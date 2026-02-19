Новини
Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Иран. Техеран: Имаме право да обогатяваме уран

19 Февруари, 2026 12:19 6 027 33

Никоя страна не може да лиши Иран от правото да обогатява уран, заяви директорът на иранската ядрена програма. Очаква се в близките дни САЩ да извършат удари по Иран.

Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Иран. Техеран: Имаме право да обогатяваме уран - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Полският премиер Доналд Туск призова днес поляците, пребиваващи в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които възнамеряват да пътуват до Ислямската република, да се откажат от плановете си, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Възможността за горещ конфликт е реална и евакуацията няма да бъде опция в близко бъдеще, подчерта той.

„Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна“, обърна се полският премиер към своите сънародници.

Той подчерта, че не иска да плаши никого, но възможността за горещ конфликт в Иран е напълно реална. Премиерът на Полша добави, че след няколко или след няколко десетки часа евакуацията няма да бъде опция.

Туск призова неговото искане да бъде взето сериозно и повтори, че в случай на горещ конфликт никой няма да може да гарантира възможности за евакуация на полските граждани.

През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а Техеран обяви, че в случай на агресия ще отговори с атака срещу американски военни съоръжения в региона. Телевизия Си Би Ес Нюз съобщи вчера, че Пентагонът временно прехвърля част от персонала си от Близкия изток в Европа и САЩ във връзка с евентуална атака на Вашингтон срещу Иран и потенциален ответен удар от страна на Техеран.

Директорът на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами заяви днес, че никоя страна не може да лиши Иран от правото му да обогатява уран в контекста на обтегнатите отношения между Вашингтон и Техеран и преговорите за постигане на споразумение за иранската ядрена програма, предаде Франс прес, пише БТА.

"Основата на ядрената промишленост е обогатяването. Независимо какво желаете да правите по време на процеса на ядрено делене ще имате нужда от ядрено гориво", заяви Еслами във видеозапис, публикуван от иранския ежедневник "Етемад".

"Иранската ядрена програма се развива в съответствие с правилата на Международната агенция за атомна енергия и никоя страна не може да лиши Иран от правото му да извлича ползи от тази технология по мирен начин", допълни той.

Изявлението на Мохамад Еслами свидетелства за непоколебимата увереност на Техеран да продължи с обогатяването на уран, след като САЩ предупредиха Иран тази сряда, че било "мъдро" да сключи споразумение, като Вашингтон отново заплаши Ислямската република с военна намеса, ако средствата на дипломацията не дадат успешни резултати, отбелязва АФП.

Този вторник Техеран и Вашингтон проведоха в Женева втория кръг от преговори за иранската ядрена програма с посредничеството на Оман. Двете страни се споразумяха да продължат дискусиите, като същевременно подчертаха, че все още са твърде далеч от достигането до консенсус.

САЩ неколкократно настояха Иран да се откаже от обогатяването на уран, като същевременно заявиха, че всяко бъдещо споразумение между двете страни трябва да предвижда и ограничаване на програмата за балистични ракети на Иран, както и подкрепата за въоръжени групировки.


Иран (Ислямска Република)
Оценка 3.4 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Някой

    51 2 Отговор
    Мелето се заформя. Лошото е, че ще го отнесем и ние. Къде директно, къде индиректно.
    Гълъба на мира ще решава поредната война, запалена от него. Дайте му една Нобелова награда за мир, че да миряса.

    12:20 19.02.2026

  • 2 да питам

    11 34 Отговор
    верно ли Пуся ще спаси приятелите си Мадуро, Мигел и Аятолаха ?

    Коментиран от #33

    12:20 19.02.2026

  • 3 Махараминдри баба

    33 8 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #21

    12:21 19.02.2026

  • 4 Махараминдри баба

    23 8 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    Коментиран от #12

    12:21 19.02.2026

  • 5 Махараминдри баба

    16 8 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #9

    12:21 19.02.2026

  • 6 Пич

    21 7 Отговор
    Много ми е любопитно, дали в Иран са успяли с обогатяването! За събиране, първо ще го разберат американците и съюзниците им!

    Коментиран от #20

    12:21 19.02.2026

  • 7 Махараминдри баба

    18 7 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    12:21 19.02.2026

  • 8 гост

    8 16 Отговор
    Дойде време за Християнска Революция 2026 год...стига терор и фанатична религия...

    12:23 19.02.2026

  • 9 Ха-ха

    11 18 Отговор

    До коментар #5 от "Махараминдри баба":

    Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !

    12:23 19.02.2026

  • 10 Кривоверен алкаш

    6 27 Отговор
    Право на обогатяване до 60 процента,за граждански цели...там не вярвам някой да Ви прави проблеми,виж обогатяване до 90 и повече,няма кой да Ви разреши,нито САЩ нито Израел...

    Коментиран от #15, #16

    12:25 19.02.2026

  • 11 когато става дума за евакуация от

    5 1 Отговор
    мюсюлмански държави казвайте в женски род
    там са само жени от ес омъжени за местни

    12:27 19.02.2026

  • 12 Ха-ха

    2 7 Отговор

    До коментар #4 от "Махараминдри баба":

    Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.

    12:28 19.02.2026

  • 13 Въпрос

    26 6 Отговор
    Защо сащ ще имат атомни бомби както и Израел с Иран да няма ? Защото ей това се случва като нямаш ядрено оръжие..ще те плащат бомбят и убиват.Зящо сащ ще обогатяват уран и ще имат атомни електроцентрали а Иран да нямат? Защото искат Иран да бъде финансово и икономически унищожен и да има социални бунтове и сащ и Израел да ги подпомагат тези бунтове и да стане като в Либия ,сиреч Иран да бъде унищожен а Израел да се кефи и да продължава да унищожава света ..сащ са пионките и под.метките на евреите

    Коментиран от #17

    12:28 19.02.2026

  • 14 Механик

    6 2 Отговор
    Вижте на снимката, какво има на гърба тоя "служещ"!
    Пирата не може без пиратски знак.

    12:34 19.02.2026

  • 15 Механик

    16 2 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    А кой разреши на САЩ и Израел? М?

    Коментиран от #18

    12:35 19.02.2026

  • 16 Кривоверен алкаш

    3 14 Отговор

    До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":

    Колкото и минуси да слага мизерното племе,трябва да разберат в кухите шамандури на раменете си че няма кой да им разреши..приемете го макар че Ви е трудно с тази пуста една гънка в северното полукълбо на изсъхналият мозък...

    Коментиран от #25

    12:36 19.02.2026

  • 17 Иран не може да има

    4 12 Отговор

    До коментар #13 от "Въпрос":

    ЯО. Само 9 държави могат. Иран няма такова право.

    Коментиран от #22

    12:37 19.02.2026

  • 18 Има си договор

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "Механик":

    разбира се. Спазва се от всички.

    12:38 19.02.2026

  • 19 Знайко

    3 7 Отговор
    То е ясно ,че ще ви облъскат.Този път ще е страшно.И ходжите да започват да се молят на Аллах.Че помощ от другаде йок.А и мошетата няма да пропуснат да ви клъвнат пак.Ако измислите как да клъвнете някой от двата авионосеца с някоя нова подводна технология.,ще е голямо зрелище.А и шок за Бая Донча и янките.Но това е в сферата на фантастиката.Бункерния може да извади някой коз от окъсания ръкав.

    12:41 19.02.2026

  • 20 Не са успели

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    но са на път да успеят. Затова и Тръмп ги натисна.

    12:42 19.02.2026

  • 21 Казуар

    4 8 Отговор

    До коментар #3 от "Махараминдри баба":

    И за четири години не могат да превземат Донбас. В Украйна руснаците имат над 700000 войника.

    13:01 19.02.2026

  • 22 Иран

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Иран не може да има":

    ще е десетата държава, иначе ще хвърчат ярмулки и плитки.

    Коментиран от #24

    13:04 19.02.2026

  • 23 да питам

    8 0 Отговор
    Верно ли жидовете искат да владеят цялата вселена?

    13:07 19.02.2026

  • 24 Няма как

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Иран":

    да стане. Нови държави по този договор на се допускат.

    13:07 19.02.2026

  • 25 съдрана шекелка

    4 1 Отговор

    До коментар #16 от "Кривоверен алкаш":

    Що не се pъгаш mpшо куха 4футска.

    Коментиран от #26

    13:11 19.02.2026

  • 26 Кривоверен алкаш

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "съдрана шекелка":

    Манннннафите да те наругат теб...няколко пъти...

    Коментиран от #27

    13:23 19.02.2026

  • 27 Съдрана шекелка

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Кривоверен алкаш":

    Да го папкаш сополив, подметко.

    13:38 19.02.2026

  • 28 Охотник

    5 1 Отговор
    Точно сега ВМС на Иран, Русия и Китай имат учения, в Ормузкият залив. САЩ разположиха две ударни групи, на ВМС. Израел не спират, да дразнят Иран. Какво очаквате да се случи. Алчността, за ресурси и търговските пътища. Не зачита човешкият живот. Спрете да се делите, на фили, и фоби. В такъв свят ли трябва да живеем. Всички губим, при мащабен конфликт. Камо ли ако има радиационно замърсяване.

    16:13 19.02.2026

  • 29 Прям

    6 1 Отговор
    Не може американците да се месят навсякъде по света. Оказва се че са най- големите терористи. Имат право да претендират само ако са си унищожили всички атомни оръжия.

    Коментиран от #30, #31, #32

    16:55 19.02.2026

  • 33 Лгбт тротинетка

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "да питам":

    Вземи си заври нещо в кафявата точка та да мирясаш

    19:28 19.02.2026

