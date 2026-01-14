Новини
За една година при Тръмп САЩ са нанесли толкова въздушни удари, колкото през целия мандат на Байдън

За една година при Тръмп САЩ са нанесли толкова въздушни удари, колкото през целия мандат на Байдън

14 Януари, 2026 08:53 1 027 31

Последните са били отчетени при операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари

За една година при Тръмп САЩ са нанесли толкова въздушни удари, колкото през целия мандат на Байдън - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

За една година при президента Доналд Тръмп САЩ са нанесли почти толкова въздушни удари колкото през целия мандат на неговия предшественик на поста Джо Байдън, сочат данни на неправителствената организация ACLED (Armed Conflict Location & Event Data, на български Данни за местоположението и събитията при военните конфликти), цитирани от Франс прес, предаде БТА.

Базираната в Съединените щати независима организация е регистрирала 672 удара, нанесени от американските въоръжени сили след встъпването на републиканеца Тръмп в длъжност на 20 януари миналата година. Последните са били отчетени при операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари.

За сравнение, при предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара, отбелязва ACLED.

При това Тръмп вече изпреварва Байдън по удари, нанесени от Съединените щати едностранно: съответно 587 срещу 494.

Огромната част от тези операции при президента републиканец - над 70%, са били насочени срещу хусите в Йемен. Близо една пета са взели на прицел ислямистки групировки в Сомалия.

Съединените щати също така са нанесли въздушни удари в Нигерия, Сирия, Ирак и Иран, а от септември водят кампания срещу плавателни съдове, идентифицирани като принадлежащи на наркотрафиканти, в Карибско море и Тихия океан. Тези действия са причинили смъртта на общо повече от 1000 души, включително цивилни, според данните на ACLED.


САЩ
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Оценка 2.8 от 11 гласа.
  • 1 РЕАЛИСТ

    29 1 Отговор
    Така се печели Нобелова награда за мир.

    08:54 14.01.2026

  • 2 Еми то иначе

    25 1 Отговор
    как се пИчелИ Нобелова маграда за мир?

    08:55 14.01.2026

  • 3 Миротворец, баце

    26 0 Отговор
    Бетер оная самоходна деменция .

    08:56 14.01.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    8 16 Отговор
    мчи то и онуй от бункера нанесе колкото цял Афган , ама пък разликата е , че файда йок

    08:59 14.01.2026

  • 5 Разликата между

    8 22 Отговор
    САЩ и Русия ,че първите нямат жертви, а вторите затънаха в украинската кал с милион при Кабзон.
    Ако в Америка бяха дали толкова безсмислени жертви Президента щяха публично да го линчуват.Но в крепостното блато това си е исторически факт .А с тези ресурси можеха да живеят по добре и от най богатите петролни арабски страни.
    Руското жалко съществуване няма край, това е им съдбата да гинат за поредния диктатор-царьок

    09:01 14.01.2026

  • 6 Газ

    4 20 Отговор
    Рижия се оказа кошмар за Путин и Си. Сега съжаляват, че не избраха Камала за президент.

    Коментиран от #11

    09:04 14.01.2026

  • 7 Ха ха ха ха

    13 3 Отговор
    Миротвореца Тръмп!

    09:10 14.01.2026

  • 8 Трътлю

    8 2 Отговор
    Но спряха парите за Украйна. Българинът да плаща войната срещу Русия

    Коментиран от #21

    09:11 14.01.2026

  • 10 Бисквитките на Нюланд

    16 2 Отговор
    Американските бисквитки в помощ на протестиращите вече са раздадени. Останалото сме го виждали в Ирак, Либия , Афганистан , .... . А много години след ударите виждаме и резултатите от американската помощ. Пази Боже от американска помлщ.

    Коментиран от #16

    09:18 14.01.2026

  • 11 Трътлю

    12 2 Отговор

    До коментар #6 от "Газ":

    Кошмарът е за Макрон. От догодина Франция ще се управлява от Фронт Национал. Това е краят за Урсула и оная, Кая.

    Коментиран от #13

    09:23 14.01.2026

  • 13 Руската пропаганда

    2 9 Отговор

    До коментар #11 от "Трътлю":

    Има за цел винаги глупака.

    Коментиран от #19, #24

    09:26 14.01.2026

  • 14 Марче, по-добре кажи

    9 1 Отговор
    колко войни започна Тръмп през двата си мандата! А целия Вашигтон е фрашкан с войнолюбци, че и 2 пъти го стреляха и сто пъти съдеха!
    Иначе, че Тръмп е льош, льош, много льош го разбрахме! И, че не обича "истинската журналистика"!

    Коментиран от #17

    09:26 14.01.2026

  • 15 Амии

    8 1 Отговор
    Бомби навсякъде където мирише на петролец. Не е ли ясно та ги изброявате поименно - може да пропуснете някоя страна. Между другото да не би статията да е фейк /впреки жестоката борба с фалшивите новини/, щото Тръмп каза че е миротворец и е спрял 8 ли 80 ли забравих вече колко войни.

    09:28 14.01.2026

  • 16 Трътлю

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Бисквитките на Нюланд":

    Вики Нюланд от една година е безработна. Тръмп я уволни и сега никой не я иска такава долна, тъпа и дебела.

    09:29 14.01.2026

  • 17 Така когато вместо журналисти

    2 3 Отговор

    До коментар #14 от "Марче, по-добре кажи":

    по медиите има само автори! И пишат авторски произведения!

    Коментиран от #20

    09:30 14.01.2026

  • 18 Еми фашизмът набира

    9 2 Отговор
    сила по целият свят! Дълги години живяхме добре. Но след 2000-та година започнаха с масова миграция, унищожение на суверенни страни, операции под фалшив флаг, като повод, след това масовата миграция за да ни унищожат културно, етнически, след това некакви вируси се появиха, а после се изясни, че "лабораторни били", масово малтретиране на народите, затваряне, принуждение, принудително лечение с инжекции. Някои тогава се съпротивляваха и бяха убити, други и лекари даже, които давали право да се движат хора без т.н. "маски" са в затворите още. Военни бяха уволнявани дисциплинарно, понеже не са се подчинии да се инжектират с неизвестно какво... (Докато някои още същият ден на "лечението" си отиваха на оня свят). Майдан и падаха цивилни самолети, гореха живи хора в Одеса "демократичните сили" в укра... Убиха над 14 000 етнически руснаци в укра, едни насилници-хазари, които сами взеха влстта с автомати, помагани от САЩ. Путин ги нападна и целият "цивилизован свят", над 50 страни се опълчиха против Русия и започна истинска война, по всичките линии, икономическа, финансова, пропаганда и лъжи, юридическа и естествено и на фронта - физическа. И сега вече САЩ изплискаха напълно легена - грубо отвлякоха президента на една суверенна страна и обявиха, че тази страна вече напълно е под техен контрол. Готвят се да си вземат още няколко страни. Вече действа "закона на джунглата"! Намираме се на прага на световна, термо-ядрена война и само по чудо още не са я започнали нено

    Коментиран от #29

    09:30 14.01.2026

  • 20 Признала си го е

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Така когато вместо журналисти":

    под снимката си!

    09:36 14.01.2026

  • 22 РИЖАКА

    3 0 Отговор
    НЕ ЗНАМ КОЛКО ВОЙНИ Е СПРЕЛ , НО МАЙ ЩЕ ЗАПОЧНЕ ...ТСВ КОЯТО ЩЕ НУЛИРА ЧАСОВНИКА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО

    09:37 14.01.2026

  • 23 Не разбрах това статистика ли е,

    2 0 Отговор
    похвала ли е или е критика???!

    09:40 14.01.2026

  • 24 Със всяка

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Руската пропаганда":

    пропаганда е така - кофти че не си го разбрал още.

    09:42 14.01.2026

  • 25 Някой

    1 0 Отговор
    Американския ВПК харесва това. Хиените от големите корпорации, също харесват това.
    На света не му харесва, но пък Тръмп му показа среден пръст.

    09:43 14.01.2026

  • 26 Печчема е смел

    4 0 Отговор
    Започва войни, ей-така за кеф и да покаже, че те са "велики"! Но когато тръгна да разпарчетоса Северна Корея, Ким спокойно му каза: "Елате тука да ни убивате нас, но ние ще стреляме направо там, по вашата територия. Няма само тука да се защитаваме." И Перчема веднага обърна самолетоносача. Ужасно ги е страх, някой там да стреля по тях. Убиват страни и народи, които не могат да ударят сащ със стратегически оръжия...
    Но техните такива, вече са престарели и едва ли биха унищожили Русия или Китай? Правени са 70-те г. на миналия век... От германските учени от армията на Хитлер, след онази война. Саш не са способни вече да правят такива. Индустрията им се е изменила...

    09:46 14.01.2026

  • 27 Министерството на войната

    3 0 Отговор
    иска награда за мир! Какви лицемери и двулични са само, но не откъм светлата страна - миръ, а откъм мрачаната - тъма. Световни пирати и терористи номер 1, които използват една данайска думичка "демо-крация," за да сеят разруха по света. Също като данайските дарове, с които са били запознати нашите милостиви предци.

    09:55 14.01.2026

  • 28 Примат

    4 0 Отговор
    И каква полза за света от ударите на Палячото?

    09:58 14.01.2026

  • 29 Продължение...

    3 0 Отговор

    До коментар #18 от "Еми фашизмът набира":

    .....Намираме се на прага на световна, термо-ядрена война и само по чудо още не са я започнали ненормалниците, политици, военни... Некадърни самозванци, неизвестно как са дошли пък те на власт, даже и неизбирани? Фашизмът е някаква психическа болест на обществата. За хора, живяли още 70-те години, даже и в соца, днешният свят е напълно луд и неспасяем!

    10:01 14.01.2026

  • 30 Среден пръст

    2 0 Отговор
    Нали това беше основната опорка на Тръмпанарите. Бил миротворец оранжевия олигофрен.

    10:12 14.01.2026

  • 31 ПИТАНКА

    0 0 Отговор
    Ама той не е ли носите на Нобелова награда за мир

    10:14 14.01.2026