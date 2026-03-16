Челси пред съдбоносен реванш с ПСЖ: Лиъм Росиниър настоява за безупречна игра

Вълнуващият сблъсък между Челси и Пари Сен Жермен е утре, а мениджърът на лондончани Лиъм Росиниър отправи категорично послание към своите футболисти – грешките са недопустими, ако искат да продължат напред в Шампионската лига.

На 17 март, вторник, "сините" ще посрещнат френския гранд на "Стамфорд Бридж" в решителен осминафинален двубой. След тежкото поражение с 2:5 в първата среща, Челси се изправя пред истинско предизвикателство, изискващо максимална концентрация и безупречна дисциплина.

"Поглеждайки назад към първия мач, ясно се вижда, че бяхме сурово наказани за нашите елементарни пропуски от футболисти от световна класа. Това не е първият път, в който плащаме висока цена за подобни грешки. Сега нямаме право на никакво колебание – срещу нас стои действащият европейски шампион, но вярвам, че можем да се противопоставим достойно, ако играем като един", сподели Росиниър пред медиите.