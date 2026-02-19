Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Грузинските служби арестуваха двама чужденци, опитали да закупят уран за 3 милиона долара

19 Февруари, 2026 12:35 1 186 9

Те са планирали да закупят незаконно уран, след което са възнамерявали да пренесат ядрения материал на територията на друга страна

Грузинските служби арестуваха двама чужденци, опитали да закупят уран за 3 милиона долара - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В Грузия бяха арестувани двама чужденци, които са се опитали да закупят уран на стойност 3 милиона долара, както и склад с радиоактивен изотоп, който е използван в програми за изпитание на ядрени оръжия, съобщи Държавната служба за сигурност, цитирана от Ройтерс, предаде БТА.

Националността на задържаните не бе назована. Арестите са били извършени в град Кутаиси.

"Те са планирали да закупят незаконно уран, както и радиоактивния елемент Цезий 137 на цена от 3 млн. долара, след което са възнамерявали да пренесат ядрения материал на територията на друга страна", посочи грузинската Служба за сигурност.

В изявлението се отбелязва, че и други чуждестранни граждани са пристигнали през последни седмици в Грузия с намерение да закупят и транспортират ядрени и радиоактивни материали, без да посочват причините на тези действия.

Службата за сигурност не посочва точното количество, с което двамата чужденци са желаели да се снабдят. Тя не предостави повече подробности за крайната дестинация на ядрените материали или техния произход.

Елементът цезий 137 представлява радиоактивен изотоп, който се среща най-често след изпитания на ядрени оръжия или големи инциденти с атомни централи, каквато беше тази с Чернобил през 1986 г., посочва Ройтерс.

През последните няколко десетилетия в Грузия възникнаха няколко сериозни инцидента, свързани с нелегална търговия с радиоактивни елементи. Трима китайски граждани бяха арестувани наскоро в столицата Тбилиси заради опит да закупят два килограма уран.


Грузия
  • 1 Да не

    2 0 Отговор
    са от България ?

    Коментиран от #6

    12:42 19.02.2026

  • 2 Анонимен

    7 1 Отговор
    Явно се готвят да ни хвърлят мръсна бомба. Нищо, че дори 2кг се виждат на сателитите, които бдят над Иран. Пак ще ни обясняват как не са могли да ги видят и са минали десетки граници преди да стане твърде късно.

    12:42 19.02.2026

  • 3 Мюмюн

    2 0 Отговор
    Да снимат филм. 007 няма вече, ама друг подобен. сюжетът е класически

    12:44 19.02.2026

  • 4 име

    8 0 Отговор
    Да, да, то така става, отваш на Женския пазар в Тбилиси и си избираш радиоактивни материали за час по трудово.

    12:44 19.02.2026

  • 5 ха ха

    10 1 Отговор
    другаря им зеленски ще инсценира ядрена атака , явно урсула го е притиснала

    12:45 19.02.2026

  • 6 име

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Да не":

    По-вероятно е да са били от Германистан или Бандеристан. В момента те сънуват как ще правят ядриени бомби и ще ги хвърлят от самолети над Русия, все едно сме 1945г!

    12:47 19.02.2026

  • 7 Механик

    11 1 Отговор
    Снайперистите на майдана бяха грузинци. В редовете на ВСУ е пълно с грузински наемници.
    Ама инак не е ясно за коя страна са изнасяли уран тия "чужденци"??
    Или са укри или са поляци.

    12:54 19.02.2026

  • 8 Малкия холандец

    9 0 Отговор
    А от къде Грузия имат изотопа целий 137?

    13:07 19.02.2026

  • 9 Може да си

    10 2 Отговор
    представите, ако западналите победят и Русия се разпадне, колко тонове Уран, Плутонии, Калашници, танкове и кви ли не военни джунджурии ще се разнесат по целият сват?
    Европа не мисли. Те сляпо искат "стратегическото поражение на Русия" или разпадане. Ама, какво ще стане ако всичките им "нови европейци" се въоръжат до зъби след разпадането на Русия? При развал на страните настъпва хаос, глад и беззаконие. Бивши военни ще прихванат складовете и погребите с оръжията и ще разпродадат всичкото това. После ще се чудят американците: "Абе едни тука с некаква рибарска лодка ни потопиха самолетоносача... Купили от руснаци Циркон..." :)

    13:22 19.02.2026