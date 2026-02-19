Египет настоя за пълно прилагане на мирния план на Тръмп за Газа

Египетският външен министър Бадр Абделати подчерта необходимостта мирният план на президента Доналд Тръмп за Газа да бъде въведен изцяло, без изключения. Това съобщи египетската новинарска агенция МЕНА, предава БТА.

В кулоарите на заседание на Съвет за сигурност на ООН в Ню Йорк, посветено на ситуацията в Близкия изток, Абделати потвърди пълната подкрепа на Кайро за 20-точковия мирен план. Той акцентира върху необходимостта от „отхвърляне на анексирането на Западния бряг и признаване правото на палестинския народ на самоопределение“.

По думите му участниците в заседанието категорично отхвърлят нарушенията, извършвани от Израел, особено на Западния бряг и в ивицата Газа, като ги определят като сериозна заплаха за прилагането на плана. Министърът заяви, че в рамките на Съвета за сигурност е постигнат консенсус за осъждане на системните нарушения на международното право и на действия, които подкопават усилията за мир.

„Ако говорим за този план, той трябва да бъде приет и изпълнен в неговата цялост, а не чрез избирателно прилагане на отделни точки и игнориране на други. Стремим се към всеобхватно изпълнение на всички двадесет точки“, подчерта Абделати.

Той допълни, че макар общият консенсус да е положителен знак, най-важното остава предотвратяването на продължаващи нарушения и гарантирането на цялостното прилагане на плана, включително чрез търсене на отговорност от нарушителите.

„Съветът за сигурност носи пряка отговорност и трябва да я изпълни, като потърси отговорност и наложи санкции на страната, която нарушава международното право, Устава на ООН и резолюциите на организацията“, заяви външният министър.