Токаев: Новая конституция е фундамент на нашата независимост и суверенитет
16 Март, 2026 22:14 678 8

Казахстан обяви 15 март за Деня на конституцията

Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 73% от казахстанците упражниха правото си на вот на референдума за нова конституция на страната. Близо 87% са гласували "за" новия вариант на най-висшия закон на страната.

"Гражданите на Казахстан демонстрираха ярък пример за единство, солидарност, патриотизъм и споделена отговорност за съдбата на родината си. ... Тази народна конституция ще ни отведе до нови постижения и успехи, в това няма съмнение. Беше регистрирана рекордно висока избирателна активност. Благодаря на всички, които дойдоха до урните и ясно изразиха своята гражданска позиция. По този начин ние демонстрирахме на света политическата култура на нашето казахстанско общество. Където има единство, има живот! Където има единство, има просперитет! В единството се крие силата на една страна! За да се превърне Казахстан в прогресивна, напреднала и конкурентоспособна страна, е изключително важно да поддържаме мир и приятелство, да демонстрираме търпение и постоянство, креативност и старание, трудолюбие и отговорност“, отбеляза президентът.

Според държавния глава, Конституцията, която получи национална подкрепа и беше одобрена от гражданите, е важен ориентир за развитието на нашата държава.

„Новата Конституция е основата на нашата независимост и суверенитет.“ „Основният закон е непоклатима гаранция за човешките права и свободи.“ Като обединена нация направихме важна стъпка към изграждането на справедливо общество, в което законността и редът се спазват стриктно, а гражданите се характеризират с висока степен на отговорност и креативност. Днес отворихме нова страница в историята на страната. Предстои ни обширна работа. Най-важното е, че нашият народ решително подкрепя дълбоки трансформации. Искрено вярвам, че обединявайки сили в името на общите интереси, ще оставим на бъдещите поколения прогресивен и напреднал Казахстан. Изразявам искрената си благодарност към младите хора, които активно участваха в референдума! Радващо е, че те направиха силно изявление по време на тази кампания. Нека нашата свещена Независимост бъде вечна! Нека нашата любима Родина, Република Казахстан, просперира! Поздравявам всички с приемането на новата Конституция!, каза Касъм-Жомарт Токаев.

„Без съмнение този ден завинаги ще остане в аналите на страната. Отсега нататък 15 март ще се чества като Ден на Конституцията – основният документ на нашата държава.“ „Прочетох конституциите на много държави и мога уверено да кажа, че нашият Основен закон е сред най-прогресивните“, каза държавният глава.

Според него, Основният закон включва важни понятия като доброволчество, наука, иновации и изкуствен интелект.

„Проведена беше мащабна кампания. Предстои ни много работа. Парламентарните избори ще се проведат това лято и ние трябва да ги проведем обединени, като една държава. Вярвам, че това трябва да бъде младежки парламент“, заяви Касъм-Жомарт Токаев.

Младите активисти съобщиха, че през месеца са провели приблизително 5000 различни събития, посетени от над 1,5 милиона граждани. Те също така изразиха пълната си подкрепа за всички реформи, които се прилагат в страната по инициатива на държавния глава.

Новината е публикувана на база споразумение за обмен на информация между Fakti.bg и Kazinform


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Xеми 3начи Bазелин

    2 1 Отговор
    Идииии! Брюкселската димукрация идИИИИ!

    Коментиран от #2

    22:15 16.03.2026

  • 2 Европеец

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Xеми 3начи Bазелин":

    Много напоителна статия, лозунги и пак лозунги..... Но така и не разбрах Какво има в новата им конституция..... Интересно би било статута на руски език как е уреден, нали си е втори държавен или го махнаха.... А като гледам как се сближават с евро пудели и кравари може ли да се записали и членство в НАТОто, знае ли човек, да не би да повторят съдбата на покрайна...

    22:29 16.03.2026

  • 3 хаха

    3 1 Отговор
    "Над 73% от казахстанците упражниха правото си на вот на референдума за нова конституция на страната"

    Даже и те си имат референдуми... За разлика от крепостните балкано-ориенталски добичета.
    ХАХАХА
    Как е вееее путлераските пислямисти?

    22:34 16.03.2026

  • 4 Дедо

    2 3 Отговор
    С две думи Казахстан казва : Наяздихме се на понита и мулета с руснаците , сега вече трябва да слезем от тях и да се качим на германските лимузини и да станем бели хора.

    Коментиран от #5

    22:35 16.03.2026

  • 5 Европеец

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дедо":

    Е нали пише независимост и суверенитет.... Това в европейският тоталитарен и колонисален съюз няма такива работи.... Има само робия и лугинаш.....

    22:41 16.03.2026

  • 6 Цецко

    0 0 Отговор
    Цялата работа е диктатора Токаев да остане президент до смъртта си , както и да предаде властта на сина си. Това е . Всичко други е ала бала . Ще прави и Народен Съвет от лично избрани от него хора ,който ще дублира функциите на Парламента. Типична азиатска диктатура, като Русия ,Китай, Беларус, Узбекистан или Иран.

    22:44 16.03.2026

  • 7 Просто човек

    0 0 Отговор
    Новая?! Вече и не се криете…

    23:07 16.03.2026

  • 8 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    От статията разбрах, че Казахстан има нова про-гресивна конституция и тя ще се празнува на 15 март всяка година.
    Уникална по съдържателността си новина, чувствам се конституционно по-обогатен от гологлавия набеден конституционалист Слав Офф 😂

    23:08 16.03.2026