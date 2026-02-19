Новини
Зеленски очаква продължаване на преговорите с Русия в Швейцария
  Тема: Украйна

Зеленски очаква продължаване на преговорите с Русия в Швейцария

19 Февруари, 2026 13:27 947 28

Украинският президент настоява за европейско участие и бърз край на войната

Зеленски очаква продължаване на преговорите с Русия в Швейцария - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че следващият кръг преговори с Русия за прекратяване на войната ще се проведе в Швейцария, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Той отбеляза, че преговорите в Женева с посредничеството на САЩ са били незадоволителни и призова за тяхното продължаване този месец.

Зеленски подчерта значението на участието на европейски страни в преговорите, въпреки че Русия се противопоставя на това. Той също така повтори желанието си да се срещне с руския президент Владимир Путин, за да се сложи бърз край на конфликта.

Украинският президент изрази също признателност към Обединените арабски емирства, където се проведе първият кръг преговори в Абу Даби, и похвали ролята на САЩ в наблюдението на възможно бъдещо примирие, без да навлиза в подробности.


Украйна
  • 1 КАПИТУЛАЦИЯ НАЦИСТЕ

    15 2 Отговор
    Само КАПИТУЛАЦИЯ

    Коментиран от #5, #10

    13:29 19.02.2026

  • 2 Голямо подмазване на Тръмп

    12 2 Отговор
    ама какво да направи, трябва да е в добри отношения със САЩ.

    13:30 19.02.2026

  • 3 оня с коня

    16 3 Отговор
    ТОЯ НАЦИСТна КЪДЕ СЕ Е РАЗБЪРЗАЛ?

    чакай малко бой да ядете па пак ще правите преговори зима е все пак

    13:31 19.02.2026

  • 4 Анатолий АЕМГЕРОВ

    13 3 Отговор
    Украйнският клоун хихи

    13:31 19.02.2026

  • 5 Много е късно за капитулация.

    3 12 Отговор

    До коментар #1 от "КАПИТУЛАЦИЯ НАЦИСТЕ":

    Русия пропусна момента, капитулацията трябваше да стане още февруари 2022. Ако Путин, беше успял тогава да направи един светкавичен преврат на властта в Киев, каквато е и целта на СВО, можеше Русия да има някаква изгода от тази операция. На този етап, каквото и да направи Русия, негативите са за нея. На практика, шансът Украйна да бъде под политическото влияние на Москва е равен точно на 0. В момента Русия вреди най-много на себе си.

    Коментиран от #20

    13:32 19.02.2026

  • 6 Атина Палада

    5 11 Отговор
    Капитулацията на Русийка е близо!

    13:32 19.02.2026

  • 7 Атина Палада

    3 12 Отговор
    След края на СВО,Русия ще бъде разделена м/у Китай и Украйна.

    Коментиран от #22

    13:33 19.02.2026

  • 8 Мое си чака

    14 3 Отговор
    кво от това?
    Русия вече разбра. Дали ще подпише мир или не, войната с европейците вече е неизбежна. Е, както са загряли добре сега, няма смисъл да си губят формата...
    Плюс това, Одеса е руски град, защо да го оставят на Натото? Тръмп задигна цяла Венецуела, без да имат нищо общо с тази страна, а тука, цялата укра си е руска покрайнина, така и така... Пък натовците какво и те се слагат в касите за износ? Те нямат нищо общо с тази руска територия...

    13:34 19.02.2026

  • 9 "Огромни загуби за руската петролна

    3 7 Отговор
    и газова индустрия заради украинските дронове. Украинските въздушни атаки, най-вече с далекобойни дронове, са нанесли преки и косвени щети и поражения от около 1 трилион рубли на руския петролен и газов сектор само за няколко месеца. Поради нарастващия брой атаки с дронове и саботажни актове в Русия, застрахователните компании в страната не искат да правят застраховки "на тази тема", защото е нерентабилно, загубите за тях растат експоненциално."

    Коментиран от #18

    13:36 19.02.2026

  • 10 Лука

    2 8 Отговор

    До коментар #1 от "КАПИТУЛАЦИЯ НАЦИСТЕ":

    Нацистите са в русия ,тя отговаря на почти всички критерии за фашистка държава .

    13:37 19.02.2026

  • 11 Атина Палада

    7 2 Отговор
    Русия и Украйна ще си играят на преговори докато Европейските желаещи развеят белия байряк:)))

    13:39 19.02.2026

  • 12 "Русия ударно намалява сондирането на

    2 5 Отговор
    нефт, поради липса на средства. Руските производители на петрол намалиха добива на петрол до най-ниското ниво в историята. Сривът се дължи на строгите американски санкции, но също и на липса на средства. „Руските компаниите са преминали в режим на спестяване на парични средства и други икономии в дейността."

    Коментиран от #25

    13:41 19.02.2026

  • 13 обективен

    9 1 Отговор
    Явно е че , този не разбра как Путин ще вземе каквото си иска , без значение колко му струва !! От 44 мил. сега украинците са по малко и от 30 , а площта им е 666 600 хил. кв. км.

    Коментиран от #15

    13:42 19.02.2026

  • 14 дядото

    2 5 Отговор
    путин си не става,а всички знаем какво трябва да очаква

    13:43 19.02.2026

  • 15 Няма как

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "обективен":

    да постави проруско правителство в Украйна. Невъзможно е, дори след 100г.

    13:46 19.02.2026

  • 16 Атина Палада

    4 3 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    Коментиран от #19

    13:50 19.02.2026

  • 17 НАРКОЛОГ

    3 1 Отговор
    НУ И НАРКОМАН . И ЛУДИ КОИТО ИНВИСТИРАТ В НЕГО ЗА ИЗБИВАНЕ НА СЛАВЯНСТВОТО.

    13:57 19.02.2026

  • 18 ЛЕЛИИИ

    3 1 Отговор

    До коментар #9 от ""Огромни загуби за руската петролна":

    РУСИЯ ПАК ФАЛИРА
    ЛЕЛИИИИИИ НЯМАТ СВЪРШВАНЕ УКРОТЪПАНА...РИТЕ
    АЙДЕ
    АБЕ КО ПРАЙ НА.....СИРСКИ БЕ
    НЕЩО КАКТО В СУДЖА ЛИ

    13:57 19.02.2026

  • 19 Няма друг начин,

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    ако искаме траен мир, трябва да работим повече.

    13:57 19.02.2026

  • 20 ПЪРВОДИГНАЛНО СИ ПРАВ

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Много е късно за капитулация.":

    НО ИМА И ДОБРА СТРАНА
    НАТО И ЕС СИ ПОКАЗАХА ОЗЪБЕНАТА МУЦУНА
    И ВЕЧЕ НЕ СТАВА ДУМА САМО ЗА УКРАИНСКИТЕ ДЕБИЛИ А ЗА КОАЛИЦИЯТА НА ЖЕЛАЕЩИТЕ

    14:00 19.02.2026

  • 21 Тръмп

    2 2 Отговор
    измислил решение:

    Ако може ДНР и ЛНР да станат демилитаризирана свободна икономическа зона“, управлявани от Съвета за мир“ на Доналд Тръмп. Да няма нито руснаци, нито украинци там. САЩ ще управляват.

    14:02 19.02.2026

  • 22 АМИ ВЪЗМОЖНО Е

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "Атина Палада":

    ГРАНИЦАТА МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ И ПОЛША ША МИНАВА ЗАПАДНО ОТ ЛВОВ

    14:03 19.02.2026

  • 23 ДългоИме

    0 1 Отговор
    Гладна, пардон "зелена" кокошка - просо сънува!

    14:07 19.02.2026

  • 24 Евроджендър

    1 2 Отговор
    Вие неразбрахте че войната не е за някаква Украйна ,тя е за спасение на долара,а еврото е дъщерна валута на долара, Путин много добре знае това,за да избегне война с ЕС трябва да го демилитаризира и както виждаме успява ,а що се касае е за Украйна ,то тя може да бъде размазана за около 30мин.Има и друга опция всичко да един театър организиран от хората които реално държат властта в света ,а Путин , Тръмп и лидерите на ЕС да са само пионки ,предстои да видим

    14:28 19.02.2026

  • 25 И аз така

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от ""Русия ударно намалява сондирането на":

    чух като бях до Женския пазар.

    14:31 19.02.2026

  • 26 "Заради спирането на Telegram:

    2 1 Отговор
    Редица руски градове се готвят за протести. От кметствата не им дават разрешения за протест и ги заплашват с подвеждане под отговорност „за екстремизъм. На 10 февруари Роскомнадзор обяви, че ще ограничени и Telegram, единствената останала връзка на руснаците с външния свят. Срещу блокирането се обявиха не само отделни граждански движения и активисти, но и Z-общността и руските военни."

    14:35 19.02.2026

  • 27 Очаква

    3 0 Отговор
    Ритник в трътлестия си
    з...адник

    15:24 19.02.2026

  • 28 МГАНЧЕВ

    0 0 Отговор
    А през. Зеле дали си отмени онзи Указ, с който забраняваше преговори с Русия ?
    А какво ще прави ако преговорите имат резултат, кой ще положи подпис за Украйна ?
    Ако той подпише постигнатия резултат не поражда задължения за Украйна, през. Зеле е д изтекъл мандат.

    16:36 20.02.2026

Новини по държави:
