Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Техеран обяви Украйна за законна цел на иранските ракети и увери, че "няма проблеми" с новия аятолах

15 Март, 2026 03:23, обновена 15 Март, 2026 03:30 924 10

  • иран-
  • война-
  • украйна-
  • сащ-
  • израел-
  • абас арагчи-
  • испания

Хиляди хора протестираха в цяла Испания срещу атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Помощта, която Украйна оказва на Израел я превръща в законна цел за иранските ракети. Това заяви в интервю за изданието Iran International председателят на комисията по национална сигурност на иранския парламент Ибрахим Азизи, предаде БНР.

"Действията на Украйна по оказването на помощ на Израел, включително подкрепата с дронове, превръщат цялата територия на Украйна в законна цел на Ислямската република в съответствие с Устава на ООН", посочи Азизи, предаде Униан.

Засега няма реакция на изказването от страна на официален Киев.

Иран предостави на Русия хиляди дронове от вида "Шахед", които тя използва във войната си срещу Украйна. Впоследствие производството на дронове по иранска технология беше пренесено на територията на Русия.

Иранският министър на външните работи Абас Арагчи заяви пред американска телевизия, че "няма проблеми" с новия върховен лидер Моджтаба Хаменей, който все още не се е появил публично няколко дни след назначаването си, предадоха Франс прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

"Има много подобни твърдения. Предполагам, че ще се убедят, че няма проблем с новия върховен лидер", заяви министърът пред MSNow в отговор на въпрос за състоянието на Хаменей, който беше ранен при удар.

"Той изпълнява задълженията си в съответствие с Конституцията и ще продължи да го прави", добави Арагчи.

Американският министър на отбраната Пийт Хегсет заяви вчера, че новият върховен лидер на Иран е "ранен" и вероятно "обезобразен".

САЩ обявиха, че предлагат 10 милиона долара в замяна на информация, която ще позволи да се разбере къде се намират десет от най-висшите ирански лидери, сред които и Моджтаба Хаменей.

Единствената му публична проява досега беше съобщение, прочетено от водещ по държавната телевизия в четвъртък, в което той обеща да отмъсти за американските и израелските атаки.

Баща му, аятолах Али Хаменей, който управляваше страната от десетилетия, беше убит при първите удари на САЩ и Израел срещу Иран на 28 февруари.

Хиляди хора протестираха в цяла Испания срещу атаките на Съединените щати и Израел срещу Иран, предаде БНР. Най-големите демонстрации се проведоха в Мадрид, Барселона, Билбао и Валенсия.

Скандиранията "Не на войната!"отекнаха на Иберийския полуостров две седмици след началото на атаките срещу властта в Техеран. Според протестиращите офанзивата е сериозна заплаха както за мира в региона, така и за целия свят. Около 5000 души се събраха в Мадрид пред музея "Кралица София" с бели транспаранти, на които беше изписана думата "мир".

В Барселона десетки хора демонстрираха пред катедралата, въпреки проливния дъжд, зад транспарант с надпис: "Войната в Близкия изток трябва да спре. Не забравяйте Газа".

Организаторите от платформата "Спрете войната" разкритикуваха офанзивата срещу Иран. Те подчертаха, че Съединените щати и Израел са нарушили международното право и са превърнали Близкия изток в бомба със закъснител. Според протестиращите иранският народ е този, който трябва да реши бъдещето си; те осъдиха бомбардировките, които причиняват смъртта на стотици невинни хора.

Говорителят на Иранската асоциация за правата на човека в Испания Хамид Хосейни също подчерта, че офанзивата срещу Иран е довела до смъртта на много хора. Той осъди и режима в Техеран заради тежките нарушения на човешките права и репресиите срещу борещите се за демокрация и равенство.


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор
    със стария има ли?

    03:32 15.03.2026

  • 2 СЛОНА

    5 17 Отговор
    НЕКА ,ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!

    03:36 15.03.2026

  • 3 Факт

    19 11 Отговор
    Путлер даде пример на САЩ и Израел как се започва война с измислени опорки и "цели" .

    03:38 15.03.2026

  • 4 Сатана Z

    0 0 Отговор
    "Китаристът на Motörhead Фил Кембъл почина на 64-годишна възраст"

    Почивай в мир!!!

    03:41 15.03.2026

  • 5 Комата

    2 10 Отговор
    Точно така, няма абсолютно никакъв проблем с новия аятолах, казах го от самото начало. Той е здрав, на място и постоянно и бдително дава инструкции на армията. Също така, след украинците, пророкът аятолах предупреди извънземните да бъдат внимателни. Той няма да толерира намеса от тяхната страна в полза на американците, ще ги изпари в космоса.

    03:46 15.03.2026

  • 6 Ъъъъъ

    4 7 Отговор
    "САЩ обявиха, че предлагат 10 милиона долара в замяна на информация, която ще позволи да се разбере къде се намират десет от най-висшите ирански лидери, сред които и Моджтаба Хаменей."

    Ама разбира се....Дори и уж всичко знаещите Мосад са безсилни, когато нямат информатори. Когато през юни 2025 Израел и САЩ нападнаха Иран, Тръмп написа, че знаят всяка стъпка на Хаменей, но все още нямат намерение да го убиват.....Сега предлагаме $10 милиона....Няма го Исмаил Каани, който беше един от най-близките хора до Хаменей и сега не знаем къде е новия аятолах......😂

    04:03 15.03.2026

  • 7 Логично е Иран да обяви награди за всеки

    2 6 Отговор
    Логично е Иран да обяви награди за всеки премиер и президент на вражеска държава, и за офицер. Сега дроновете с гранати ги улесняват и с джипиес. НЕ ДАВАМ ИДЕЯ. ПРОСТО ЛОГИКА? ЕВРИСТИКА И ПРОГНОСТИКА? Израел го правят без да обявят награди, подобно.

    04:06 15.03.2026

  • 8 Ансар Аллах

    1 1 Отговор
    Аллапу екбар

    04:15 15.03.2026

  • 9 Зеленото:

    1 0 Отговор
    Вай, вай вай. Лошо ми е. Сега и от аятолаха трябва да се крия, защото много ми знае голямата уста, наркоманска.. Ама, като съм на черешата и голям го вадя.

    04:35 15.03.2026

  • 10 Хи хи

    2 0 Отговор
    Ся урките бая бой ще ядат отсега нататък ! А си мислеха, че ще ги бият само 3 дня, ХА ХА ХА !!!

    04:38 15.03.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания