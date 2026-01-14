За една година при Тръмп САЩ са нанесли толкова въздушни удари, колкото през целия мандат на Байдън

За една година при президента Доналд Тръмп САЩ са нанесли почти толкова въздушни удари колкото през целия мандат на неговия предшественик на поста Джо Байдън, сочат данни на неправителствената организация ACLED (Armed Conflict Location & Event Data, на български Данни за местоположението и събитията при военните конфликти), цитирани от Франс прес, предаде БТА.
Базираната в Съединените щати независима организация е регистрирала 672 удара, нанесени от американските въоръжени сили след встъпването на републиканеца Тръмп в длъжност на 20 януари миналата година. Последните са били отчетени при операцията по задържането на венецуелския президент Николас Мадуро на 3 януари.
За сравнение, при предишния президент - демократа Джо Байдън, САЩ са нанесли за четири години 694 въздушни удара, отбелязва ACLED.
При това Тръмп вече изпреварва Байдън по удари, нанесени от Съединените щати едностранно: съответно 587 срещу 494.
Огромната част от тези операции при президента републиканец - над 70%, са били насочени срещу хусите в Йемен. Близо една пета са взели на прицел ислямистки групировки в Сомалия.
Съединените щати също така са нанесли въздушни удари в Нигерия, Сирия, Ирак и Иран, а от септември водят кампания срещу плавателни съдове, идентифицирани като принадлежащи на наркотрафиканти, в Карибско море и Тихия океан. Тези действия са причинили смъртта на общо повече от 1000 души, включително цивилни, според данните на ACLED.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 РЕАЛИСТ
08:54 14.01.2026
2 Еми то иначе
08:55 14.01.2026
3 Миротворец, баце
08:56 14.01.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
08:59 14.01.2026
5 Разликата между
Ако в Америка бяха дали толкова безсмислени жертви Президента щяха публично да го линчуват.Но в крепостното блато това си е исторически факт .А с тези ресурси можеха да живеят по добре и от най богатите петролни арабски страни.
Руското жалко съществуване няма край, това е им съдбата да гинат за поредния диктатор-царьок
09:01 14.01.2026
6 Газ
Коментиран от #11
09:04 14.01.2026
7 Ха ха ха ха
09:10 14.01.2026
8 Трътлю
Коментиран от #21
09:11 14.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Бисквитките на Нюланд
Коментиран от #16
09:18 14.01.2026
11 Трътлю
До коментар #6 от "Газ":Кошмарът е за Макрон. От догодина Франция ще се управлява от Фронт Национал. Това е краят за Урсула и оная, Кая.
Коментиран от #13
09:23 14.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Руската пропаганда
До коментар #11 от "Трътлю":Има за цел винаги глупака.
Коментиран от #19, #24
09:26 14.01.2026
14 Марче, по-добре кажи
Иначе, че Тръмп е льош, льош, много льош го разбрахме! И, че не обича "истинската журналистика"!
Коментиран от #17
09:26 14.01.2026
15 Амии
09:28 14.01.2026
16 Трътлю
До коментар #10 от "Бисквитките на Нюланд":Вики Нюланд от една година е безработна. Тръмп я уволни и сега никой не я иска такава долна, тъпа и дебела.
09:29 14.01.2026
17 Така когато вместо журналисти
До коментар #14 от "Марче, по-добре кажи":по медиите има само автори! И пишат авторски произведения!
Коментиран от #20
09:30 14.01.2026
18 Еми фашизмът набира
Коментиран от #29
09:30 14.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Признала си го е
До коментар #17 от "Така когато вместо журналисти":под снимката си!
09:36 14.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 РИЖАКА
09:37 14.01.2026
23 Не разбрах това статистика ли е,
09:40 14.01.2026
24 Със всяка
До коментар #13 от "Руската пропаганда":пропаганда е така - кофти че не си го разбрал още.
09:42 14.01.2026
25 Някой
На света не му харесва, но пък Тръмп му показа среден пръст.
09:43 14.01.2026
26 Печчема е смел
Но техните такива, вече са престарели и едва ли биха унищожили Русия или Китай? Правени са 70-те г. на миналия век... От германските учени от армията на Хитлер, след онази война. Саш не са способни вече да правят такива. Индустрията им се е изменила...
09:46 14.01.2026
27 Министерството на войната
09:55 14.01.2026
28 Примат
09:58 14.01.2026
29 Продължение...
До коментар #18 от "Еми фашизмът набира":.....Намираме се на прага на световна, термо-ядрена война и само по чудо още не са я започнали ненормалниците, политици, военни... Некадърни самозванци, неизвестно как са дошли пък те на власт, даже и неизбирани? Фашизмът е някаква психическа болест на обществата. За хора, живяли още 70-те години, даже и в соца, днешният свят е напълно луд и неспасяем!
10:01 14.01.2026
30 Среден пръст
10:12 14.01.2026
31 ПИТАНКА
10:14 14.01.2026