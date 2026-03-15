Тръмп: Техеран иска сделка, но предлага неприемливи условия. Няма доказателства, че Русия помага на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Иран е готов да преговаря за прекратяване на войната, но Вашингтон засега не е склонен да сключи споразумение, тъй като предложените условия „не са достатъчно добри“.



В почти 30-минутно телефонно интервю за „Ен Би Си Нюз“ Тръмп каза, че Техеран иска сделка, но американската администрация ще приеме само „много солидни условия“. Президентът отказа да уточни какви точно биха били те, като добави единствено, че пълният отказ на Иран от ядрени амбиции би бил част от евентуално споразумение. Още преди десетина дни Тръмп каза, че Иран се "обади" за сделка.



Военната операция и ударите по остров Харг



Тръмп коментира и продължаващата военна операция срещу Иран, започнала преди две седмици със съвместни удари на САЩ и Израел. По думите му американските атаки срещу стратегическия остров Харг са унищожили по-голямата част от военната инфраструктура там.



Централното командване на САЩ съобщи, че са нанесени „прецизни удари“ по около 90 военни цели, включително складове за ракети и други съоръжения, като според официалните данни е била пощадена петролната инфраструктура.



Президентът заяви, че американските сили са унищожили значителна част от иранските ракети, дронове и производствени мощности за тях.



Сигурността на Ормузкия проток



Тръмп съобщи, че води разговори с други държави за осигуряване на сигурността в Ормузкия проток – стратегически морски коридор, през който преминава значителна част от световната търговия с петрол.



По думите му редица държави вече са заявили готовност да участват в операция за гарантиране на безопасността на корабоплаването, но той отказа да ги назове. В публикация в социалната мрежа „Трут Соушъл“ (Truth Social) президентът изрази надежда, че страни като Китай, Франция, Япония, Южна Корея и Великобритания ще изпратят военни кораби в региона.



Съмнения за състоянието на новия върховен лидер на Иран



Тръмп постави под съмнение и състоянието на новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, който пое властта след смъртта на баща си Али Хаменей при първите удари на конфликта.



Според президента не е ясно дали новият лидер е жив, тъй като не се е появявал публично след назначаването си и е публикувал само писмено изявление.



Критики към Зеленски



В интервюто Тръмп отправи критики и към украинския президент Володимир Зеленски. Той заяви, че е „много по-трудно“ да се постигне споразумение с него за прекратяване на войната в Украйна, отколкото с руския президент Владимир Путин.



Тръмп също така потвърди, че част от санкциите върху руския петрол са временно облекчени, за да се смекчи рязкото поскъпване на петрола на световните пазари.



Цени на петрола и бензина



Президентът отхвърли опасенията, че покачването на цените на горивата може да се отрази негативно на управляващите на предстоящите междинни избори. По думите му цените на бензина ще започнат да спадат след края на конфликта.



Според данни на „Газбъди“ (Gasbuddy) средната цена на бензина в САЩ се е повишила от около 2,94 долара за галон на 1 март до около 3,66 долара в средата на март.



Възможната роля на Русия



Попитан дали Русия предоставя разузнавателна информация на Иран, Тръмп отговори, че това е възможно, но не разполага с потвърждение. Той добави, че САЩ също предоставят информация на Украйна като част от усилията за прекратяване на войната между Киев и Москва.

