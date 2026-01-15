Новини
Свят »
САЩ »
Тръмп след разговор с Делси Родригес: Венецуела ще бъде велика и просперираща повече от всякога ВИДЕО

Тръмп след разговор с Делси Родригес: Венецуела ще бъде велика и просперираща повече от всякога ВИДЕО

15 Януари, 2026 05:08, обновена 15 Януари, 2026 05:21 887 6

  • венецуела-
  • колумбия-
  • сащ-
  • густаво петро-
  • делси родригес-
  • доналд тръмп

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че срещата му с президента на САЩ ще се проведе на 3 февруари

Тръмп след разговор с Делси Родригес: Венецуела ще бъде велика и просперираща повече от всякога ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Временният лидер на Венецуела Делси Родригес разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, обяви това в своя Telegram канал.

„Днес проведох дълъг, продуктивен и учтив телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. В атмосфера на взаимно уважение обсъдихме двустранния дневен ред в полза на нашите народи, както и нерешени въпроси в отношенията между нашите правителства“, написа Родригес.

Тръмп по-рано разкри, че е разговарял по телефона с изпълняващия длъжността президент на Венецуела на 14 януари, отбелязвайки, че това е първият им разговор след назначаването на Родригес. Американският президент я нарече „страхотен човек“. „Проведохме телефонен разговор, дълъг телефонен разговор, и обсъдихме много неща и мисля, че се разбираме много добре с Венецуела“, цитира думите му CNN.

По-късно, в профила си в социалните мрежи TruthSocial, Тръмп съобщи за „много добър телефонен разговор“ с Родригес. „Постигаме огромен напредък, помагайки на Венецуела да се стабилизира и възстанови. Бяха обсъдени много теми, включително петрол, минерали, търговия и, разбира се, национална сигурност. Това партньорство между Съединените американски щати и Венецуела ще бъде страхотно за всички. Венецуела скоро ще бъде отново велика и просперираща, може би дори повече от всякога!“, подчерта американският президент.

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп ще се проведе на 3 февруари.

„Министерският съвет разглежда въпроса за трафика на наркотици, което, така да се каже, засили дебата между Съединените щати и Колумбия, между правителствата, между президентите и в крайна сметка доведе до възможността за среща с Тръмп, която ще се проведе на 3 февруари. Ще видим какви ще бъдат резултатите от тази среща, тъй като тя е от решаващо значение“, каза Петро по време на заседание на кабинета. Срещата беше излъчена в YouTube канала на колумбийското правителство.

Според президента, основната му цел остава осигуряването на социална и икономическа стабилност в страната. Той подчерта, че властите се стремят да поддържат обществения ред и да предотвратят негативни последици за населението на републиката от реториката на Тръмп.

На 3 януари, във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела, Тръмп обяви, че предупрежденията му относно Петро остават в сила. Преди това той обвини колумбийския президент в насърчаване на производството на наркотици, като подчерта, че САЩ могат да предприемат решителни мерки срещу Колумбия, ако властите ѝ не засилят борбата с наркотрафика.

Петро от своя страна заяви, че Тръмп трябва да го награди с орден за засилената му борба срещу износа на кокаин за САЩ, вместо да отправя заплахи. Колумбийският президент предположи, че американският лидер е поддал се на „сенилна деменция“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 дон Вито

    6 1 Отговор
    Та как точно щяла Венецуела да станела велика?
    На събирането с шефове на големи хамерикански компании за източване на чужд петрол ясно му беше обяснено, че не им се наливат пари в евентуалното източване на чуждия петрол поради неяснотата за собствеността в бъдеще.
    Ще му подскажа на патока загрижен за Венецуела как тя би могла да напредне: просто махни дългогодишните санкции с които я задушавате.
    Капиши?

    06:09 15.01.2026

  • 4 Янки

    1 1 Отговор
    Ако стъпят във Венецуела, ще ги изнасят в чували. Слабоумието на патока застрашава Америка.

    06:18 15.01.2026

  • 5 Ще, ще.....

    1 1 Отговор
    ......като Ирак, Либия, Афганистан, Сирия....все цъфтящи демокрации по краварски.

    06:27 15.01.2026

  • 6 дедо

    1 0 Отговор
    ще бъде като сирия либия или ирак

    06:42 15.01.2026