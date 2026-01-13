Новини
Два американски щата заведоха дело срещу администрацията на Тръмп

13 Януари, 2026 09:03 1 348 14

Министерството на вътрешната сигурност нарушава първата поправка на Конституцията на САЩ, обяви Минесота

Снимка: БГНЕС/ EPA
Щатът Минесота и двата най-големи града в щата заведоха дело срещу администрацията на президента Доналд Тръмп в опит да спрат серията от акции на митническата и имиграционна служба на САЩ, довели до смъртта на жена в Минеаполис, предаде Асошиейтед прес, съобщи БТА.

Щатът, подкрепен от Минеаполис и Сейнт Пол, заяви, че министерството на вътрешната сигурност нарушава първата поправка на Конституцията на САЩ и други конституционни разпоредби. Щатът иска да получи временна ограничителна заповед, която да спре или ограничи операциите на службата.

"Това е, по същество, федерално нашествие" в градовете близнаци в Минесота и трябва да спре", заяви генералният прокурор на Минеаополис Кийт Елисън на пресконференция. "Тези зле обучени, агресивни и въоръжени агенти на федералната държава тероризират Минесота с масово незаконно поведение."

Министерството на вътрешната сигурност се ангажира да разположи над 2000 имиграционни служители в Минесота и твърди, че от декември насам е извършило над 2000 ареста. Имиграционната и митническата служба на САЩ определи това като най-голямата си правоприлагаща операция досега.

В съдебния иск се обвинява републиканската администрация на Тръмп в нарушаване на правото на свобода на словото, с мерки, насочени срещу демократично настроената Минесота по политически причини, отбелязва АП. Щатът иска от съда да попречи на федералното правителство да арестува американски граждани и притежатели на визи без основателни причини, ако не са извършили престъпление, както и да се забрани на американските федерални служители да заплашват с употреба на сила или да размахват оръжия срещу хора, които не подлежат на арест по имиграционни причини, както и други ограничения върху действията на федералните органи.

Щатът Илинойс също заведе дело вчера, като демократичният губернатор на щата Дж.Б. Прицкер заяви, че искът е подаден заради "опасното използване на сила" от страна на министерството на вътрешната сигурност на САЩ, отбелязва Ройтерс.

"Реалността е, че униформени, военно обучени служители, носещи полуавтоматични огнестрелни оръжия и военно оръжие, от месеци се развихрят в Чикаго и околните райони, беззаконно спирайки, разпитвайки и арестувайки жители и атакувайки ги с химически оръжия", се казва в съдебния иск. Документът обвинява администрацията на Тръмп в "предизвикване на безредици и налагане на атмосфера на страх" в щата.


  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    22 4 Отговор
    СЕТНЕ РАЗПРАВЯЙТЕ ЧЕ НАШИТЕ МИЛИЦИОНЕРИ ПО СОЦИАЛИЗМА БИЛИ ЖИВОТНИ :)
    ......
    ГЛЕДАЙТЕ СНИМКАТА ... ДАЖЕ НАШИТЕ СИ ХОДЕХА С ПАРАДНИТЕ ШАПКИ :)

    Коментиран от #10

    09:06 13.01.2026

  • 2 Народа

    19 1 Отговор
    Граждански арест и затвор за диктаторите Пеевски и Борисов. Само тогава България ще тръгне да се развива отново, хората ще бъдат свободни, ще има работа и пари за всички

    Коментиран от #3

    09:06 13.01.2026

  • 3 Фльорца Лексова

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Народа":

    Само Х.Василев е вайръл и гледа сякаш знай кога ща убий. Другите не стават.

    09:12 13.01.2026

  • 4 стоян георгиев

    11 1 Отговор
    Еничарите в България са вредни и изключително опасни за обществото. Тяхната престъпна дейност е насочена към охрана на шкембетата и прасетата. А, народа им плаща заплатите на тази най долна коака на обществото.

    09:25 13.01.2026

  • 5 уж били банди, а то мирни жители

    8 1 Отговор
    то там за жителство се чака 10 г. а може и да не дадат и след това . мигрантите са зло за америка . това е изявлението от предизборната програма . и сега е виден резултата . недоволство и съд . и у нас мигрантите през гръцка и турска навлизат . каналджии ги превеждат . корупция . но не пращат армията . един мигрантец кат влезе и го настанят в селска къща . меркел топло ги посреща . но няма разлика между мигрантите . лоши са .

    09:25 13.01.2026

  • 6 Гого Мадурев

    14 1 Отговор
    Тия накрая пак ще стигнат до гражданска война

    Коментиран от #7

    09:26 13.01.2026

  • 7 Дано

    1 10 Отговор

    До коментар #6 от "Гого Мадурев":

    Ха дано.И в Русия да стигнат до там.

    Коментиран от #11

    09:29 13.01.2026

  • 8 мдам

    5 1 Отговор
    ама това не е символ на разпад или някакво напрежение между държава и граждани .. хич не е

    09:36 13.01.2026

  • 9 Дивия запад

    5 1 Отговор
    Ами да вадят пушките и да ги подпукват...

    09:46 13.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Не на оранжевия тоталитаризъм

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Дано":

    Трябва щатите час по-скоро да се разпаднат на независими демократични държави и да се освободят от федералния тоталитаризъм. Само така потиснатите народи на сащ ще защитят демокрацията

    Коментиран от #13

    09:55 13.01.2026

  • 12 мхмхм

    3 0 Отговор
    тука няма ICE но има тестове за наркотици.
    така че спокойно могат от МВР да те застрелят или пребият до смърт и после да кажат че си наркоман.
    операция чисти ръце.

    10:19 13.01.2026

  • 13 Най добре

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Не на оранжевия тоталитаризъм":

    Индианците да си вземат земите и да установят техен си контрол.

    10:21 13.01.2026

  • 14 Време е за

    2 1 Отговор
    гражданска война и в територията на разпалващите войни и преврати по цял свят.

    10:28 13.01.2026