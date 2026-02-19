Зеленски очаква продължаване на преговорите с Русия в Швейцария

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че следващият кръг преговори с Русия за прекратяване на войната ще се проведе в Швейцария, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той отбеляза, че преговорите в Женева с посредничеството на САЩ са били незадоволителни и призова за тяхното продължаване този месец.

Зеленски подчерта значението на участието на европейски страни в преговорите, въпреки че Русия се противопоставя на това. Той също така повтори желанието си да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да се сложи бърз край на конфликта.

Украинският президент изрази също признателност към Обединените арабски емирства, където се проведе първият кръг преговори в Абу Даби, и похвали ролята на САЩ в наблюдението на възможно бъдещо примирие, без да навлиза в подробности.