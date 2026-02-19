Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Наталия Симеонова започна нов любовен проект със солидни такси

19 Февруари, 2026 13:32 1 905 22

  • наталия симеонова-
  • водеща-
  • море от любов-
  • такса-
  • любов

950 евро струва услугата с персонализирано видео послание и други видове жестове

Наталия Симеонова започна нов любовен проект със солидни такси - 1
Кадър: bTV
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

За мнозина Наталия Симеонова остава „феята на любовта“ - образ, роден от култовото предаване „Море от любов“, което стартира през 2002 г. по ЬТV с продуцент Маги Халваджиян, пише Хот Арена.

Десет години от живота си Наталия посвещава на култовото шоу, превърнало се в телевизионен и социален феномен. „Малко ми е странно да ме наричат фея“, признава тя, „но като събирателен образ на любовта и уважението на хората — приемам го с благодарност.“

В "Море от любов в продължение на 10 години Наталия лекува разбити сърца, събира разделени семейства и връща вярата в доброто. Със своята топлина, тя е „приятелят от екрана“, на когото всеки иска да сподели мъката си. По това време получавала по около 700 писма седмично, касаещи предаването.

Дори след спирането на шоуто тя продължава да помага на хората и тяхната любов. „Много от героите ми продължават да поддържат връзка с мен и да ме поздравяват за празници“, споделя Наталия Симеонова .

Днес емблематичната водеща отново е насочила енергията си към нов проект „От сърце“. Това е платформа, която цели да помогне на хората да изразят любовта си по начин, който остава за цял живот. Тя и екипът ѝ дават старт на проекта на 6 декември 2025 г. с идеята свети Николай Чудотворец да им помага да творят чудеса в живота на хората. Този път Наталия няма да води предаване, а ще предоставя услуга, чрез която всеки човек ще може да изрази най-силните си чувства. На уебсайта на проекта са представени три услуги - изискана „Изненада от сърце", необикновена „Вечеря от сърце“, споделен „Уикенд от сърце“. Цените на всеки от пакетите е на стойност 950 евро. Чрез създаването на персонални видеопослания желаещите могат да изразяват благодарност, обич или да се извинят на любим човек, роднини, приятели или дори колеги. Същността на проекта е да отвориш сърцето си.

Житейската философия на Наталия Симеонова се разкрива най-добре в любимите ѝ думи: обич, благодарност, извинение, прошка, искреност, всеотдайност, морал, духовност, пробуждане. Вероятно затова Наталия не е просто телевизионно лице. Тя е глас. И съвест. И жена. И ако някога отново се върне на екран, това със сигурност няма да бъде заради носталгия, а за да даде на зрителя усещане за зрялост, мъдрост и високи стандарти, които са необходими на родния ефир повече от всякога.


Оценка 1.7 от 11 гласа.
  • 1 студент

    22 1 Отговор
    Ама тази направо ме разтопи като я видях !

    13:35 19.02.2026

  • 2 Дааааа така е

    28 1 Отговор
    Ама екрана няма нищо общо с живота. Тая още ли е охранена или напълнява здраво? Море от мазнина.

    13:35 19.02.2026

  • 3 Асоциацията

    24 1 Отговор
    на Наталия Симеонова с фея е невъзможна.

    13:38 19.02.2026

  • 4 Отчаяни пигита

    28 0 Отговор
    Тази женичка няма грам достойнство и цял живот преследва Денис Ризов от любов (към удобствата : къща, сметки, много ядене). Така и не събира смелост да приеме края в една връзка. Защото така. Океана от любов дави.

    13:38 19.02.2026

  • 5 Хайде няма

    19 0 Отговор
    нужда от нея !

    Коментиран от #19

    13:39 19.02.2026

  • 6 ХАХАХА

    19 0 Отговор
    ПЪРВО ДА ПРИДОБИЕ ЧОВЕШКИ ВИД. И ТВ ПРЕВЪРНАХА В КОЧИНА

    Коментиран от #17

    13:51 19.02.2026

  • 7 разбор

    21 0 Отговор
    Предаване което никой не гледаше но беше пералня на пари.Сега откакто се върна мъжа и от Америка пак обикалят медиите като гладни кучета касапница.А той навремето избяга в САЩ да им покаже как се свири.Ми там уличните музиканти са по-добри от софийската филхармония бе.Там е свирепа конкуренция.Е,поживя под мостовете в Маями и ето го пак тук.

    13:58 19.02.2026

  • 8 Махни се ма лельо

    22 0 Отговор
    Хаха, доста нагло. Решила да захлебва тая противна дебеллана. Отсега ще й кажа - ще претърпи плъне неуспех. Едно, че се е изтъркала и нищо ново не може да измисли, освен това е и доста неприятна, НЕГЛЕДАЕМА, не може да се побере в екрана на телевизора.

    Коментиран от #15

    14:02 19.02.2026

  • 9 Жалка история

    18 1 Отговор
    Жалка история...Същността на проекта е да отвориш сърцето си - сърцето си или порфейла си????
    950 евро за някаква смешна платформа???

    14:02 19.02.2026

  • 10 ХЕХЕХЕХ

    17 0 Отговор
    Феята на МАСТА.

    14:02 19.02.2026

  • 11 Идън

    18 0 Отговор
    Любовта не се нуждае от посредници. Феята търси спонсори за фантазиите си.,,Вечеря от сърце,,,, Изненада от сърце,,... дрън- дрън.

    Коментиран от #16

    14:04 19.02.2026

  • 12 проект значи простоттия за пари

    16 0 Отговор
    Голяма глупост, ама шараните обедняха и надявам се свършиха. Нека се хване да работи нещо реално тоя хипопотам.

    14:10 19.02.2026

  • 13 Цъцъ

    19 0 Отговор
    Тя Натали оправи собствения си любовен живот, че чуждите ли!? 😅 Денис чак в Америка избяга от нея, тя и там го намери да го налази😉

    14:14 19.02.2026

  • 14 Како

    12 0 Отговор
    На изплащане може ли ма ?

    14:18 19.02.2026

  • 15 провинциалист

    10 0 Отговор

    До коментар #8 от "Махни се ма лельо":

    Демокрацията така й се отрази. Виж й снимки от преди това.

    14:27 19.02.2026

  • 16 Идън

    9 0 Отговор

    До коментар #11 от "Идън":

    От пари- също. И по темата за любовта- без блясъци- без ефекти- без шоу... само глас и душа-Joe Cocker-,, I Who Have Noting,,

    14:33 19.02.2026

  • 17 Сила

    11 0 Отговор

    До коментар #6 от "ХАХАХА":

    Тлъстана ...не е дебела , тази женица е ТЛЪСТА !!!! Ужасна е , няма ли си огледало в къщи ....??!

    14:42 19.02.2026

  • 18 чичо Пешо

    12 0 Отговор
    "Житейската философия на Наталия Симеонова се разкрива най-добре в любимите ѝ думи: обич, благодарност, извинение, прошка, искреност, всеотдайност, морал, духовност, пробуждане." => Ами не, по-скоро житейската й философия се отъждествява само с едно: пари, пари и пак пари! :-(

    14:58 19.02.2026

  • 19 И аз така

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Хайде няма":

    казвам, обаче никой не ни пита. Важното е да се усвоят едни кинти.

    15:17 19.02.2026

  • 20 Минчо Бинчо

    9 0 Отговор
    Платформата трябва да се казва Алчната свинкя.

    15:17 19.02.2026

  • 21 Хихата

    1 4 Отговор
    Що така бе, хора? Със сигурност предаването ще бъде доста по-прилично от "Ергенът". Пък за водещата -еми това е руският ген. На младини са стройни и красиви, след това се превръщат в мамаши :)))

    16:29 19.02.2026

  • 22 УФФФФ

    4 1 Отговор
    Навсякъде стари труженички/ци, които претендират да правят нов барр дак. Е не може! Младите нямат никакъв шанс, всички искат до 75 години да ги дават по ТВ...АМАН БЕ.

    16:56 19.02.2026