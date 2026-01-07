Новини
Рубио: Ще купим Гренландия

7 Януари, 2026 06:41, обновена 7 Януари, 2026 05:45

Последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия, заяви държавният секретар на САЩ

Снимка: ЕПА/БГНЕС
БТА БТА

Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че САЩ имат намерение да купят Гренландия и че последните коментари за острова не трябва да се тълкуват като сигнал за военна инвазия, съобщиха вчера американските медии, цитирани от ДПА.

Рубио е направил тези коментари по време на закрита среща с американски законодатели, пише в. "Уолстрийт Джърнъл", позовавайки се на участници в дискусията. Вестникът посочва, че целта на американската администрация е да закупи автономния остров, който принадлежи на Дания.

Друг американски вестник - "Ню Йорк Таймс", съобщава подобна информация, добавяйки, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е поискал от сътрудниците си да представят актуализиран план за придобиване на Гренландия. Тръмп вече повдигна същата идея още по време на първия си президентски мандат.

Американската администрация наскоро засили реториката си по отношение на Гренландия. Белият дом заяви вчера, че възможното използване на военна сила остава сред разглежданите варианти, отбелязва Ройтерс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

    13 4 Отговор
    Няма да е скъпо, в ес направо са го закъсали за пари. В природата на англосаксонската измет е да купува и продава хора.

    05:49 07.01.2026

  • 2 Продължение

    12 2 Отговор
    ... със зелена тоалетна хартия.

    05:49 07.01.2026

  • 3 Гренландия

    11 4 Отговор
    Не се продава. Набутай си хартийките в задника!

    05:50 07.01.2026

  • 4 пази здравето

    5 1 Отговор
    изглеждаш ми блед да не гушнеш букета

    05:50 07.01.2026

  • 5 Сибир

    5 3 Отговор
    колко струва?

    05:51 07.01.2026

  • 6 Ще купите?

    15 0 Отговор
    С кво бе? С 37 трилиона дълг?
    Ами така и баба знае. Рисува на стари вестници "пари" и ги дава на аборигените да им вземе земята, огромната Гренландия... Стига с тези измами.

    Коментиран от #19

    05:51 07.01.2026

  • 7 Абе чакайте

    9 0 Отговор
    Ако се продава, то и други могат да искат да купят Гренландия? Не сте само вие хитри. И обикновена, китайска печятница на "пари" всеки може да си купи :)!

    05:54 07.01.2026

  • 8 Ш има ли търк?

    5 0 Отговор
    Щото и ний сме от клубъ на богатите , никой да не чува !

    05:55 07.01.2026

  • 9 Факти

    4 1 Отговор
    Рубио: Ще купим Гренландия иначе идва ред на Гренландския Мадуро !

    Коментиран от #13

    05:55 07.01.2026

  • 10 БеГемот

    0 0 Отговор
    Един долар!

    05:57 07.01.2026

  • 11 Владимир Путин, президент

    2 4 Отговор
    Логично и умно !!!
    2022г и аз можеше да купя Украйна с 300 млрд $, но понеже съм велик ги падарих на американците да си купят Гренландия. Победа за нами, ураааа...🎅

    05:59 07.01.2026

  • 12 А сега Ким

    9 0 Отговор
    От Северна Корея да отвлече Перчема в С.К. и да го съди за "капиталистическото му поведение" по законите на "социализма" в тяхната страна, С.К.
    Ще е същото, което направиха сащ с Мадуро.

    05:59 07.01.2026

  • 13 Ако не им замръзнат

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    перките на тюлените".

    06:00 07.01.2026

  • 14 Лопата Орешник

    8 0 Отговор
    Кредитните милионери пак ще купуват! Маняк, 40 трилиона дължите! Кво ще купиш?!

    06:03 07.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 нннн

    5 0 Отговор
    САЩ имат дълг 37 трилиона долара. Що да не задлъжнеят още няколко? Тарикатите живеят на гърба на останалия свят.

    06:10 07.01.2026

  • 17 По точно..

    4 1 Отговор
    Ще купите един голям… Рубио..🙈😂

    06:11 07.01.2026

  • 18 Да знайш

    6 0 Отговор
    Ние, американците и и англичаните, сме крадци, разбойници и пирати, с което се и гордеем.
    М. Твен

    06:16 07.01.2026

  • 19 37 трилиона бяха,

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ще купите?":

    вече са 40 трилиона. Ще купуват Гренландия с българското злато, с венецуелски петролец, и т.н. световни кражби. Няма ли кой да им метне две цар бомби на тези самозабравили се безскрупулни крадци?

    06:19 07.01.2026

  • 20 Купува

    0 0 Отговор
    се нещо което се продава. Не съм чул Дания да продава Гренландия. А ако я продава по законите на ЕС това трябва да стане с прозрачна тръжна процедура.и избор на купувач. Отнемането чрез сила или заплаха е грабеж а това е тежко умишлено престъпление.

    06:22 07.01.2026