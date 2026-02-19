Турция осъди гръцка концесия за газови проучвания южно от Крит

Турското министерство на отбраната осъди „едностранните действия“ на Гърция в зона южно от остров Крит, за която консорциум, воден от американската петролна компания Chevron, получи в понеделник ексклузивна концесия за проучвания за находища на природен газ, съобщи Ройтерс, предава БТА.
В позиция, обявена на брифинг днес, турското ведомство се позова на меморандума, подписан между Турция и Либия през 2019 г., който определя разграничаването на изключителните икономически зони на двете страни в Средиземно море южно от Крит. Според Гърция обаче турско-либийското споразумение е незаконно, тъй като не признава изключителната икономическа зона, произтичаща от Крит и други гръцки острови в региона.
От турското министерство заявиха, че концесията, предоставена на „Шеврон“, макар и да не засяга пряко правата, за които претендира Анкара, нарушава либийската морска юрисдикция съгласно въпросния меморандум.
„Продължаваме да оказваме необходимата подкрепа на либийските власти да предприемат действия срещу тези едностранни и незаконни действия на Гърция“, се посочва в съобщението.
Според Ройтерс споразумението на Атина с консорциум на „Шеврон“ и гръцката енергийна компания Hellenic Energy удвоява морските пространства, предоставени на концесия за проучвания.
1 град КОЗЛОДУЙ
место нашата държава да богатеее ние го подаряваме на други държава и тънем в мизерия спрете краденето
Коментиран от #2
13:22 19.02.2026
2 Митко
До коментар #1 от "град КОЗЛОДУЙ":И за Еврото, а и дето ни пръскат от самолетите, а и ваксините.Мене ме ваксинираха на сила!!!
13:35 19.02.2026
3 Ейси
Коментиран от #4
13:45 19.02.2026
4 Кейси
До коментар #3 от "Ейси":Къде е о. Крит къде е Кипър хей болни мозъци да в кажа един от друг са на 759 км.
А някога и България имаше думата там.
Коментиран от #5
14:31 19.02.2026
5 Даа
До коментар #4 от "Кейси":Да,но сега други имат думата,затова ние трябва да ги слушаме.
Коментиран от #6
15:35 19.02.2026
6 Кейси
До коментар #5 от "Даа":Другите винаги са си били ДРУГи но не и ДРУГари в истинския смисъл на думата.
15:49 19.02.2026
7 Откача
12:24 20.02.2026