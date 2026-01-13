Новини
Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

13 Януари, 2026 14:01

Централната банка на САЩ е силно застрашена. Ако тя попадне под контрола на Тръмп, това би имало последствия за целия свят

Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Това е безпрецедентен случай в историята на Федералния резерв на САЩ : във видеообръщение председателят на централната банка на САЩ Джером Пауъл информира обществеността за това, че Министерството на правосъдието заплашва да му повдигне обвинение заради ремонта на сградите на Федералния резерв и в тази връзка е получил призовка.

Пауъл: Това е само претекст

С необичайна откровеност Пауъл ясно заявява, че за него този иск е само претекст. "Заплахата от наказателни последствия е резултат от факта, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на нашата най-добра преценка за това, което е в интерес на обществото, вместо да следва предпочитанията на президента ", казва той в публикуваното видео.

Според Пауъл залогът е голям: въпросът е дали Федералният резерв и занапред ще може да определя лихвените проценти въз основа на факти и икономически показатели, или ще стане заложник на политически натиск и заплахи, пише германската обществена медия АРД.

Икономистите са обезпокоени

"Очевидно Федералният резерв смята, че независимостта му е толкова силно застрашена, че иска да мобилизира обществеността", коментира икономистът от германската Комерцбанк Бернд Вайденщайнер. Според него конфликтът между правителството и централната банка е достигнал ново ниво.

Икономистите и пазарните наблюдатели по целия свят бият тревога. Андрю Лили от инвестиционната банка Barrenjoey в Сидни предупреждава, че Тръмп разклаща независимостта на Федералния резерв.

Акциите падат, цената на златото расте рекордно

Това далеч не е първата атака на Доналд Тръмп срещу независимостта на централната банка на САЩ, припомня АРД. Той се опита да уволни управителката ѝ Лиса Кук, а казусът в момента се разглежда от Върховния съд. Освен това той натискаше Джером Пауъл да намали лихвите - често с обидни постове в платформата си Truth Social.

Новата ескалация на спора между Тръмп и Федералния резерв предизвика сътресения на финансовите пазари. Американските фючърси бележат сериозен спад, на Уолстрийт се очакват значителни загуби тези дни. Инвеститорите се освобождават от акции, долари и американски държавни облигации и се насочват към сигурни убежища като златото, което достигна отново рекордна цена . За първи път тя надхвърли 4600 долара, посочва АРД.

Какво ще се случи, когато мандатът на Пауъл изтече?

Досега пазарът подценяваше рисковете за паричната политика, свързани с повтарящите се атаки на Тръмп срещу независимостта на Федералния резерв. Остава да се види дали заплахата от съдебно преследване срещу Пауъл ще накара някои от участниците на пазара да осъзнаят сериозността на ситуацията.

През май мандатът на Пауъл начело на Федералния резерв изтича и Доналд Тръмп вероятно ще назначи за шеф на централната банка някого, който му е лоялен. В момента всичко говори за това, че избраникът му най-вероятно ще е неговият привърженик и главен икономически съветник Кевин Хасет. Експертите очакват, че ако той наследи Пауъл на поста, лихвите могат значително да се понижат, а инфлацията да нарасне.

Стабилността на глобалната финансова система е в опасност

Но залогът е много по-голям: последиците ще се усетят далеч извън границите на САЩ. Федералният резерв е специална централна банка с особена отговорност: доларът е световна резервна валута, а американските държавни облигации се считат за "безопасни пристанища", припомня АРД.

Доверието на инвеститорите в долара и американските държавни облигации обаче не е природен закон. Със своите атаки срещу независимостта на Федералния резерв Тръмп рискува срив на долара и повишение на доходността на дългосрочните облигации. Казано по друг начин - става въпрос за стабилността на глобалната финансова система.

Особено като се има предвид, че само една напълно дееспособна и независима централна банка на САЩ е в състояние - в случай на криза - да изпълнява ролята си на кредитор от последна инстанция (lender of last resort). Колко важно е това видяхме по време на финансовата криза от 2008 година, се казва още в анализа на германската обществена медия.

Автор: Ангела Гьопферт (ARD)


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    26 3 Отговор
    Кюлчетата в златният резерв са фалшиви.Затова не пускат Тръмп в трезора.

    14:02 13.01.2026

  • 2 Тома

    25 3 Отговор
    Чува се че във федералния резерв златото е сменено с менте

    Коментиран от #9

    14:03 13.01.2026

  • 3 Защото

    22 1 Отговор
    Ако успее , ще се разбере, че в резерва липсват тонове злато, а това ще насмете на само американската , а и световната икономика !

    14:05 13.01.2026

  • 4 Перо

    23 1 Отговор
    Ами нека да се видят кои банки влизат в Държавния резерв и от коя етнос са собствениците!

    14:05 13.01.2026

  • 5 честен ционист

    20 2 Отговор
    Скоро всичкото янки ще е фалшив милионер, както навремето беше Ганчо.

    Коментиран от #12

    14:06 13.01.2026

  • 6 баба

    23 2 Отговор
    Колкото и да е добър приятел с евреите, барне ли им паричките, ще пострада. В историята на щатите има няколко убити президенти и всичките са си платили точно, защото са започнали много да се мешат в работата на федералния резерв.

    14:08 13.01.2026

  • 7 Хм...

    13 7 Отговор
    Според мен инфантилния идиот тръмп панически се опитва да забави свличането на сащ към фалит и гражданска война. Но понеже тръмп е инфантилен идиот опитите му само влошават ситуацията.

    Коментиран от #11, #16

    14:08 13.01.2026

  • 8 буxaй бай тръмпе!

    21 3 Отговор
    падне ли фед пада петродоларовата зелена шума и цялата световна финансова измамна система

    14:09 13.01.2026

  • 9 Интересно

    19 1 Отговор

    До коментар #2 от "Тома":

    Каква е борсовата цена на позлатен волфрам?

    Коментиран от #14

    14:10 13.01.2026

  • 10 малко истински факти

    15 1 Отговор
    Щом дойчезелце реве , значи правилно постъпва Тръмп .

    14:21 13.01.2026

  • 11 Мхммм

    7 3 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    Напротив. Понеже е мало умен инфантил и прекалено много си вярва, че може и ще успее да удържи стария САЩиански световен ред (САЩ господари на света), в престараването си с износа на "демокрация" даже много се бави с предизвикването на гражданска война в продънения краварник.

    14:22 13.01.2026

  • 12 Демо-крад

    13 0 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    "Честните ционисти" ако могат биха монтирали водомер в дъждовния облак директно,за да могат простосмъртните да плащат!!!

    14:23 13.01.2026

  • 13 Жоро

    15 0 Отговор
    Стигнахме до там да защитаваме "федералния" резерв.Най-голямата грешка в човешката история.Срам и резил!Медиите са враг на народа!

    14:24 13.01.2026

  • 14 честен ционист

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Интересно":

    Зависи дали има търсене на бронебойни снаряди, брони за танкове, високоплътни сплави. В някой момент може да стане доста търсен метал.

    Коментиран от #20

    14:24 13.01.2026

  • 15 Антиговедарин

    4 0 Отговор
    Опасна е, защото евереете са откраднали кюлчетата, а на тясно място са сложили боядисани калъпи .

    14:27 13.01.2026

  • 16 САЩ

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хм...":

    са корпорация,американският папа от Ватикана е достатъчно да им напише една папска була и този колосален дълг към федералния резерв да се занули.
    Простичко е...златото да не го търсят,изнесено е от планетата.

    14:29 13.01.2026

  • 17 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    1 0 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:31 13.01.2026

  • 18 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    1 0 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    14:31 13.01.2026

  • 19 CъBETckияT ПпEЕHиC akp00баTt

    1 0 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    14:31 13.01.2026

  • 20 Интересно

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Че в момента нали точно това се търси - бронирани бойни машини, бронебойни снаряди и подобна продукция на америкаснките и европейските ВПК?

    14:33 13.01.2026

  • 21 Мъск

    1 1 Отговор
    Когато Тръмп завладее целия свят, а освен това САЩ и частната Федерална резервна система с малко държавно участие, станат негова частна собственост, няма да има нужда от пари.

    Ще получавате червени, сини, зелени и черни точки за лоялност или за нелоялност и ще получавате всичко от което имате нужда - изкуствена храна и т.н. или ще страдате и ще бъдете гладни и на измиране.

    ИИ ще решава вместо вас.

    Тръмп ще бъде новият Цезар - император на Новата (световна) Римска империя.

    А аз ще си остана най-богат в Новата Римска империя.

    Новите пари ще се измерват в енергия и в редкоземни суровини.

    Затова завлядяваме Земята - първо Венецуела, Гренландия, Куба, Канада, Мексико, цяла Южна Америка, а след това и целия свят.

    Европа вече сме я завладели чрез и през НАТО.

    Кой сега е срещу еднополюсния свят?

    Кой ще посмее?

    14:36 13.01.2026

  • 22 Фон дер Миндер

    0 0 Отговор
    Направо да го взима на абордаж!

    14:37 13.01.2026