Защо атаката на Тръмп срещу Федералния резерв е много опасна

Това е безпрецедентен случай в историята на Федералния резерв на САЩ : във видеообръщение председателят на централната банка на САЩ Джером Пауъл информира обществеността за това, че Министерството на правосъдието заплашва да му повдигне обвинение заради ремонта на сградите на Федералния резерв и в тази връзка е получил призовка.

Пауъл: Това е само претекст

С необичайна откровеност Пауъл ясно заявява, че за него този иск е само претекст. "Заплахата от наказателни последствия е резултат от факта, че Федералният резерв определя лихвените проценти въз основа на нашата най-добра преценка за това, което е в интерес на обществото, вместо да следва предпочитанията на президента ", казва той в публикуваното видео.

Според Пауъл залогът е голям: въпросът е дали Федералният резерв и занапред ще може да определя лихвените проценти въз основа на факти и икономически показатели, или ще стане заложник на политически натиск и заплахи, пише германската обществена медия АРД.

Икономистите са обезпокоени

"Очевидно Федералният резерв смята, че независимостта му е толкова силно застрашена, че иска да мобилизира обществеността", коментира икономистът от германската Комерцбанк Бернд Вайденщайнер. Според него конфликтът между правителството и централната банка е достигнал ново ниво.

Икономистите и пазарните наблюдатели по целия свят бият тревога. Андрю Лили от инвестиционната банка Barrenjoey в Сидни предупреждава, че Тръмп разклаща независимостта на Федералния резерв.

Акциите падат, цената на златото расте рекордно

Това далеч не е първата атака на Доналд Тръмп срещу независимостта на централната банка на САЩ, припомня АРД. Той се опита да уволни управителката ѝ Лиса Кук, а казусът в момента се разглежда от Върховния съд. Освен това той натискаше Джером Пауъл да намали лихвите - често с обидни постове в платформата си Truth Social.

Новата ескалация на спора между Тръмп и Федералния резерв предизвика сътресения на финансовите пазари. Американските фючърси бележат сериозен спад, на Уолстрийт се очакват значителни загуби тези дни. Инвеститорите се освобождават от акции, долари и американски държавни облигации и се насочват към сигурни убежища като златото, което достигна отново рекордна цена . За първи път тя надхвърли 4600 долара, посочва АРД.

Какво ще се случи, когато мандатът на Пауъл изтече?

Досега пазарът подценяваше рисковете за паричната политика, свързани с повтарящите се атаки на Тръмп срещу независимостта на Федералния резерв. Остава да се види дали заплахата от съдебно преследване срещу Пауъл ще накара някои от участниците на пазара да осъзнаят сериозността на ситуацията.

През май мандатът на Пауъл начело на Федералния резерв изтича и Доналд Тръмп вероятно ще назначи за шеф на централната банка някого, който му е лоялен. В момента всичко говори за това, че избраникът му най-вероятно ще е неговият привърженик и главен икономически съветник Кевин Хасет. Експертите очакват, че ако той наследи Пауъл на поста, лихвите могат значително да се понижат, а инфлацията да нарасне.

Стабилността на глобалната финансова система е в опасност

Но залогът е много по-голям: последиците ще се усетят далеч извън границите на САЩ. Федералният резерв е специална централна банка с особена отговорност: доларът е световна резервна валута, а американските държавни облигации се считат за "безопасни пристанища", припомня АРД.

Доверието на инвеститорите в долара и американските държавни облигации обаче не е природен закон. Със своите атаки срещу независимостта на Федералния резерв Тръмп рискува срив на долара и повишение на доходността на дългосрочните облигации. Казано по друг начин - става въпрос за стабилността на глобалната финансова система.

Особено като се има предвид, че само една напълно дееспособна и независима централна банка на САЩ е в състояние - в случай на криза - да изпълнява ролята си на кредитор от последна инстанция (lender of last resort). Колко важно е това видяхме по време на финансовата криза от 2008 година, се казва още в анализа на германската обществена медия.

Автор: Ангела Гьопферт (ARD)