Турция осъди гръцка концесия за газови проучвания южно от Крит

Турското министерство на отбраната осъди „едностранните действия“ на Гърция в зона южно от остров Крит, за която консорциум, воден от американската петролна компания Chevron, получи в понеделник ексклузивна концесия за проучвания за находища на природен газ, съобщи Ройтерс, предава БТА.

В позиция, обявена на брифинг днес, турското ведомство се позова на меморандума, подписан между Турция и Либия през 2019 г., който определя разграничаването на изключителните икономически зони на двете страни в Средиземно море южно от Крит. Според Гърция обаче турско-либийското споразумение е незаконно, тъй като не признава изключителната икономическа зона, произтичаща от Крит и други гръцки острови в региона.

От турското министерство заявиха, че концесията, предоставена на „Шеврон“, макар и да не засяга пряко правата, за които претендира Анкара, нарушава либийската морска юрисдикция съгласно въпросния меморандум.

„Продължаваме да оказваме необходимата подкрепа на либийските власти да предприемат действия срещу тези едностранни и незаконни действия на Гърция“, се посочва в съобщението.

Според Ройтерс споразумението на Атина с консорциум на „Шеврон“ и гръцката енергийна компания Hellenic Energy удвоява морските пространства, предоставени на концесия за проучвания.