото не изисква нищо. То поднася. То води. То те прави зрител. Пасивен! Застанал от другата страна на смисъла.

    Коментиран от #4, #20

    13:33 19.02.2026

  • 3 Образованието се нуждае

    3 6 Отговор
    От повече будизъм и религии. Всякакви секти да го напълзят. И задължително екология в педофилска среда

    Коментиран от #11

    13:33 19.02.2026

  • 4 Продължение

    13 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение от ФБ":

    от другата страна на смисъла. Картинковото поколение не мисли, то реагира. Не създава, а консумира. Не пише, а плъзга пръст. А писането е мисъл в най-чистата ѝ форма. Когато писането изчезва, мисленето се свива. Когато се пише все по-малко, се мисли все по-малко.
    Учебниците се „олекотяват“, но не стават по-ясни, стават по-празни. Материалът се мести в по-долни класове, където не може да бъде осмислен, за да бъде отхвърлен. Културният и националният контекст се размива, защото човек без памет е човек без съпротива. Езикът се разпада, опростява се, смесва се, докато вече не може да носи сложна мисъл. Това не е културна еволюция. Това е интелектуална ерозия.
    Резултатът е видим! Млади хора, които не могат да четат сложен текст, но разпознават филма. Които не знаят откъде идват, но са готови да станат каквото се изисква от тях, стига да оцелеят. Хора без духовна конституция. Без вътрешна опора и без гръбнак.
    И тук идва голямото бягство от отговорност – родителят. Не злонамерен, а удобен. Родителят, който не иска да „развали рахатлъка“. Който заменя изискването с разбиране, дисциплината с емпатия, усилието с оправдание. Училището вече не е институция, а услуга. А услугата не възпитава, тя угажда. Държавата не се нуждае от мислещи хора. Тя се нуждае от адаптивни. Лесни за пренастройване. Това не е заговор. Това е логика.
    И ако тук има изход, той не минава през реформи, стратегии и нови програми. Те са фасада. Изходът започва от едно забравено, непопулярно реш

    Коментиран от #6, #28

    13:34 19.02.2026

  • 5 "експертите в министерството"

    6 0 Отговор
    С "интензивната" си работа пълен батак сътвориха

    13:35 19.02.2026

  • 6 Продължение

    10 0 Отговор

    До коментар #4 от "Продължение":

    Изходът започва от едно забравено, непопулярно решение: връщане към трудното.
    Връщане към текста. Към дългото четене. Към книгите, които не се „харесват“, а се преживяват с усилие. Четене, след което боли главата. Това не е проблем. Това е признак, че умът работи.
    Връщане към писането. Истинското писане - бавно, отговорно, без копи-пейст. Писането на ръка, което дисциплинира мисълта, забавя я, прави я точна. Там няма къде да се скриеш. Всяка дума минава през теб.
    Ограничаване на видеото. Не забрана, а подчиняване. Видеото да служи, не да доминира. Текстът отново да води, защото само той изгражда вътрешен свят.
    Връщане на дисциплината. Ред. Повторяемост. Натоварване. Ранно ставане. Правене на неща, които не ти се правят. Така се изгражда воля. А без воля няма нито образование, нито характер.
    И най-накрая, родителят трябва да си върне ролята. Не като приятел. Не като аниматор. А като възрастен човек, който знае, че животът не пита дали ти е приятно. Ако родителят не изисква, светът ще го направи. Само че по-късно. И много по-жестоко.
    Образованието не е път към щастието. То е път към издържливостта. Това е дълго бягане. Не спринт. Не разходка. Който не тренира, не просто губи – той дори не разбира, че е загубил.

    Коментиран от #27

    13:35 19.02.2026

  • 7 Учителката

    7 0 Отговор
    По големи олигофрени не съм виждала, момчетата мислят само за дрога и футбол, момичетата за чалга и липосукции

    13:38 19.02.2026

  • 8 Тирето

    2 2 Отговор
    Веднага отменете изучаването на Религия…

    Коментиран от #26

    13:40 19.02.2026

  • 9 ХА ХА ХА

    4 0 Отговор
    ТЪРГАШ В ОБРАЗОВАНИЕТО И ЕДНО ПЪЛНО НИЩО И ГОЛЯМО ЛЯ ЛЯ ЛЯ.

    13:41 19.02.2026

  • 10 Сетили се били ...

    6 0 Отговор
    (Трябва да предпазим системата от предстоящата предизборна кампания и опитите за политизиране)... След като един куп нищожества се имплантираха точно с тази цел.... политология, философия, европеистика, социология и куп други паразитни специалности ....

    13:42 19.02.2026

  • 11 Освен екология в педофилска среда

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "Образованието се нуждае":

    И дуално обучение в педофилска среда трябва да има ! По дуалната система ....

    13:45 19.02.2026

  • 12 Калушев се е отепал

    3 0 Отговор
    Щото са искали ректор на СУ да стане и тва вече му е дошло в повече

    13:49 19.02.2026

  • 13 И кой бяха тези

    4 0 Отговор
    стратегически приоритети, нужни за системата? А?

    13:57 19.02.2026

  • 14 3.14К

    8 0 Отговор
    Тези двамата и министъра на Костов, са най-големите виновници за колапса на образованието и превземането му от НПО и налагането на Истанбулската конвенция!

    Коментиран от #25

    14:03 19.02.2026

  • 15 "експертите" в министерството

    3 1 Отговор
    Нещо там Тантра сексуални практики няма ли да включат ? В специализираните кабинети за ученици в неравностойно положение дето по европрограми ги нацвъкаха ? ...

    14:05 19.02.2026

  • 16 Превърнаха университетите

    5 0 Отговор
    в развъдници на гнидички. Това направиха соросоидите .

    14:10 19.02.2026

  • 17 Тома

    6 0 Отговор
    Пременил се Илия пас с тия че и новато правителство същата работа.На хората им се повръща от тези

    14:13 19.02.2026

  • 18 Перо

    5 0 Отговор
    Това министерство е главното, заразено много силно от соросистките НПО!

    14:30 19.02.2026

  • 19 Истината?

    3 0 Отговор
    Днес в училищата учат дневно по 7-8 часа.
    Сутрин от 8 часа до 14 или 15.30 часа следобед.
    Всеки ден имат по даден предмет 2 или 3 часа.
    Това са учениците от 5-7 клас, или от 8-12 клас.

    Коментиран от #24

    14:31 19.02.2026

  • 20 Перо

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение от ФБ":

    Ами това е зомбирането, да не може да се мисли и да управляват унтерменшите! Докато тези унтерменши са печатари на зеленото, това е програма!

    14:37 19.02.2026

  • 21 Едни и същи

    4 0 Отговор
    Поне се въртят едни същи министри , тъй че последователността в реформите е гарантирана.

    14:37 19.02.2026

  • 22 555

    2 0 Отговор
    Не си спомням като министър какво точно направи, но ме впечатли изключително много с коментарите си към мача Пулев - Гасиев. Изключително професионален коментар, личи си, че е бил боксьор и разбира.

    15:09 19.02.2026

  • 23 май май

    3 0 Отговор
    Образованието си беше спокойно и предвидимо, но след 89-а го олиберастихте.

    16:40 19.02.2026

  • 24 май май

    2 0 Отговор

    До коментар #19 от "Истината?":

    Нали трябва да се пише хорариум на даскалята, да си заслужат увеличенията.
    Учениците приключват занятия в 14:30 ч, докато се приберат станало 15 ч. Кога да учат? Кога да пишат домашни? Докато капнат от умора по тъмно ли?

    16:42 19.02.2026

  • 25 май май

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "3.14К":

    Нали трябва да се подтикне стадото към частните училища? Каква е тази наглост с безплатното образование? Това ще се забрани. Трябва да се плаща за всичко.

    16:44 19.02.2026

  • 26 май май

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Тирето":

    Часовете по религия трябва да са СИП, а не ЗИП.

    16:46 19.02.2026

  • 27 май май

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Продължение":

    Писането в училищата изчезна, когато въведоха учебните тетрадки, вкоито всичко е написано, а ученикът само попълва липсващата думичка от изречението.
    Печатарниците на Грухчо яко захлебват от тези тетрадки.

    16:49 19.02.2026

  • 28 май май

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Продължение":

    Прекрасен анализ на ситуацията в българската образователна система.
    Няма дума, която да не е вярна.
    Браво, на този Калин Велков Красимиров!

    17:01 19.02.2026

