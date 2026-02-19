Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Египет настоя за пълно прилагане на мирния план на Тръмп за Газа

19 Февруари, 2026 13:05 781 14

  • египет-
  • тръмп-
  • газа-
  • мирен план

Кайро призова Съвета за сигурност на ООН да гарантира цялостното изпълнение на всички 20 точки и да търси отговорност за нарушенията

Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Египетският външен министър Бадр Абделати подчерта необходимостта мирният план на президента Доналд Тръмп за Газа да бъде въведен изцяло, без изключения. Това съобщи египетската новинарска агенция МЕНА, предава БТА.

В кулоарите на заседание на Съвет за сигурност на ООН в Ню Йорк, посветено на ситуацията в Близкия изток, Абделати потвърди пълната подкрепа на Кайро за 20-точковия мирен план. Той акцентира върху необходимостта от „отхвърляне на анексирането на Западния бряг и признаване правото на палестинския народ на самоопределение“.

По думите му участниците в заседанието категорично отхвърлят нарушенията, извършвани от Израел, особено на Западния бряг и в ивицата Газа, като ги определят като сериозна заплаха за прилагането на плана. Министърът заяви, че в рамките на Съвета за сигурност е постигнат консенсус за осъждане на системните нарушения на международното право и на действия, които подкопават усилията за мир.

„Ако говорим за този план, той трябва да бъде приет и изпълнен в неговата цялост, а не чрез избирателно прилагане на отделни точки и игнориране на други. Стремим се към всеобхватно изпълнение на всички двадесет точки“, подчерта Абделати.

Той допълни, че макар общият консенсус да е положителен знак, най-важното остава предотвратяването на продължаващи нарушения и гарантирането на цялостното прилагане на плана, включително чрез търсене на отговорност от нарушителите.

„Съветът за сигурност носи пряка отговорност и трябва да я изпълни, като потърси отговорност и наложи санкции на страната, която нарушава международното право, Устава на ООН и резолюциите на организацията“, заяви външният министър.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Червените Хълмове

    6 2 Отговор
    Този Шашав Шотландски Боклук с Немски корени и Сръбска Жилка Тръмп е идеален слуга на Рогатия Брадат Козел Бафомет ,Немезида го очаква скоро

    Коментиран от #3, #4

    13:07 19.02.2026

  • 2 БОТЕВ

    1 2 Отговор
    Браво на миротворецът Доналд Тръмп!!!

    13:11 19.02.2026

  • 3 Я па

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    От къде пък и сръбска жилка ?

    13:11 19.02.2026

  • 4 БОТЕВ

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "Червените Хълмове":

    Май нещо в главата ти бушуват брулени хълмове 😅😂🤣

    13:11 19.02.2026

  • 5 НЯМА ЛАБАВО

    2 1 Отговор
    ЕС да порастнат казал експерт на сатаната САЩ? ДА ПОРАСТНАТ? Тоест да знаят кой е баща им САЩ, и да не търгуват с ламята Русия и Китай. И продължава отварянето на прозорецът на Овертон. Вече са толкова свикнали, че излязлото за световният елит не е шок какъвто преди десетина години - БИ БИЛО. Хапка по хапка информация и са свикнали. Сега да правят като елитът, нали за това им показват какво правят елитът, а елитът е лайф-стайла. НЯМА ЛАБАВО! И Петрохан е за да свикнат. Иранските жени можеха да воюват преди десетилетия, сега слушат американски рап и ядат пица - мечтаят да са в САЩ. Така и кирилицата ще изчезне и наложи англейският. Русия и Китай са миролюбиви и ги лъжат с договори за индианци, хищтникът ЗВЯРЪТ САЩ-англия-израел-цион е търпелив и методично безскруполен и отровен. НЕМА ЛАБАВО!!? Няма ни от ВЯРВАЩИ държави да се развикат срещу излязлото от досиетата-епс, ни манастир на католици, ни гръцки манастир и монаси, ни интелигенция. Ми щом Далай Лама е вътре в тази кал. кло зет ла й ната .. А колко са в тази кал но още са необходими на звярът. ВСИЧКИ КОНСПИРАЦИИ СЕ ОКАЗАХА ВЕРНИ! Но всички са купени или са марионетки, ВСИЧКИТЕ ИЗВЕСТНИ. Изфабрикувана опозиция, интелигенция, професори и наградени с нобел, ИЗФАБРИКУВАНИ ЛИДЕРИ. шоумените, ЛЕДЕРИ ЗА "МИР".. Горбачов го има на снимка с продуцентът на "Ласковай май" - като дете, после този е бил като син на майката на Горбачов и правил каквото си иска от името на Горбачов.. Дори Иран и Куба не посочват тез

    Коментиран от #6, #9, #10

    13:13 19.02.2026

  • 11 БОТЕВ

    1 2 Отговор
    Скоро е време великият президент Доналд Тръмп да умиротвори и Иран, следвайки примера на Русия за денацификация!

    13:24 19.02.2026

  • 12 няма лабаво 2

    2 1 Отговор
    НЕМА ЛАБАВО!!? Няма ни от ВЯРВАЩИ държави да се развикат срещу излязлото от досиетата-епс, ни манастир на католици, ни гръцки манастир и монаси, ни интелигенция. Ми щом Далай Лама е вътре в тази кал. кло зет ла й ната .. А колко са в тази кал но още са необходими на звярът. ВСИЧКИ КОНСПИРАЦИИ СЕ ОКАЗАХА ВЕРНИ! Но всички са купени или са марионетки, ВСИЧКИТЕ ИЗВЕСТНИ. Изфабрикувана опозиция, интелигенция, професори и наградени с нобел, ИЗФАБРИКУВАНИ ЛИДЕРИ. шоумените, ЛЕДЕРИ ЗА "МИР".. Горбачов го има на снимка с продуцентът на "Ласковай май" - като дете, после този е бил като син на майката на Горбачов и правил каквото си иска от името на Горбачов.. Дори Иран и Куба не посочват тези досиета, за да кажат такава свобода ли искате? ВСИЧКИ СА НАПЪЛНО ГР ЕШНИ, ИДВА СТРАШНИЯТ СЪД?! Първородният гр ях е страхът, който ражда самодо воството. Който се изказа срещу гено цидът в Г аза, не е ре птил. Радев ре птил ли е? Тръмп ре птил ли е?

    Коментиран от #13

    13:32 19.02.2026

  • 14 Аууу

    1 0 Отговор
    Мирния план на Тръмп е да изпълнят всички точки на Израел и нищо за Палестина.Израел е терористична с г а н това не може да бъде държава сборище на лихвсри и терористи

    14:05 19.02.2026