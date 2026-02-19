Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Иран. Техеран: Имаме право да обогатяваме уран

Полският премиер Доналд Туск призова днес поляците, пребиваващи в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които възнамеряват да пътуват до Ислямската република, да се откажат от плановете си, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Възможността за горещ конфликт е реална и евакуацията няма да бъде опция в близко бъдеще, подчерта той.

„Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна“, обърна се полският премиер към своите сънародници.

Той подчерта, че не иска да плаши никого, но възможността за горещ конфликт в Иран е напълно реална. Премиерът на Полша добави, че след няколко или след няколко десетки часа евакуацията няма да бъде опция.

Туск призова неговото искане да бъде взето сериозно и повтори, че в случай на горещ конфликт никой няма да може да гарантира възможности за евакуация на полските граждани.

През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а Техеран обяви, че в случай на агресия ще отговори с атака срещу американски военни съоръжения в региона. Телевизия Си Би Ес Нюз съобщи вчера, че Пентагонът временно прехвърля част от персонала си от Близкия изток в Европа и САЩ във връзка с евентуална атака на Вашингтон срещу Иран и потенциален ответен удар от страна на Техеран.

Директорът на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами заяви днес, че никоя страна не може да лиши Иран от правото му да обогатява уран в контекста на обтегнатите отношения между Вашингтон и Техеран и преговорите за постигане на споразумение за иранската ядрена програма, предаде Франс прес, пише БТА.

"Основата на ядрената промишленост е обогатяването. Независимо какво желаете да правите по време на процеса на ядрено делене ще имате нужда от ядрено гориво", заяви Еслами във видеозапис, публикуван от иранския ежедневник "Етемад".

"Иранската ядрена програма се развива в съответствие с правилата на Международната агенция за атомна енергия и никоя страна не може да лиши Иран от правото му да извлича ползи от тази технология по мирен начин", допълни той.

Изявлението на Мохамад Еслами свидетелства за непоколебимата увереност на Техеран да продължи с обогатяването на уран, след като САЩ предупредиха Иран тази сряда, че било "мъдро" да сключи споразумение, като Вашингтон отново заплаши Ислямската република с военна намеса, ако средствата на дипломацията не дадат успешни резултати, отбелязва АФП.

Този вторник Техеран и Вашингтон проведоха в Женева втория кръг от преговори за иранската ядрена програма с посредничеството на Оман. Двете страни се споразумяха да продължат дискусиите, като същевременно подчертаха, че все още са твърде далеч от достигането до консенсус.

САЩ неколкократно настояха Иран да се откаже от обогатяването на уран, като същевременно заявиха, че всяко бъдещо споразумение между двете страни трябва да предвижда и ограничаване на програмата за балистични ракети на Иран, както и подкрепата за въоръжени групировки.