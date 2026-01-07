Рубио: Ще купим Гренландия

Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че САЩ имат намерение да купят Гренландия и че последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия, съобщиха вчера американските медии, цитирани от ДПА.

Рубио е направил тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на участници в дискусията. Вестникът посочва, че целта на американската администрация е да закупи автономния остров, който принадлежи на Дания.

Друг американски вестник - "Ню Йорк Таймс", съобщава подобна информация, добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от сътрудниците си да представят актуализиран план за придобиване на Гренландия. Тръмп вече повдигна същата идея още по време на първия си президентски мандат.

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия. Белият дом заяви вчера, че възможното използване на военна сила остава сред разглежданите варианти, отбелязва Ройтерс.