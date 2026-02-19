Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Свят »
Турция »
Турция осъди гръцка концесия за газови проучвания южно от Крит

Турция осъди гръцка концесия за газови проучвания южно от Крит

19 Февруари, 2026 13:14, обновена 19 Февруари, 2026 13:17 1 415 7

  • гърция-
  • турция-
  • проучвания-
  • природен газ

Анкара твърди, че решението нарушава либийската морска юрисдикция и се позова на меморандума с Либия от 2019 г.

Турция осъди гръцка концесия за газови проучвания южно от Крит - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Турското министерство на отбраната осъди „едностранните действия“ на Гърция в зона южно от остров Крит, за която консорциум, воден от американската петролна компания Chevron, получи в понеделник ексклузивна концесия за проучвания за находища на природен газ, съобщи Ройтерс, предава БТА.

В позиция, обявена на брифинг днес, турското ведомство се позова на меморандума, подписан между Турция и Либия през 2019 г., който определя разграничаването на изключителните икономически зони на двете страни в Средиземно море южно от Крит. Според Гърция обаче турско-либийското споразумение е незаконно, тъй като не признава изключителната икономическа зона, произтичаща от Крит и други гръцки острови в региона.

От турското министерство заявиха, че концесията, предоставена на „Шеврон“, макар и да не засяга пряко правата, за които претендира Анкара, нарушава либийската морска юрисдикция съгласно въпросния меморандум.

„Продължаваме да оказваме необходимата подкрепа на либийските власти да предприемат действия срещу тези едностранни и незаконни действия на Гърция“, се посочва в съобщението.

Според Ройтерс споразумението на Атина с консорциум на „Шеврон“ и гръцката енергийна компания Hellenic Energy удвоява морските пространства, предоставени на концесия за проучвания.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 град КОЗЛОДУЙ

    7 0 Отговор
    пишете кои краде българското злато бе бастуни, всеки ден пишете щото то се краде всеки час и всеки ден

    место нашата държава да богатеее ние го подаряваме на други държава и тънем в мизерия спрете краденето

    Коментиран от #2

    13:22 19.02.2026

  • 2 Митко

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":

    И за Еврото, а и дето ни пръскат от самолетите, а и ваксините.Мене ме ваксинираха на сила!!!

    13:35 19.02.2026

  • 3 Ейси

    5 12 Отговор
    Турците са нагли АРАБО--ЕВРЕИ,които се правят на ударени за окупацията на ГРЪЦКИ КИПЪР. А имат наглостта да съдят! Вън от КОНСТАНТИНОПОЛ ,ТУРЦИ!

    Коментиран от #4

    13:45 19.02.2026

  • 4 Кейси

    8 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ейси":

    Къде е о. Крит къде е Кипър хей болни мозъци да в кажа един от друг са на 759 км.

    А някога и България имаше думата там.

    Коментиран от #5

    14:31 19.02.2026

  • 5 Даа

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кейси":

    Да,но сега други имат думата,затова ние трябва да ги слушаме.

    Коментиран от #6

    15:35 19.02.2026

  • 6 Кейси

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Даа":

    Другите винаги са си били ДРУГи но не и ДРУГари в истинския смисъл на думата.

    15:49 19.02.2026

  • 7 Откача

    2 0 Отговор
    Този свят откача,и всичко това заради циноистите Западната проказа!

    12:24 20.02.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания