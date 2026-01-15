Тръмп след разговор с Делси Родригес: Венецуела ще бъде велика и просперираща повече от всякога ВИДЕО

Временният лидер на Венецуела Делси Родригес разговаря по телефона с президента на САЩ Доналд Тръмп, обяви това в своя Telegram канал.

„Днес проведох дълъг, продуктивен и учтив телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп. В атмосфера на взаимно уважение обсъдихме двустранния дневен ред в полза на нашите народи, както и нерешени въпроси в отношенията между нашите правителства“, написа Родригес.

Тръмп по-рано разкри, че е разговарял по телефона с изпълняващия длъжността президент на Венецуела на 14 януари, отбелязвайки, че това е първият им разговор след назначаването на Родригес. Американският президент я нарече „страхотен човек“. „Проведохме телефонен разговор, дълъг телефонен разговор, и обсъдихме много неща и мисля, че се разбираме много добре с Венецуела“, цитира думите му CNN.

По-късно, в профила си в социалните мрежи TruthSocial, Тръмп съобщи за „много добър телефонен разговор“ с Родригес. „Постигаме огромен напредък, помагайки на Венецуела да се стабилизира и възстанови. Бяха обсъдени много теми, включително петрол, минерали, търговия и, разбира се, национална сигурност. Това партньорство между Съединените американски щати и Венецуела ще бъде страхотно за всички. Венецуела скоро ще бъде отново велика и просперираща, може би дори повече от всякога!“, подчерта американският президент.

Колумбийският президент Густаво Петро обяви, че срещата му с президента на САЩ Доналд Тръмп ще се проведе на 3 февруари.

„Министерският съвет разглежда въпроса за трафика на наркотици, което, така да се каже, засили дебата между Съединените щати и Колумбия, между правителствата, между президентите и в крайна сметка доведе до възможността за среща с Тръмп, която ще се проведе на 3 февруари. Ще видим какви ще бъдат резултатите от тази среща, тъй като тя е от решаващо значение“, каза Петро по време на заседание на кабинета. Срещата беше излъчена в YouTube канала на колумбийското правителство.

Според президента, основната му цел остава осигуряването на социална и икономическа стабилност в страната. Той подчерта, че властите се стремят да поддържат обществения ред и да предотвратят негативни последици за населението на републиката от реториката на Тръмп.

На 3 януари, във връзка с военната операция на САЩ във Венецуела, Тръмп обяви, че предупрежденията му относно Петро остават в сила. Преди това той обвини колумбийския президент в насърчаване на производството на наркотици, като подчерта, че САЩ могат да предприемат решителни мерки срещу Колумбия, ако властите ѝ не засилят борбата с наркотрафика.

Петро от своя страна заяви, че Тръмп трябва да го награди с орден за засилената му борба срещу износа на кокаин за САЩ, вместо да отправя заплахи. Колумбийският президент предположи, че американският лидер е поддал се на „сенилна деменция“.