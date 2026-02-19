Наталия Симеонова започна нов любовен проект със солидни такси

За мнозина Наталия Симеонова остава „феята на любовта“ - образ, роден от култовото предаване „Море от любов“, което стартира през 2002 г. по ЬТV с продуцент Маги Халваджиян, пише Хот Арена.

Десет години от живота си Наталия посвещава на култовото шоу, превърнало се в телевизионен и социален феномен. „Малко ми е странно да ме наричат фея“, признава тя, „но като събирателен образ на любовта и уважението на хората — приемам го с благодарност.“

В "Море от любов в продължение на 10 години Наталия лекува разбити сърца, събира разделени семейства и връща вярата в доброто. Със своята топлина, тя е „приятелят от екрана“, на когото всеки иска да сподели мъката си. По това време получавала по около 700 писма седмично, касаещи предаването.

Дори след спирането на шоуто тя продължава да помага на хората и тяхната любов. „Много от героите ми продължават да поддържат връзка с мен и да ме поздравяват за празници“, споделя Наталия Симеонова .

Днес емблематичната водеща отново е насочила енергията си към нов проект „От сърце“. Това е платформа, която цели да помогне на хората да изразят любовта си по начин, който остава за цял живот. Тя и екипът ѝ дават старт на проекта на 6 декември 2025 г. с идеята свети Николай Чудотворец да им помага да творят чудеса в живота на хората. Този път Наталия няма да води предаване, а ще предоставя услуга, чрез която всеки човек ще може да изрази най-силните си чувства. На уебсайта на проекта са представени три услуги - изискана „Изненада от сърце", необикновена „Вечеря от сърце“, споделен „Уикенд от сърце“. Цените на всеки от пакетите е на стойност 950 евро. Чрез създаването на персонални видеопослания желаещите могат да изразяват благодарност, обич или да се извинят на любим човек, роднини, приятели или дори колеги. Същността на проекта е да отвориш сърцето си.

Житейската философия на Наталия Симеонова се разкрива най-добре в любимите ѝ думи: обич, благодарност, извинение, прошка, искреност, всеотдайност, морал, духовност, пробуждане. Вероятно затова Наталия не е просто телевизионно лице. Тя е глас. И съвест. И жена. И ако някога отново се върне на екран, това със сигурност няма да бъде заради носталгия, а за да даде на зрителя усещане за зрялост, мъдрост и високи стандарти, които са необходими на родния ефир повече от всякога.