Зеленски очаква продължаване на преговорите с Русия в Швейцария

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че следващият кръг преговори с Русия за прекратяване на войната ще се проведе в Швейцария, предаде ДПА, цитирана от БТА.
Той отбеляза, че преговорите в Женева с посредничеството на САЩ са били незадоволителни и призова за тяхното продължаване този месец.
Зеленски подчерта значението на участието на европейски страни в преговорите, въпреки че Русия се противопоставя на това. Той също така повтори желанието си да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да се сложи бърз край на конфликта.
Украинският президент изрази също признателност към Обединените арабски емирства, където се проведе първият кръг преговори в Абу Даби, и похвали ролята на САЩ в наблюдението на възможно бъдещо примирие, без да навлиза в подробности.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 КАПИТУЛАЦИЯ НАЦИСТЕ
13:29 19.02.2026
2 Голямо подмазване на Тръмп
13:30 19.02.2026
3 оня с коня
чакай малко бой да ядете па пак ще правите преговори зима е все пак
13:31 19.02.2026
4 Анатолий АЕМГЕРОВ
13:31 19.02.2026
5 Много е късно за капитулация.
До коментар #1 от "КАПИТУЛАЦИЯ НАЦИСТЕ":Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.
13:32 19.02.2026
6 Атина Палада
13:32 19.02.2026
7 Атина Палада
13:33 19.02.2026
8 Мое си чака
Русия вече разбра. Дали ще подпише мир или не, войната с европейците вече е неизбежна. Е, както са загряли добре сега, няма смисъл да си губят формата...
Плюс това, Одеса е руски град, защо да го оставят на Натото? Тръмп задигна цяла Венецуела, без да имат нищо общо с тази страна, а тука, цялата укра си е руска покрайнина, така и така... Пък натовците какво и те се слагат в касите за износ? Те нямат нищо общо с тази руска територия...
13:34 19.02.2026
9 "Огромни загуби за руската петролна
13:36 19.02.2026
10 Лука
До коментар #1 от "КАПИТУЛАЦИЯ НАЦИСТЕ":Нацистите са в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .
13:37 19.02.2026
11 Атина Палада
13:39 19.02.2026
12 "Русия ударно намалява сондирането на
13:41 19.02.2026
13 обективен
13:42 19.02.2026
14 дядото
13:43 19.02.2026
15 Няма как
До коментар #13 от "обективен":да постави проруско правителство в Украйна. Невъзможно е, дори след 100г.
13:46 19.02.2026
16 Атина Палада
13:50 19.02.2026
17 НАРКОЛОГ
13:57 19.02.2026
18 ЛЕЛИИИ
До коментар #9 от ""Огромни загуби за руската петролна":РУСИЯ ПАК ФАЛИРА
ЛЕЛИИИИИИ НЯМАТ СВЪРШВАНЕ УКРОТЪПАНА...РИТЕ
АЙДЕ
АБЕ КО ПРАЙ НА.....СИРСКИ БЕ
НЕЩО КАКТО В СУДЖА ЛИ
13:57 19.02.2026
19 Няма друг начин,
До коментар #16 от "Атина Палада":ако искаме траен мир, трябва да работим повече.
13:57 19.02.2026
20 ПЪРВОДИГНАЛНО СИ ПРАВ
До коментар #5 от "Много е късно за капитулация.":НО ИМА И ДОБРА СТРАНА
НАТО И ЕС СИ ПОКАЗАХА ОЗЪБЕНАТА МУЦУНА
И ВЕЧЕ НЕ СТАВА ДУМА САМО ЗА УКРАИНСКИТЕ ДЕБИЛИ А ЗА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ
14:00 19.02.2026
21 Тръмп
Ако може ДНР и ЛНР да станат демилитаризирана свободна икономическа зона“, управлявани от Съвета за мир“ на Доналд Тръмп. Да няма нито руснаци, нито украинци там. САЩ ще управляват.
14:02 19.02.2026
22 АМИ ВЪЗМОЖНО Е
До коментар #7 от "Атина Палада":ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И ПОЛША ША МИНАВА ЗАПАДНО ОТ ЛВОВ
14:03 19.02.2026
23 ДългоИме
14:07 19.02.2026
24 Евроджендър
14:28 19.02.2026
25 И аз така
До коментар #12 от ""Русия ударно намалява сондирането на":чух като бях до Женския пазар.
14:31 19.02.2026
26 "Заради спирането на Telegram:
14:35 19.02.2026
27 Очаква
з...адник
15:24 19.02.2026
28 МГАНЧЕВ
А какво ще прави ако преговорите имат резултат, кой ще положи подпис за Украйна ?
Ако той подпише постигнатия резултат не поражда задължения за Украйна, през. Зеле е д изтекъл мандат.
16:36 20.02.2026