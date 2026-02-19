Полша призова гражданите си незабавно да напуснат Иран. Техеран: Имаме право да обогатяваме уран

Полският премиер Доналд Туск призова днес поляците, пребиваващи в Иран, незабавно да напуснат страната, а онези, които възнамеряват да пътуват до Ислямската република, да се откажат от плановете си, предаде полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.
Възможността за горещ конфликт е реална и евакуацията няма да бъде опция в близко бъдеще, подчерта той.
„Моля, напуснете Иран незабавно и при никакви обстоятелства не пътувайте до тази страна“, обърна се полският премиер към своите сънародници.
Той подчерта, че не иска да плаши никого, но възможността за горещ конфликт в Иран е напълно реална. Премиерът на Полша добави, че след няколко или след няколко десетки часа евакуацията няма да бъде опция.
Туск призова неговото искане да бъде взето сериозно и повтори, че в случай на горещ конфликт никой няма да може да гарантира възможности за евакуация на полските граждани.
През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп многократно заплаши Иран с намеса, включително военна атака. САЩ засилиха военното си присъствие в Близкия изток, а Техеран обяви, че в случай на агресия ще отговори с атака срещу американски военни съоръжения в региона. Телевизия Си Би Ес Нюз съобщи вчера, че Пентагонът временно прехвърля част от персонала си от Близкия изток в Европа и САЩ във връзка с евентуална атака на Вашингтон срещу Иран и потенциален ответен удар от страна на Техеран.
Директорът на Иранската организация за атомна енергия Мохамад Еслами заяви днес, че никоя страна не може да лиши Иран от правото му да обогатява уран в контекста на обтегнатите отношения между Вашингтон и Техеран и преговорите за постигане на споразумение за иранската ядрена програма, предаде Франс прес, пише БТА.
"Основата на ядрената промишленост е обогатяването. Независимо какво желаете да правите по време на процеса на ядрено делене ще имате нужда от ядрено гориво", заяви Еслами във видеозапис, публикуван от иранския ежедневник "Етемад".
"Иранската ядрена програма се развива в съответствие с правилата на Международната агенция за атомна енергия и никоя страна не може да лиши Иран от правото му да извлича ползи от тази технология по мирен начин", допълни той.
Изявлението на Мохамад Еслами свидетелства за непоколебимата увереност на Техеран да продължи с обогатяването на уран, след като САЩ предупредиха Иран тази сряда, че било "мъдро" да сключи споразумение, като Вашингтон отново заплаши Ислямската република с военна намеса, ако средствата на дипломацията не дадат успешни резултати, отбелязва АФП.
Този вторник Техеран и Вашингтон проведоха в Женева втория кръг от преговори за иранската ядрена програма с посредничеството на Оман. Двете страни се споразумяха да продължат дискусиите, като същевременно подчертаха, че все още са твърде далеч от достигането до консенсус.
САЩ неколкократно настояха Иран да се откаже от обогатяването на уран, като същевременно заявиха, че всяко бъдещо споразумение между двете страни трябва да предвижда и ограничаване на програмата за балистични ракети на Иран, както и подкрепата за въоръжени групировки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Някой
Гълъба на мира ще решава поредната война, запалена от него. Дайте му една Нобелова награда за мир, че да миряса.
12:20 19.02.2026
2 да питам
Коментиран от #33
12:20 19.02.2026
3 Махараминдри баба
Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби
Коментиран от #21
12:21 19.02.2026
4 Махараминдри баба
Фидел Кастро 1992 г.
Коментиран от #12
12:21 19.02.2026
5 Махараминдри баба
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #9
12:21 19.02.2026
6 Пич
Коментиран от #20
12:21 19.02.2026
7 Махараминдри баба
12:21 19.02.2026
8 гост
12:23 19.02.2026
9 Ха-ха
До коментар #5 от "Махараминдри баба":Значи по тези данни излиза, че убитите руснаци са над 10 000 000, тъй като руските жертви са 7 пъти повече от украинските. Ужас !
12:23 19.02.2026
10 Кривоверен алкаш
Коментиран от #15, #16
12:25 19.02.2026
11 когато става дума за евакуация от
там са само жени от ес омъжени за местни
12:27 19.02.2026
12 Ха-ха
До коментар #4 от "Махараминдри баба":Следващата война ще бъде между теб и Наполеон, султан Сюлейман Великолепни, Александър Македонски и Гай Юлий Цезар.
12:28 19.02.2026
13 Въпрос
Коментиран от #17
12:28 19.02.2026
14 Механик
Пирата не може без пиратски знак.
12:34 19.02.2026
15 Механик
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":А кой разреши на САЩ и Израел? М?
Коментиран от #18
12:35 19.02.2026
16 Кривоверен алкаш
До коментар #10 от "Кривоверен алкаш":Колкото и минуси да слага мизерното племе,трябва да разберат в кухите шамандури на раменете си че няма кой да им разреши..приемете го макар че Ви е трудно с тази пуста една гънка в северното полукълбо на изсъхналият мозък...
Коментиран от #25
12:36 19.02.2026
17 Иран не може да има
До коментар #13 от "Въпрос":ЯО. Само 9 държави могат. Иран няма такова право.
Коментиран от #22
12:37 19.02.2026
18 Има си договор
До коментар #15 от "Механик":разбира се. Спазва се от всички.
12:38 19.02.2026
19 Знайко
12:41 19.02.2026
20 Не са успели
До коментар #6 от "Пич":но са на път да успеят. Затова и Тръмп ги натисна.
12:42 19.02.2026
21 Казуар
До коментар #3 от "Махараминдри баба":И за четири години не могат да превземат Донбас. В Украйна руснаците имат над 700000 войника.
13:01 19.02.2026
22 Иран
До коментар #17 от "Иран не може да има":ще е десетата държава, иначе ще хвърчат ярмулки и плитки.
Коментиран от #24
13:04 19.02.2026
23 да питам
13:07 19.02.2026
24 Няма как
До коментар #22 от "Иран":да стане. Нови държави по този договор на се допускат.
13:07 19.02.2026
25 съдрана шекелка
До коментар #16 от "Кривоверен алкаш":Що не се pъгаш mpшо куха 4футска.
Коментиран от #26
13:11 19.02.2026
26 Кривоверен алкаш
До коментар #25 от "съдрана шекелка":Манннннафите да те наругат теб...няколко пъти...
Коментиран от #27
13:23 19.02.2026
27 Съдрана шекелка
До коментар #26 от "Кривоверен алкаш":Да го папкаш сополив, подметко.
13:38 19.02.2026
28 Охотник
16:13 19.02.2026
29 Прям
Коментиран от #30, #31, #32
16:55 19.02.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Лгбт тротинетка
До коментар #2 от "да питам":Вземи си заври нещо в кафявата точка та да мирясаш
19:28 19.02.2026